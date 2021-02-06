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Новости Политика Украины
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исключение из фракции (61) Слуга народа (2547) Дубинский Александр (413) Кравчук Евгения (362)

Дубинского исключили из фракции не из-за санкций США, а за некомандную работу, - "слуга народа" Кравчук

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Дубинского исключили из фракции не из-за санкций США, а за некомандную работу, -

После того, как в США наложили санкции на нардепа от "Слуги народа" Александра Дубинского, его исключили из фракции. Однако, как оказалось, причина такого решения была совсем другой.

В интервью в программе "Перекрестный допрос" нардеп "Слуги народа" Евгения Кравчук заверила, что санкции США не является юридическим основанием для исключения из фракции, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на 24 канал.

"За некомандную работу (исключили из фракции. - Ред.). Надо признать, что такую свою позицию Александр Дубинский и раньше высказывал - была довольно неприятная критика в сторону своих коллег, команды и правительства", - заверила Кравчук.

По ее словам, для многих нардепов во фракции именно поведение Дубинского было аргументом, чтобы подписаться за исключение. Речь идет о его действиях после введения санкций США. В частности, и то, что он отказался выходить из фракции самостоятельно.

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"Владимир Зеленский предлагал более корректный вариант, чтобы Дубинский сам вышел из фракции и не надо было бы устраивать этот цирк", - сказала Кравчук.

Нардеп предположила, что Дубинский уже не вернется во фракцию. Однако подчеркнула, что механизм для возвращения существует - для этого нужно его заявление и 70% голосов нардепов.

Напомним, 11 января Министерство финансов США ввело санкции против 7 граждан и 4 организаций из Украины, которые, по его информации, связаны с народным депутатом Деркачом. Среди прочих в списке попавших под санкции - депутат СН Александр Дубинский.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак пообещал сделать все, чтобы "привлечь ответственных за вмешательство в выборы в США".

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19 января стало известно, что Офис генпрокурора начал против Дубинского два уголовных производства - по подозрению в уклонении от уплаты налогов и в легализации имущества, полученного преступным путем.

Президент Владимир Зеленский на заседании фракции вечером 25 января дважды просил попавшего под санкции США "слугу народа" выйти из фракции, но тот отказался. Спор на повышенных тонах продолжался полчаса.

29 января стало известно, что депутаты фракции "Слуги народа" начали собирать подписи за исключение из ее состава попавшего в санкционный список США Александра Дубинского.

1 февраля его исключили из фракции. Вместе с тем, Дубинский остается членом партии "Слуга народа" и "СН" только собирается рассмотреть вопрос членства Дубинского.

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Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+12
Женечка, не красиво врать ))) а врать некрасиво - ваще пагано! ))))
хрен бы вы его там исключили, без катализатора - пендель еще его называют))))
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06.02.2021 19:03
+11
Дубинского исключили из фракции не из-за санкций США, а за некомандную работу, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 8019
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06.02.2021 19:10
+9
Даже не так.
Скорее всего не из за санкций США и не за некомандную работу.
А из за волшебного пенделя от известно кого и известно кому...
Дубинского исключили из фракции не из-за санкций США, а за некомандную работу, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 4293
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06.02.2021 19:02
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Правила форума Совет форумчан
Даже не так.
Скорее всего не из за санкций США и не за некомандную работу.
А из за волшебного пенделя от известно кого и известно кому...
Дубинского исключили из фракции не из-за санкций США, а за некомандную работу, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 4293
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06.02.2021 19:02 Ответить
Эта противная кравчучка , всегда брешит , как и все 🤢😈🤡👹слуги Каломоя ! Видела ,как она на «прямом» татарова облагораживала
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06.02.2021 19:43 Ответить
бреше, підтверджую, нижче на одному яскравому прикладі деталізую.
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06.02.2021 19:54 Ответить
Була така віршована казочка МОЙДОДИР називається. А із БЄніной із спальні крівоногій і хромой вибегает умивальнік і качает головой - "моєм-моєм трубочістов- Слуг Нелоха, чісто-чісто..."
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06.02.2021 19:02 Ответить
Женечка, не красиво врать ))) а врать некрасиво - ваще пагано! ))))
хрен бы вы его там исключили, без катализатора - пендель еще его называют))))
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06.02.2021 19:03 Ответить
геноцид какой-то...шайка украинофобского большинства решила наказать якусь маман за скорость...
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06.02.2021 19:03 Ответить
Зрозуміло.
Українофоб Бужанський член команди, тому не вигнаний.
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06.02.2021 19:06 Ответить
правільно сказав...за співпрацю з агентами кремля зеленський не наказуе..тіки за гроши. мабуть десь накрисятничав...
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06.02.2021 19:08 Ответить
Згадалась сценка з Діамантової руки.

-Ізвінітє, а он что, всє еті годи нєкомандно работал?
-Нєт, что Ви, он іскусно маскіровался под порядочного до ізбранія Байдена.
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06.02.2021 19:09 Ответить
Дубинского исключили из фракции не из-за санкций США, а за некомандную работу, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 8019
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06.02.2021 19:10 Ответить
Самый страшный кошмар зекретина:"мама Римма покупает масло "Рошен"
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06.02.2021 19:25 Ответить
Сцаки вони такі)
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06.02.2021 19:11 Ответить
а за некомандную работу, -- Ха Ха. Ну не стадный он! Он командный, и по Киеву показал не плохие результаты. Но в тупое стадо, его не загонишь, он самодостаточная личность. Стадо уже в очереди на бойню ведут, и они чётко двигаются туда, на разделку, копыта сдирают...
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06.02.2021 19:14 Ответить
Дубінського виключили із фракції не через санкції США, а за некомандну роботу, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 568 сам придумал,или где прочитал?

умора с вас
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06.02.2021 19:29 Ответить
Дубинского исключили из фракции не из-за санкций США, а за некомандную работу, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 9538
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06.02.2021 19:15 Ответить
Некомандная работа.

Дубинского исключили из фракции не из-за санкций США, а за некомандную работу, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 5078
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06.02.2021 19:16 Ответить
Да знаем...зекретин и говноканалы закрыл только потому,что они ,в декабре,довели его папашку до инфаркта...
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06.02.2021 19:23 Ответить
Ну да --всі барани повинні дотримуватись табуну і слухатись команди загонщиків та "головного" пастуха.тобто клоуна. зібрали неучів і безробітніїх і вимагають командної роботи.
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06.02.2021 19:24 Ответить
Не лицемерьте ****** Вы обосрались старика Байдена! Гы!!!
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06.02.2021 19:24 Ответить
нам никто не указ...мы сами Дубинского исключили из фракции не из-за санкций США, а за некомандную работу, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 1137
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06.02.2021 19:27 Ответить
- Пан преЗедент, а крокодилы летают?
- Та вы шо? Хто такое сказал?
- Так пан Байден и сказал!
- Понимаете, они летают, но очень низенько....
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06.02.2021 19:28 Ответить
Не всё так плохо./ Для уничтожения потенциального очага сопротивления большевизму в Крыму в 1920 г. создана особая тройка с неограниченной властью: Бела Кун, венгерский еврей, Роза Землячка, чей прах покоится в кремлевской стене, Михельсон. По свидетельству генерала Данилова, служившего в штабе 4 Красной Армии, с ноября 1920 по апрель 1921 г. в Крыму было уничтожено 80 тысяч человек. Живший в Крыму писатель И. Шмелев -120 тысяч, П.Мальгунов -150 тысяч человек./У дубинских таких возможностей уже нет. И это хорошо.
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06.02.2021 19:29 Ответить
Квартал і на цензорі продовжує веселити..
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06.02.2021 19:29 Ответить
Не делился!!
Вот и исключили.
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06.02.2021 19:35 Ответить
ГЕТЬ ПАРХАТУ НАВОЛОЧ !!!!!!!
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06.02.2021 19:37 Ответить
"некомандна робота" - це коаліція під керівництвом уродів в Київській облраді завдяки цьому собачому писку?

Ну, власне, ми звикли до брехні уродів; і неважливо, від яких персоналій уродів... Всі брехливі.
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06.02.2021 19:52 Ответить
В то время как все смотрели 95й квартал, эта па...ла ела конфеты «Рошен»!!!
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06.02.2021 19:57 Ответить
не убедительно. Все же - санкции.
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06.02.2021 20:06 Ответить
Як вони примітивно брешуть! Той самий випадок, коли навіть незручно заперечувати, щоб не опускатись на рівень інфантильних "слуг"...
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06.02.2021 20:15 Ответить
Ну, это не команда, это сборище, мягко говоря, ......................, Какая работа, разгонять, запрещать, звездеть, ну, каждый может придумать от себя.
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06.02.2021 20:43 Ответить
Зеленский побоялся злить Байдена, поэтому и вышвырнул из фракции Дубинский - бородатую говорящую жопу каломойши.... Украина будет очищаться от всякой политической вражеской грязи - вся надежда на Байдена!!!!
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06.02.2021 21:19 Ответить
ну, мы прям поверили, шо пока слуги ковырялись лопатками в песочнице, дубинский напрудонил им в ботинки
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06.02.2021 21:27 Ответить
Душу из тела треба було исключить.Це так божественно Дубінського виключили із фракції не через санкції США, а за некомандну роботу, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 8378
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06.02.2021 21:28 Ответить
И где этот пудель бородатый с комплексом вселенской значимости сейчас интересно? Дубінського виключили із фракції не через санкції США, а за некомандну роботу, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 4192
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06.02.2021 21:31 Ответить
Брешешь ведь, курва, верно?
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06.02.2021 21:57 Ответить
Кравчук, какая у вас там, во-первых, работа, а во-вторых, командная? Пересчитывать деньги в конвертах и спрашивать, почему в этом месяце $5К, а не $20К?
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06.02.2021 22:34 Ответить
Врал и воровал-за это не исключают из СН! За то,что не вместе,командой!
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07.02.2021 06:52 Ответить
ТО ЕСТЬ США ЛУЧШЕ ВИДЯТ ЕГО НЕКОМАНДНУЮ РАБОТУ ЛУЧШЕ ЧЕМ ЕГО ОДНОПАРТИЙЦЫ !?)
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07.02.2021 15:37 Ответить
 
 