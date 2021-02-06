Наемники РФ продолжают блокировать дорожные коридоры на КПВВ на Донбассе, - Госпогранслужба
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Оккупанты продолжают блокировать дорожные коридоры напротив контрольных пунктов въезда-выезда "Счастье", "Золотое", "Гнутово", "Майорск" и "Марьинка".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Государственной пограничной службы Украины.
Как отметили в ведомстве, все указанные КПВВ работают ежедневно с 8:00 до 16:00, однако "фактический пропуск граждан осуществляется только в контрольных пунктах въезда-выезда "Станица Луганская" - ежедневно, "Новотроицкое" - дважды в неделю, в понедельник и пятницу, когда российские наемники разблокируют движение дорожным коридором".
В ГПСУ информируют, что вторую неделю подряд увеличивается пассажиропоток на КПВВ "Станица Луганская".
"После завершения локдауна количество пропущенных граждан выросло вдвое. В течение недели военнослужащие Госпогранслужбы на КПВВ "Станица Луганская" на временно оккупированную территорию оформили 4290 человек, на контролируемую территорию - 4418 человек", - говорится в сообщении.
Через КПВВ "Новотроицкое" 107 граждан и 17 транспортных средств последовали в сторону временно оккупированной территории Донбасса. В то же время 158 человек и 26 транспортных средств пересекли линию разграничения в направлении контролируемой территории.
Отмечается, что оккупанты не пустили на неподконтрольную правительству Украины территорию 30 человек, пограничники помогли им вернуться.
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