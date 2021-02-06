Российское судно "Фортуна" приступило к укладке труб "Северного потока-2" в водах Дании
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Укладка труб морской газовой магистрали "Северный поток-2" в водах Дании, остановленная почти полтора года назад из-за американских санкций, возобновилась.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Судно-трубоукладчик "Фортуна", 24 января начавшее работы по возобновлению строительства газопровода "Северный поток 2", успешно провело морские испытания и сегодня приступило к трубоукладке в водах Дании", - говорится в комментарии оператора стройки Nord Stream 2 AG.
"Все работы проводятся в соответствии с надлежащими разрешениями. Более подробную информацию о строительстве и наших дальнейших планах мы сообщим дополнительно", - также отметили в проектной компании.
Напомним, с 15 января "Фортуна" имела право приступать к работам по укладке "Северного потока 2" в исключительной экономической зоне Дании.
"Фортуна" пришла к восточному окончанию отрезка достройки магистрали 22 января и с тех пор несколько дней маневрировала в этом районе вдоль трассы магистрали.
"Фортуна", как ожидается, завершит работы в датских морях к середине последней недели мая, а затем приступит к укладке труб в водах Германии, где строительство продлится до июня. Расчетная скорость укладки труб "Фортуны" составляет 0,4 км в сутки, на скорость стройки могут влиять погода и технические условия.
"Газпром" (MOEX: GAZP) решил достраивать газопровод "Северный поток 2" собственными силами, после того как из-за наложенных США санкций его швейцарский подрядчик Allseas остановил работу. На настоящий момент из примерно 2460 км газопровода уложено более 2300 км (то есть 94%).
В декабре "Фортуна" построила 2,6 км магистрали "Северный поток 2" в исключительной экономической зоне ФРГ.
Укладка "Северного потока 2" в водах Дании остановилась 21 декабря 2019 года после того как 20 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны (NDAA) на 2020 год, в который было включено положение о санкциях в отношении компаний, оказывающих услуги по строительству "Северного потока 2".
В последние дни президентства Трампа его администрация внесла в санкционный список (SDN OFAC) в соответствии с законом CAATSA ("Противодействие противникам Америки посредством санкций") трубоукладчик "Фортуна" и его владельца ООО "КВТ-РУС".
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Ну почему ты такОЕ безграмотное?)))
160 / 0.4 = 400 суток = 1 год и 1 месяц
"Байден и Северный поток -2
Оценить все " за " и " против" прихода к власти Байдена для Украины сейчас невозможно.
Но одно можно сказать определенно:
Франция и Германия осознали, что в США фактически началась гражданская война ( пока в гибридной форме), это надолго, судьба Америки непонятна и отныне надо полагаться только на свои силы и постепенно дистанцироваться от Америки , как крайне не стабильной страны.
Первое следствие этого лежит на поверхности: будет разморожен и достроен СП-2. Тут и к бабке не ходи!
Для Украины это будет жесточайший удар. Нынешние тарифы будем вспоминать как Божью благодать.
Но украинцы сами виноваты. Вместо того, чтобы 7 лет назад начать проводить форсированную реформу газовой сферы и обеспечить приток инвестиций в собственную газовую добычу, мы , как всегда , предпочли ничего не делать, принять свой любимый " образ жертвы" и просить весь мир наказать Россию и запретить Германии строить СП-2.
Но " образ жертвы" уже не прокатывает! Мы с этим образом уже порядком всем надоели.
Ну, ничего! Можно в конце концов сдать трубу на металлолом, на один отопительный сезон хватит. А там глядишь и Россия развалится. И вообще, не бросит ведь Запад нас на прызволяще!
Вот такой у нас примерно уровень стратегического мышления" - Головачев Андрей 17 января, 20:08 ·
И вот - 06.02.21. «Макрон поддержал завершение строительства Северного потока-2» https://biz.liga.net/ekonomika/tek/novosti/makron-podderjal-zavershenie-stroitelstva-severnogo-potoka-2?fbclid=IwAR1NZWxDU3g9yf-3sadcsHGWSbkjIoVjxRMXUc2T3ss7jDxAjASfuvoNDP4;
Порошенко, Медведчук, Турчинов, Яценюк, Парубий, Гройсман, Пашинский, Герус, Коболев, Витренко, Зеленский, Гончарук, Шмыгаль, Ахметов, Новинский, Фирташ, Григоришин, Бабаков, Суркисы, Левочкин, Бойко,...
(Но - можно не сомневаться - такие списки уже составляются!)
Добудують потік - підуть війною на нас
Тарифы - конечно - не самое главное сейчас, но и не второстепенное!
А насчёт «путин нападёт» - так он уже напал (и нападает до сегодня)! Но на пути встали «проклятые укропы», которые даже при саботаже/предательстве власти всё равно одерживали победы, и которых почти всем необходимым снабжал/обеспечивал народ!...
Так что - «прорвёмся»!
Це геть не те саме
«Мыши, мыши, тише, тише,
котВВП на крышегранице/в Украине…».
Или об угрозах великого и могучего
Гудвина тараканищаПу:«Погодите, не спешите, Я вас мигом проглочу, проглочу, проглочу, не помилую!»…
Ещё чуть-чуть и от Вас можно будет услышать нечто вроде: «Армия РФ - самая сильная в мире!!!... Она запросто может взять Киев за 24 часа, за 3 дня Польшу и Прибалтику, за 7 дней дойти до Ла-Манша!...»
Вынуждена Вас разочаровать - не будет этого! Если бы Пу и армия орков что-либо могли, они бы уже (!!!) это сделали.
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Они тебе папа или мама, что бы обеспечивать?
Например, интересен вариант газовых терминалов в портах Грузии и в Одессе. Из Азербайджана до Грузии уже идет труба на Турцию и это работающий газопровод. Туркменистан может получить обходной (не через РФ) маршрут поставки газа в ЕС, так как мимо Николаева и Одессы идет ветка газопровода на Молдову, Румынию, Болгарию, Австрию... К тому же, строительством небольших газовозов, под условия Чёрного моря, можно загрузить Николаевские верфи.
Расстрелять Коболева с Витренко и возобновить увеличение добычи газа на территории Украины.
Переделывать ВСЕ блоки наших АЭС, под топливо "Вестингауза" и рассмотреть его предложение по изготовлению топливных сборок на территории Украины, при этом поставляем им урановую руду, они её обогащают и уже обогащенную возвращают нам - с таким вариантом "Вестингауз согласен".
На территории наших АЭС, из госсредств строить солнечные электростанции, которые мало нужны зимой, когда сами АЭС работают на бОльшую мощность и по максимуму дают электрический ток летом, начиная с раннего утра. Такие СЭС должны быть неотъемлемой частью АЭС, как единого производителя энергии, а не средством наживы для Ахметова, Новинского, Клюева и Порошенко.
Академик Черский - такую систему имеет. Но не мог прокладывать трубы нужного диаметра, и работал на другом конце земли. В принципе, за год, тоже можно было пригнать на место, и переделать своими силами.
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Меркель, как говорится в статье, знает, что «Северный поток-2» продлится только до федеральных выборов в сентябре.
По данным журналистов, "транспортировка (газа по "Северному потоку-2") может быть прервана с германской стороны", если Москва заявит Киеву о намерении сократить поставки топлива через украинскую территорию.
Источники журнала в МИД ФРГ заявили, что такой механизм позволит исключить использование "Северного потока-2" как средства давления на Киев". При этом издание напомнило, что именно этот фактор является "важным требованием США".