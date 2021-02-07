До 2024 года приложение "Дія" охватит все административные услуги, - руководитель проекта Баник
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Мобильное приложение "Дія" весной пополнится новыми услугами, призванными упростить жизнь украинцев.
Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сообщил руководитель проекта "Дія" Мстислав Баник, информирует Цензор.НЕТ.
"На апрель, мы можем точно понемногу говорить, что будут налоговые услуги - это то, с чем связана жизнь миллионов людей, которые являются предпринимателями, поскольку они платят налоги, ЕСВ, подают декларации. Конечно, строительные услуги на всех уровнях - сейчас доступен только первый уровень таких услуг, а будут все. Мощный проект, над которым мы работаем, - это регистрация места жительства. Электронное медицинское заключение", - перечислил Баник.
Руководитель проекта "Дія" уточнил, что полный перечень "будет понятен уже ближе к апрелю".
"Общее видение наше такое, и президента Украины в частности, в том, что портал" Дія" - это единое окно для всего. Сейчас мы имеем кучу государственных органов со своими сайтами, кабинетами - все будет на "Дії" до 2024 года", - рассказал он.
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Залишать тільки ЦНАП так як це нова реформа, но на жаль вже застарівша, бо такий він зараз стрімкий світ. А може і їх замінять аналогом відео колцентра.
ЗЫ: сказачники
а то часто все данные проподают приходится заново проходить индентификацию, техпаспорт раньше был, сейчас вообще пропал.. одни глюки в вашей дии