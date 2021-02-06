Дело MH17: В правительстве Нидерландов отчитались, что нет оснований обвинять Украину в незакрытии воздушного пространства

Пока не существует убедительных юридических оснований обвинять Украину в неполном закрытии своего воздушного пространства над частью Донбасса, в котором был в 2014 году сбит пассажирский авиалайнер рейса MH17.

Об этом заявил министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок в письме в парламент, где ранее требовали такого расследования, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

В письме к нижней Второй палате парламента, датированном 5 февраля, министр ссылается на расследование, которое провел "Фонд безопасности полетов" (Flight Safety Foundation) - неправительственная организация, основанная в США и не имеющая официального статуса органа расследования авиационных инцидентов, но сотрудничающая с международной организацией гражданской авиации (ИКАО).

В расследовании, текст которого правительство Нидерландов приводит на своем сайте вместе с письмом главы своего МИД, в частности, проанализированы несколько случаев сбивания гражданских самолетов над зонами конфликтов, и вывод заключается в том, что практики полностью закрывать свое воздушное пространство в таких случаях не существует.

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Кроме того, по имеющимся данным, в том числе предоставленными для этого расследования украинской стороной, не обнаружено достаточных фактов, которые могли бы свидетельствовать, что украинские органы, ответственные за безопасность гражданской авиации над востоком Украины, в то время знали или могли знать об угрозе гражданской авиации в воздушном пространстве выше высот, к которым он уже был закрыт, поэтому нет оснований обвинять Украину в том, что это пространство не был закрыт полностью.

Так же, говорится в расследовании, не обнаружено достаточных фактов, которые могли бы свидетельствовать, что российские органы, ответственные за безопасность гражданской авиации над прилегающей территорией России, в то время знали или могли знать об угрозе гражданской авиации в воздушном пространстве выше высот, до которых оно уже было закрыто.

При этом в письме Блока отмечено, что этот момент, касающийся гражданских органов организации воздушного движения, никак не меняет прежней позиции нидерландского правительства - что именно Россия ответственна за сбивание самолета рейса MH17.

Расследование "Фонда безопасности полетов" осуществили в ответ на запрос Второй палаты парламента Нидерландов, предоставленный еще в октябре 2019 года. Как пояснил министр иностранных дел Нидерландов, из-за необходимости сотрудничества с Украиной и Россией это расследование продлилось дольше, чем ожидали. Его результаты также будут переданы послам Украины и России в Нидерландах.

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Правительство Нидерландов в письме Блока также заявило, что продолжает считать за своим приоритетом достижения правды, справедливости и ответственности за гибель 298 человек в результате сбивания самолета.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

9 марта 2020 года в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.

Слушания дела по существу о сбитом 17 июня 2014 года в небе над Донбассом пассажирском "Боинге" Малазийских авиалиний, рейс МН17, запланировано на 7 июня 2021 года.

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