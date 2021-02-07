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Новости Политика Украины
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До 2024 года приложение "Дія" охватит все административные услуги, - руководитель проекта Баник

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

До 2024 года приложение

Мобильное приложение "Дія" весной пополнится новыми услугами, призванными упростить жизнь украинцев.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сообщил руководитель проекта "Дія" Мстислав Баник, информирует Цензор.НЕТ.

"На апрель, мы можем точно понемногу говорить, что будут налоговые услуги - это то, с чем связана жизнь миллионов людей, которые являются предпринимателями, поскольку они платят налоги, ЕСВ, подают декларации. Конечно, строительные услуги на всех уровнях - сейчас доступен только первый уровень таких услуг, а будут все. Мощный проект, над которым мы работаем, - это регистрация места жительства. Электронное медицинское заключение", - перечислил Баник.

Руководитель проекта "Дія" уточнил, что полный перечень "будет понятен уже ближе к апрелю".

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"Общее видение наше такое, и президента Украины в частности, в том, что портал" Дія" - это единое окно для всего. Сейчас мы имеем кучу государственных органов со своими сайтами, кабинетами - все будет на "Дії" до 2024 года", - рассказал он.

Автор: Анна Судак
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Ніфіга у вас не вийде. Лише в нашому райвиконкомі я нарахував більше ста кабінетів. І в кожному сидить не один чинуша. Ваша Дія залишить їх без роботи? Ага, щазз.
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07.02.2021 00:48 Ответить
Залишить. І чинуші нічого зробити не зможуть, де вони, а де міністр трансформації. Чинуші навіть знати не будуть поки їх не поставлять перед фактом що їх замінили джава скриптом як старому анекдоті. І так вже робили безліч раз в історії.
Залишать тільки ЦНАП так як це нова реформа, но на жаль вже застарівша, бо такий він зараз стрімкий світ. А може і їх замінять аналогом відео колцентра.
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07.02.2021 09:00 Ответить
Хфатит-фатит уже, сыто по горло!!! Уже достаточно нам простым украинцам упрощать нашу жизнь вашими новыми услугами !! До 2024 года приложение "Дія" охватит все административные услуги, - руководитель проекта Баник - Цензор.НЕТ 9865
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07.02.2021 01:04 Ответить
Тут и штрихкодить никого не нужно. Сам скачал, сам все свои данные слил. Удобно, но не для честных граждан.
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07.02.2021 03:22 Ответить
Всі дані про тебе і так всім кому треба були доступні.
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07.02.2021 08:54 Ответить
Не поставив Дію - держава про тебе нічого не знає? До 2024 року додаток "Дія" охопить усі адміністративні послуги, - керівник проєкту Банік - Цензор.НЕТ 5015 Я в Дію вводив тільки посвідчення водія, бо в мене воно дуже давно, не було ще в цифрових базах його. Все інше - паспорт, техпаспорт, ІНН - само підтяглося. Номер телефону контрактний, ще й сто разів в банку зафіксований. Так шо я державі злив? А от водійське та техпаспорт тепер дома лежать - не загублю. До 2024 року додаток "Дія" охопить усі адміністративні послуги, - керівник проєкту Банік - Цензор.НЕТ 1943
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08.02.2021 07:51 Ответить
Ви дуже тупий громадянин. Без обід. Вам не відомі поняття "двохсторонньої згоди" у цифровому вимірі. Зворотній потік даний завжди можно перехопити та обробити. Очевидно ніхто не буде демонструвати прихований код який націленний на пеленгацію вашої позициії та злив всього кешу. ОС WIN7 чи win 10 і то більш захищені SSL сертефікатом ніж це лайно у смартфоні. Я сподіваюся ви у курсі, що CVV код теж ніде неможна вводити на збереження?
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08.02.2021 14:26 Ответить
Приват24 використовуть усі, а от Дію ніззя-я... Пеленгація позиції? Сама наявність мобільного дозволяє це зробити. І так, про код знаю.
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09.02.2021 06:47 Ответить
молодцы. никакие зеки, вальцманы и шреки не думали о простых людях так, как думает владимир александрович зеленский. а теперь тупые порохоботы начинайте дружно рвать свои пердаки
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07.02.2021 07:15 Ответить
Занадто помало.
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07.02.2021 09:00 Ответить
Представляю, как к этим данным получат доступ преступники. Легко, без особых усилий они узнают о человеке ВСЁ! Плюс государство легко получает подслушивающе-подсматривающе-отслеживающее устройство привязанное к человеку, пароли к его аккаунтам - все передвижения с прослушкой, переписки в соцсетях, круг знакомств и т.п.
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07.02.2021 09:34 Ответить
Та не працює ваша дія вже сьогодня
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07.02.2021 09:36 Ответить
А електронный военкомат будет?

ЗЫ: сказачники
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07.02.2021 11:53 Ответить
да вы сначала с тем что есть разберитесь, настройте что б нормально работало..
а то часто все данные проподают приходится заново проходить индентификацию, техпаспорт раньше был, сейчас вообще пропал.. одни глюки в вашей дии
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07.02.2021 13:36 Ответить
 
 