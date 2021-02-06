Кулеба о поддержке Навального: Права человека должны уважаться, с его взглядами на Крым разберемся, когда выйдет из тюрьмы
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"Украина выступает в защиту россиян, стремящихся к демократическим переменам", а Алексей Навальный стал "олицетворением этих перемен".
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Радіо Свобода, передает Цензор.НЕТ.
"Я принципиально всегда буду выступать в поддержку человека, которого своевольно бросают за решетку по совершенно очевидному политическому кейсу. Когда он выйдет из-за решетки, очевидно, мы будем с ним разбираться, с его взглядами на Крым и на отношения с Украиной. Это другой вопрос. Но права человека должны уважаться. Поэтому дело Навального в этом плане очевидно", - отметил Кулеба.
Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал международное сообщество отреагировать на "произвол российских властей" касательно массовых задержаний протестующих и заключения российского оппозиционера Алексея Навального.
Пожалуйста, подождите...
Или это тебе сам Навальный сказал?
Есть псевдо оппозиция и она типа очень неумело и предсказуемо борется с кремлём все 20 лет и загадочным образом ни как не может одержать ни одной победы.... а Крым и бутерброд должны быть в основе а не потом.....
И если ради простого телефонного звонка с ним в Украине уже выгоняют из фракции партии власти Дубинского и прикрывают российско-медведчуковские телеканалы, то прямо боишься представить, что будет сделано ради визита в Белый Дом." - Сергій Фурса.
так це ж якщо доведуть справи до законного кінця. Поки що й великого дипломата Козира задвинули...На довго? Імітація ЗЕпліснявих непердбачувана. На те вони й актори- продюсери а не політики.
Якщо Навальний скаже, що Крим - український, то ккацапи не проголосують за нього !!!
Там он причинит меньше вреда Украине !!
Захватит меньше грузинской земли !
Разбомбит меньше городов и сёл Ичкерии!!
Сталин выразил поддержку генералам армии и полиции Германии, задержанным за покушение на Гитлера....
"Я трєбую продолжєнія банкєта!"
И, возможно, получив власть, мы встретимся с еще более опасной Россией. Сейчас она пожирает собственных детей и покуда ей не до нас - это хорошо.