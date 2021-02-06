Для борьбы с российскими фейками в Украине создадут Центр противодействия дезинформации, - глава МКИП Ткаченко
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Министерство культуры и информационной политики Украины планирует создать Центр противодействия дезинформации, чтобы иметь возможность эффективно отвечать на фейки со стороны России.
Об этом рассказал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в интервью изданию "Обозреватель", передает Цензор.НЕТ.
"Если мы говорим о противодействии в виде публикаций, рассылки информации - работу в этом направлении мы начнем с создания Центра противодействия дезинформации. Хотя масштабы могут быть большими. Президент на трибуне ООН отмечал необходимость создания в Украине международного хаба, поскольку мы, как говорят, фронтьер на стыке двух миров - западной и российской цивилизаций. Создание такого хаба помогло бы сосредоточить усилия с привлечением наших западных партнеров, опыта специалистов из стран, которые являются нашими союзниками - и позволило бы эффективно отрабатывать те манипуляции и фейки, которые запускает страна-агрессор. Поэтому создание Центра противодействия дезинформации - только начало", - сказал Ткаченко.
Он отметил, что подобные центры существуют в разных странах.
"На сегодняшний день и в Брюсселе есть большой центр натовский, и в Финляндии есть такой центр, и, кажется, в Чехии, в балтийских странах. Такие центры занимаются скорее освещением того, что является фейками и является дезинформацией. Не прямым запретом, а освещением, демонстрацией того, чем они являются", - отметил министр.
Хороший пример, по его мнению, - создание онлайн-музея российской пропаганды: "То есть мы показываем, что, собственно, является дезинформацией, помогаем (с примерами) людям разобраться, почему, выстраиваем причинно-следственную связь - и доказываем, что они имеют дело с дезинформацией".
Отвечая на вопрос, будет ли этого достаточно для противодействия России в информационной войне, Ткаченко отметил, что Украина не может действовать симметрично Кремлю и создавать армию ботов, которые будут писать и распространять определенные месседжи. "Нам нужно отвечать асимметрично: показывать и освещать. Так, как европейцы. Они говорят: вот эти аккаунты - боты. Эта информация ложная - и вот аргументы. То есть это оперативно-просветительская работа", - сказал он.
Министр убежден, что людей также нужно научить самостоятельно выявлять ложные сообщения и проверять информацию, чтобы это стало привычкой.
Пожалуйста, подождите...
Они собрались создавать новый, но видать и не слыхали, что уже давно работает StopFake, причем на нескольких языках.
"На сегодняшний день и в Брюсселе есть большой центр натовский, и в Финляндии есть такой центр, и, кажется, в Чехии, в балтийских странах. Такие центры занимаются скорее освещением того, что является фейками и является дезинформацией..." Источник: https://censor.net/ru/n3246445
посадить ОПЗЖ и 73% приСлуг олигархов
То есть бывший от Г+Г будет заниматься противодействием дезинформации. Когда можно начинать смеяться или может делать серьёзное лицо?
побудови інших каналів впливу на політику Кремля в Україні
"Техническому и творческому персоналу каналов "112 Україна", NewsOne и ZiK,
со счетов ТОВ "ЛІДЕР ТВ", ТОВ "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "112-ТВ", ТОВ "ПАРТНЕР
ТВ" выплачены премиальные выплаты в размере двухмесячного оклада.
Телевизионные каналы "112 Україна", NewsOne и ZiK не исключены из сетки вещания.
На данных каналах не проводится трансляции по причинам технического характера."
Эта мысль в его голове сущиствует оттого, что сознание кацапа паспаянно расшырино. Ат природы. И если фсе атсталые народы жрут и курят всякую гадость, чтобы дастичь прасвитления, кацапы жрут водку, чтобы сазнание хоть нимножко сузилось. Ибо под водкой фсегда хочецца самых прастых и тривиальных вищей - бабу, приключений, ищо водки итп.
Кацапы - люди парадоксальные, и в этом их сила. Они сбацали самую парадоксальную страну в мире - СССР нах. СССР талкал Пиндосии сваю неффть, на палученные долары будувал ракеты, чтобы ********* ими апять жы Пиндосию. Тем самым кацапы аткрыли вечный перпетуум мобиле, но не хвастаюцца. Пачиму? Патаму что им пох. Они и ни на такое спасобны.
Пачиму кацапы развалили СССР? Патаму что заскучали и *********. Типерь у них на валне новый праэкт - Государство С Управляемой Нах Димакратией. Мало того, что они разработали этот песпесды прецеденнт, они, ни *** ни смущаясь, внидряют его.
Абычна, кстатти, парадоксальность кацапскаго мышления замичают кацапские мыслители никацапскаго праисхаждения. «И гений, парадоксав друк...» - это Пушкин А.С. «Мертвые душы» - эта Гоголь, хохля. Хотя есть и исключения. «Умом Рассию ни понять...» Вот эта точна ф дырочьку сказано, ниибацца!
Виктор Цой, ептыть, работал качигаром. Он отапливал будку сторожа ящиками, которые этот самый сторож охранял. Паскольку Цой был ни*** ни русский, он с данного факта весьма ****. А вот настащий кацап не **** бы, а пил бы со сторожем водку и говорил на разные темы.
Кацапия - сторона, пастрадавшая от Фтарой Миравой Вайны и злого Гитлера, но СССР - идинственная страна, каторая после вайны прихватила чужой земли, и да*** причом. Парадокс? Ни***. Спраси у любого кацапа, и он толково объяснит што тут к чиму и пачиму фсё правильно.
Хоть Пиндосия жывет жырно, но это кацапам это глубоко пох. Ну разви што обидно, што негры ф Аффрике голодают, а энти жлобы абжираютцца. Но зато кацапы первыми вышли ф космас, и ниибёт!
Сила кацапов ф том, шо они ни признают нивазможного. Это фсе следствия атсутствия природного придахранителя в мазгах. Исчо они неизменно верят в сибя, ф следствие чиго лезут во фсе мировые ахтунги, большинство из которых сами создают. Павернуть сибирские реки? На раз! Распахать к ****** матери Казахстанию? Лёхко! ********* самую бааааааааальшую бомбу в истории чилавечества? ***** балавацца! Ани могут фсё!
По ********** с кацапами сравнимы только китайцы, но китайцы сидят тихо. Патаму что китайцы негромко пруцца себе по китайски, на фсё плотно забив. А вот кацапы никагда ни пазнают пакоя, если не исполнят сваю Виликую Миссию. Ахтунг! - У кацапов есть Виликая Мисия, а патаму фсем рекомендовано ховацца в жыто. Виликая Миссия миняется примерно раз ф семисят лет, но(!) миняится токо иё направление. Ниизменной остаётся её цель - счасте фсего чилавечества, и нисакрушимая, буйная сила, с каторой кацапы шарахаюцца из стораны в сторану, нися людям и неграм добро.
Так вот, камрады. На наш глубоко субъиктивный взгляд, панятие «Рассея» лежит ни на палитическай карте мира, а гдета в астрале. Этот народ познать сложно, но можно. Надо лиш углубится ф сибя. Ибо ф каждом из нас сидит кацап. Ни сдавайтесь. Ом мани,падме хум,***!!!
запретить. Возможно лишь иметь правила, учитывая которые стоит выстраивать не
только работу медиа, но и отношения между людьми", - говорит министр А.Ткаченко и он прав (хотя сукин сын и, работая в СМИ вел
себя как "журношлюшка"), а для этого нынешняя власть обязана систематически вести борьбу за
информационное пространство в Украине со страной агрессором (а значить за умы
украинцев) против московской дезинформации, в том числе и на законодательном
уровне, прописывая Законы так, чтобы за антиукраинскую риторику были огромные
штрафы, которые направлять в бюджет ВСУ (как дополнение). А нынешняя точка
зрения, А.Ткаченко, скорее всего связана с местом сидения, а не убеждения. В то
что А.Ткаченко государственный деятель не верю, но создание Центра противодействия поддерживаю.
Дезинформации народ верит тогда, когда не верит своей власти!
Центр будет повышать доверие украинцев к власти?
Хотят пересажать
перестрелять50% политиков и чиновников.
"Информ Напалм" называется
Страна.уа чесно визнає, що вигадувала Ліпецьку фабрику, роздувала Мальдиви і свинарчуків.