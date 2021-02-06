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Ранены двое воинов. С начала суток 10 обстрелов. Террористы дистанционно минировали местность у позиций ВСУ, - ООС

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Ранены двое воинов. С начала суток 10 обстрелов. Террористы дистанционно минировали местность у позиций ВСУ, - ООС

С начала текущих суток, 6 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано десять нарушений режима прекращения огня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Как подчеркивают в штабе, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід", в пригороде Красногоровки вооруженные формирования Российской Федерации открывали неприцельный огонь в сторону украинских позиций из миномета 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов. Вблизи населенного пункта Водяное, на Приазовье, российско-оккупационные войска несколько раз открывали прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а у Песков - из подствольного гранатомета и стрелкового оружия.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Північ", вблизи населенных пунктов Новозвановка и Пивденное вооруженные формирования Российской Федерации осуществили несколько прицельных выстрелов по нашим позициям из стрелкового оружия. Вследствие вражеского обстрела двое украинских воинов получили огнестрельные ранения. Военнослужащие оперативно доставлены в лечебные учреждения, где им оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья защитников - удовлетворительное", - отмечается в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Двое воинов ВСУ ранены в результате обстрела террористами в районе Торецка и Северодонецка, - украинская делегация в ТКГ

Также, на этом направлении вблизи Луганского противник совершил дистанционное минирование местности у наших позиций минами ПОМ-2 с помощью ручного противотанкового гранатомета. О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК уведомлены представители ОБСЕ.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+15
Ранены двое воинов. С начала суток 10 обстрелов. Террористы дистанционно минировали местность у позиций ВСУ, - ООС - Цензор.НЕТ 2082
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06.02.2021 18:45
+15
Швидкого одужання нашим хлопчикам.
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06.02.2021 18:53
+14
Ранены двое воинов. С начала суток 10 обстрелов. Террористы дистанционно минировали местность у позиций ВСУ, - ООС - Цензор.НЕТ 8617
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06.02.2021 18:48
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Ранены двое воинов. С начала суток 10 обстрелов. Террористы дистанционно минировали местность у позиций ВСУ, - ООС - Цензор.НЕТ 2082
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06.02.2021 18:45 Ответить
Ранены двое воинов. С начала суток 10 обстрелов. Террористы дистанционно минировали местность у позиций ВСУ, - ООС - Цензор.НЕТ 8617
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06.02.2021 18:48 Ответить
Зелене перемир"я триває !!!))))
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06.02.2021 19:16 Ответить
Швидкого одужання нашим хлопчикам.
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06.02.2021 18:53 Ответить
А Авак сказав,що ми території звільняємо.Знову збрехав.
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06.02.2021 18:54 Ответить
ВОТ ТАК ОБРАЗОВАЛАСЬ АЛЕЯ АНГЕЛОВ Злите відео яке довго приовували окупанти
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06.02.2021 18:57 Ответить
Твиттер :
Ровеньки
"Гвардию труда" продают уже оптом в рашку. И заметьте, ни какой-то листочек-объявление А4 на заборе, а огромный билборд в солнечную Якутию)

Центральная улица Ровенек - перекрёсток Ленина и Коммунистической!
Символичненько так)

Поранено двох воїнів. Від початку доби 10 обстрілів. Терористи дистанційно мінували місцевість біля позицій ЗСУ, - ООС - Цензор.НЕТ 854
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06.02.2021 18:58 Ответить
Є у мене один знайомий з Ровеньків. Ще та паскуда, шанувальник рюSSкого мира, але от дітей своїх послав вчитися до ВНЗ України (обоє синів навчаються у Харкові).
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06.02.2021 19:23 Ответить
Там на всіх заборах оголошення про оформлення документів в Україні.
До речі, якщо раніше писали поездки на Украину то зараз в Украину
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06.02.2021 19:34 Ответить
Поранено двох воїнів. Від початку доби 10 обстрілів. Терористи дистанційно мінували місцевість біля позицій ЗСУ, - ООС - Цензор.НЕТ 3638
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06.02.2021 19:06 Ответить
Ну да,зато зехерою все вокруг пох ...оно занято только своим кошмаром :"мама Римма покупает масло "Рошен"
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06.02.2021 19:21 Ответить
...а вместе с ним уснет на веки и ваш язык, твари безграмотные.
Поранено двох воїнів. Від початку доби 10 обстрілів. Терористи дистанційно мінували місцевість біля позицій ЗСУ, - ООС - Цензор.НЕТ 2801
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06.02.2021 19:25 Ответить
Земля тебе стекловатой ублюдок кацапский
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06.02.2021 19:39 Ответить
Поранено двох воїнів. Від початку доби 10 обстрілів. Терористи дистанційно мінували місцевість біля позицій ЗСУ, - ООС - Цензор.НЕТ 1164
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06.02.2021 21:29 Ответить
але те, що за час "перемир'я" ординці втратили біля 190 "іхтамнетів" - дає певну надію...
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06.02.2021 19:28 Ответить
Всех **дей рыговских зажеддистов выставить на передовую.
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06.02.2021 19:37 Ответить
А наши "миролюбивые" уничтожили весь запас мин. В угоду кому ? И что это нам дало ?
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06.02.2021 20:50 Ответить
А помийний щур ще нічого не сказав ?
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06.02.2021 23:47 Ответить
Выздоровления нашим бойцам! А что бы это не повторялось и для того, что бы минимизировать потери ВСУ надо просто больше убивать русских сволочей ! Воин, убей очередного русского- выполни свой священный долг!

Поранено двох воїнів. Від початку доби 10 обстрілів. Терористи дистанційно мінували місцевість біля позицій ЗСУ, - ООС - Цензор.НЕТ 5794
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07.02.2021 13:56 Ответить
 
 