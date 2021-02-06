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Новости Политика Украины Украина - НАТО
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НАТО (8953) Порошенко (19365) членство в НАТО (1216) безвизовый режим (1541) Европейская Солидарность (998)

Порошенко озвучил пошаговый план членства Украины в НАТО и напомнил о том, как получал безвиз

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Порошенко озвучил пошаговый план членства Украины в НАТО и напомнил о том, как получал безвиз

Прекратить разрушение антикоррупционной инфраструктуры, реализовать судебную реформу, углубить секторальную интеграцию с ЕС, восстановить доверие партнеров и упорно работать над получением ПДЧ.

Такие шаги евроатлантической интеграции для нынешней власти назвал пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт политсилы.

Он напомнил, что ровно два года назад Верховная Рада проголосовала за необратимость европейского и евроатлантического курса Украины.

"По моей инициативе Верховная Рада закрепила в Конституции стратегию на членство в Европейском союзе и Североатлантическом альянсе. И это произошло ровно два года назад. Помните, кто-то предлагал тогда "новый курс". Кто-то спрашивал: "Какая разница?". Поэтому и зафиксировали четко евроатлантический курс в Основном законе", - отмечает Порошенко.

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"Время показало, что мы не ошиблись. Власть вынуждена хотя бы формально придерживаться стратегии, обозначенной в Конституции. Слова, по крайней мере, говорит правильные. Но действия часто идут вразрез сказанному. Украина потеряла темп, а наши отношения с Евросоюзом вошли в кризис, который уже трудно скрыть", - уверен лидер "ЕС".

Первое, что нужно сделать, - прекратить уничтожение антикоррупционной инфраструктуры. "Гарантировать независимость НАБУ и прозрачный конкурс по выбору нового главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Образно говоря, закрыть на Банковой пункт приема чемоданов с "Большой кражи", - заявил политик.

Пятый президент также призвал реализовать "дорожную карту" судебной и антикоррупционной реформ, которая соответствует критериям Евросоюза и НАТО.

"Власть сама попросила G7 предоставить этот план, но, получив его, действует с точностью до наоборот. И делает это по указанию портновской агентуры в Офисе Президента. "Европейская Солидарность" подала законопроект, по которому конкурс на должность судей Конституционного Суда должен проходить так же, как мы его провели при формировании Высшего антикоррупционного суда - с привлечением комиссии независимых международных экспертов", - напоминает Порошенко.

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Также следует углубить секторальную интеграцию в энергетической, цифровой, таможенной, шенгенской сферах - говорит Порошенко. "Наличие амбициозных интеграционных проектов позволит привлечь инвестиции в Украину, создать новые рабочие места и повысить уровень жизни людей", - убежден он.

"Смена власти в Вашингтоне открывает для Украины возможности активизировать собственные усилия по сближению Украины с НАТО. Байден на этом пути точно не будет переставлять ноги Зеленскому. С планом действий по членству в НАТО никто за нами бегать не станет", - отмечает Порошенко.

Именно ПДЧ запускает механизм присоединения Украины к Альянсу - отмечает пятый президент. "Мы в свое время планировали получение ПДЧ на 2023 год. Удастся ли вписаться в этот график, куда в большей степени зависит от Зеленского, от способности украинской дипломатии убедить всех западных партнеров в необходимости не оглядываться на Россию", - считает он.

Лидер "Европейской Солидарности" убежден - необходимы шаги для укрепления доверия с партнерами по НАТО: "такие как, например, расследование слива россиянам информации о спецоперации по задержанию вагнеровцев. Мы в свое время потратили не один год, чтобы убедить наших западных партнеров, в том числе с разведывательного сообщества, что у нас секреты больше не "текут" в Москву. А тут такой ляп, который это все перечеркивает и подрывает доверие", - отметил Порошенко.

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"Наша готовность войти в открытую дверь зависит только от нас самих. От того, насколько качественно мы выполним свою домашнюю работу", - говорит политик.

Пятый президент посоветовал нынешней власти последовать примеру опыту его команды, которая получила безвиз.

"Результатом упорной реформаторской работы стала достойная награда - безвиз. Наша команда не только подписала Соглашение об ассоциации. Мы еще и выиграли дипломатическую войну с Россией, которая пыталась сорвать его ратификацию. Соглашение начало работать и помогло преодолеть Украине экономический кризис. Как признали наши партнеры, за пять лет мы сделали больше для евроинтеграции, чем до нас было сделано за четверть века", - напомнил лидер "Европейской Солидарности".

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+94
Респект Пороху!
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06.02.2021 19:54
+57
Порошенко озвучил пошаговый план членства Украины в НАТО и напомнил о том, как получал безвиз - Цензор.НЕТ 9896
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06.02.2021 19:54
+56
Чувствуется профи!!!!
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06.02.2021 19:54
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Страница 7 из 7
Ну и озаботься озвучиванием проукраинских руководителей с авторитетом?
Или шо, не выходит каменный цветочек?
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07.02.2021 00:12 Ответить
Для начала необходимо перейти на демократическую польскую систему выборов. Наша система с мерзостным многомиллионным залогом, аналога которому нет нигде в мире, пропускающая в бюллетени только ставленников олигархии, никогда не даст нам избавиться от олигархии. Тогда найдется очень много патриотичных умных украинцев. А чтобы быстрее сделать замену политиков надо выборы каждый год или два.
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07.02.2021 00:26 Ответить
Пустопорожняя болтовня и не более.
Полностью оторванна от реальности.
Мое ж ты розовое пони...
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07.02.2021 00:37 Ответить
Тебе задали конкретный вопрос - "озвучиванием проукраинских руководителей с авторитетом?" Не извивайся как уж на сковородке.
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07.02.2021 00:41 Ответить
Божек Петя со бригадою достоен поболе других дерибанить Украину.
С точки зрения порохоботов и дякувальныкив.

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07.02.2021 00:57 Ответить
Вот я не здаю, чего в тебе больше, обиды или слабоумия?
Ты на МАрсе живешь или считаеш,что в теперишней Украине сидит мессия, но он где то заныкался и не хочет выходить на свет. Вот только надо его уговорить...
Меня поражает,когда взрослые люди у которых уже есть дети, капитал и тд вот такие вот... хз, даже как и сказать.
Живут в каких то своих дурацких представлениях.
И вот они выбрали... (барабанная дробь) классного веселого клоуна.
Ну как,хорошго стало? Если и сейчас не дошло - то не дойдет уже НИКОГДА
Назови плыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыззз проукраинского политика?
Который предлагает что-то реальное,а не по 4000 учителям или абьидиницца с вяликим кацапстаном?
Ну? А может сам попробуеш?
Вот как тут один предлагает поменят систему, что б уюрать олигархов
Ога. Олигархи ее годами создавали и вдрух у них резко проснется совесть и они припадут к ногам вяликаго и застонут: О Олег Васильченко! К ногам твоим припадаем! Научи жить! Стань звяздой путиводной!
Смешно? Нет, печально, слабоумие и отвага...
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07.02.2021 01:15 Ответить
"Вот я не здаю, чего в тебе больше, обиды или слабоумия?"
Переход на личности - дешевый приемчик ...
Обычно на этом конструктивная часть диалога заканчивается. Ваше сообщение - замечательная тому иллюстрация.
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07.02.2021 13:38 Ответить
Ты просто не в состоянии понять, что тебе написали.
Я в принципе и не надеялся, но бисер больше метать не буду
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07.02.2021 13:54 Ответить
как все запущено...
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07.02.2021 17:38 Ответить
Ну да
Когда ті переходишь на личности - ета не щитайется
А когда тебя туда потікают - єта не нравиццо...
Не. ну умееш ты там стяжку бетонную делать, жену ублажать, шашлык жарить - отлично!
А че ты вот пытаешся показатся умным там, где у тебя полностью отсутсвуют причинно следственные связи?
Может лучше про реактор, про любимый лунный трактор?
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07.02.2021 20:33 Ответить
"Когда ті переходишь на личности - ета не щитайется"
Где я перешел на личность?
Где мы перешли на "ты"? Уточните пожалуйста.
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07.02.2021 20:38 Ответить
Божек Петя со бригадою Порошенко озвучив покроковий план членства України в НАТО і нагадав про те, як отримував безвіз - Цензор.НЕТ 8393 Порошенко озвучив покроковий план членства України в НАТО і нагадав про те, як отримував безвіз - Цензор.НЕТ 8393 Порошенко озвучив покроковий план членства України в НАТО і нагадав про те, як отримував безвіз - Цензор.НЕТ 8393
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07.02.2021 20:41 Ответить
Вы и есть тот самый боже Петя?
Ну.... Не признал Вас под ником "Алексей Достоевский"... Нехороше говорить с собеседником в третьм лице. Учту.

Хочу Вам напомнить, божек Петя aka Алексей Достоевский, что во время драки бъют по морде, а не по паспорту.
Вот Вы и подставились...

А что с переходом на "ты"? Есть ссылочка где мы на "ты" перешли в сообщениях? Где я Вам "тыкнул", Алексей Достоевский?
Полагаю, такая ссылка у Вас есть.
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07.02.2021 20:53 Ответить
Как, Алексей Достоевский (божок Петя или, как Вы себя еще величаете?), видите, после перехода на личность собеседника, диалог легко перходит в некоструктивную фазу....
Спасибо Вам за замечательный пример.
Надеюся, хоть один адкватный читатель этого форума найдет его полезным для себя. Независимо от того, за кого он (не)голосовал на выборах.

Способ удержать разговор в конструктивном русле есть. Иногда, это достаточно сложно. Иногда - просто не очень нужно. Иногда - необходимо позволить собеседнику довести разговор до очевидной нелепости. Выбор всегда остается за тем, кто более адекватно воспринимает ситуацию.

Два адекватных собеседника, обычно, поддерживают конструктивный разговор. Такое весьма редко наблюдается на форумах.

Всего Вам доброго, Алексей Достоевский!
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07.02.2021 21:05 Ответить
Словесній понос при запоре мысли
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07.02.2021 22:22 Ответить
Петя, Вы так и не поняли, почему та фейерично про*бали выборы.... Именно на этом бригада Зе Вас и поймала.
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07.02.2021 23:01 Ответить
Олег Васильченко 827828f7 - ".....и развязать войну. В том числе и Порошенко."

Каким это образом Порошенко развязал войну против Украины????
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07.02.2021 00:44 Ответить
Завтра Вава новому відосику розкаже про цукерочки і масло Рошен.
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07.02.2021 00:20 Ответить
нормальна практика: його відосіки з 95-го набирали на порядок менше переглядів, ніж після того, як за нього прогаласували 73/43%зебілів...
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07.02.2021 01:23 Ответить
Прикольно, что Петя "забыл" рассказать, как он вместо того, чтобы продать бизнес, засунул его под подушку ("слепой траст").
Порохоботы кинулиь оправдывать своего кумира, типа, "Липецкая фабрика то да се!"...

Странно, а контора "Рошен" в Украине тоже москальским судом была заблокирована? А в Литве? А в Венгрии? И это только про "кондитерку".
Еще более странно, что образованные и умные поклонники Пети считают, что один олигарх может быть лучше другого олигарха. Раб всегда защищает своего(!) хозяина. Такя судьба у раба!

Брехло Петя.... И неудачник, если даже клоун его на выборах обыграл.
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07.02.2021 00:53 Ответить
Порох - красава!!!
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07.02.2021 01:35 Ответить
паломніца НА BMW

шльондра мертвечука задєлалась паломніцей москальського сатанату...

https://youtu.be/9IkKP039X60

.
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07.02.2021 02:36 Ответить
ни одно сми так не опускает рейтинг мармеладного, как это вместе с ботами.
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07.02.2021 04:26 Ответить
Порошенко забывает, что главной целью пребывания Зеленского у власти, я является не война и победа в ней, не НАТО и евроинтеграция, а желание избавиться от "тени отца Гамлета"! Ему очень хочется посадить любой ценой Порошенко, а для этого, он до сих пор все делал назло, пренебрегая безопасностью Украины!
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07.02.2021 04:50 Ответить
Ви пане Б У Президент, давайте так як у вас на Рошені по SMARTу цілі ставте і відповідальність за їх недосягнення!!!
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07.02.2021 05:54 Ответить
Порошенко озвучив покроковий план членства України в НАТО і нагадав про те, як отримував безвіз - Цензор.НЕТ 8144
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07.02.2021 07:58 Ответить
Раніше треба було втілювати нормативи НАТО,проводити референдум,а не дивитись на ***** і на його реакцію.І думати,чи закриє ввп мій бізнес чи ні?А тепер можеш тільки нагадувати про це на своїх каналах як попка дурень.
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07.02.2021 09:32 Ответить
З іншої сторони, якщо не лишити росії простору до боданія, то може вона і бодатись припинить.
А якщо козломордим роги повідбивати, то і нічим бодатись буде.
Так що здається, в кучеряшки напіхають вам. Порошенко озвучив покроковий план членства України в НАТО і нагадав про те, як отримував безвіз - Цензор.НЕТ 671
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07.02.2021 09:43 Ответить
А чому ж досі не обламали? А поки у Росії залишатимуться роги - доти вона бодатиметься. І якщо РФ не підставити зручне (для Заходу) місце, вона знайде зручне для себе і незручне для Заходу.
Якщо здається, то диякон УПЦ МП Петро Порошенко рекомендує перехреститися.
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07.02.2021 12:19 Ответить
Два роки винити Пороха у тому, що сам навеличніший політичний малюк запихнув Україну в величезну сраку, а найстрашніше - в дипломатії, взагалі в зовнішніх контактах .... Саме в тому, що допомагало Україні вижити в роки агресії. ПРо інше вже й говорити не варто- срака повна , він колись політиків, які врятували Україну туди послав а сам вже там повністю ... Не рий яму іншому...
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07.02.2021 16:10 Ответить
Среди меня изящно и элегантно бытует куртуазное мнение, шо если сравнивать два гавнища:
- гавнище ПЕС под предводительством гавнюка Порошенки;
- гавнище "Слуга народа" под предводительством гавнюка Зеленского,
то второе гавнище, конечно же, по-гавнистей-то будет. Но от этого первое гавнище не перестаёт быть гавнищем.
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08.02.2021 09:07 Ответить
Порошенко озвучив покроковий план членства України в НАТО і нагадав про те, як отримував безвіз - Цензор.НЕТ 9547
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07.02.2021 09:54 Ответить
Зеленський і Ко звісно. Невже Порошенко?
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07.02.2021 19:40 Ответить
Пересічний зеботе,
Порошенко озвучив покроковий план членства України в НАТО і нагадав про те, як отримував безвіз - Цензор.НЕТ 7293
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07.02.2021 10:36 Ответить
Швидше би вже шановний Петро Одексійович, знову сів у своє законне Поезидентське крісло!
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07.02.2021 10:53 Ответить
Дерьмо, второй раз в одну воронку? Та не, ну його накуй!
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07.02.2021 12:41 Ответить
Да, мой гавначерпий!
А ты готов встать плечом к плечу з Зелей и умереть в Крыму?
"Если бы я тогда был президентом, мы бы все умерли в Крыму, "?
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07.02.2021 12:42 Ответить
А смысл? Был татарский, стал российский.
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07.02.2021 20:43 Ответить
Для таких, як ти, ніякого змісту мати свою державу та бути українцем, їм краще служили лайном, на якому проростають та зміцнюються інші народи...
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08.02.2021 11:00 Ответить
Його законне крісло- це крісло на унітазі.
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07.02.2021 23:43 Ответить
свинособако, гівноїд, твоє місце на паРаші...
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08.02.2021 11:01 Ответить
Наблюдаю паноптикум идиотизма ...
Топовый форум, где в кровь (мониторную ессесно) хлещутся адепты по факту наемного менеджера, на тему - который из презов ХУЖЕ..... у адептов память аквариумной рыбки или сознательное и старательное забывание событий такого еще недавнего прошлого. Массовое "заспамливание" - единственный весомый "аргумент" у ботофермы, девиз агитаторов - "ври побольше, посылай подальше - нас все равно не успеют припереть фактами, забаним!".

Конечно же Порошенко будет президентом еще раз. Он опять вбухнет кучу денег в свое возвращение - и конечно же снова многократно возместит себе свои затраты. Он же бизьнесьмен - хоть и с ломатого года числится депутатом-госслужащим-отцомнации... Агитаторы получат свои зарплаты (гроши для их хозяина) и смогут купить себе например подержаное авто по цене нового. Просто глупые приверженцы - будут рады некоторое время, что "постояли на своем" и "доказали этим, что наш Барин круче". Система власти сохранится.

Желаю всем сторонникам Порошенко доооолгой жизни. В Украине. И Порошенко им в цари.
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07.02.2021 13:17 Ответить
Не станет уже Порошенко президентом. Худшее, что он может сделать это привести в президенты Бойко, проиграв ему во втором туре. С антирейтингом под 80% президентами не становятся.
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07.02.2021 14:10 Ответить
Тот уникальный случай когда два взаимоисключающих мнения НО оба могут оказаться правдой . А как будет на самом деле посмотрим через три с хвостиком года . Все сейчас зависит от самого Вовы и от ситуации в Мире
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07.02.2021 14:19 Ответить
Разумеется увидим. Но участвовать в этом шоу больше не буду, я и на прошлых не голосовал - перестал видеть смысл в странном выбирании между курвой и паскудой...
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07.02.2021 15:24 Ответить
На самом деле правдой может оказаться гораздо больше мнений. Но апокалиптический сценарий с камбэком Порошенко на сегодняшний день выглядит, скажем так, не самым вероятным из них. Тем не менее безусловно правы на счёт трёх лет...
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07.02.2021 16:03 Ответить
Станет-станет , имеет все возможности. Рейтинги рисуют те, кому эти рейтинги заказывали , и как заказали - так и нарисуют. Покопипастит еще пару лет за безвиз, за "армию-мову-веру", про "**************************", ну и ессесно зеленые ему помогут своими закидонами.
К тому времени (к времени "выборов") "аквариумные рыыбки" окончательно позабудут Дебальцево, ДАП, уничтожение добробатов, перемирия, свинарчуков и прочие мелкие шалости, а Зе окончательно всех вкурвит - вот и шансы нарисуются.

Пан сам все увидит.
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07.02.2021 15:21 Ответить
Приклади повернення своїх коштів Порохом наведе!Бажаю тобі до-о-о-овгого життя із царем піськограєм.
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07.02.2021 19:59 Ответить
Forbes напомнит.
А со своими царями сами живите, без меня. Я уехал.
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07.02.2021 22:29 Ответить
Порошенко своё сделал, за многое спасибо, очередь за патриотами неподконтрольных олигархической мафии, но для этого народу нужно будет помайданить и контролировать шаги вновьизбранной власти.
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07.02.2021 14:32 Ответить
Такие шаги евроатлантической интеграции для нынешней власти назвал пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко Источник: https://censor.net/ru/n3246435

ПОРОХА НА ПРЕЗИДЕНТА, дострокові вибори бо цей Зе совкодрочер развалить Україну вже в цьому році Порошенко озвучив покроковий план членства України в НАТО і нагадав про те, як отримував безвіз - Цензор.НЕТ 405
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07.02.2021 15:13 Ответить
Порошенко озвучив покроковий план членства України в НАТО і нагадав про те, як отримував безвіз - Цензор.НЕТ 9718
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07.02.2021 15:15 Ответить
Порошенко озвучив покроковий план членства України в НАТО і нагадав про те, як отримував безвіз - Цензор.НЕТ 1833
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07.02.2021 15:18 Ответить
ПОКА ПРЕЗИДЕНТОМ НЕ БУДЕТ НАСТОЯЩИЙ УКРАИНЕЦ КИЕВЛЯНИН НИЧЕГО ХОРОШЕГО НЕ БУДЕТ !!!
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07.02.2021 15:35 Ответить
Багато версій , чому Вовка наважився на санкції . Мої такі - 1.- бо це круто, як настаящий през країни санкціями бабахнув. 2. Щоб дужче пропіарити ОПОЗАЖОПУ , зараз Байден прикриває рота єрмакам та кремлівським з ним, й звинуватити Порошенка з маслом Рошен у співпраці з РАШОЮ
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07.02.2021 16:00 Ответить
а кончить він всю цю історію як завжди- пшиком, і звичайно винним буде ХТО?
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07.02.2021 16:01 Ответить
Во нагнали ватной ЗЕпадали на Пороха гавкать.
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07.02.2021 16:55 Ответить
Якби Зеленський хотів бачити Україну у відриві від росії не треба було в 2019 році багато кричати на стадіоні, а просто потиснути один одному руки і сказати, що хто б не переміг курс буде незмінним
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07.02.2021 17:39 Ответить
Порошенко озвучив покроковий план членства України в НАТО і нагадав про те, як отримував безвіз - Цензор.НЕТ 5137
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07.02.2021 18:02 Ответить
Парашенковський безвіз- це дорога в рабство, знищення економіки України, коли виїздять молоді люди, сім"ї, створюють сім"ї за кордоном. Це спланована акція з США і Євросоюзом по знищенню самої України, як держави самостійної. Переселенці з Азії і Африки сидять в Європі на субсидіях і дуже мало інтегруються, а ,тим більше, не працюють. Це наші заробітчани рухають економіки європейських країн, але при цьому Україна втрачає страшні гроші. Це політика наших 3-х останніх президентів і урядів.
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07.02.2021 23:39 Ответить
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