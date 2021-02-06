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"Форум" в оккупированном Донецке демонстрирует пренебрежение РФ к "минским соглашениям" и "нормандскому формату", - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Россия идет на различные провокации, чтобы навредить попыткам мирного урегулирования на оккупированной части Донбасса.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью Радіо Свобода, передает Цензор.НЕТ.

В частности, так он оценил недавний так называемый форум "Русский Донбасс", который российские гибридные силы и российские пропагандисты провели в оккупированном Донецке.

"Это провокация. Это конкретный удар по минским договоренностям и демонстрация пренебрежения России к минским договоренностям, к усилиям в ТКГ, "нормандскому формату", - подчеркнул он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина объяснила партнерам цель России на "форуме" в оккупированном Донецке: это была классическая информационная операция, - Кулеба

"Этот "форум" в Донецке. Можно, конечно, россиянам разводить руками и говорить: так это не мы, это какие-то люди приехали, что-то рассказывали. Но когда приезжают ключевые персонажи русской машины пропаганды и произносят определенные тезисы, и проводится большое мероприятие, только меганаивный человек может считать, что так просто получилось, что это случайно", - сказал Кулеба.

Он упомянул также и о других действиях России и направляемых ею группировок на оккупированной части Донбасса, в частности, в Трехсторонней контактной группе для урегулирования в регионе: "Я получаю отчеты о каждом заседании ТКГ и вижу, кто, что и как говорит. Поэтому картинка, которая у меня есть, позволяет мне совершенно четко сказать, что идет игра. Они расшатывают ТКГ и "Нормандию", дискредитируют их различными провокациями, например, попыткой передать заключенных через Виктора Медведчука. Это ведь тоже демонстративное действие вне устоявшихся форматов, провокация. То есть они все это расшатывают, а параллельно разгоняют нарратив, что это "Украина убивает "Минск" и "Нормандию". Вот это и есть суть российской игры в этом направлении".

Как сообщалось, 28 января в оккупированном Донецке прошел "Форум" российских террористов и пропагандистов "Русский Донбасс", на котором приняли "доктрину" с соответствующим названием.

Также читайте: Никакие "доктрины" террористов из сферы фантастики не остановят восстановление суверенитета Украины над оккупированными территориями, - спикер МИД Николенко

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+3
Та не потрібен Росіі Даунбас,Росіі потрібна вся Україна ,принаймні в статусі країни -сателіта !!!Мета Росіі втюхати в Україну Даунбас з особливим статусом (автономією) !!!)))
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06.02.2021 23:22
+2
.Надо закрывать все КПП со "сруцким даунбасом"....И минировать линию фронта....
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06.02.2021 23:17
+2
А вот и свежие новости о погибших воинов из ВСУ... "Форум" в окупованому Донецьку демонструє зневагу РФ до Мінських угод і "нормандського формату", - Кулеба - Цензор.НЕТ 9058

В результате ликвидации централизованного управления аэроразведкой, дефрагментации ее подразделений и сокращения численности, ВСУ теряет контроль за передвижением противника в прифронтовой полосе, открывая свои тылы для прохода диверсионно-разведывательных групп противника. К этому добавляются широкие полосы разминирования согласно решений минской ТКГ возглавляемой с украинской стороны явным пророссийским кадром Ермаком. Сегодняшняя диверсия под Марьинкой с тремя погибшими и шестью ранеными - результат "миролюбия" г-на Зеленского. (с)
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06.02.2021 23:57
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Правила форума Совет форумчан
.Надо закрывать все КПП со "сруцким даунбасом"....И минировать линию фронта....
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06.02.2021 23:17 Ответить
ров с крадилами но говорят это не реально
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06.02.2021 23:26 Ответить
Линия фронта и так уже заминирована на 10 лет впирёт ! А на счёт кпп ты громко не кричи, ато Лугандонские пенсионеры снесут их нах. если учуят что Украинская пенсия даёт им да свиданийа !
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06.02.2021 23:30 Ответить
еще проще. прекратить пенсии дамбасне.
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06.02.2021 23:36 Ответить
Кулеба запомни простую итину.Не важно кто,шо хочет.Важно кто как дрочит.Если москали дрочат на Донбабве-это их дело "Форум" в оккупированном Донецке демонстрирует пренебрежение РФ к "минским соглашениям" и "нормандскому формату", - Кулеба - Цензор.НЕТ 9204
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06.02.2021 23:20 Ответить
Р] [уский
Ф] [ашизм
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06.02.2021 23:20 Ответить
Одним словом-рашизм !!!)))
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06.02.2021 23:23 Ответить
Та не потрібен Росіі Даунбас,Росіі потрібна вся Україна ,принаймні в статусі країни -сателіта !!!Мета Росіі втюхати в Україну Даунбас з особливим статусом (автономією) !!!)))
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06.02.2021 23:22 Ответить
надо купить еще 20 вертолетов Авакову и еще разминировать поля в дополнение к тому, что добился Ермак у начальства. Сразу станет все хорошо.
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06.02.2021 23:22 Ответить
напрашивается аналогия - дискотека в Освенциме, почему бы и нет?) ПопсоСкутер выступил бы.
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06.02.2021 23:27 Ответить
зе, сматрел в левый глас фуйла-
там не видел ни капли зла,
пасматрел в правый глас фуйлу -
там - лишь мир, у брови, в углу,
а, патом пасматрел в литцо
и ... забыл про своих бойцов.
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06.02.2021 23:33 Ответить
Роман Цимбалюк.Ютьюб.
Украину мы заберем себе.глава МИД Мавзолея Лавров.
а не подавитесь крысы мавзолейные? "Форум" в окупованому Донецьку демонструє зневагу РФ до Мінських угод і "нормандського формату", - Кулеба - Цензор.НЕТ 6715 "Форум" в окупованому Донецьку демонструє зневагу РФ до Мінських угод і "нормандського формату", - Кулеба - Цензор.НЕТ 8747
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06.02.2021 23:40 Ответить
Нужно обращать внимание ни на кацапо-форумы в ордло, и не то что минско-нормандский формат не работает уже 7-й год, а то что сегодня уже двое украинских воинов погибли и двое ранены и их жизнь на волоске за которую боряться врачи .. По-видимому, от Хутина пошла ответка на закрытие телеканалов его кума…Перемирию пздц !? Да, закончилось холодная фаза войны.
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06.02.2021 23:46 Ответить
Де ти бачив перемиріє? Його як не було, так і нема. Воно тільки в пустій голові Буратіни.
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06.02.2021 23:50 Ответить
да, совершенно верно - его и не было, как и не было горячей фазы войны периода 2015-16 годов..
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06.02.2021 23:53 Ответить
"Форум" в окупованому Донецьку демонструє зневагу РФ до Мінських угод і "нормандського формату", - Кулеба - Цензор.НЕТ 8494
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06.02.2021 23:48 Ответить
Демократическую, вернее трусливаую и продажную Европу, вторая мировая ничему не научила, она снова готова идти в рабство, теперь к комуно-фашистам, и основной девиз рабов - моя хата с краю, вся надежда на Штаты, бес путлер НАТО не боится, и правильно, это громоздская, неповоротливая телега.
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06.02.2021 23:54 Ответить
А вот и свежие новости о погибших воинов из ВСУ... "Форум" в окупованому Донецьку демонструє зневагу РФ до Мінських угод і "нормандського формату", - Кулеба - Цензор.НЕТ 9058

В результате ликвидации централизованного управления аэроразведкой, дефрагментации ее подразделений и сокращения численности, ВСУ теряет контроль за передвижением противника в прифронтовой полосе, открывая свои тылы для прохода диверсионно-разведывательных групп противника. К этому добавляются широкие полосы разминирования согласно решений минской ТКГ возглавляемой с украинской стороны явным пророссийским кадром Ермаком. Сегодняшняя диверсия под Марьинкой с тремя погибшими и шестью ранеными - результат "миролюбия" г-на Зеленского. (с)
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06.02.2021 23:57 Ответить
Я думаю, что именно сейчас у них есть дела более насущные, но, безусловно, они этого не забудут, и ответ прилетит.
Но я думаю, что мы должны подходить к этому вопросу как зрелое государство. Так или иначе, нам Россия худшее, что могла, уже сделала, незаконно оккупировав наши территории. Теперь мы должны быть готовы к ежедневной борьбе и должны понимать, что, жестко защищая свои интересы, в ответ прилетит. И мы должны быть готовы к этому.

Це мантра Кулеби КОМУ адресована? Малому в памперсах президента?
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07.02.2021 00:10 Ответить
Тільки дебіла треба так вмовляти -" ежедневная борьба"- це боротьба України вистояти при владі Нелоха , особливо коли отакі кулеби ніби служать їй, а насправді займаються дипломатичним пріспасабленчеством. Той наведений текст головного дипломата країни - це виправдовування дій, які не могли не виконати під тиском тих, хто допомагає й чекає на результати . КУЛЕБА ТИ АХФІГЕЛ!
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07.02.2021 00:16 Ответить
Что оно чешет....Элитка наша без вранья и бреда не может... Минские угоды в РУ СМИ в свое время назывались не иначе, чем мирный план Путина... То же самое ТКГ и Нормандский формат, где у нас вообще друзей нет.... Пыне это нада, что бы тянуть время и морочить голову. А мы ему в подельники в этот цирк набиваемся.
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07.02.2021 00:49 Ответить
А поставь их за это в угол!
Или пусть наши европейские братья выразят озабоченность.
"Форум" в окупованому Донецьку демонструє зневагу РФ до Мінських угод і "нормандського формату", - Кулеба - Цензор.НЕТ 3974
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07.02.2021 08:47 Ответить
придурок, невже ти сподівався на яку-сь повагу від *************** бидло3,14здоти?
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07.02.2021 09:09 Ответить
колись Федір Бурлацький (бувший помічник Андропова по ЦК) писав по анекдотичний випадок при підготовці програми кпрс. Авторський колектив за проханням Мікояна, зустрівся з його другом юності, який вже став членкором Академії при базовій освіті 2 класи, теж вірменом. Той почав розповідати, що слід відмітити в програмі майбутнє "слияние народов и народностей СССР" Один із майбутніх академіків із сарказмом спитав " а як буде проходити сліяніє і хто з ким" Вірмен, ясна річ, не оцінив сарказму в силу етнічного походження, почав нести "околесицу", що викликало гомеричний сміх присутніх. Так і маргаритка приїхала із своїм кренделем,який по російським законам є злісним неплатником аліментів, проповідувати майбутнє сліяніє мордви з вірменами і привезла з собою осіменітеля, а наш діоген з міду почав вбачати загрози. Пора вже йому змінити місце проживання на історичне, може і прийдуть світлі думки про вічне. Ато боїться якихось коробейників, які приїхали за грошима, теж мені головні пропагандисти.
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07.02.2021 11:13 Ответить
Внешний вид и замашки как у жлоба из 90-х...
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07.02.2021 13:23 Ответить
 
 