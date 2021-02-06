Для борьбы с российскими фейками в Украине создадут Центр противодействия дезинформации, - глава МКИП Ткаченко

Министерство культуры и информационной политики Украины планирует создать Центр противодействия дезинформации, чтобы иметь возможность эффективно отвечать на фейки со стороны России.

Об этом рассказал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в интервью изданию "Обозреватель", передает Цензор.НЕТ.

"Если мы говорим о противодействии в виде публикаций, рассылки информации - работу в этом направлении мы начнем с создания Центра противодействия дезинформации. Хотя масштабы могут быть большими. Президент на трибуне ООН отмечал необходимость создания в Украине международного хаба, поскольку мы, как говорят, фронтьер на стыке двух миров - западной и российской цивилизаций. Создание такого хаба помогло бы сосредоточить усилия с привлечением наших западных партнеров, опыта специалистов из стран, которые являются нашими союзниками - и позволило бы эффективно отрабатывать те манипуляции и фейки, которые запускает страна-агрессор. Поэтому создание Центра противодействия дезинформации - только начало", - сказал Ткаченко.

Он отметил, что подобные центры существуют в разных странах.

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"На сегодняшний день и в Брюсселе есть большой центр натовский, и в Финляндии есть такой центр, и, кажется, в Чехии, в балтийских странах. Такие центры занимаются скорее освещением того, что является фейками и является дезинформацией. Не прямым запретом, а освещением, демонстрацией того, чем они являются", - отметил министр.

Хороший пример, по его мнению, - создание онлайн-музея российской пропаганды: "То есть мы показываем, что, собственно, является дезинформацией, помогаем (с примерами) людям разобраться, почему, выстраиваем причинно-следственную связь - и доказываем, что они имеют дело с дезинформацией".

Отвечая на вопрос, будет ли этого достаточно для противодействия России в информационной войне, Ткаченко отметил, что Украина не может действовать симметрично Кремлю и создавать армию ботов, которые будут писать и распространять определенные месседжи. "Нам нужно отвечать асимметрично: показывать и освещать. Так, как европейцы. Они говорят: вот эти аккаунты - боты. Эта информация ложная - и вот аргументы. То есть это оперативно-просветительская работа", - сказал он.

Министр убежден, что людей также нужно научить самостоятельно выявлять ложные сообщения и проверять информацию, чтобы это стало привычкой.

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