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Российское судно "Фортуна" приступило к укладке труб "Северного потока-2" в водах Дании

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Российское судно

Укладка труб морской газовой магистрали "Северный поток-2" в водах Дании, остановленная почти полтора года назад из-за американских санкций, возобновилась.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Судно-трубоукладчик "Фортуна", 24 января начавшее работы по возобновлению строительства газопровода "Северный поток 2", успешно провело морские испытания и сегодня приступило к трубоукладке в водах Дании", - говорится в комментарии оператора стройки Nord Stream 2 AG.

"Все работы проводятся в соответствии с надлежащими разрешениями. Более подробную информацию о строительстве и наших дальнейших планах мы сообщим дополнительно", - также отметили в проектной компании.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США не исключают санкций против "Северного потока-2", - Госдеп

Напомним, с 15 января "Фортуна" имела право приступать к работам по укладке "Северного потока 2" в исключительной экономической зоне Дании.

"Фортуна" пришла к восточному окончанию отрезка достройки магистрали 22 января и с тех пор несколько дней маневрировала в этом районе вдоль трассы магистрали.

"Фортуна", как ожидается, завершит работы в датских морях к середине последней недели мая, а затем приступит к укладке труб в водах Германии, где строительство продлится до июня. Расчетная скорость укладки труб "Фортуны" составляет 0,4 км в сутки, на скорость стройки могут влиять погода и технические условия.

"Газпром" (MOEX: GAZP) решил достраивать газопровод "Северный поток 2" собственными силами, после того как из-за наложенных США санкций его швейцарский подрядчик Allseas остановил работу. На настоящий момент из примерно 2460 км газопровода уложено более 2300 км (то есть 94%).

Также читайте: Российский трубоукладчик "Фортуна" возобновил строительство "Северного потока-2"

В декабре "Фортуна" построила 2,6 км магистрали "Северный поток 2" в исключительной экономической зоне ФРГ.

Укладка "Северного потока 2" в водах Дании остановилась 21 декабря 2019 года после того как 20 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны (NDAA) на 2020 год, в который было включено положение о санкциях в отношении компаний, оказывающих услуги по строительству "Северного потока 2".

В последние дни президентства Трампа его администрация внесла в санкционный список (SDN OFAC) в соответствии с законом CAATSA ("Противодействие противникам Америки посредством санкций") трубоукладчик "Фортуна" и его владельца ООО "КВТ-РУС".

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+23
Ну ну. Российское судно "Фортуна" приступило к укладке труб "Северного потока-2" в водах Дании - Цензор.НЕТ 9205
Российское судно "Фортуна" приступило к укладке труб "Северного потока-2" в водах Дании - Цензор.НЕТ 5758
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06.02.2021 22:19
+21
дык эта заметка - типичные балалаечные понты,
для возбуждения патриотизма у русни...
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06.02.2021 22:21
+19
вспоминаю посты на Цензоре образца 2014-15 годов - Европа с нами! Запад с нами! США с нами!
Сейчас введут для Украины план "Маршал-2" - Уря!!

США сразу ввели эмбарго на поставки оружия в Украину после оккупации Московией Крыма (сняли 2.5 года назад), а западные лидеры целуются с ****** в десна и тащат газопроводы.

Хорошо что многим пришло понимание - Запад всегда спасал Московию и топил Украину!
учите Историю..

Только на себя надежда и на национальное государство (такое как Израиль), которое еще нужно будет построить..

Вот такая вот пичалька..
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06.02.2021 22:32
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а всё потому, шо Муркель и Мукрон - Мудаки!
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06.02.2021 22:36 Ответить
Вони в першу чергу переслідують свої інтереси, а ми їм і нафіг не впали з нашим загляданням ***** вглаз.
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06.02.2021 22:44 Ответить
А хто ж як не вони примушують нас заглядати?? Адже це саме їх робота.
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07.02.2021 19:39 Ответить
*****, по самые помидоры
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06.02.2021 22:46 Ответить
Это при "пророссийском Трампе, вводили санкции в самое больное место - в газопроводы. А при "выступающем против РФ" Байдене, продолжилось строительство.
Російське судно "Фортуна" приступило до укладання труб "Північного потоку-2" у водах Данії - Цензор.НЕТ 2815 Російське судно "Фортуна" приступило до укладання труб "Північного потоку-2" у водах Данії - Цензор.НЕТ 2815
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07.02.2021 11:54 Ответить
Это типо когда бобёр советует:Слышь,ты ружьё то не бросай.Оно нам грошей ще принесёт
Російське судно "Фортуна" приступило до укладання труб "Північного потоку-2" у водах Данії - Цензор.НЕТ 6917 Російське судно "Фортуна" приступило до укладання труб "Північного потоку-2" у водах Данії - Цензор.НЕТ 8075
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06.02.2021 22:43 Ответить
Каждый ватник знает - Симоньян плохого не посоветует!
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06.02.2021 23:28 Ответить
Невзоров уже предлагал их в святых...Но сначала попинать ногами вздёрнуть на дыбу,щоб придать вид мученника Російське судно "Фортуна" приступило до укладання труб "Північного потоку-2" у водах Данії - Цензор.НЕТ 2308
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06.02.2021 23:34 Ответить
Бобер: "Эй дурень, бросай ружье, да всплывай поскорей!"
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07.02.2021 11:15 Ответить
Fortuna - non penis, in manus non recipe Російське судно "Фортуна" приступило до укладання труб "Північного потоку-2" у водах Данії - Цензор.НЕТ 8819
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06.02.2021 22:49 Ответить
фортуна не члэн в руках не удержеш
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07.02.2021 07:31 Ответить
recipe - це більше від - візьми, взяти.Тому доречніший переклад- в руку не візьмеш!
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07.02.2021 08:20 Ответить
просто интересно как страны НАТО покупают газ у своего теоритического противника ,даже деньги будут платить ...значит их альянс и нахер не нужен если они такие немощи из-за газа наплевали на принципы ...
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06.02.2021 22:55 Ответить
ТеорИтического? Лаптеногие, ну почему вы такие безграмотное?
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06.02.2021 23:00 Ответить
вы такие безграмотное
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Ну почему ты такОЕ безграмотное?)))

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07.02.2021 07:26 Ответить
И шо ты недоразвитое хотело сказать?
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07.02.2021 07:33 Ответить
Что и сказал - ты недоразвитое. Развивайся)))
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07.02.2021 08:48 Ответить
Петушок, сиди в своём саратове и не вякай, чмо набутылочное
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07.02.2021 09:02 Ответить
Кто такой петушок, ты не знаешь, но надеюсь узнаешь. Бутылки в хатах запрещены, но там есть, естественные заменители. Я не из Саратова, и там никогда не был, но знаю, что Саратов пишется с большой буквы. Ты недоразвитое. Развивайся)))
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07.02.2021 09:19 Ответить
Да мне насрать падаль в каком мухосранске ты сосешь, все твои села пишутся с маленькой буквы, потому шо вы говно, а ты мразь с бутылки не вставай, иначе украинцы тебя ещё глубже насадят
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07.02.2021 09:27 Ответить
Знатный понос))) Я удовлетворен. Грыжу паховую не получи от репету)))
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07.02.2021 09:31 Ответить
Чечёры удовлетворяют?
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07.02.2021 09:51 Ответить
Более того, у них хватает совести не только его покупать, а еще и под видом своего перепродавать украине, с наценкой, прием перепроданный газ на территорию этих европейских стран даже не поступал, отбор идет прямо внутри украины. Совсем нато совесть потеряла, украину разводят как лохов последних. Хотя зеля утверждал, что он нелох.
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06.02.2021 23:04 Ответить
Ну ***** твоё вообще чмо бункерное, и шо? Вы радуетесь
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07.02.2021 00:02 Ответить
А ты начни добывать свой газ в таких же объемах и они с удовольствием будут его покупать - чего им предлагаешь делать, если альтернативы поставок нет? Они предлагали купить у вас ГТС? Предлагали! А вы отказались ее продавать и что им делать, если других вариантов доставки больше нет. ГТС больше 40 лет и нужна модернизация стоимостью как три СП-2, а с учетом украинских реалей цена может вырасти еще хрен знает на сколько - на западе деньги считать умеют.
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07.02.2021 06:16 Ответить
Російське судно "Фортуна" приступило до укладання труб "Північного потоку-2" у водах Данії - Цензор.НЕТ 2099 Російське судно "Фортуна" приступило до укладання труб "Північного потоку-2" у водах Данії - Цензор.НЕТ 6282выключу всё,переходите на Валежник...
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06.02.2021 23:05 Ответить
2460 - 2300 = 160 км
160 / 0.4 = 400 суток = 1 год и 1 месяц
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06.02.2021 23:06 Ответить
Ты хотело сказать свинособакия ничего не теряет? Тупое лаптеногое
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06.02.2021 23:57 Ответить
иди понюхай бэбру
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07.02.2021 02:01 Ответить
расскажи ка, какие такие деньги мы теряем, а то не понятно о чём ты лаптеногии
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07.02.2021 00:40 Ответить
Російське судно "Фортуна" приступило до укладання труб "Північного потоку-2" у водах Данії - Цензор.НЕТ 2440 ruso idioto, tebe ne doveli do uma chto prodovatj gaz v Evropu ocheredj stoit i vi tam kak ovnecu po seredine svojimi shemami meshaites. Tak chto sglotni i prikidivaisa chto nichevo nebilo.
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07.02.2021 01:32 Ответить
Російське судно "Фортуна" приступило до укладання труб "Північного потоку-2" у водах Данії - Цензор.НЕТ 9140Російське судно "Фортуна" приступило до укладання труб "Північного потоку-2" у водах Данії - Цензор.НЕТ 5948Не знааю откуда взяли 0,4 км в сутки, вообще то технические характеристики говорят о не менее 1,5ккм в сутки, да и как они могут закончить к концу мая датский участок при такой скорости - тут явное противоречие.
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07.02.2021 06:50 Ответить
Без международной страховки от компаний Мирового уровня Северное дерьмо пустое место... Російське судно "Фортуна" приступило до укладання труб "Північного потоку-2" у водах Данії - Цензор.НЕТ 2333палите бабосы Крысы Мавзолейные,и чем больше ТЕМ лучше...31 миллиард уже спалили...
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06.02.2021 23:07 Ответить
Ты бы придерживался одной цифры, а то у тебя с каждым днем цена строительства СП-2 непомерно растет - маленькая ложь рождает большое недоверие.
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07.02.2021 06:22 Ответить
Михаил Крутихин,знаешь такого спеца на РАБссии? Російське судно "Фортуна" приступило до укладання труб "Північного потоку-2" у водах Данії - Цензор.НЕТ 8775Его цифирь...я с неба ничего не беру..болван..
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07.02.2021 07:05 Ответить
Ну и на фига засирать море уже никому не нужным металлоломом?
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06.02.2021 23:10 Ответить
Дагестан и Ингушетию глава ГрязьПрома Алексей Миллер отключил от газоснабжения...миллиардные долги,рентабельность НОЛЬ целых нифига десятых... Російське судно "Фортуна" приступило до укладання труб "Північного потоку-2" у водах Данії - Цензор.НЕТ 7842вставание с колен может продолжится в Ю.Осетии и Абхазии по той же причине... Російське судно "Фортуна" приступило до укладання труб "Північного потоку-2" у водах Данії - Цензор.НЕТ 3701
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06.02.2021 23:11 Ответить
Позитивная новость. Кавказ полыхнёт - Путину мало не покажется.
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07.02.2021 11:57 Ответить
Кацапботва в комментах заворочалась. Праздник-то какой. Двадцать пятое "возобновление строительства" как-никак.)
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06.02.2021 23:33 Ответить
Европейцев всегда будет интересовать только экономическая выгода. Поэтому они всегда будут жить хорошо, в отличие от некоторых.
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07.02.2021 00:16 Ответить
Меркель - Газпром - Близнецы - Братья....не учитывая Шредера..
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07.02.2021 00:27 Ответить
В годы Голодомора 1933г Сралин тоже целовал германский военный зад и поздравлял пришедшего к власти брата по крови Адольфа Грубера.
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07.02.2021 01:37 Ответить
Ромашка выходит какая то - То строят - не строят, строят - не строят.... опять строят сцуки ***.. Російське судно "Фортуна" приступило до укладання труб "Північного потоку-2" у водах Данії - Цензор.НЕТ 7643
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07.02.2021 00:32 Ответить
на скорость стройки могут влиять погода и технические условия. Технические за словия это притёртость к трубе неизвестных морских мин? Російське судно "Фортуна" приступило до укладання труб "Північного потоку-2" у водах Данії - Цензор.НЕТ 422 Источник: https://censor.net/ru/n3246441
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07.02.2021 01:35 Ответить
Ещё "накануне" смены "власти" в США -
"Байден и Северный поток -2
Оценить все " за " и " против" прихода к власти Байдена для Украины сейчас невозможно.
Но одно можно сказать определенно:
Франция и Германия осознали, что в США фактически началась гражданская война ( пока в гибридной форме), это надолго, судьба Америки непонятна и отныне надо полагаться только на свои силы и постепенно дистанцироваться от Америки , как крайне не стабильной страны.
Первое следствие этого лежит на поверхности: будет разморожен и достроен СП-2. Тут и к бабке не ходи!
Для Украины это будет жесточайший удар. Нынешние тарифы будем вспоминать как Божью благодать.
Но украинцы сами виноваты. Вместо того, чтобы 7 лет назад начать проводить форсированную реформу газовой сферы и обеспечить приток инвестиций в собственную газовую добычу, мы , как всегда , предпочли ничего не делать, принять свой любимый " образ жертвы" и просить весь мир наказать Россию и запретить Германии строить СП-2.
Но " образ жертвы" уже не прокатывает! Мы с этим образом уже порядком всем надоели.
Ну, ничего! Можно в конце концов сдать трубу на металлолом, на один отопительный сезон хватит. А там глядишь и Россия развалится. И вообще, не бросит ведь Запад нас на прызволяще!
Вот такой у нас примерно уровень стратегического мышления" - Головачев Андрей 17 января, 20:08 ·
И вот - 06.02.21. «Макрон поддержал завершение строительства Северного потока-2» https://biz.liga.net/ekonomika/tek/novosti/makron-podderjal-zavershenie-stroitelstva-severnogo-potoka-2?fbclid=IwAR1NZWxDU3g9yf-3sadcsHGWSbkjIoVjxRMXUc2T3ss7jDxAjASfuvoNDP4;
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07.02.2021 06:55 Ответить
Єдине ,в чому ми винні - що не злі....
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07.02.2021 10:34 Ответить
Увы!... Не злые... и глупые...
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07.02.2021 19:44 Ответить
Почему вы прямо не назвали фамилии главных виновников?
Порошенко, Медведчук, Турчинов, Яценюк, Парубий, Гройсман, Пашинский, Герус, Коболев, Витренко, Зеленский, Гончарук, Шмыгаль, Ахметов, Новинский, Фирташ, Григоришин, Бабаков, Суркисы, Левочкин, Бойко,...
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07.02.2021 12:01 Ответить
Так для только главных виновников - места не хватит!
(Но - можно не сомневаться - такие списки уже составляются!)
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07.02.2021 19:48 Ответить
тарифи - це останнє, що вас повинно турбувати.
Добудують потік - підуть війною на нас
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07.02.2021 19:33 Ответить
Да ладно Вам!...
Тарифы - конечно - не самое главное сейчас, но и не второстепенное!
А насчёт «путин нападёт» - так он уже напал (и нападает до сегодня)! Но на пути встали «проклятые укропы», которые даже при саботаже/предательстве власти всё равно одерживали победы, и которых почти всем необходимым снабжал/обеспечивал народ!...
Так что - «прорвёмся»!
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07.02.2021 20:02 Ответить
то він напав з того боку де нема газопроводу, а так зможе по всій території.
Це геть не те саме
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08.02.2021 00:19 Ответить
Ой, да "уЗпАГойтесь Вы"!... Всё это/такое мы уже слышали - в детстве и недавно от одного шизофреника.
«Мыши, мыши, тише, тише, кот ВВП на крыше границе/в Украине…».
Или об угрозах великого и могучего Гудвина тараканища Пу:«Погодите, не спешите, Я вас мигом проглочу, проглочу, проглочу, не помилую!»…
Ещё чуть-чуть и от Вас можно будет услышать нечто вроде: «Армия РФ - самая сильная в мире!!!... Она запросто может взять Киев за 24 часа, за 3 дня Польшу и Прибалтику, за 7 дней дойти до Ла-Манша!...»
Вынуждена Вас разочаровать - не будет этого! Если бы Пу и армия орков что-либо могли, они бы уже (!!!) это сделали.
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08.02.2021 19:44 Ответить
вони це ще зроблять - ви дарма недооцінюєте того маломєрка-нєдонаполєона
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08.02.2021 22:23 Ответить
Даже если ***** достроит эту трубу, то что будет. А ничего не будет. Наоборот, наша зависимость от рашки вообще будет близиться к нулю. Нужно уже сейчас думать о том, чем альтернативно можно наполнить бюджет. И не делать трагедии там, где ее нет. Можно использовать эту ситуацию для продвижения Украины в НАТО. Раз уж Европа такая всеядная и циничная, то пусть нам обеспечат возможность защищаться от новых рисков, которые они провоцируют своим альтернативным разуму поведением.
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07.02.2021 07:28 Ответить
Татьяна Лайф то пусть нам обеспечат возможность защищаться от новых рисков
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Они тебе папа или мама, что бы обеспечивать?
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07.02.2021 07:35 Ответить
а у нашого мудрого нарида у всех такое отношение,пусть прийдет Байден или Европа и обеспечат нам европейскую жизнь,уровень зарплат и так далее,а мы дальше будем ничего не делать и воровать только )
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07.02.2021 07:57 Ответить
У вашего удмуртского нарида вообще мозгов нет
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07.02.2021 09:03 Ответить
Красавчик
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07.02.2021 20:13 Ответить
Вы безусловно правы в том, что у нас есть целый год для того, чтобы успеть многое.
Например, интересен вариант газовых терминалов в портах Грузии и в Одессе. Из Азербайджана до Грузии уже идет труба на Турцию и это работающий газопровод. Туркменистан может получить обходной (не через РФ) маршрут поставки газа в ЕС, так как мимо Николаева и Одессы идет ветка газопровода на Молдову, Румынию, Болгарию, Австрию... К тому же, строительством небольших газовозов, под условия Чёрного моря, можно загрузить Николаевские верфи.

Расстрелять Коболева с Витренко и возобновить увеличение добычи газа на территории Украины.

Переделывать ВСЕ блоки наших АЭС, под топливо "Вестингауза" и рассмотреть его предложение по изготовлению топливных сборок на территории Украины, при этом поставляем им урановую руду, они её обогащают и уже обогащенную возвращают нам - с таким вариантом "Вестингауз согласен".

На территории наших АЭС, из госсредств строить солнечные электростанции, которые мало нужны зимой, когда сами АЭС работают на бОльшую мощность и по максимуму дают электрический ток летом, начиная с раннего утра. Такие СЭС должны быть неотъемлемой частью АЭС, как единого производителя энергии, а не средством наживы для Ахметова, Новинского, Клюева и Порошенко.
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07.02.2021 12:12 Ответить
если большинство украинцев надеются на клоуна и "нам кто то должен" и "пусть нам обеспечат", то пора уже понять, что каждая из стран за свои интересы и если украинцы не в состоянии себе помочь даже с верным выбором, то кто нам доктор?
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07.02.2021 16:29 Ответить
У вас от недосыпа логика хромает. Да, конечно, нам должны. Невозможно говорить о демократии в ес и поддержке Украины, при этом быть акционерами Газпрома. Двуличие и всеядность , любовь к деньгам, которые кремль щедро раздаёт налево и направо , как-то не пляшут с декларациями о поддержке правды и международного права. Рашка хочет легализовать крым, отсюда их всепоглощающее желание выдавать себя за выгодных партнеров для запала вместо реальных оккупантов и третьесортных гопников. Украина - не буффер для Европы , а многомиллионное богатейшее и красивейшее государство, которое мы не позволим распотрошить никому
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07.02.2021 20:25 Ответить
Для запада
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07.02.2021 20:27 Ответить
Зебилка, если мы - это избиратели клоуна, то вы уже опустили Украину и разделили её. гниды
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08.02.2021 17:06 Ответить
Зебил, в руках держи себя. Следи за лексикой своей , зебил
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08.02.2021 17:57 Ответить
Російське судно "Фортуна" приступило до укладання труб "Північного потоку-2" у водах Данії - Цензор.НЕТ 1352 Російське судно "Фортуна" приступило до укладання труб "Північного потоку-2" у водах Данії - Цензор.НЕТ 9779Обама каже Байдену похорони это говно НАВСЕГДА... Російське судно "Фортуна" приступило до укладання труб "Північного потоку-2" у водах Данії - Цензор.НЕТ 9779
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07.02.2021 07:36 Ответить
Російське судно "Фортуна" приступило до укладання труб "Північного потоку-2" у водах Данії - Цензор.НЕТ 6608 Російське судно "Фортуна" приступило до укладання труб "Північного потоку-2" у водах Данії - Цензор.НЕТ 7075
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07.02.2021 07:40 Ответить
а я говорил что кацапы достроят северный поток,им до сраки санкции,они что задумали то и доводят до конца,нашим зебильчикам бы у кацапо поучится,захотели Крым и он уже 7 лет как анексирован,захотели поддерживать боевиков на донбассе плддерживают,сказали построят крымский м ост - построили,так и этот поток построят,а все остальные вокруг только кукарекать будут, а наши вообще ничего сделать не могут,только в фейсбкуках гневыне комменты писать будут... вот такое вот наше влияние и сила...
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07.02.2021 07:55 Ответить
Кукарекаешь здесь ты. у кого поучиться советуешь- у оккупантов паганых? Они уничтожили международное право , убили тысячи украинцев, грузин, сирийцев. 'Доводят до конца задуманное' - это ложь и пропаганда. Они хотели сделать новороссию, получили в морду и отвяли, вы почему-то об этом написать забыли. Ну построили мост, это большое достижение? Та хоть космодром - это никак не легализует ворованное и не снимает с них лейбла страны-оккупанта
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07.02.2021 21:53 Ответить
Ось вам і всі "тривоги" "занепокоєння" "глибокі занепокоєння" ну і в кінці кінців "санкції"!!!
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07.02.2021 08:40 Ответить
Транзит через Украину сохранится в любом случае же. Волноваться не о чем вообще.....
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07.02.2021 08:47 Ответить
Треба перебудовувати власні мережі з розрахунком, що транзиту російського газу через Україну не буде. Це вже рзозуміло.
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07.02.2021 09:13 Ответить
Енергетична незалежність,як складова Незалежності....все просто....
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07.02.2021 10:38 Ответить
А я давно пишу, что энергетический фронт - самый главный фронт войны против РФ, а энергосбережение должно стать нашим главным оружием борьбы.
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07.02.2021 12:14 Ответить
Писали что у России нет судна, способного осуществлять прокладку труб нужного диаметра. Они провели модернизацию судна в обход санкций? Но как?
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07.02.2021 11:12 Ответить
Вы не правы. Оно у них было. Одно. Они его где-то у берегов Камчатки и Сахалина ранее использовали, потом пол года гнали вокруг Земного шара.
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07.02.2021 12:16 Ответить
Фортуна - может прокладывать трубы нужного диаметра. Но у неё не было системы динамического позиционирования, необходимой для прокладки труб на глубине. Видимо за год сами разработали и установили.

Академик Черский - такую систему имеет. Но не мог прокладывать трубы нужного диаметра, и работал на другом конце земли. В принципе, за год, тоже можно было пригнать на место, и переделать своими силами.
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07.02.2021 12:36 Ответить
я вашпе не понимать шотворится тваю мать(((
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07.02.2021 11:48 Ответить
ВОНО десь на міну сяде!!!
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07.02.2021 12:31 Ответить
Оце відповідь на те що коїться -

Російське судно "Фортуна" приступило до укладання труб "Північного потоку-2" у водах Данії - Цензор.НЕТ 4437
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07.02.2021 15:30 Ответить
ЗНАЧИТ ДАНИЯ ТОЖЕ СИЛЬНО КОРРУПЦИОННАЯ !)
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07.02.2021 15:30 Ответить
байден вводит санкции...держите дебилы
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07.02.2021 15:34 Ответить
ЦЕНЗОРУ.НЕТ Отказ Германии от "Северного потока-2" назвали неизбежным
.....
Меркель, как говорится в статье, знает, что «Северный поток-2» продлится только до федеральных выборов в сентябре.

По данным журналистов, "транспортировка (газа по "Северному потоку-2") может быть прервана с германской стороны", если Москва заявит Киеву о намерении сократить поставки топлива через украинскую территорию.

Источники журнала в МИД ФРГ заявили, что такой механизм позволит исключить использование "Северного потока-2" как средства давления на Киев". При этом издание напомнило, что именно этот фактор является "важным требованием США".
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07.02.2021 16:55 Ответить
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