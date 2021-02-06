У погибшего на Донбассе воина 80-й ОДШБр Ивана Горошко 5 февраля родился сын, - "Повернись живим"
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У погибшего воина 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ Ивана Горошко 5 февраля родился сын.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу фонда "Повернись живим".
"Горе и счастье в одной фотографии. Это - Иван и Елена Горошко летом 2020 года. Молодой защитник Украины женился на любимой девушке. Но не спешите поздравлять молодоженов.
16 ноября 2020 года Иван Горошко погиб. Враг забрал его жизнь в 21 год, оставив вдовой беременную жену.
Даже в самых страшных снах никто и никогда не сможет представить, как это - на шестом месяце беременности похоронить мужа.
А потом продлить жизнь и чрезвычайно важную миссию - выносить сына от любимого.
И вот вчера, 5 февраля 2021 года, у погибшего воина 80 отдельная десантно-штурмовая бригада ДШВ ВСУ родился Сын!
Малыш никогда не увидит отца, но он точно будет знать, что его отец - Герой!
Помните об этом и вы.
А мы надеемся, что где-то высоко, за облаками, сейчас улыбается Ваня и оберегает своего сына и жену, так же как и оберегал здесь Украину!" - говорится в сообщении.
Напомним, 18 ноября 2020 года стало известно, что в зоне проведения ООС погиб воин 80-й ОДШБр Иван Горошко.
Пожалуйста, подождите...
Сподіваюсь, головнокомандувач зробить якусь заяву.
В данном случае - пусть это недоразумение промолчит.......
Назову сына твоим именем..
расскажу ему о войне,
как ты молодость на пули выменял..
как пылает Донбасс в огне.
Расскажу сыну о бесстрашии…
В нашем горе не видно дна.
Как из младших мы стали старшими.
Закалила нас всех война.
"Нашу боль не унять наградами" -
молодые кричат сердца.
Нашу жизнь накрывают "Градами!…
Только верилось до конца.
Назову сына твоим именем,
расскажу ему о войне…
Ты на фото под желто-синими,
как всегда улыбаешься мне. ///
Детям Героев павших за Украину присваивать следующее по рангу воинское звание и выплачивать воинское содержание до совершеннолетия!
Тієї ночі, 16 листопада, Іван розмовляв з коханою дружиною телефоном, коли п'яний співслужбовець вистрелив йому в голову.
«Це було близько 1:30 ночі. Олена розповідає, що вони з Ванею розмовляли телефоном. І в цей час вона почула постріл - і розмова обірвалася. Олена почала дзвонити, куди могла. Подзвонила й Олексію, який був свідком на їхньому весіллі і служив разом з Іваном. І їй сказали, що її чоловік загинув… Та п'яна наволоч підійшла… Він вистрелив йому в потилицю. Без причини. З п'яних очей… А далі ще й вклав Вані в руки автомат і намагався розказувати, що Ваня сам застрелився», - розповідає Тишкевич
https://wz.lviv.ua/news/424484-u-myt-ubyvstva-rozmovliav-z-vahitnoiu-druzhynoiu-telefonom-detali-zahybeli-ivana-horoshka-na-donbasi
Но в этом случае Ваня все равно остается героем, взявшим на себя ответственность за свою страну, россияне все равно остались агрессорами-уродами, ибо без них Ваня отслужил бы срочку и работал бы тихонько, радуясь рождения сына.
А вот командование части, сержантский состав, да и вообще моральное состояние коллектива, которые выпустили в наряд набуханного дегана - это реально беда и проблема...
У мить убивства розмовляв з вагітною дружиною телефоном: деталі загибелі Івана Горошка на Донбасі
https://wz.lviv.ua/news/424484-u-myt-ubyvstva-rozmovliav-z-vahitnoiu-druzhynoiu-telefonom-detali-zahybeli-ivana-horoshka-na-donbasi
будь здроровым, честным - будь козаком!
и памьятай - це кацапня вбила твого батька !