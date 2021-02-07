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Львовские патрульные попытались разнять драку, один из участников от них отбивался, - полиция

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Львовские патрульные попытались разнять драку, один из участников от них отбивался, - полиция

Ночью 6 февраля патрульных, пытавшихся разнять драку, побил 32-летний львовянин. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Как уточняет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции, экипаж патрульных увидел, что на улице Зеленой во Львове неизвестные устроили драку.

"Патрульные остановились возле мужчин, чтобы пресечь правонарушение. Однако неизвестные на замечания правоохранителей не реагировали, вели себя агрессивно, один из них нанес патрульным телесные повреждения. Участников драки правоохранители доставили во Львовское районное управление полиции и установили их личности. Ими оказались львовяне возрасте 29, 32 и 48 лет.

По данному факту следователи территориального отдела полиции под процессуальным руководством Львовской местной прокуратуры №1 открыли уголовное производство по ч.2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа). Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи - до пяти лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается", - говорится в сообщении.

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Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+13
Культурні
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07.02.2021 02:26
+13
Новости культуры:
вчера в пьяной драке два скрипача Львовской филармонии избили двух боксеров.
Сейчас журналисты гадают, как отражать событие - как подъем культуры или как упадок спорта
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07.02.2021 04:23
+5
Йой! Ґвалт! На улі-ци Копер-ніка, фай-дулі-фай-дулі-фай
Біла баба поліцая, фай-дулі-фай-дулі-фай
Раз по пику, раз по яям, фай-дулі-фай-дулі фай...
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07.02.2021 04:39
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Правила форума Совет форумчан
ці новини ...політичні...чи економічні?
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07.02.2021 02:16 Ответить
Культурні
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07.02.2021 02:26 Ответить
Львовские патрульные попытались разнять драку, один из участников от них отбивался, - полиция - Цензор.НЕТ 3287
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07.02.2021 02:43 Ответить
Новости культуры:
вчера в пьяной драке два скрипача Львовской филармонии избили двух боксеров.
Сейчас журналисты гадают, как отражать событие - как подъем культуры или как упадок спорта
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07.02.2021 04:23 Ответить
Смішно)
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07.02.2021 09:38 Ответить
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07.02.2021 05:31 Ответить
апофіздні
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07.02.2021 03:15 Ответить
Допістичні...
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07.02.2021 05:25 Ответить
Львовские облегчённые без МР-40,на патруль не ходят
Stalker OST - Dirge for the Planet (Gingertail Cover)https://youtu.be/urK8zFwa-4c Львовские патрульные попытались разнять драку, один из участников от них отбивался, - полиция - Цензор.НЕТ 2150
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07.02.2021 02:46 Ответить
Ну как без роковых убегающих от время и....смертных Lana Del Rey - The Greatest https://youtu.be/1F9jesjJMz0 Львовские патрульные попытались разнять драку, один из участников от них отбивался, - полиция - Цензор.НЕТ 3611
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07.02.2021 03:14 Ответить
Тю, новость скорее о том, как наваляли копам, позорище. Лучше бы уже молчали, не позорили зачок.
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07.02.2021 03:17 Ответить
Вот и я о том же.Ну на Dire Straits они не заслужили,тому в облегчённой версии им
(Dire Straits) Sultans of Swing - Gabriella Quevedo https://youtu.be/fqfHLsT1b0o Львовские патрульные попытались разнять драку, один из участников от них отбивался, - полиция - Цензор.НЕТ 6678
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07.02.2021 03:24 Ответить
Победа за копами, счёт на табло. Так что всё ровно.
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07.02.2021 03:48 Ответить
точно именно "зачок" - новий украънський правописд
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07.02.2021 08:57 Ответить
Именно такие новости надо освещать. Чтобы каждый украинец понимал меры дозволенности в поведении с полицией. Я бы посмотрел, как этот парниша кинулся бы на копов в штатах или Германии. Просто наши привыкли, что все можно. Вот года 3 отмотает и кентам хороший пример покажет.
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07.02.2021 12:53 Ответить
Что вы городите.. В сша оружие разрешено, потому там и не сюскаются почти. Много копов пользуются незнанием законов у граждан. Много беспредела, особенно в области.
По раёну лазят нацики (нацгвардия типо)(ну студни конкретные) отбрали у ребенка деньги, под видом штрафа за то что их с бутылкой пива на площадке сцапали. Реально поотбирали все деньги, мне дите звонит все в слезах и нужно что то делать. Пошел накопал одному так, что быстро все отдал, но обещал копов вызвать. У этих мудил нет полномочий, ходят дерзят. А закон про нац. полицию есть и он не про них.
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07.02.2021 17:11 Ответить
Не, ну подождите. Когда собакян устроил этот цирк с Деканоидзе я горящих покрышек в поддержку новой полиции не видел. Спокойно была полностью слита реформа полиции. Все райотделовские крышеватели бандюков остались сидеть в своих креслах. Адекватные ребята, которые шли служить не только ради зарплаты посмотрели на это дерьмо и уволились. Я один из них. А теперь полиция им не такая.
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07.02.2021 18:15 Ответить
А откуда набрать толковых кадров? Увы таких нету. Первая волна реформы была очень оптимистичная. А потом как начали об этих копов все вытирать ноги, аж обидно за них делалось. Со временем некоторые из них заматерели, и превратились в старую школу. Это закономерность, мы сами сперва травим их, а потом негодуем. А все ведь из за 1-2 паршивых овец в ихнем стаде. Хороших копов всякие чмыри на бмв на юх послылают, а ушлые копы простых граждан стебут. И как быть теперь? Буриданов осел какой то получается с этими копами.
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07.02.2021 21:14 Ответить
Ну шоб быть последовательным Dire Straits - Sultans Of Swing 1979 Live Video
https://youtu.be/AaAE33rMTSk Львовские патрульные попытались разнять драку, один из участников от них отбивался, - полиция - Цензор.НЕТ 9690
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07.02.2021 03:26 Ответить
Dire Straits - Where do you think you're going (cover version)
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07.02.2021 06:38 Ответить
На сон грядущий (Red Hot Chili Peppers) Californication - Gabriella Quevedo
https://youtu.be/HgM8kOptWCE Львовские патрульные попытались разнять драку, один из участников от них отбивался, - полиция - Цензор.НЕТ 3345
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07.02.2021 03:45 Ответить
Я понад 30- років промешкав у славетному м.Львові близ отієї вулиці Зеленої (Матюшенко-Коціловського). Та справа не в тому, а в тому, що назва вул. ЗЕлена начебто на популярне нині президентське ЗЕ починаєтьсся. Збіг такий чудернацький.
Зрештою, аби в тіх хлопаків з поліцією все владналося. А що копів наших покопали, а потім хлопакам, як чемно не відкупляться, свободою та грошвою не тужити - то мабіть задиракчки надто забули, бо, мабуть, вщент вбухані були... На превеликий жаль.
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07.02.2021 04:18 Ответить
Йой! Ґвалт! На улі-ци Копер-ніка, фай-дулі-фай-дулі-фай
Біла баба поліцая, фай-дулі-фай-дулі-фай
Раз по пику, раз по яям, фай-дулі-фай-дулі фай...
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07.02.2021 04:39 Ответить
Львовские патрульные попытались разнять драку, один из участников от них отбивался, - полиция - Цензор.НЕТ 7736

А за що била ?
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07.02.2021 06:33 Ответить
Це стара львівська батярська пясенка-навіть не пам'ятаю всіх слів-навіяло.
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07.02.2021 12:57 Ответить
"Раз по гловє
раз у яя - так сем біє поліцая"
Алє то вшистко біло м на уліце Міколая...А на уліце Коперніка -
стує баба бяз буціка
я йо питам - гдзє твуй буцік?она мувє же мі уцік...
Ми ту пісню ще в сімдесятих роках почали ревіти в кілька п"яних студентських горлянок на тій самій вулиці Коперніка біля палацу Потоцьких...Не встигли дійти до початку вулиці як нас забрали в Ленінський райвідділ міліціі...Чотири рази я там сидів в підвалі...Перший ще школярем забрали з концерту "Піснярів" у Зеленому Театрі...Вони тоді називались "Лявони"чи "Лєвони"...Якісь ідіоти біля мене махали підпаленими газетами,їх загребли і заодно мене...Останній - на четвертому курсі після жовтневої демонстраціі...Пройшли парадом по стометрівці,нас відпустили,ми набрали оберемок "біоміцину" в гастрономі,зайшли в дієтичну їдальню на Пр.Шевченка,повиганяли зі столиків дієтиків,а їх обіди використали як закуску...Через півгодини всі вже сиділи в КПЗ на Стефаника...Ностальгія...
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07.02.2021 13:50 Ответить
це не Львів а Шаолінський монастир якийсь
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07.02.2021 05:09 Ответить
И это в "культурной столице Украины", как называют себя львовяне, в противовес называя остальных чем-то, вроде быдла? Что уж говорить про остальные регионы? Да вы такая же быдля..на!
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07.02.2021 05:14 Ответить
Зато кофе хороший, не то что у вас в Тамбове.
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07.02.2021 09:28 Ответить
и даже в культурных столицах, быдла разного полно Львівські патрульні спробували розняти бійку, один із учасників від них відбивався, - поліція - Цензор.НЕТ 70
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07.02.2021 11:15 Ответить
Якщо ти голімий терпіла а не коп то хто тобі доктор ? І швидше за все там *всьо парешают* , ніхто нікого не посадить, це ж Україна ) Ще не чув що б кому сь то дали реальний строк за нагинання поліцейських а нагинають їх день через день усi кому не лінь
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07.02.2021 05:43 Ответить
"На "Разойтись!" я сразу согласился
И разошёлся. Тойсь расходился!" (С)
В.В.Висоцький. Геній.
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07.02.2021 05:56 Ответить
надо и мусорам дать по 5 лет, шоб не совали нос куда не надо
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07.02.2021 06:15 Ответить
Так як же вони його затримали, коли він їх побив ?
Не втік ?
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07.02.2021 06:28 Ответить
може допомога копам на пріусах прилетіла?
(чи як у приказці - за побитого двох небитих дають? обтрусились, розізілились та затримали)
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07.02.2021 09:18 Ответить
Львовские патрульные попытались разнять драку, один из участников от них отбивался, - полиция - Цензор.НЕТ 249
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07.02.2021 07:46 Ответить
обычно они после драки приезжают
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07.02.2021 08:00 Ответить
Доброе утро, страна😊
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07.02.2021 08:09 Ответить
надо полицейских кунфу какому-нибудь обучать...не дело это - кажний раз от быдла по рылу получать...
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07.02.2021 08:26 Ответить
"Наша служба и опасна и трудна..."
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07.02.2021 08:51 Ответить
Они не обучаемые и пришли они в полицию не для того что бы что то учить или делать...
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07.02.2021 09:26 Ответить
Один бухой навалял двум вооруженным и обученным защитникам правопорядка?
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07.02.2021 08:29 Ответить
Тебя гос-во, одело, обуло, машину купило, дубинку дало, газовый балон, на всякий случай пистолет дало а ты, бл...ть, как был импотентом и ничего не мог сделать в этой жизни, так таким и остался.... *****, КАК?! Поэтому они и шмаляют из пистолета налево и направо, потому что знают что они полные лохи и боятся за свою ж...пу. Туда идут как они сами говорят не служить, туда идут работать моральные уроды, для того что бы одеть форму и хоть как то чувствовать себя человеком. Нормальных людей там нет, система перемалывает всех... и для большинства из них народ Украины это враг, в каждом из нас они видят преступника и даже если Вы не являетесь таковым, они охотно сделают из вас преступника.
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07.02.2021 09:02 Ответить
Кілька дрібних живих прикладів до вашої уваги.Через кілька будинків на нашій вулиці є наливайка.Часто дружини лигарів визивають поліцію. Ті приїжджають складають який акт-протокол і на цьому все. Наливайка діє і донині. Кілька років тому підвипивший водій з сусідньої вулиці втікав від екіпажу. Блокували за 50 метрів від мого будинку з"їхалось три ще два еекіпажі. І що? Через 20 хвилин поїхали навіть без затримання порушника.Сусід пояснив що домовились за суму а за те що втікав подвоїли таксу.
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07.02.2021 10:58 Ответить
Я таких примеров тоже могу привести много. Поэтому твёрдо считаю что полиция, в ее сегодняшнем виде не в состоянии выполнять функции по защите граждан и охране порядка... поэтому я всегда выступал за легализацию огнестрела, что бы я сам мог позаботиться о своей безопасности...
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07.02.2021 11:08 Ответить
Поэтому они и против того, что бы у людей был огнестрел. Они себя не могут защитить, не говоря уже о людях...
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07.02.2021 09:25 Ответить
если бы приняли закон о гражданском оружии и граждане ходили бы с пистолетами ТО ДРАК БЫЛО БЫ В ДЕСЯТКИ РАЗ МЕНЬШЕ !!!
Все бы стали вежливыми и предупредительно тактичными .
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07.02.2021 09:52 Ответить
"..патрульных, пытавшихся разнять драку, побил 32-летний львовянин.. " -

один дав звіздюлей двум патрульним.., а як би всі три львовяніна -то весь райотдєл положилі... Львівські патрульні спробували розняти бійку, один із учасників від них відбивався, - поліція - Цензор.НЕТ 526
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07.02.2021 10:32 Ответить
А вот деда втроем из авто вытянуть и положить на землю,это " патрульные" всегда готовы,там же водила,прибыля...
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07.02.2021 10:40 Ответить
 
 