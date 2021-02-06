Дубинского исключили из фракции не из-за санкций США, а за некомандную работу, - "слуга народа" Кравчук

После того, как в США наложили санкции на нардепа от "Слуги народа" Александра Дубинского, его исключили из фракции. Однако, как оказалось, причина такого решения была совсем другой.

В интервью в программе "Перекрестный допрос" нардеп "Слуги народа" Евгения Кравчук заверила, что санкции США не является юридическим основанием для исключения из фракции, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на 24 канал.

"За некомандную работу (исключили из фракции. - Ред.). Надо признать, что такую свою позицию Александр Дубинский и раньше высказывал - была довольно неприятная критика в сторону своих коллег, команды и правительства", - заверила Кравчук.

По ее словам, для многих нардепов во фракции именно поведение Дубинского было аргументом, чтобы подписаться за исключение. Речь идет о его действиях после введения санкций США. В частности, и то, что он отказался выходить из фракции самостоятельно.

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"Владимир Зеленский предлагал более корректный вариант, чтобы Дубинский сам вышел из фракции и не надо было бы устраивать этот цирк", - сказала Кравчук.

Нардеп предположила, что Дубинский уже не вернется во фракцию. Однако подчеркнула, что механизм для возвращения существует - для этого нужно его заявление и 70% голосов нардепов.

Напомним, 11 января Министерство финансов США ввело санкции против 7 граждан и 4 организаций из Украины, которые, по его информации, связаны с народным депутатом Деркачом. Среди прочих в списке попавших под санкции - депутат СН Александр Дубинский.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак пообещал сделать все, чтобы "привлечь ответственных за вмешательство в выборы в США".

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19 января стало известно, что Офис генпрокурора начал против Дубинского два уголовных производства - по подозрению в уклонении от уплаты налогов и в легализации имущества, полученного преступным путем.

Президент Владимир Зеленский на заседании фракции вечером 25 января дважды просил попавшего под санкции США "слугу народа" выйти из фракции, но тот отказался. Спор на повышенных тонах продолжался полчаса.

29 января стало известно, что депутаты фракции "Слуги народа" начали собирать подписи за исключение из ее состава попавшего в санкционный список США Александра Дубинского.

1 февраля его исключили из фракции. Вместе с тем, Дубинский остается членом партии "Слуга народа" и "СН" только собирается рассмотреть вопрос членства Дубинского.

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