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У погибшего на Донбассе воина 80-й ОДШБр Ивана Горошко 5 февраля родился сын, - "Повернись живим"

Новости Цензор.НЕТ Общество

У погибшего воина 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ Ивана Горошко 5 февраля родился сын.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу фонда "Повернись живим".

"Горе и счастье в одной фотографии. Это - Иван и Елена Горошко летом 2020 года. Молодой защитник Украины женился на любимой девушке. Но не спешите поздравлять молодоженов.

16 ноября 2020 года Иван Горошко погиб. Враг забрал его жизнь в 21 год, оставив вдовой беременную жену.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В зоне проведения ООС погиб воин 80-й ОДШБр Иван Горошко. ФОТО

Даже в самых страшных снах никто и никогда не сможет представить, как это - на шестом месяце беременности похоронить мужа.

А потом продлить жизнь и чрезвычайно важную миссию - выносить сына от любимого.

И вот вчера, 5 февраля 2021 года, у погибшего воина 80 отдельная десантно-штурмовая бригада ДШВ ВСУ родился Сын!

Малыш никогда не увидит отца, но он точно будет знать, что его отец - Герой!

Помните об этом и вы.

Также смотрите: С погибшим в зоне ООС воином 80-й ОДШБр Иваном Горошко простились во Львове. ФОТОрепортаж

А мы надеемся, что где-то высоко, за облаками, сейчас улыбается Ваня и оберегает своего сына и жену, так же как и оберегал здесь Украину!" - говорится в сообщении.

У погибшего на Донбассе воина 80-й ОДШБр Ивана Горошко 5 февраля родился сын, - Повернись живим 01
У погибшего на Донбассе воина 80-й ОДШБр Ивана Горошко 5 февраля родился сын, - Повернись живим 02

Читайте также: Двое воинов Объединенных сил погибли, двое ранены, - пресс-центр

Напомним, 18 ноября 2020 года стало известно, что в зоне проведения ООС погиб воин 80-й ОДШБр Иван Горошко.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+64
Шоб вы сдохли кацапы ******...
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06.02.2021 20:27
+36
**
Назову сына твоим именем..
расскажу ему о войне,
как ты молодость на пули выменял..
как пылает Донбасс в огне.

Расскажу сыну о бесстрашии…
В нашем горе не видно дна.
Как из младших мы стали старшими.
Закалила нас всех война.

"Нашу боль не унять наградами" -
молодые кричат сердца.
Нашу жизнь накрывают "Градами!…
Только верилось до конца.

Назову сына твоим именем,
расскажу ему о войне…
Ты на фото под желто-синими,
как всегда улыбаешься мне. ///
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06.02.2021 20:30
+32
Рости здоровим, крихітко. Продовжуй славний рід.
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06.02.2021 20:41
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Шоб вы сдохли кацапы ******...
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06.02.2021 20:27 Ответить
Дуже шкода, що так обірвалось життя.
Сподіваюсь, головнокомандувач зробить якусь заяву.
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06.02.2021 20:29 Ответить
Не варто сподіватися.
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06.02.2021 20:37 Ответить
Ксения,
В данном случае - пусть это недоразумение промолчит.......
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06.02.2021 20:38 Ответить
Ванюша загинув восени, а горошенятко народилося вчора. Співчуття не буває навіть день у день, а тут декілька місяців минуло... Воно не вміє співчувати, бо йому КАКАЯ РАЗНІЦА. Нехай дитинка зростає, оповита маминою любов'ю і небайдужістю оточуючих.
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06.02.2021 22:02 Ответить
**
Назову сына твоим именем..
расскажу ему о войне,
как ты молодость на пули выменял..
как пылает Донбасс в огне.

Расскажу сыну о бесстрашии…
В нашем горе не видно дна.
Как из младших мы стали старшими.
Закалила нас всех война.

"Нашу боль не унять наградами" -
молодые кричат сердца.
Нашу жизнь накрывают "Градами!…
Только верилось до конца.

Назову сына твоим именем,
расскажу ему о войне…
Ты на фото под желто-синими,
как всегда улыбаешься мне. ///
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06.02.2021 20:30 Ответить
Чому не дають номер карти дружини Героя?
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06.02.2021 20:34 Ответить
Присвоить воинское звание отца в момент гибели и до совершеннолетия выплачивать воинское содержание!!! Всем детям Героев Украины павшим за Украину!!
У погибшего на Донбассе воина 80-й ОДШБр Ивана Горошко 5 февраля родился сын, - "Повернись живим" - Цензор.НЕТ 571
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06.02.2021 20:36 Ответить
Малоросский скот всё равно хочет дружить с мышебратьями..толку, прийдут на выборы и скоты всё равно выберут своего кравчука вместо Черновола...Этот скот хуже кацапов.
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06.02.2021 20:39 Ответить
Лишь бы не ОПЗЖ!
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06.02.2021 21:46 Ответить
Рости здоровим, крихітко. Продовжуй славний рід.
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06.02.2021 20:41 Ответить
у сыны есть кем гордится - душа папина в нем....
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06.02.2021 20:42 Ответить
и что может остаться в душе украинца, кроме ненависти к кацапам, после таких новостей ?
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06.02.2021 20:44 Ответить
ненависть и больше ничего.....
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06.02.2021 20:46 Ответить
Есть еще отвращение и презрение.
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06.02.2021 21:47 Ответить
Зелені підараси брешуть, що 2 загиблих підірвалися на невідомому вибуховому предметі, а журналісти пишуть, що це обстріл 120-мм мінами.
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06.02.2021 20:45 Ответить
У загиблого на Донбасі воїна 80-ї ОДШБр Івана Горошка 5 лютого народився син, - "Повернись живим" - Цензор.НЕТ 8641
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06.02.2021 20:46 Ответить
Тут уже не знаешь кому и верить.
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06.02.2021 21:59 Ответить
Цаплієнку охоче вірю. Мабуть, так і є, крили падлюки наших воїнів мінами. Пропадіть ви пропадом, плем'я боягузів, негідників та зрадників!!!
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06.02.2021 22:08 Ответить
.....................................................................................
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06.02.2021 20:45 Ответить
Це жах! (
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06.02.2021 20:46 Ответить
Царствие Небесное Герою! Очень больно осознавать, что в то время, когда такие прекрасные ребята гибнут за Украину, за всех нас, в это время по Киеву ходят и ездят, отдыхают и веселятся сотни путинских пропагандонов, работавших на мертведчуковских каналах... И всё у них со здоровьем непростительно нормально - и глаза на месте, и зубы не выбиты, и почки с печенью не отбиты.....Хотя, они заслужили - это и на их совести гибель Героя Ивана Горошко, гибель тысяч наших воинов - героев, волонтёров - героев, медиков фронтовых - героев.....
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06.02.2021 20:48 Ответить
"Червоне то любов,а чорне то журба" два кольори нашої нації. Синочку-вирости справжнім чоловіком,здоровим та щасливим і ніколи не чути і не бачити жахів війни. Загиблому Герою вічна наша шана та пам'ять! Герої не вмирають! Слава Україні!
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06.02.2021 20:56 Ответить
Червоне - то є кров, а чорне - то земля.
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06.02.2021 21:49 Ответить
Нехай буде щасливою ця дитина!
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06.02.2021 21:07 Ответить
Срочно принять Закон!!
Детям Героев павших за Украину присваивать следующее по рангу воинское звание и выплачивать воинское содержание до совершеннолетия!
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06.02.2021 21:07 Ответить
Можно детям погибших героев назначать пенсию до совершеннолетия в размере оклада, который получал погибший родитель.... Денег в казне достаточно - стипендии назначаются и клоунам всяким, и родственникам правящей кодлы....Денег не хватает только госпиталям, семьям погибших героев, раненым воинам на реабилитацию,....
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06.02.2021 21:42 Ответить
Он не пал "за Украину". Его застрелил пьяный сослуживец. Ничего героического он не сделал, жаль конечно, но при чём тут термин "герой"? Обычная бвтовуха, наверное мешал спать разговором во втором часу ночи...
Тієї ночі, 16 листопада, Іван розмовляв з коханою дружиною телефоном, коли п'яний співслужбовець вистрелив йому в голову.

«Це було близько 1:30 ночі. Олена розповідає, що вони з Ванею розмовляли телефоном. І в цей час вона почула постріл - і розмова обірвалася. Олена почала дзвонити, куди могла. Подзвонила й Олексію, який був свідком на їхньому весіллі і служив разом з Іваном. І їй сказали, що її чоловік загинув… Та п'яна наволоч підійшла… Він вистрелив йому в потилицю. Без причини. З п'яних очей… А далі ще й вклав Вані в руки автомат і намагався розказувати, що Ваня сам застрелився», - розповідає Тишкевич
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07.02.2021 00:33 Ответить
Якби гірко це не було, його вбив п'яний сослуживець з п'яних очей вистреливши йому в потилицю. Ось пруф.
https://wz.lviv.ua/news/424484-u-myt-ubyvstva-rozmovliav-z-vahitnoiu-druzhynoiu-telefonom-detali-zahybeli-ivana-horoshka-na-donbasi
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06.02.2021 21:08 Ответить
Да, и такое в армейской жизни бывает((( оружие - оч опасная вещь.(((
Но в этом случае Ваня все равно остается героем, взявшим на себя ответственность за свою страну, россияне все равно остались агрессорами-уродами, ибо без них Ваня отслужил бы срочку и работал бы тихонько, радуясь рождения сына.
А вот командование части, сержантский состав, да и вообще моральное состояние коллектива, которые выпустили в наряд набуханного дегана - это реально беда и проблема...
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07.02.2021 00:07 Ответить
зика 112го на вас нет....
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07.02.2021 00:43 Ответить
Героям Слава !
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06.02.2021 21:12 Ответить
Пускай ребятёнку будет щастье в жизни,,,горе и боль .
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06.02.2021 21:19 Ответить
Козацький рід і далі житиме.
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06.02.2021 21:26 Ответить
вивчится хлопа, на ноги стане - бильшого ворога кацапня ще не мала////
будь здроровым, честным - будь козаком!
и памьятай - це кацапня вбила твого батька !
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07.02.2021 00:18 Ответить
Его убил сослуживец! Какая нахрен кацапня? Своих дебилов и хануриков хватает.
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07.02.2021 00:36 Ответить
застрянь на бутылке по донышко, глаза выпучи...
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07.02.2021 00:39 Ответить
Дурень чего вопишь?
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07.02.2021 00:41 Ответить
тебя, казла кацапского, казла, переорать хочу...
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07.02.2021 00:46 Ответить
****** занюхивай....
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07.02.2021 00:51 Ответить
Понятно, ты бухой в сиську. Или проспись, дурик.
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07.02.2021 00:52 Ответить
иди поднюхай, понятливый - повангуй
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07.02.2021 00:55 Ответить
не знаешь? не уверен? - хлебало свое рязанское держи молчиком )))
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07.02.2021 00:57 Ответить
у тебя проблемы с етим?
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07.02.2021 00:48 Ответить
ваши - вечновдырку говорят - идет как тобик по деревне....
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07.02.2021 00:52 Ответить
Синька- зло
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07.02.2021 00:34 Ответить
а вин так хотив тебе поцилувати... - твий батько...
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07.02.2021 00:35 Ответить
https://wz.lviv.ua/news/424484-u-myt-ubyvstva-rozmovliav-z-vahitnoiu-druzhynoiu-telefonom-detali-zahybeli-ivana-horoshka-na-donbasi
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07.02.2021 00:43 Ответить
Воин, убей россиянина!!!
У загиблого на Донбасі воїна 80-ї ОДШБр Івана Горошка 5 лютого народився син, - "Повернись живим" - Цензор.НЕТ 2135
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07.02.2021 14:16 Ответить
 
 