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Россия ведет пропаганду против американских вакцин от COVID-19 Moderna и Pfizer, - The New York Times

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Здоровье

Россия ведет пропаганду против американских вакцин от COVID-19 Moderna и Pfizer, - The New York Times

Российские медиа, связанные с кремлевской властью, проводят информационную пропагандистскую кампанию, направленную против антикоронавирусных вакцин, разработанных американскими компаниями Moderna и Pfizer.

Как передает Укринформ, об этом сообщает издание The New York Times со ссылкой на источники в правительстве США и ряд аналитиков, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что российская информационная кампания направлена ​​прежде всего на страны Восточной Европы и Латинской Америки.

Главными пропагандистами здесь выступают российское агентство Sputnik, а также телевизионный канал Russia Today, которые отбирают новости так, чтобы подчеркнуть преимущества российского препарата Спутник V и внушить недоверие к препаратам от Pfizer и Moderna.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Спутник V" - не та вакцина, которую мы включили в наш портфель. Препарат не зарегистрирован ни в одной стране ЕС, - премьер Литвы Шимоните

Фактически эти российские СМИ манипулируют информацией и вырывают ее из контекста. По оценкам экспертов, российские СМИ разместили в Facebook и Twitter сотни ссылок на новости, где сообщалось о смерти людей после прививки американскими вакцинами. Но новости о том, что причиной смертей была не вакцина, уже не публиковали.

Подчеркивается, что пропаганда российского препарата Спутник V особенно активизировалась в августе 2020 года. В первые месяцы она была направлена ​​в том числе против вакцины шведско-британской компании AstraZeneca. Но с тех пор, как в декабре AstraZeneca договорилась о сотрудничестве с российскими разработчиками Спутник V, прокремлевские СМИ резко стали писать об этом препарате в позитивном ключе.

В пресс-службе Госдепартамента США изданию The New York Times заявили, что действия российской пропаганды "подрывают глобальные усилия по прекращению пандемии".

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Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+15
Дык кто против? Прививайтесь дерьмом вовы. Может вас в оконцовкке меньше станет Россия ведет пропаганду против американских вакцин от COVID-19 Moderna и Pfizer, - The New York Times - Цензор.НЕТ 8788
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06.02.2021 23:42
+12
Ланцет это просто журнал, в прошлый раз опубликовали там "данные" 2 фазы испытаний и они повторялись!(что невозможно статистически), когда их попросили предоставить оригинал данных - тишина. В журналах можно что угодно публиковать, оно еще должно быть рецензировано (peer-reviewed по английски).
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06.02.2021 23:48
+12
Сегодня утром на РАБссиянском Ютьюбе вбросили видео...в январе на РАБссии умерли 23 известных киноактера,из них от Короны 15 человек...,а в феврале и Вася Лановой дуба врезал...колитесь дальше РАБссиянцы...
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06.02.2021 23:48
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Правила форума Совет форумчан
Дык кто против? Прививайтесь дерьмом вовы. Может вас в оконцовкке меньше станет Россия ведет пропаганду против американских вакцин от COVID-19 Moderna и Pfizer, - The New York Times - Цензор.НЕТ 8788
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06.02.2021 23:42 Ответить
ланцет пропаганду дерьма не будет вести. Подкуп исключен.
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06.02.2021 23:45 Ответить
А что, ланцет уже рекламирует путинский шмурдяк?
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06.02.2021 23:47 Ответить
нет, ланцет публикует сугубо практические исследования. Если заподозрить во лже такое серьезное издание, тогда все что было перед этим можно подвергать сомнению
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06.02.2021 23:52 Ответить
пытаюсь понять связь между серьезным изданием и шмурдяком, увы....
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06.02.2021 23:54 Ответить
Во-первых исследования которые не были рецензированы(peer-reviewed) это просто ничего не значащие публикации, во вторых, ланцет уже погорел на гидроксихлорохине теме ранее: https://www.lewrockwell.com/2020/07/no_author/lancetgate-scientific-corona-lies-and-big-pharma-corruption-******************-versus-gileads-remdesivir/
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06.02.2021 23:58 Ответить
Путлеровцы втянули Ланцет в информационную войну против Запада.
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07.02.2021 00:00 Ответить
Аналитег "во лже", уроки сделал? Просто диву даюсь, откуда вас таких бестолочей набирают, тролляки?
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07.02.2021 11:15 Ответить
та куда мне, тута целый Ланцет подкупили, скоро и Госдеп подкупят. О, Блинкен похвалил Спутник. Подкупили, собаки, кореша закадычного
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07.02.2021 12:39 Ответить
Ланцет это просто журнал, в прошлый раз опубликовали там "данные" 2 фазы испытаний и они повторялись!(что невозможно статистически), когда их попросили предоставить оригинал данных - тишина. В журналах можно что угодно публиковать, оно еще должно быть рецензировано (peer-reviewed по английски).
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06.02.2021 23:48 Ответить
ну так ведіть інформаційно-просвітницьку діяльність проти... а то ми вже задовбались гнобити москальску отруту за дарма
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06.02.2021 23:43 Ответить
Дерьмомицин Путлера круче Новичка... Россия ведет пропаганду против американских вакцин от COVID-19 Moderna и Pfizer, - The New York Times - Цензор.НЕТ 3691пенсианэры РАБссии налетай на халяву...Россия ведет пропаганду против американских вакцин от COVID-19 Moderna и Pfizer, - The New York Times - Цензор.НЕТ 8070
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06.02.2021 23:44 Ответить
А вот и реальные результаты испытаний:Россия ведет пропаганду против американских вакцин от COVID-19 Moderna и Pfizer, - The New York Times - Цензор.НЕТ 4530
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06.02.2021 23:50 Ответить
Россия ведет пропаганду против американских вакцин от COVID-19 Moderna и Pfizer, - The New York Times - Цензор.НЕТ 5104
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06.02.2021 23:47 Ответить
Сегодня утром на РАБссиянском Ютьюбе вбросили видео...в январе на РАБссии умерли 23 известных киноактера,из них от Короны 15 человек...,а в феврале и Вася Лановой дуба врезал...колитесь дальше РАБссиянцы...
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06.02.2021 23:48 Ответить
відомих українофобів поменьшало, це гуд ! кабздон чекає їх усіх, канцерт в разгаре !
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06.02.2021 23:55 Ответить
Ссылка есть?
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07.02.2021 07:19 Ответить
вместо того чтоб истощать фуйла Джо сдаёт фуйлу СНВ,
с Европой фуйло торгуется свабодой навальнага за СП-2,
это чьи мгогахадовочки? шо ваще происходит ?
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06.02.2021 23:49 Ответить
снв как будапештский меморандум. и не более.
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06.02.2021 23:54 Ответить
Закапываются глубже
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06.02.2021 23:49 Ответить
у коцапов используется другой живой вирус чтобы доставить белки, и если на него уже есть иммунитет то он не подействует, и для второй дозы нужен второй штамм, и по второму разу вакцина может не подействовать вообще. к тому же у тех кто пробовал поднималась температура выше 39, учащался пульс, так что у те кто не полностью здоров или не молод, может и не выдержать такое испытание.
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06.02.2021 23:50 Ответить
Россия ведет пропаганду против американских вакцин от COVID-19 Moderna и Pfizer, - The New York Times - Цензор.НЕТ 8720
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06.02.2021 23:54 Ответить
Как его могли привить при таком состоянии здоровья? У него будет минимум половина списка противопоказаний. Росія проводить пропаганду проти американських антикоронавірусних вакцин Moderna і Pfizer, - The New York Times - Цензор.НЕТ 3684
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07.02.2021 00:08 Ответить
https://m.censor.net/n3241537
Это тоже полезные идиоты?
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07.02.2021 06:32 Ответить
Вакцина США сделана на основе РНК. РФ - ДНК. Российская более стабильна и не требует заморозки до -70С (есть модификация какая хранится вообще при плюсовых температурах (но она раза в 3 дороже)). Значит её как минимум проще распространять в бедных странах.

Вакцина РФ сделана из двух генетически модифицированных Аденовирусов. От первого, в общей популяции людей, есть иммунитет примерно у 10 - 20 процентов. От второго - у 70. (так примерно и получается эффективность в около 91% по информации английского журнала The Lancet)


И таки да - прививка этой вакциной фактически означает что ты до двух раз заболеешь ОРВИ (со всеми последствиями типа температуры и плохого самочувствия). Сейчас у вакцины жесткий список противопоказаний. Даже я в свои 32 - не прохожу по трём параметрам. Быть может некоторые со временем и отменят - но пока есть то что есть.
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07.02.2021 00:06 Ответить
А если человек недавно (до 6 мес. назад) переболел заболеванием, вызванным аденовирусом, то для него что такой вакциной прививку сделать, что здоровья ему пожелать.
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07.02.2021 00:23 Ответить
Ну так примерно с 9% привитых это и случается.

Если ты привился этой вакциной и у тебя нету никаких неприятных последствий - значит ты прививался зря. Росія проводить пропаганду проти американських антикоронавірусних вакцин Moderna і Pfizer, - The New York Times - Цензор.НЕТ 4518
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07.02.2021 00:44 Ответить
Имунной статус относительно вектора вакцины был учтен при отборе опытной и контрольной гупп в третьей фазе испытаний Спутника-5?
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07.02.2021 01:15 Ответить
Вроде как выбирались случайные добровольцы. Отдельно были выделены те кому был введён "Плацебо".

По исследованию журнала The Lancet, американская и европейская - эффективнее, но сложнее в применении. Китайская - однозначно хуже.


Ни один вакцинированный вакциной РФ не умер, и не заболел коронавирусом в средней или тяжёлой форме.
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07.02.2021 01:31 Ответить
В США испытывали на группе в 38 тыс и было 6 смертей - две в опытной и 4 в контрольной (плацебо).
Тут одно из двух - дибо россияне гораздо здоровее и дольше живеу, чем американцы, либо в испытаниях спутника что-то подшаманили. Мне второй вариант представляется гораздо более вероятным.
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07.02.2021 01:51 Ответить
Вот что пишут в The Lancet,

Из группы добровольцев, состоящей из 14 964 человек, которые получили укол настоящей вакцины, в итоге заболели 16 человек, или 0,1% тех, кому ввели препарат. В группе плацебо, в которую вошли 4902 человека, заболели 62 человека - 1,3% тех, кому ввели физраствор. Это число заболевших зафиксировали через 21 день после получения первой дозы препарата.
ПЦР-тесты на коронавирус исследуемым проводили при первичном скрининге и перед введением второй дозы, сообщается в статье. Тест также проводили, если участники сообщали о симптомах ОРВИ.
Столь малое число участников группы плацебо объясняется этической дилеммой, из-за которой возникают сложности с группой плацебо в период пандемии - исследователи перестают набирать в эту группу, если началась гражданская вакцинация. Многие участники исследований, "расслепив" себя с помощью теста на антитела, выходят из исследования сами. Русская служба Би-би-си подробно писала об этом здесь.
В рамках вторичного анализа авторы разграничивали исследование эффективности вакцины против среднего или тяжелого течения Covid-19. Сообщается, что через 21 день после первой дозы не наблюдалось случаев среднего или тяжелого течения заболевания в группе вакцинированных и 20 случаев наблюдалось в группе плацебо, что эквивалентно 100-процентной эффективности против среднего или тяжелого течения болезни.
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07.02.2021 02:01 Ответить
Значит, у американцев нервы гораздо крепче. Там только в группе старше 55 лет группа плацебо меньше опітной на 5,5%, во всех остальных - больше.
https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/info-by-product/pfizer/reactogenicity.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fvaccines%2Fcovid-19%2Finfo-by-manufacturer%2Fpfizer%2Freactogenicity.html
Так что возникает много вопросов по объективности, рандомизации и репрезентативности испытаний вакцины Спутник.
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07.02.2021 10:46 Ответить
А Пфайзер вообще на 43000 испытывал.
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07.02.2021 10:47 Ответить
и тем не менее случай из жизни. У знакомого друг военный в Израиле. Привился Пфайзером, на 16ый день заболел ковид Росія проводить пропаганду проти американських антикоронавірусних вакцин Moderna і Pfizer, - The New York Times - Цензор.НЕТ 3192
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07.02.2021 18:03 Ответить
И что тут удивительного. Достаточный иммунитет при вакцинации Пфайзером возникант на 12=14 день после ВТОРОЙ вакцинации. Да и то не100%.
Скорей всего там была первая вакцинация.
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07.02.2021 19:45 Ответить
итого: 1ая вакцинация неэффективна, ждем 2-ой. Между 1-ой и 2-ой (а это месяц) заболеванием ковидом. Через 6 мес. нужно снова ревакцинироваться...
Это не вакцинация, а чушь собачья.
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07.02.2021 21:06 Ответить
Разработайте лучшую. В Британии вообще между первой и второй перерыв хотят большой - до 3 месяцев.
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07.02.2021 21:53 Ответить
"Спутник ВИ", а не "5"
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07.02.2021 07:56 Ответить
Та мне просто лень переключать раскладку. Я и приписки у постам пишука П.С. или ПыСы. Росія проводить пропаганду проти американських антикоронавірусних вакцин Moderna і Pfizer, - The New York Times - Цензор.НЕТ 8151
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07.02.2021 08:53 Ответить
Так прежде чем прививаться берут анализ крови на наличие антител, а уж потом принимают решение.
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07.02.2021 07:23 Ответить
пока получается что американские вакцины лучше помогают при тяжелых случаях а российская при легких
вопрос в том что реально безопаснее - переболеть в легкой форме без последствий или уколоться российской вакциной с потенциальными последствиями
пушка по воробьям
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07.02.2021 02:13 Ответить
Да не сказал бы...

У вакцины США - были летальные исходы. У РФ - нет (возможно из за жесточайшего списка противопоказаний).

У вакцины РФ (при удачном срабатывании) - однозначно будут побочные эффекты. Но не смертельные. Росія проводить пропаганду проти американських антикоронавірусних вакцин Moderna і Pfizer, - The New York Times - Цензор.НЕТ 1879
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07.02.2021 02:22 Ответить
Всё именно так. С точностью до наоборот.
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06.02.2021 23:56 Ответить
Не міг Порох, таке Москалю сказати! =) Може "москалі" ?

Жарт!
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07.02.2021 00:30 Ответить
Росія проводить пропаганду проти американських антикоронавірусних вакцин Moderna і Pfizer, - The New York Times - Цензор.НЕТ 9557
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07.02.2021 00:34 Ответить
Ани же тупыыые.(М.Задорнов)
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06.02.2021 23:57 Ответить
а ведь кацапня знает что их удмуртская ширка действует только на мордовские свинособачьи организмы.
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06.02.2021 23:53 Ответить
Опубликовать список российских олигархов, кто вакцинировался этими вакцинами. Вой с мокшанских болот немного стихнет.
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06.02.2021 23:54 Ответить
Ну ладно СССр имел 16,4% Мирового продукта...,в основном военного дерьма...,кроме хека и морской капусты нихера не производили...но РАБссия имеет всего 1,7 % и вяликая? Не смешите мои сандалии Мавзолейные...вы НИКТО и звать вас Дремучий Чекистан... Росія проводить пропаганду проти американських антикоронавірусних вакцин Moderna і Pfizer, - The New York Times - Цензор.НЕТ 1954
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06.02.2021 23:56 Ответить
И то из этих 1.7% - 70% это нефть и газ
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07.02.2021 00:00 Ответить
Ага, что-то типа Саудовской Аравии только в тундре и в 7 раз большим населением, причем монархия у саудовцев более продвинутая и реально пытается развивать страну.
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07.02.2021 00:02 Ответить
І це треба підтримати. Кожен дурак, який дивиться путінську пропаганду повинен вмазатист путінським шмурдяком і зіграти в ящик
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06.02.2021 23:58 Ответить
Уже играют: Росія проводить пропаганду проти американських антикоронавірусних вакцин Moderna і Pfizer, - The New York Times - Цензор.НЕТ 5676
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06.02.2021 23:59 Ответить
Это жалобное нытье про русских уже начинает надоедать. Как будто хотят чтобы Америку пожалели.
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06.02.2021 23:58 Ответить
зніміть американський прапор і начепіть свій.
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07.02.2021 09:11 Ответить
Пройдитесь по рашинским аптекам в москве или любом другом городе и задайтесь вопросом - разве страна с такой фармацевтикой может что-то толковое разрабатывать?
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07.02.2021 00:00 Ответить
Может! Бояр Росія проводить пропаганду проти американських антикоронавірусних вакцин Moderna і Pfizer, - The New York Times - Цензор.НЕТ 8118 у
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07.02.2021 00:01 Ответить
Кроме разрабатывать, еще и производить надо суметь, вот только негде - нет оборудования, поэтому и воют, носятся со своей "боярой" чтобы кто-то другой им производил (свою же! Росія проводить пропаганду проти американських антикоронавірусних вакцин Moderna і Pfizer, - The New York Times - Цензор.НЕТ 5738)
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07.02.2021 00:03 Ответить
Щас по морозцу собирать бояру самый народный промысел, пока глод не оттаял.
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07.02.2021 00:07 Ответить
Мощностей ни у кого не хватает, потому то и ищут площадки для производства вакцины.
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07.02.2021 07:43 Ответить
Если бы РАБссиянская пропаганда была эффективной,то сейчас бы в Мавзолей стремились б даже Швеция с Польшей,не говоря об Албании Черногории или Хорватии с Эстонией...а так Мавзолей тупое Шариковское дерьмо... Росія проводить пропаганду проти американських антикоронавірусних вакцин Moderna і Pfizer, - The New York Times - Цензор.НЕТ 3046 Росія проводить пропаганду проти американських антикоронавірусних вакцин Moderna і Pfizer, - The New York Times - Цензор.НЕТ 9741
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07.02.2021 00:02 Ответить
Росія проводить пропаганду проти американських антикоронавірусних вакцин Moderna і Pfizer, - The New York Times - Цензор.НЕТ 6340
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07.02.2021 00:03 Ответить
шпутник -действует на 100 % !
шансев - практически - нет !
но-не шцы !
кольнись, ты ш -шмелый кацап! Росія проводить пропаганду проти американських антикоронавірусних вакцин Moderna і Pfizer, - The New York Times - Цензор.НЕТ 7456
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07.02.2021 00:05 Ответить
Опять обижают Америку. Росія проводить пропаганду проти американських антикоронавірусних вакцин Moderna і Pfizer, - The New York Times - Цензор.НЕТ 3900
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07.02.2021 00:10 Ответить
Вот уважаю на РАБссии одного из немногих,кто точно говорит о состоянии РАБссиянской экономики..зовут его Михаил Крутихин,спец по энергорынкам Мира,типа нефти и газу...Санкции США действуют и весьма эффективно... Росія проводить пропаганду проти американських антикоронавірусних вакцин Moderna і Pfizer, - The New York Times - Цензор.НЕТ 5475
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07.02.2021 00:12 Ответить
Меж тем уровень капитализации компаний Илана Маска превысил 800 миллиардов долларов,это больше чем ГрязьПром,Роснефть и еще 10 компаний РАБссии вместе взятых... Росія проводить пропаганду проти американських антикоронавірусних вакцин Moderna і Pfizer, - The New York Times - Цензор.НЕТ 9200
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07.02.2021 00:15 Ответить
мордор должен быть уничтожен!
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07.02.2021 00:18 Ответить
СССр сам себя уничтожил в августе 1991 года,РАБссия повторит подвиг Александра Матьросова..вопрос всего лишь во времени... Росія проводить пропаганду проти американських антикоронавірусних вакцин Moderna і Pfizer, - The New York Times - Цензор.НЕТ 4671
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07.02.2021 00:20 Ответить
А что ещё этим свинособакам лишнехромосомным остаётся делать, когда вместо головы лишняя хромосома? Даже лапти.., и те ворованные. А тут, вакцину от сибирских блох "спутник-v", ни кто брать не хочет..
Как русские говорят: "А куцат коцеця, аднако!" =)
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07.02.2021 00:21 Ответить
Росія проводить пропаганду проти американських антикоронавірусних вакцин Moderna і Pfizer, - The New York Times - Цензор.НЕТ 6662
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07.02.2021 00:21 Ответить
Росія проводить пропаганду проти американських антикоронавірусних вакцин Moderna і Pfizer, - The New York Times - Цензор.НЕТ 687 Росія проводить пропаганду проти американських антикоронавірусних вакцин Moderna і Pfizer, - The New York Times - Цензор.НЕТ 2753 Росія проводить пропаганду проти американських антикоронавірусних вакцин Moderna і Pfizer, - The New York Times - Цензор.НЕТ 2753
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07.02.2021 00:23 Ответить
Росія проводить пропаганду проти американських антикоронавірусних вакцин Moderna і Pfizer, - The New York Times - Цензор.НЕТ 3867
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07.02.2021 00:23 Ответить
Надобраніч Панове... Росія проводить пропаганду проти американських антикоронавірусних вакцин Moderna і Pfizer, - The New York Times - Цензор.НЕТ 567
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07.02.2021 00:27 Ответить
Normalnyje eti Moderna i Pfizer.Moderna tolko dorogaja.Pobocnix efekt predelax 0.4% liokox forme,Germaniji tak 0,06%.Liubaja vakcina ot gripa takze budet imet efekt i ecio bolse.Problema v tom sto teper u nas nexocet astra zeneca posle reklami so sputniikom sto druzit.Vot pervi vopros teper u liudej eto ne sputnik? Росія проводить пропаганду проти американських антикоронавірусних вакцин Moderna і Pfizer, - The New York Times - Цензор.НЕТ 8680Vse tut xotiat pfizer ili Moderna
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07.02.2021 00:39 Ответить
Рашка проиграла гонку вакцин, это правда, по вакцинации от Польши отстает(у которой своей нету). Росія проводить пропаганду проти американських антикоронавірусних вакцин Moderna і Pfizer, - The New York Times - Цензор.НЕТ 1802
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07.02.2021 01:19 Ответить
И что тут удивительного? Каждая жаба своё болото хвалит. Кто что производит, тот и хаит продукт другого. Ну и конечно всеми честными и нечестными методами навязывает свой продукт. В Украине Медведчук рекламировал, но с ним просто разобрались, НИЗЯ, и даже взятку не предлагали, холуй и бесплатно исполнит. Вот только холую сказали не будете покупать и производить, а своё давать не желают в замен запрета. И как ужи на сковородке и голой жотой, с протянутой рукой к Китайцам, удивительно но Низяшникам видно команда не поступила тормозить. А может прикинули и предложили свой интерес через прокладку получить. Через прокладку но по цене как у Низяшников на продукт.
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07.02.2021 01:11 Ответить
а вакцину то твои рашефашисты путинцы выпускают на том заводе что прафффєсар янукович путину подарил...
а того завода нехватает мощности ...вот они и размечтались про харьковский биолик и т.д..
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07.02.2021 02:02 Ответить
А **** тогда ху*ло своим "спутник vova" не привился?...
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07.02.2021 02:46 Ответить
бедный Ланцет попал в зачистку, скоро и Библия подвергнется обструкции. Будьте осторожны
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07.02.2021 03:16 Ответить
да кому нужен тот сборник древнееврейских сказок и преданий, чтобы время на него переводить? более насущных вопросов хватает.
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07.02.2021 08:22 Ответить
А що вони можуть робити добре? Тильки брехати....
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07.02.2021 06:23 Ответить
Думаю с этой "вакциной" Спутник-5 раскроется по итогу грандиозная афера как с мочой и допингом на олимпиаде в Сочи.
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07.02.2021 09:22 Ответить
 
 