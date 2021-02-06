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Наемники РФ продолжают блокировать дорожные коридоры на КПВВ на Донбассе, - Госпогранслужба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Наемники РФ продолжают блокировать дорожные коридоры на КПВВ на Донбассе, - Госпогранслужба

Оккупанты продолжают блокировать дорожные коридоры напротив контрольных пунктов въезда-выезда "Счастье", "Золотое", "Гнутово", "Майорск" и "Марьинка".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Государственной пограничной службы Украины.

Как отметили в ведомстве, все указанные КПВВ работают ежедневно с 8:00 до 16:00, однако "фактический пропуск граждан осуществляется только в контрольных пунктах въезда-выезда "Станица Луганская" - ежедневно, "Новотроицкое" - дважды в неделю, в понедельник и пятницу, когда российские наемники разблокируют движение дорожным коридором".

В ГПСУ информируют, что вторую неделю подряд увеличивается пассажиропоток на КПВВ "Станица Луганская".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трехсторонняя контактная группа обсудила открытие КПВВ на Донбассе и допуск представителей МАГАТЭ в ОРДЛО

"После завершения локдауна количество пропущенных граждан выросло вдвое. В течение недели военнослужащие Госпогранслужбы на КПВВ "Станица Луганская" на временно оккупированную территорию оформили 4290 человек, на контролируемую территорию - 4418 человек", - говорится в сообщении.

Через КПВВ "Новотроицкое" 107 граждан и 17 транспортных средств последовали в сторону временно оккупированной территории Донбасса. В то же время 158 человек и 26 транспортных средств пересекли линию разграничения в направлении контролируемой территории.

Отмечается, что оккупанты не пустили на неподконтрольную правительству Украины территорию 30 человек, пограничники помогли им вернуться.

Также читайте: Наемники РФ снова стреляли по беспилотникам миссии ОБСЕ и не пускали наблюдателей на пункты пропуска, - отчет

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+8
***** пакостит, Лугандонские Швондеры там рулят... Но это закончится... И все ****** побегут в паРашу спасаясь от расплаты!!! Слава Украине
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06.02.2021 21:54
+6
шо такое из кацапского РАЮ быдло-скоты бегут в Биндеровский АД???!! Наемники РФ продолжают блокировать дорожные коридоры на КПВВ на Донбассе, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 4813
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06.02.2021 21:27
+6
Русские гниды! (простите за тавтологию)
Вместо тысяч сюжетов про процветание "республик", ответьте на простой вопрос. Почему с полными сумками люди едут туда, а не на свободную территорию?
Почему вы так не хотите, чтоб люди видели, как на самом деле живет Украина, свободная от вас, ублюдки?
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06.02.2021 21:33
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шо такое из кацапского РАЮ быдло-скоты бегут в Биндеровский АД???!! Наемники РФ продолжают блокировать дорожные коридоры на КПВВ на Донбассе, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 4813
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06.02.2021 21:27 Ответить
Вот и мне интересно. Как-то непатриотично шастать к хунте
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06.02.2021 22:29 Ответить
Дуже багато переселенців звідти купили квартири в новобудовах навколо Києва. З Криму- теж. Так потроху виїдуть усі українці- а от хто там лишиться...
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06.02.2021 21:30 Ответить
Наемники РФ продолжают блокировать дорожные коридоры на КПВВ на Донбассе, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 9760
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06.02.2021 21:34 Ответить
Русские гниды! (простите за тавтологию)
Вместо тысяч сюжетов про процветание "республик", ответьте на простой вопрос. Почему с полными сумками люди едут туда, а не на свободную территорию?
Почему вы так не хотите, чтоб люди видели, как на самом деле живет Украина, свободная от вас, ублюдки?
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06.02.2021 21:33 Ответить
може оно и к лучшему?))
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06.02.2021 21:38 Ответить
така само перша думка. але знаю людей які втекли з луганди у 2014. померла їх старенька бабця. кремували. заповіла на малій батьківщині поховати. ломанулись. десь місяць не було. поховання, спадщина. тепер можу зрозуміти і їх.
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06.02.2021 21:50 Ответить
от негодяи так негодяи, зеля скрутит их сам чуть погодяя
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06.02.2021 21:41 Ответить
Краще, щоб сепари всі КПП перекрили: менше шастали б "годувальники"
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06.02.2021 21:47 Ответить
я понял, х у й ло бы очень хотел, чтобы вся Украина жила таже как "нашилюди" живут сейчас в лугандоне.... мертвечук и рабинович и вообще все за жописты , вы тоже хотите так жить как живут в донецке и луганске? вот именно поэтому - я только за стену и ров с крокодилами! перекройте все кпвв на йух!!!
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06.02.2021 21:48 Ответить
***** пакостит, Лугандонские Швондеры там рулят... Но это закончится... И все ****** побегут в паРашу спасаясь от расплаты!!! Слава Украине
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06.02.2021 21:54 Ответить
Героям слава !!
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06.02.2021 22:13 Ответить
Військовий аташе російської федерації в Лівані генерал-майор Равіль Курмашов був затриманий сьогодні на явочній квартирі з двома темношкірими коханцями.
Як заявляють правоохоронці, оцінку події даватиме суд.
Відомо, що у Лівані за таке передбачена найвища міра покарання ),
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06.02.2021 22:13 Ответить
Будь які переміщення з окупованої кацапами території мають здійснюватись через кацапське посольство і надання візи українським посольством і лише через один пропускний пункт і один аеропорт при яких мають бути "відстійники" або фільтраційні табори для "гостей". Будь які ******* і поставки товарів та послуг на окуповану територію мають бути негайно зупинені - кацапи в ********** мають відчувати ціну окупації через власні гаманці..
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07.02.2021 00:43 Ответить
Краще б сепари всі кпп перекрили, щоб "годувальники"" менше шастали до "биндер"
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07.02.2021 05:50 Ответить
 
 