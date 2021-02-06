У погибшего на Донбассе воина 80-й ОДШБр Ивана Горошко 5 февраля родился сын, - "Повернись живим"

У погибшего воина 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ Ивана Горошко 5 февраля родился сын.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу фонда "Повернись живим".

"Горе и счастье в одной фотографии. Это - Иван и Елена Горошко летом 2020 года. Молодой защитник Украины женился на любимой девушке. Но не спешите поздравлять молодоженов.

16 ноября 2020 года Иван Горошко погиб. Враг забрал его жизнь в 21 год, оставив вдовой беременную жену.

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Даже в самых страшных снах никто и никогда не сможет представить, как это - на шестом месяце беременности похоронить мужа.

А потом продлить жизнь и чрезвычайно важную миссию - выносить сына от любимого.

И вот вчера, 5 февраля 2021 года, у погибшего воина 80 отдельная десантно-штурмовая бригада ДШВ ВСУ родился Сын!

Малыш никогда не увидит отца, но он точно будет знать, что его отец - Герой!

Помните об этом и вы.

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А мы надеемся, что где-то высоко, за облаками, сейчас улыбается Ваня и оберегает своего сына и жену, так же как и оберегал здесь Украину!" - говорится в сообщении.





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Напомним, 18 ноября 2020 года стало известно, что в зоне проведения ООС погиб воин 80-й ОДШБр Иван Горошко.