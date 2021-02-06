Порошенко озвучил пошаговый план членства Украины в НАТО и напомнил о том, как получал безвиз
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Прекратить разрушение антикоррупционной инфраструктуры, реализовать судебную реформу, углубить секторальную интеграцию с ЕС, восстановить доверие партнеров и упорно работать над получением ПДЧ.
Такие шаги евроатлантической интеграции для нынешней власти назвал пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт политсилы.
Он напомнил, что ровно два года назад Верховная Рада проголосовала за необратимость европейского и евроатлантического курса Украины.
"По моей инициативе Верховная Рада закрепила в Конституции стратегию на членство в Европейском союзе и Североатлантическом альянсе. И это произошло ровно два года назад. Помните, кто-то предлагал тогда "новый курс". Кто-то спрашивал: "Какая разница?". Поэтому и зафиксировали четко евроатлантический курс в Основном законе", - отмечает Порошенко.
"Время показало, что мы не ошиблись. Власть вынуждена хотя бы формально придерживаться стратегии, обозначенной в Конституции. Слова, по крайней мере, говорит правильные. Но действия часто идут вразрез сказанному. Украина потеряла темп, а наши отношения с Евросоюзом вошли в кризис, который уже трудно скрыть", - уверен лидер "ЕС".
Первое, что нужно сделать, - прекратить уничтожение антикоррупционной инфраструктуры. "Гарантировать независимость НАБУ и прозрачный конкурс по выбору нового главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Образно говоря, закрыть на Банковой пункт приема чемоданов с "Большой кражи", - заявил политик.
Пятый президент также призвал реализовать "дорожную карту" судебной и антикоррупционной реформ, которая соответствует критериям Евросоюза и НАТО.
"Власть сама попросила G7 предоставить этот план, но, получив его, действует с точностью до наоборот. И делает это по указанию портновской агентуры в Офисе Президента. "Европейская Солидарность" подала законопроект, по которому конкурс на должность судей Конституционного Суда должен проходить так же, как мы его провели при формировании Высшего антикоррупционного суда - с привлечением комиссии независимых международных экспертов", - напоминает Порошенко.
Также следует углубить секторальную интеграцию в энергетической, цифровой, таможенной, шенгенской сферах - говорит Порошенко. "Наличие амбициозных интеграционных проектов позволит привлечь инвестиции в Украину, создать новые рабочие места и повысить уровень жизни людей", - убежден он.
"Смена власти в Вашингтоне открывает для Украины возможности активизировать собственные усилия по сближению Украины с НАТО. Байден на этом пути точно не будет переставлять ноги Зеленскому. С планом действий по членству в НАТО никто за нами бегать не станет", - отмечает Порошенко.
Именно ПДЧ запускает механизм присоединения Украины к Альянсу - отмечает пятый президент. "Мы в свое время планировали получение ПДЧ на 2023 год. Удастся ли вписаться в этот график, куда в большей степени зависит от Зеленского, от способности украинской дипломатии убедить всех западных партнеров в необходимости не оглядываться на Россию", - считает он.
Лидер "Европейской Солидарности" убежден - необходимы шаги для укрепления доверия с партнерами по НАТО: "такие как, например, расследование слива россиянам информации о спецоперации по задержанию вагнеровцев. Мы в свое время потратили не один год, чтобы убедить наших западных партнеров, в том числе с разведывательного сообщества, что у нас секреты больше не "текут" в Москву. А тут такой ляп, который это все перечеркивает и подрывает доверие", - отметил Порошенко.
"Наша готовность войти в открытую дверь зависит только от нас самих. От того, насколько качественно мы выполним свою домашнюю работу", - говорит политик.
Пятый президент посоветовал нынешней власти последовать примеру опыту его команды, которая получила безвиз.
"Результатом упорной реформаторской работы стала достойная награда - безвиз. Наша команда не только подписала Соглашение об ассоциации. Мы еще и выиграли дипломатическую войну с Россией, которая пыталась сорвать его ратификацию. Соглашение начало работать и помогло преодолеть Украине экономический кризис. Как признали наши партнеры, за пять лет мы сделали больше для евроинтеграции, чем до нас было сделано за четверть века", - напомнил лидер "Европейской Солидарности".
Пожалуйста, подождите...
Или шо, не выходит каменный цветочек?
Полностью оторванна от реальности.
Мое ж ты розовое пони...
С точки зрения порохоботов и дякувальныкив.
Ты на МАрсе живешь или считаеш,что в теперишней Украине сидит мессия, но он где то заныкался и не хочет выходить на свет. Вот только надо его уговорить...
Меня поражает,когда взрослые люди у которых уже есть дети, капитал и тд вот такие вот... хз, даже как и сказать.
Живут в каких то своих дурацких представлениях.
И вот они выбрали... (барабанная дробь) классного веселого клоуна.
Ну как,хорошго стало? Если и сейчас не дошло - то не дойдет уже НИКОГДА
Назови плыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыззз проукраинского политика?
Который предлагает что-то реальное,а не по 4000 учителям или абьидиницца с вяликим кацапстаном?
Ну? А может сам попробуеш?
Вот как тут один предлагает поменят систему, что б уюрать олигархов
Ога. Олигархи ее годами создавали и вдрух у них резко проснется совесть и они припадут к ногам вяликаго и застонут: О Олег Васильченко! К ногам твоим припадаем! Научи жить! Стань звяздой путиводной!
Смешно? Нет, печально, слабоумие и отвага...
Переход на личности - дешевый приемчик ...
Обычно на этом конструктивная часть диалога заканчивается. Ваше сообщение - замечательная тому иллюстрация.
Я в принципе и не надеялся, но бисер больше метать не буду
Когда ті переходишь на личности - ета не щитайется
А когда тебя туда потікают - єта не нравиццо...
Не. ну умееш ты там стяжку бетонную делать, жену ублажать, шашлык жарить - отлично!
А че ты вот пытаешся показатся умным там, где у тебя полностью отсутсвуют причинно следственные связи?
Может лучше про реактор, про любимый лунный трактор?
Где я перешел на личность?
Где мы перешли на "ты"? Уточните пожалуйста.
Ну.... Не признал Вас под ником "Алексей Достоевский"... Нехороше говорить с собеседником в третьм лице. Учту.
Хочу Вам напомнить, божек Петя aka Алексей Достоевский, что во время драки бъют по морде, а не по паспорту.
Вот Вы и подставились...
А что с переходом на "ты"? Есть ссылочка где мы на "ты" перешли в сообщениях? Где я Вам "тыкнул", Алексей Достоевский?
Полагаю, такая ссылка у Вас есть.
Спасибо Вам за замечательный пример.
Надеюся, хоть один адкватный читатель этого форума найдет его полезным для себя. Независимо от того, за кого он (не)голосовал на выборах.
Способ удержать разговор в конструктивном русле есть. Иногда, это достаточно сложно. Иногда - просто не очень нужно. Иногда - необходимо позволить собеседнику довести разговор до очевидной нелепости. Выбор всегда остается за тем, кто более адекватно воспринимает ситуацию.
Два адекватных собеседника, обычно, поддерживают конструктивный разговор. Такое весьма редко наблюдается на форумах.
Всего Вам доброго, Алексей Достоевский!
Каким это образом Порошенко развязал войну против Украины????
Порохоботы кинулиь оправдывать своего кумира, типа, "Липецкая фабрика то да се!"...
Странно, а контора "Рошен" в Украине тоже москальским судом была заблокирована? А в Литве? А в Венгрии? И это только про "кондитерку".
Еще более странно, что образованные и умные поклонники Пети считают, что один олигарх может быть лучше другого олигарха. Раб всегда защищает своего(!) хозяина. Такя судьба у раба!
Брехло Петя.... И неудачник, если даже клоун его на выборах обыграл.
шльондра мертвечука задєлалась паломніцей москальського сатанату...
https://youtu.be/9IkKP039X60
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А якщо козломордим роги повідбивати, то і нічим бодатись буде.
Так що здається, в кучеряшки напіхають вам.
Якщо здається, то диякон УПЦ МП Петро Порошенко рекомендує перехреститися.
- гавнище ПЕС под предводительством гавнюка Порошенки;
- гавнище "Слуга народа" под предводительством гавнюка Зеленского,
то второе гавнище, конечно же, по-гавнистей-то будет. Но от этого первое гавнище не перестаёт быть гавнищем.
А ты готов встать плечом к плечу з Зелей и умереть в Крыму?
"Если бы я тогда был президентом, мы бы все умерли в Крыму, "?
Топовый форум, где в кровь (мониторную ессесно) хлещутся адепты по факту наемного менеджера, на тему - который из презов ХУЖЕ..... у адептов память аквариумной рыбки или сознательное и старательное забывание событий такого еще недавнего прошлого. Массовое "заспамливание" - единственный весомый "аргумент" у ботофермы, девиз агитаторов - "ври побольше, посылай подальше - нас все равно не успеют припереть фактами, забаним!".
Конечно же Порошенко будет президентом еще раз. Он опять вбухнет кучу денег в свое возвращение - и конечно же снова многократно возместит себе свои затраты. Он же бизьнесьмен - хоть и с ломатого года числится депутатом-госслужащим-отцомнации... Агитаторы получат свои зарплаты (гроши для их хозяина) и смогут купить себе например подержаное авто по цене нового. Просто глупые приверженцы - будут рады некоторое время, что "постояли на своем" и "доказали этим, что наш Барин круче". Система власти сохранится.
Желаю всем сторонникам Порошенко доооолгой жизни. В Украине. И Порошенко им в цари.
К тому времени (к времени "выборов") "аквариумные рыыбки" окончательно позабудут Дебальцево, ДАП, уничтожение добробатов, перемирия, свинарчуков и прочие мелкие шалости, а Зе окончательно всех вкурвит - вот и шансы нарисуются.
Пан сам все увидит.
А со своими царями сами живите, без меня. Я уехал.
ПОРОХА НА ПРЕЗИДЕНТА, дострокові вибори бо цей Зе совкодрочер развалить Україну вже в цьому році