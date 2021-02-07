Львовские патрульные попытались разнять драку, один из участников от них отбивался, - полиция
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
Ночью 6 февраля патрульных, пытавшихся разнять драку, побил 32-летний львовянин. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Как уточняет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции, экипаж патрульных увидел, что на улице Зеленой во Львове неизвестные устроили драку.
"Патрульные остановились возле мужчин, чтобы пресечь правонарушение. Однако неизвестные на замечания правоохранителей не реагировали, вели себя агрессивно, один из них нанес патрульным телесные повреждения. Участников драки правоохранители доставили во Львовское районное управление полиции и установили их личности. Ими оказались львовяне возрасте 29, 32 и 48 лет.
По данному факту следователи территориального отдела полиции под процессуальным руководством Львовской местной прокуратуры №1 открыли уголовное производство по ч.2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа). Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи - до пяти лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается", - говорится в сообщении.
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вчера в пьяной драке два скрипача Львовской филармонии избили двух боксеров.
Сейчас журналисты гадают, как отражать событие - как подъем культуры или как упадок спорта
Stalker OST - Dirge for the Planet (Gingertail Cover)https://youtu.be/urK8zFwa-4c
(Dire Straits) Sultans of Swing - Gabriella Quevedo https://youtu.be/fqfHLsT1b0o
По раёну лазят нацики (нацгвардия типо)(ну студни конкретные) отбрали у ребенка деньги, под видом штрафа за то что их с бутылкой пива на площадке сцапали. Реально поотбирали все деньги, мне дите звонит все в слезах и нужно что то делать. Пошел накопал одному так, что быстро все отдал, но обещал копов вызвать. У этих мудил нет полномочий, ходят дерзят. А закон про нац. полицию есть и он не про них.
https://youtu.be/AaAE33rMTSk
https://youtu.be/HgM8kOptWCE
Зрештою, аби в тіх хлопаків з поліцією все владналося. А що копів наших покопали, а потім хлопакам, як чемно не відкупляться, свободою та грошвою не тужити - то мабіть задиракчки надто забули, бо, мабуть, вщент вбухані були... На превеликий жаль.
Біла баба поліцая, фай-дулі-фай-дулі-фай
Раз по пику, раз по яям, фай-дулі-фай-дулі фай...
А за що била ?
раз у яя - так сем біє поліцая"
Алє то вшистко біло м на уліце Міколая...А на уліце Коперніка -
стує баба бяз буціка
я йо питам - гдзє твуй буцік?она мувє же мі уцік...
Ми ту пісню ще в сімдесятих роках почали ревіти в кілька п"яних студентських горлянок на тій самій вулиці Коперніка біля палацу Потоцьких...Не встигли дійти до початку вулиці як нас забрали в Ленінський райвідділ міліціі...Чотири рази я там сидів в підвалі...Перший ще школярем забрали з концерту "Піснярів" у Зеленому Театрі...Вони тоді називались "Лявони"чи "Лєвони"...Якісь ідіоти біля мене махали підпаленими газетами,їх загребли і заодно мене...Останній - на четвертому курсі після жовтневої демонстраціі...Пройшли парадом по стометрівці,нас відпустили,ми набрали оберемок "біоміцину" в гастрономі,зайшли в дієтичну їдальню на Пр.Шевченка,повиганяли зі столиків дієтиків,а їх обіди використали як закуску...Через півгодини всі вже сиділи в КПЗ на Стефаника...Ностальгія...
И разошёлся. Тойсь расходился!" (С)
В.В.Висоцький. Геній.
Не втік ?
(чи як у приказці - за побитого двох небитих дають? обтрусились, розізілились та затримали)
Все бы стали вежливыми и предупредительно тактичными .
один дав звіздюлей двум патрульним.., а як би всі три львовяніна -то весь райотдєл положилі...