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Дело MH17: В правительстве Нидерландов отчитались, что нет оснований обвинять Украину в незакрытии воздушного пространства

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия

Дело MH17: В правительстве Нидерландов отчитались, что нет оснований обвинять Украину в незакрытии воздушного пространства

Пока не существует убедительных юридических оснований обвинять Украину в неполном закрытии своего воздушного пространства над частью Донбасса, в котором был в 2014 году сбит пассажирский авиалайнер рейса MH17.

Об этом заявил министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок в письме в парламент, где ранее требовали такого расследования, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

В письме к нижней Второй палате парламента, датированном 5 февраля, министр ссылается на расследование, которое провел "Фонд безопасности полетов" (Flight Safety Foundation) - неправительственная организация, основанная в США и не имеющая официального статуса органа расследования авиационных инцидентов, но сотрудничающая с международной организацией гражданской авиации (ИКАО).

В расследовании, текст которого правительство Нидерландов приводит на своем сайте вместе с письмом главы своего МИД, в частности, проанализированы несколько случаев сбивания гражданских самолетов над зонами конфликтов, и вывод заключается в том, что практики полностью закрывать свое воздушное пространство в таких случаях не существует.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Основатель Bellingcat Хиггинс о деле МН17: "Если Россия признает свою причастность к трагедии, тем самым она признает свою агрессию против Украины"

Кроме того, по имеющимся данным, в том числе предоставленными для этого расследования украинской стороной, не обнаружено достаточных фактов, которые могли бы свидетельствовать, что украинские органы, ответственные за безопасность гражданской авиации над востоком Украины, в то время знали или могли знать об угрозе гражданской авиации в воздушном пространстве выше высот, к которым он уже был закрыт, поэтому нет оснований обвинять Украину в том, что это пространство не был закрыт полностью.

Так же, говорится в расследовании, не обнаружено достаточных фактов, которые могли бы свидетельствовать, что российские органы, ответственные за безопасность гражданской авиации над прилегающей территорией России, в то время знали или могли знать об угрозе гражданской авиации в воздушном пространстве выше высот, до которых оно уже было закрыто.

При этом в письме Блока отмечено, что этот момент, касающийся гражданских органов организации воздушного движения, никак не меняет прежней позиции нидерландского правительства - что именно Россия ответственна за сбивание самолета рейса MH17.

Расследование "Фонда безопасности полетов" осуществили в ответ на запрос Второй палаты парламента Нидерландов, предоставленный еще в октябре 2019 года. Как пояснил министр иностранных дел Нидерландов, из-за необходимости сотрудничества с Украиной и Россией это расследование продлилось дольше, чем ожидали. Его результаты также будут переданы послам Украины и России в Нидерландах.

Также читайте: Отчет нидерландской прокуратуры о том, почему Киев не закрыл небо над Донбассом в 2014 году свидетельствует, что Украина не виновата, - авиационный эксперт Лукашевич

Правительство Нидерландов в письме Блока также заявило, что продолжает считать за своим приоритетом достижения правды, справедливости и ответственности за гибель 298 человек в результате сбивания самолета.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

9 марта 2020 года в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.

Слушания дела по существу о сбитом 17 июня 2014 года в небе над Донбассом пассажирском "Боинге" Малазийских авиалиний, рейс МН17, запланировано на 7 июня 2021 года.

Читайте также: Родственники погибших в рейсе МН17 обвиняют Россию в препятствовании суду

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+13
Десь на залісся завили кацапи...
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06.02.2021 22:00
+11
Та вони на кацапії виють ще з 2014 року.
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06.02.2021 22:04
+5
ща из-за поребрика понесется "вывсеврете!"
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06.02.2021 22:09
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Десь на залісся завили кацапи...
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06.02.2021 22:00 Ответить
Та вони на кацапії виють ще з 2014 року.
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06.02.2021 22:04 Ответить
Им не когда выть.. делом заняты. СП-2 достраивают https://ua.korrespondent.net/business/companies/4324547-ukladannia-pivnichnoho-potoku-2-pochalasia-v-vodakh-danii
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06.02.2021 22:11 Ответить
Ти вже погоняв з цього приводу? Бо ледь не в кожній темі висрався.
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06.02.2021 22:55 Ответить
Каким делом? На бутылках скачут?
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06.02.2021 23:37 Ответить
Наоборот.
ТАСС подаёт как "..... на основе этого заключения правительство в пятницу заявило, что "не видит причин для пересмотра обозначенной ранее позиции, заключающейся в том, что на данный момент нет достаточных оснований для привлечения Украины к ответственности за неполное закрытие воздушного пространства".
ЦензорНет подаёт как "Пока не существует убедительных юридических оснований обвинять Украину в неполном закрытии своего воздушного пространства над частью Донбасса, Источник: https://censor.net/ru/n3246440
Ключевое слово "пока", но следствие по делу продолжается.
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06.02.2021 22:46 Ответить
Не глупите ключевое слово "нет".
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07.02.2021 06:07 Ответить
Эта магхровая хвасшизстскайа Х.йлофобия !!! Атднасзначна !!!
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06.02.2021 22:07 Ответить
"ЄтокакаятоРуссофобия!" !!!)))
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06.02.2021 22:08 Ответить
ща из-за поребрика понесется "вывсеврете!"
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06.02.2021 22:09 Ответить
Люди в небоскребах Нью-Йорка в 2001 году "могут быть" виноваты в том, что допустили столкновения самолётов с террористами с их небоскребом Дело MH17: В правительстве Нидерландов отчитались, что нет оснований обвинять Украину в незакрытии воздушного пространства - Цензор.НЕТ 6226 Звучит похоже
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06.02.2021 22:09 Ответить
Каждый десятый американец не верит официальному расследованию дела "9/11",а 38% полагают, шо предоставлена не вся иныормация- по данным опроса в США.
Думаю процент был бы выше,если б не боязнь испортить карьеру.
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06.02.2021 22:58 Ответить
И быть не может.Бо, есть оружие доставленное москалями ,состав преступления и жертва.Чей последний выстрел,того и добыча,упрощённо.Выстрел произведён москалями,значит все траблы им.Не было бы Бука,не было б траблов Дело MH17: В правительстве Нидерландов отчитались, что нет оснований обвинять Украину в незакрытии воздушного пространства - Цензор.НЕТ 6731
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06.02.2021 22:14 Ответить
Добра новина для ЗЕЛЕНСКЬОГО ЯК ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ , від неукраїнсьої сторони.
А ось почитайте оцю мантру-калибєльную для ЗЕнєлоха:
Кулеба:
Я думаю, что именно сейчас у них есть дела более насущные, но, безусловно, они этого не забудут, и ответ прилетит.
Но я думаю, что мы должны подходить к этому вопросу как зрелое государство. Так или иначе, нам Россия худшее, что могла, уже сделала, незаконно оккупировав наши территории. Теперь мы должны быть готовы к ежедневной борьбе и должны понимать, что, жестко защищая свои интересы, в ответ прилетит. И мы должны быть готовы к этому."
Це тоді ,коли абсолютно ДЛЯ СУСПІЛЬСТВА Й ДЛЯ СВІТУ НЕ НАДАНО ЖОДНОГО ДОКАЗУ ЗАКОННОСТІ САНКЦІЙ ВІД ВОВКИ НА людину МЕДВЕДЧУКА !!! Ні не на самого навіть *********...
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06.02.2021 22:18 Ответить
Здається ВОНО відійшло після того, як в якомусь угарі підписав санкції, а тепер його втішають-нікому так не здється?
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06.02.2021 22:20 Ответить
Это всё очень сложно понять.Тем более для тех кто тёрся с москалями.Западный вектор-это ценности.Зеля криворог с восточными ценностями,который западные ценности черпает только через видосики,когда копается в настройках западного дивайса.При всём при том,шо западный дивайс ему вже должен Справа MH17: в уряді Нідерландів відзвітували, що немає підстав звинувачувати Україну в незакриті повітряного простору - Цензор.НЕТ 3695
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06.02.2021 22:27 Ответить
Дуже швидко будемо споглядати наслідки ...
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06.02.2021 22:27 Ответить
Не панiкуй.Ляща дам Справа MH17: в уряді Нідерландів відзвітували, що немає підстав звинувачувати Україну в незакриті повітряного простору - Цензор.НЕТ 7577
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06.02.2021 22:33 Ответить
Старий воїн - мудрий воїн...
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07.02.2021 00:19 Ответить
У мудрого воина,крепкий тыл надеюсь и погреб хомяка Справа MH17: в уряді Нідерландів відзвітували, що немає підстав звинувачувати Україну в незакриті повітряного простору - Цензор.НЕТ 9663
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07.02.2021 00:26 Ответить
Старый осел мудрый осел, но все равно осел.
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07.02.2021 06:08 Ответить
ОПЗАЖОПА обігнала в рейтингу зелень. Ось і все пояснення шо Вовка прозрів.
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06.02.2021 22:24 Ответить
Коли органи пред"яву зроблять на обгрунтування законності санкцій? Бо посилання на тексти, матеріали каналів КОЗАКА , за яким ніби-то стоїть Медведчук ( у санкціях цього прізвища немає) - то пустота.
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06.02.2021 22:40 Ответить
Пусть вас это не волнует, а нас волнует другое: закрыли это хорошо, теперь когда их посадят? Пусть даже по секретным сведениям, хотя эти идиоты никогда не стеснялись и всегда предоставляли видиотчет как получали указания от )(уйла и под)(уйловников.
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07.02.2021 08:45 Ответить
Хто тебе казав таку дичь.Пхай в кадик жаровню Справа MH17: в уряді Нідерландів відзвітували, що немає підстав звинувачувати Україну в незакриті повітряного простору - Цензор.НЕТ 3191
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07.02.2021 00:28 Ответить
бог не фраер, он все видит
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06.02.2021 22:30 Ответить
Обвинять Украину в этой ситуации - то же самое, что делать виноватым светофор на перекрестке, где пьяный водитель сбил пешехода, переходящего на зеленый свет.
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06.02.2021 22:37 Ответить
А что нам скажнт теперь испанский диспетчер?! )
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06.02.2021 23:12 Ответить
Хороший ваш сарказм .
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08.02.2021 19:57 Ответить
отпетлять кремлядским передастам не удасться.... их брехни и мошеннические уловки не пройдут... платить придется по-полной программе и признавать свою агрессию в Украину.
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06.02.2021 23:19 Ответить
Сам веришь?
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07.02.2021 07:09 Ответить
нидерланды по самые .... гланды! придурки! все знают, что лайнер сбил укр.истребитель.. с наци. крестами на борту!!!
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07.02.2021 07:23 Ответить
Таки прийдеться росо-окупантам відповідати, перед світовим судом та судом совісті .
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08.02.2021 20:00 Ответить
 
 