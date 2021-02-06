Порошенко озвучил пошаговый план членства Украины в НАТО и напомнил о том, как получал безвиз

Прекратить разрушение антикоррупционной инфраструктуры, реализовать судебную реформу, углубить секторальную интеграцию с ЕС, восстановить доверие партнеров и упорно работать над получением ПДЧ.

Такие шаги евроатлантической интеграции для нынешней власти назвал пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт политсилы.

Он напомнил, что ровно два года назад Верховная Рада проголосовала за необратимость европейского и евроатлантического курса Украины.

"По моей инициативе Верховная Рада закрепила в Конституции стратегию на членство в Европейском союзе и Североатлантическом альянсе. И это произошло ровно два года назад. Помните, кто-то предлагал тогда "новый курс". Кто-то спрашивал: "Какая разница?". Поэтому и зафиксировали четко евроатлантический курс в Основном законе", - отмечает Порошенко.

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"Время показало, что мы не ошиблись. Власть вынуждена хотя бы формально придерживаться стратегии, обозначенной в Конституции. Слова, по крайней мере, говорит правильные. Но действия часто идут вразрез сказанному. Украина потеряла темп, а наши отношения с Евросоюзом вошли в кризис, который уже трудно скрыть", - уверен лидер "ЕС".

Первое, что нужно сделать, - прекратить уничтожение антикоррупционной инфраструктуры. "Гарантировать независимость НАБУ и прозрачный конкурс по выбору нового главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Образно говоря, закрыть на Банковой пункт приема чемоданов с "Большой кражи", - заявил политик.

Пятый президент также призвал реализовать "дорожную карту" судебной и антикоррупционной реформ, которая соответствует критериям Евросоюза и НАТО.

"Власть сама попросила G7 предоставить этот план, но, получив его, действует с точностью до наоборот. И делает это по указанию портновской агентуры в Офисе Президента. "Европейская Солидарность" подала законопроект, по которому конкурс на должность судей Конституционного Суда должен проходить так же, как мы его провели при формировании Высшего антикоррупционного суда - с привлечением комиссии независимых международных экспертов", - напоминает Порошенко.

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Также следует углубить секторальную интеграцию в энергетической, цифровой, таможенной, шенгенской сферах - говорит Порошенко. "Наличие амбициозных интеграционных проектов позволит привлечь инвестиции в Украину, создать новые рабочие места и повысить уровень жизни людей", - убежден он.

"Смена власти в Вашингтоне открывает для Украины возможности активизировать собственные усилия по сближению Украины с НАТО. Байден на этом пути точно не будет переставлять ноги Зеленскому. С планом действий по членству в НАТО никто за нами бегать не станет", - отмечает Порошенко.

Именно ПДЧ запускает механизм присоединения Украины к Альянсу - отмечает пятый президент. "Мы в свое время планировали получение ПДЧ на 2023 год. Удастся ли вписаться в этот график, куда в большей степени зависит от Зеленского, от способности украинской дипломатии убедить всех западных партнеров в необходимости не оглядываться на Россию", - считает он.

Лидер "Европейской Солидарности" убежден - необходимы шаги для укрепления доверия с партнерами по НАТО: "такие как, например, расследование слива россиянам информации о спецоперации по задержанию вагнеровцев. Мы в свое время потратили не один год, чтобы убедить наших западных партнеров, в том числе с разведывательного сообщества, что у нас секреты больше не "текут" в Москву. А тут такой ляп, который это все перечеркивает и подрывает доверие", - отметил Порошенко.

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"Наша готовность войти в открытую дверь зависит только от нас самих. От того, насколько качественно мы выполним свою домашнюю работу", - говорит политик.

Пятый президент посоветовал нынешней власти последовать примеру опыту его команды, которая получила безвиз.

"Результатом упорной реформаторской работы стала достойная награда - безвиз. Наша команда не только подписала Соглашение об ассоциации. Мы еще и выиграли дипломатическую войну с Россией, которая пыталась сорвать его ратификацию. Соглашение начало работать и помогло преодолеть Украине экономический кризис. Как признали наши партнеры, за пять лет мы сделали больше для евроинтеграции, чем до нас было сделано за четверть века", - напомнил лидер "Европейской Солидарности".