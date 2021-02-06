Россия ведет пропаганду против американских вакцин от COVID-19 Moderna и Pfizer, - The New York Times
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Российские медиа, связанные с кремлевской властью, проводят информационную пропагандистскую кампанию, направленную против антикоронавирусных вакцин, разработанных американскими компаниями Moderna и Pfizer.
Как передает Укринформ, об этом сообщает издание The New York Times со ссылкой на источники в правительстве США и ряд аналитиков, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что российская информационная кампания направлена прежде всего на страны Восточной Европы и Латинской Америки.
Главными пропагандистами здесь выступают российское агентство Sputnik, а также телевизионный канал Russia Today, которые отбирают новости так, чтобы подчеркнуть преимущества российского препарата Спутник V и внушить недоверие к препаратам от Pfizer и Moderna.
Фактически эти российские СМИ манипулируют информацией и вырывают ее из контекста. По оценкам экспертов, российские СМИ разместили в Facebook и Twitter сотни ссылок на новости, где сообщалось о смерти людей после прививки американскими вакцинами. Но новости о том, что причиной смертей была не вакцина, уже не публиковали.
Подчеркивается, что пропаганда российского препарата Спутник V особенно активизировалась в августе 2020 года. В первые месяцы она была направлена в том числе против вакцины шведско-британской компании AstraZeneca. Но с тех пор, как в декабре AstraZeneca договорилась о сотрудничестве с российскими разработчиками Спутник V, прокремлевские СМИ резко стали писать об этом препарате в позитивном ключе.
В пресс-службе Госдепартамента США изданию The New York Times заявили, что действия российской пропаганды "подрывают глобальные усилия по прекращению пандемии".
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с Европой фуйло торгуется свабодой навальнага за СП-2,
это чьи мгогахадовочки? шо ваще происходит ?
Это тоже полезные идиоты?
Вакцина РФ сделана из двух генетически модифицированных Аденовирусов. От первого, в общей популяции людей, есть иммунитет примерно у 10 - 20 процентов. От второго - у 70. (так примерно и получается эффективность в около 91% по информации английского журнала The Lancet)
И таки да - прививка этой вакциной фактически означает что ты до двух раз заболеешь ОРВИ (со всеми последствиями типа температуры и плохого самочувствия). Сейчас у вакцины жесткий список противопоказаний. Даже я в свои 32 - не прохожу по трём параметрам. Быть может некоторые со временем и отменят - но пока есть то что есть.
Если ты привился этой вакциной и у тебя нету никаких неприятных последствий - значит ты прививался зря.
По исследованию журнала The Lancet, американская и европейская - эффективнее, но сложнее в применении. Китайская - однозначно хуже.
Ни один вакцинированный вакциной РФ не умер, и не заболел коронавирусом в средней или тяжёлой форме.
Тут одно из двух - дибо россияне гораздо здоровее и дольше живеу, чем американцы, либо в испытаниях спутника что-то подшаманили. Мне второй вариант представляется гораздо более вероятным.
Из группы добровольцев, состоящей из 14 964 человек, которые получили укол настоящей вакцины, в итоге заболели 16 человек, или 0,1% тех, кому ввели препарат. В группе плацебо, в которую вошли 4902 человека, заболели 62 человека - 1,3% тех, кому ввели физраствор. Это число заболевших зафиксировали через 21 день после получения первой дозы препарата.
ПЦР-тесты на коронавирус исследуемым проводили при первичном скрининге и перед введением второй дозы, сообщается в статье. Тест также проводили, если участники сообщали о симптомах ОРВИ.
Столь малое число участников группы плацебо объясняется этической дилеммой, из-за которой возникают сложности с группой плацебо в период пандемии - исследователи перестают набирать в эту группу, если началась гражданская вакцинация. Многие участники исследований, "расслепив" себя с помощью теста на антитела, выходят из исследования сами. Русская служба Би-би-си подробно писала об этом здесь.
В рамках вторичного анализа авторы разграничивали исследование эффективности вакцины против среднего или тяжелого течения Covid-19. Сообщается, что через 21 день после первой дозы не наблюдалось случаев среднего или тяжелого течения заболевания в группе вакцинированных и 20 случаев наблюдалось в группе плацебо, что эквивалентно 100-процентной эффективности против среднего или тяжелого течения болезни.
https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/info-by-product/pfizer/reactogenicity.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fvaccines%2Fcovid-19%2Finfo-by-manufacturer%2Fpfizer%2Freactogenicity.html
Так что возникает много вопросов по объективности, рандомизации и репрезентативности испытаний вакцины Спутник.
Скорей всего там была первая вакцинация.
Это не вакцинация, а чушь собачья.
вопрос в том что реально безопаснее - переболеть в легкой форме без последствий или уколоться российской вакциной с потенциальными последствиями
пушка по воробьям
У вакцины США - были летальные исходы. У РФ - нет (возможно из за жесточайшего списка противопоказаний).
У вакцины РФ (при удачном срабатывании) - однозначно будут побочные эффекты. Но не смертельные.
Жарт!
шансев - практически - нет !
но-не шцы !
кольнись, ты ш -шмелый кацап!
Как русские говорят: "А куцат коцеця, аднако!" =)
а того завода нехватает мощности ...вот они и размечтались про харьковский биолик и т.д..