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Новости Политика Украины Закрытие каналов Медведчука
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Кулеба о реакции России на санкции против "112", "NewsOne" и "ZIK": Они этого не забудут, и ответ прилетит

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кулеба о реакции России на санкции против

Российские политики планируют ответ на блокирование в Украине телеканалов соратника кума Владимира Путина Виктора Медведчука Тараса Козака - "112", "NewsOne" и "ZIK".

Такое мнение в интервью Радіо Свобода высказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"Я думаю, что именно сейчас у них есть дела более насущные, но, безусловно, они этого не забудут, и ответ прилетит. Но я думаю, что мы должны подходить к этому вопросу как зрелое государство. Так или иначе, нам Россия худшее, что могла, уже сделала, незаконно оккупировав наши территории. Теперь мы должны быть готовы к ежедневной борьбе и должны понимать, что, жестко защищая свои интересы, в ответ прилетит. И мы должны быть готовы к этому. Где прилетит, когда, как - я этого сейчас не знаю. Но мы работаем над тем, чтобы все органы государственной власти и общество были готовы отразить удар, который будет нанесен Россией", - подчеркнул он.

Напомним, 4 октября 2018 года Верховная Рада приняла постановление, которым одобрила предложения санкций в отношении семи компаний, которым принадлежали лицензии телеканалов "112 Украина" и NewsOne. Свои предложения парламент направил СНБО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Данилов о влиянии США на решение по санкциям против "112 Украина", NewsOne и ZIK: "Это совсем не соответствует действительности"

2 февраля 2020 года президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+44
нехай заблокують в своїй московії українськи телеканали, газети, видавництва, школи, церкви... ))))))))))))))))
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07.02.2021 01:49
+18
Какое же оно, ****, тупорылое : " нам прилетит... у них есть другие дела...., но нам прилетит... но худшее они уже сделали... но нам прилетит... но теперь мы должны быть готовы... в ответ прилетит... где прилетит - хер его знает... но прилетит... но мы отразим удар.... Как этот человек попал на такое высокое руководящее место ? Объясните мне, пожалуйста...
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07.02.2021 02:05
+16
Хехехе ))
Зеленые феи и голубые слоники?
Убирается из эфира мервечук - соперник зели на выборах - это раззз...
Ахметка таки насрал тому же метвечуку в карман за то, что у него отжали францию, на которую он потратился - эта двассс...
А вы шо подумали? Шо пейсатое стало пэтоиотом?
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07.02.2021 02:00
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Зря модераторы тебя не банят, ты компрометируешь украинских блогеров, я бы на их месте подумал.
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07.02.2021 08:10 Ответить
Ну Кулеба пока еще не Дещица (около посольства матерные песни не поет) и не Лавров, матом не ругается, но по всему видно не далеко от них ушел - по фене ботает.
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07.02.2021 07:14 Ответить
Байден готовит большую Стирку Мирового порядка,места для Мавзолейного быдла там нет,от слова СОВСЕМ... Кулеба о реакции России на санкции против "112", "NewsOne" и "ZIK": Они этого не забудут, и ответ прилетит - Цензор.НЕТ 2025
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07.02.2021 07:32 Ответить
Кулеба о реакции России на санкции против "112", "NewsOne" и "ZIK": Они этого не забудут, и ответ прилетит - Цензор.НЕТ 2300 Кулеба о реакции России на санкции против "112", "NewsOne" и "ZIK": Они этого не забудут, и ответ прилетит - Цензор.НЕТ 6305
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07.02.2021 07:33 Ответить
Зубов бояться-в рот не давать.
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07.02.2021 07:40 Ответить
Як прилетить, так і відскоче!!! Навіщо такі теревені, і для кого?
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07.02.2021 07:40 Ответить
З лаптєрейху летить вже не один рік. І шо?
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07.02.2021 08:09 Ответить
Дятєл. яке кулебо таке і мзс. Сумно, навколо тупе зелене лайно(((
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07.02.2021 08:20 Ответить
Заткнкв би свій рот і займався б своїми справами,а не писав хе-ню. Ідіоти а не керівникі.
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07.02.2021 08:31 Ответить
Уже прилетело, а вы гаву поймали!
Это не ***** показало, что власть слаба, не смогла справиться даже с TV каналами. Пришлось закрывать.
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07.02.2021 08:34 Ответить
Воно вже давно прилітає, анексією, війною на Донбасі, кримінальним олігархатом, призватизацією стратегічних об'єктів виходцями з ерефії або ІНОРОДЦЯМИ прихильниками агентами Кремля, розкраданням народного добра, оболвавування населення проиосковськими ЗМІ....Чого ще більше!?
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07.02.2021 08:42 Ответить
Канєшно прілєтіт, якщо купувати у них електроенергію і газ. Забули вже, як років з десять тому росія торжествєнно отключала газ "вараватим хахлам"?
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07.02.2021 09:04 Ответить
Що саме воно називає "жорстоко захищаючи свої інтереси"? Наказ гівнокомандуюючого не стріляти на передовій, заборону використовувати навіть дрони? Або геноцидну політику зебанди щодо тарифів та "боротьби" з ковідом?
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07.02.2021 09:08 Ответить
Думаю, что каналы эти, пророссийские, теперь будут передавать проукраинским собственникам, настоящим патриотам, с госфинансрованием, вот Кулеба и распинается.
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07.02.2021 09:10 Ответить
Вот именно, что прилетит, - щас на Донбассе налупят 200-х и 300-х по вагону и маленькой тележке, и пленных табун насгоняют. А потом - торговаться. Интересно, проотвечавшийся петушилла ЗЕлёносопельный БлаЗЕнь опять будет Путину в бельма пялиться или сразу свои булки раздвинет?
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07.02.2021 09:19 Ответить
-Єрмак, як завжди, вважає, що він придумав новий варіант сиціліанського захисту. Від кулеби послав вісточку, що росія цього не забуде і буде мстити. Невже "шахіст" вважає, що так і буде. северний реїх як стріляв так і стріляти буде, бо у нас на чолі оборони Шантеклери( таке призвісько дав Валентин Пікуль міністру оборони тодішньої рашки Сухомлинову). всі документи повязані з телеканалами вони засекретили, чому. А тому що по їх походженню стане відомо, що першу скрипку в цій історії грають дядя коля і члени кооперативу "Озеро". Їм Медведчук давно дуже дорого обходиться і проку ніякого. І Єрмаку це вкрай потрібно для спростування його участі по вагнеровцям і по плівкам. Такий захист слід назвати - захист Єрмака Патрушевим і Наришкіним.
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07.02.2021 09:54 Ответить
Кулеба про реакцію Росії на санкції проти "112", "NewsOne" і "ZIK": Вони цього не забудуть, і відповідь прилетить - Цензор.НЕТ 3915
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07.02.2021 09:56 Ответить
Кулеба про реакцію Росії на санкції проти "112", "NewsOne" і "ZIK": Вони цього не забудуть, і відповідь прилетить - Цензор.НЕТ 452
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07.02.2021 09:59 Ответить
Не забуваемо, що Корчинський теж кацапський агент
Кулеба про реакцію Росії на санкції проти "112", "NewsOne" і "ZIK": Вони цього не забудуть, і відповідь прилетить - Цензор.НЕТ 1711
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07.02.2021 10:03 Ответить
Два Дебила єто сила))
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07.02.2021 20:04 Ответить
а ніхто і не забуває - тільки , декому , не подобається про це згадувати ...
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07.02.2021 21:35 Ответить
Нагадаю, що Ківа тоді очолював полтавський ПС, потім разом з Корчем щемив вату в Киві. Та й взагалі Корч, це не для середніх мізків.
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07.02.2021 22:00 Ответить
а питання т/к наш не дебатується, хтось там пікетує та й годі. преса озвучує, що канал належить Мураєву та Азарову. це хибна думка. По матеріалах преси рашки, батьки Олега дерипаски родом з Харкова. Вони вчились в політехніці на факультеті промвентиляції разом з батьком Мураєва. Після закінчення навчання батьки олега виїзхали на роботу м. Дзержинськ (стара назва Растяпіно) де знаходиться самий великий в рейху пороховий завод там і народився олег, а телеканал створений виключно за гроші олега, який продав ньюсван козаку. Мураєв хвастався, що він єплемінником Азарова, то його участь є очікуваню. Зараз дерипаска перед виборами в думу розвинув небачену від нього активність, а оскільки він входить до кола друзів царя, то і чіпати канал бубоноси не будуть ніколи.
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07.02.2021 10:17 Ответить
Наплювати з самої високої дзвінниці і на кацапів,і на їх посіпак. Нам своє робити...
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07.02.2021 10:51 Ответить
Тобто пан Кулєба вважає що хід (gambit) зроблено і тепер очікує, що "прилетить" у відповідь? Серйозно? А "Против Козака вводятся следующие ограничительные мероприятия: блокировка активов - временное ограничение права человека пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом;"? Хартьія'97 надала інформацію про бєларуські "МТБанк и Абсолютбанк, а также украинский Укрбудинвестбанк" ...тобто логічним кроком було б введення санкцій проти цих банків та їх власників, а також поширення інформації серед наших союзників. а що ж далі за банками? "Что связывает Медведчука и бизнесменов, близких к Лукашенко" ...нафта та вугілля? кацапські бабки... То ж Кулєба і досі вважаєш, що Україна не повинна вводити санкції проти Бєларусі, бо це може чомусь зашкодити?? Чи може вирішили обмежитися виключно цими трьома "пропагандонами" для розголосу в новинах... і все? ..Вже і міністр всєго заявив "Фигуранты дела о каналах Медведчука имели отношение к поставкам топлива боевикам"
Україна має підтримати та імплементувати в своє законодавство, а можливо і розширити санкції наших союзників проти кривавого режиму луки.
Все взаємопов'язане.
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07.02.2021 11:25 Ответить
Чушь какая-то....
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07.02.2021 11:31 Ответить
Баба і кіт

Страна.уа чесно визнає, що вигадувала Ліпецьку фабрику, роздувала Мальдиви і свинарчуків.



Кулеба про реакцію Росії на санкції проти "112", "NewsOne" і "ZIK": Вони цього не забудуть, і відповідь прилетить - Цензор.НЕТ 9273
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07.02.2021 11:40 Ответить
Йде інформаційна війна, в якій ми програли на виборах. А що вони "брехали, роздували...", то це все їхні способи. Як кажуть, "на війні і в любові всі методи придатні". Наука на майбутнє.
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07.02.2021 13:22 Ответить
Кулеба про реакцію Росії на санкції проти "112", "NewsOne" і "ZIK": Вони цього не забудуть, і відповідь прилетить - Цензор.НЕТ 7413 Кулеба про реакцію Росії на санкції проти "112", "NewsOne" і "ZIK": Вони цього не забудуть, і відповідь прилетить - Цензор.НЕТ 7413 Кулеба про реакцію Росії на санкції проти "112", "NewsOne" і "ZIK": Вони цього не забудуть, і відповідь прилетить - Цензор.НЕТ 7413
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07.02.2021 20:01 Ответить
Шоб не прилетіли треба вислати всіх ОпзЖопівців в Ростов на чолі з Медведем та іх сімями і закрити їм вїзд на вічно
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07.02.2021 13:09 Ответить
НАСРАТЬ !)
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07.02.2021 15:24 Ответить
Кулеба про реакцію Росії на санкції проти "112", "NewsOne" і "ZIK": Вони цього не забудуть, і відповідь прилетить - Цензор.НЕТ 7307 Кулеба про реакцію Росії на санкції проти "112", "NewsOne" і "ZIK": Вони цього не забудуть, і відповідь прилетить - Цензор.НЕТ 7307 Кулеба про реакцію Росії на санкції проти "112", "NewsOne" і "ZIK": Вони цього не забудуть, і відповідь прилетить - Цензор.НЕТ 7407
Кулеба про реакцію Росії на санкції проти "112", "NewsOne" і "ZIK": Вони цього не забудуть, і відповідь прилетить - Цензор.НЕТ 6101
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07.02.2021 16:47 Ответить
Кулеба про реакцію Росії на санкції проти "112", "NewsOne" і "ZIK": Вони цього не забудуть, і відповідь прилетить - Цензор.НЕТ 5472
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07.02.2021 19:59 Ответить
дурак. Да насрать как то на кацапов.
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07.02.2021 17:33 Ответить
Как "прилетит" так и обратно улетит. Смерть рашистским оккупантам!!!
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07.02.2021 19:58 Ответить
Даун млять ,,,волка бояться в лес не ходить
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08.02.2021 12:36 Ответить
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