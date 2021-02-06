Россия ведет пропаганду против американских вакцин от COVID-19 Moderna и Pfizer, - The New York Times

Российские медиа, связанные с кремлевской властью, проводят информационную пропагандистскую кампанию, направленную против антикоронавирусных вакцин, разработанных американскими компаниями Moderna и Pfizer.

Как передает Укринформ, об этом сообщает издание The New York Times со ссылкой на источники в правительстве США и ряд аналитиков, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что российская информационная кампания направлена ​​прежде всего на страны Восточной Европы и Латинской Америки.

Главными пропагандистами здесь выступают российское агентство Sputnik, а также телевизионный канал Russia Today, которые отбирают новости так, чтобы подчеркнуть преимущества российского препарата Спутник V и внушить недоверие к препаратам от Pfizer и Moderna.

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Фактически эти российские СМИ манипулируют информацией и вырывают ее из контекста. По оценкам экспертов, российские СМИ разместили в Facebook и Twitter сотни ссылок на новости, где сообщалось о смерти людей после прививки американскими вакцинами. Но новости о том, что причиной смертей была не вакцина, уже не публиковали.

Подчеркивается, что пропаганда российского препарата Спутник V особенно активизировалась в августе 2020 года. В первые месяцы она была направлена ​​в том числе против вакцины шведско-британской компании AstraZeneca. Но с тех пор, как в декабре AstraZeneca договорилась о сотрудничестве с российскими разработчиками Спутник V, прокремлевские СМИ резко стали писать об этом препарате в позитивном ключе.

В пресс-службе Госдепартамента США изданию The New York Times заявили, что действия российской пропаганды "подрывают глобальные усилия по прекращению пандемии".

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