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Новости ПроисшествияВойна в Украине Агрессия России против Украины Операция Объединенных сил
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обстрел (20241) ранение (3239) Донбасс (26945) потери (3864) ВСУ (5163) операция Объединенных сил (4182)

Двое украинских воинов погибли, еще четверо получили ранения на Донбассе. За сутки враг 13 раз нарушил режим "тишины", - штаб ОС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Двое украинских воинов погибли, еще четверо получили ранения на Донбассе. За сутки враг 13 раз нарушил режим

За прошедшие сутки, 6 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано тринадцать нарушений режима прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", в пригороде Красногоровки вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь в сторону украинских позиций из миномета 120-мм калибра и станковых противотанковых гранатометов.

Недалеко от населенного пункта Водяное, что на Приазовье, оккупанты несколько раз открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи Песков российско-оккупационные войска неоднократно вели прицельный огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия: "В результате обстрела огнестрельное ранение получил один украинский защитник. Воина оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь".

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Также сообщается, что на этом же направлении, в районе населенного пункта Марьинка, трое военнослужащих из состава Объединенных сил подорвались на неизвестном взрывном устройстве во время выдвижения на позиции.

"От полученных ранений двое защитников погибли, за жизнь третьего борются медики. Командование Объединенных сил выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибших воинов, а раненому военнослужащему желает скорейшего выздоровления. На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняются", - сказано в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи населенных пунктов Новозвановка и Пивденне вооруженные формирования Российской Федерации осуществили несколько прицельных выстрелов по  позициям ВСУ из стрелкового оружия: "Вследствие вражеского обстрела двое украинских воинов получили огнестрельные ранения. Военнослужащих оперативно доставили в лечебные учреждения, где им оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья защитников - удовлетворительное".

Кроме того, вблизи Луганского с помощью ручного противотанкового гранатомета противник совершил дистанционное минирование местности возле позиций ВСУ минами ПОМ-2.

"О действиях руссийско-оккупационных войск сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон", - сообщили в штабе.

"С начала текущих суток, 7 февраля, обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируемая украинскими воинами, нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано", - добавили в пресс-центра ОС.

Двое украинских воинов погибли, еще четверо получили ранения на Донбассе. За сутки враг 13 раз нарушил режим тишины, - штаб ОС 01
Двое украинских воинов погибли, еще четверо получили ранения на Донбассе. За сутки враг 13 раз нарушил режим тишины, - штаб ОС 02
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Топ комментарии
+46
А ЗЕбарига на крові торгує з окупантами. Тут торгуєм, там воюєм. Потвора зелена.
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07.02.2021 08:18
+45
Про ответный огонь даже не хрюкнули..Написали только тысячную писульку в СЦКК, которой там подотрутся.
Как мишени в тире наших расстреливают. Горите в аду зебилы, избравшие ватного клоуна.
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07.02.2021 08:28
+35
Постреливают ... (С) нелох.
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07.02.2021 08:15
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Главное из страны его не выпускать-клоуна
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07.02.2021 10:01 Ответить
ОПЗЖ заявляет, что на Донбассе будет провокация
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07.02.2021 10:03 Ответить
Що саме ненормально це те, що ні порошенко ні зеленський не вводять санкції проти агресора, за щоденні матеріальні та людські втрати. Курви ви вонючі.
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07.02.2021 10:06 Ответить
так кондитер вроде как ни при власти, не?
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07.02.2021 10:15 Ответить
А депутат вр це не влада? А президентом теж не був?
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07.02.2021 10:42 Ответить
Ще питання є?
Два українські воїни загинули, ще четверо зазнали поранень на Донбасі. За добу ворог 13 разів порушив режим "тиші", - штаб ОС - Цензор.НЕТ 161
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07.02.2021 10:26 Ответить
Питаня при якому президенту продано було отому канали?
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07.02.2021 10:48 Ответить
А в магазине ТВ каналов завмагом президет?
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07.02.2021 10:56 Ответить
Два українські воїни загинули, ще четверо зазнали поранень на Донбасі. За добу ворог 13 разів порушив режим "тиші", - штаб ОС - Цензор.НЕТ 7827
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07.02.2021 10:24 Ответить
Швидкого одужання нашим захисникам.
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07.02.2021 10:25 Ответить
Как это по крестьянски -ударили по одной щеке, подставил не вторую, а целое государство!!!

Необходимо объявлять особое положение,а лучше ВОЕННОЕ с вытекающими из этого действиями:

-арест 5 колоны;
-конфискация стратегических предприятий в пользу государства;
-национализирование всей сырьевой базы;
-арест и конфискация средств на банковских счетах олигархов и не только в Украине;
-и т.д.

Я не призываю к социализму, но в условиях войны это надо для мобилизации людских и материальных ресурсов !!!
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07.02.2021 10:52 Ответить
Ты призываешь не к социализму, а к большевизму.
Для того чтобы арестовать и тем более конфисковать чьи-либо средства даже только в Украине, это должны быть либо ВСЕ без исключения(всё население) или же, если выборочно, то этим некоторым нужно выкатить обвинения с неопровержимыми доказательствами. А уж если арестовывать и тем более конфисковать в "и не только", то аргументы твои на порядок должны быть убедительней.
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07.02.2021 11:09 Ответить
Вистачить заяв тих політиканів на заборонених росіских к аналах.
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07.02.2021 11:32 Ответить
Высказывания Рбиновича достаточно для того, чтобы арестовать и конфисковать счета и другие активы Ахметова или Коломойского? Или для чего достаточно?
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07.02.2021 12:03 Ответить
Достатньо, щоб посадити в кутузку Рабиновича за антидержавні заклики на 15 років і конфіскувати все його майно. За антидержавну пропаганду зробити те саме щодо Мураєва, Шарія, Медведчука, Бойка, Лукаш, Бондаренко, і інших членів злочинного угруповання.
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07.02.2021 13:38 Ответить
Влада привідкрила одне око на те що діється в Україні, друге надалі спить тихим і неспокійним сном. А тим часом найбільш запеклі внутрішні вороги держави на кшталт всієї ОПЗЖ ( Медведчуковсько-путлеровської фе-ес-бешної зграї та різних осколків риговського непотрібу) утверджували рашистські лозунги та ідеї, вели сепаратистські перемовини не просто з представниками агресора, а із самим верховним командуючим кацапсько-московітською армією, вихваляли досягнення путіністів у прориві "їх науки" у боротьбі з епідемією Covid -19 та намагались завести на ринок України низькопробну невизнану вакцину. Влада проспала звернення журналістів, блогерів , громадських активістів, які застерігали небезпеку путінської 5-ї колони, коли окремі персонажі (Медведчук, Рабінович) дозволяли собі називати українців фашистами, хунтою, не сприймали всерйоз, коли ті, без будь-яких повноважень, президентських директив, вели сепаратні перемовини з агресором. Потурання з боку влади внутрішнім ворогам привели до ще більшої конфронтації і загострення ситуації на фронті та загибелі українських воїнів. Що, далі будемо дурити себе та весь український народ тупою фразою "главноє шоб не стреляли"? А где єто главное у президента? Может под стол убежало? А... министр с главкомом не разговаривают, а... б... судятся, когда воини гибнут, что?... отдихают на пляжах во время войни...
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07.02.2021 18:17 Ответить
Прочитай пост Два українські воїни загинули, ще четверо зазнали поранень на Донбасі. За добу ворог 13 разів порушив режим "тиші", - штаб ОС - Цензор.НЕТ 9248 Gennadi Kyivski 9f498ba6, потом под ним мой, потом подумай о чем это я и о том, олигарх ли Рабиович.
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07.02.2021 20:25 Ответить
Где таран, почему молчит генерал хомячок, где шмаркля с видосиками и рейтингами
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07.02.2021 11:02 Ответить
Оно судится.
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07.02.2021 11:37 Ответить
Вічна память полеглим, найшвидшого одужання пораненим героям. А президент повзає на колінах та заглядає путлеру в очі.А люся-арестович виправдовує такого президента. А влада заяви в ОБСЄ строчє.
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07.02.2021 11:09 Ответить
Где хоть слово об ответном огне?
Царствие Небесное погибшим, раненным - жить и выздороветь. Пуйловским какцапам и подкацапникам - гореть в огне...
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07.02.2021 11:37 Ответить
Щоб був вогонь у відповідь, треба штовхати в дупу говнокомандувача.
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07.02.2021 13:58 Ответить
а эти у.юбки им бабки перечисляют за электроенергию а наши атомные блоки выключены с..ки
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07.02.2021 12:15 Ответить
Протягом останніх 2-3 місяців терористи "л/днр" ведуть активну бойову підготовку до контрудару по українських позиціях або навіть прориву.
Хлопці , будьте пильними і не розраховуйте на говнокомандуючого , бо воно шукає миру в дупі кремлівського окупанта !
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07.02.2021 12:46 Ответить
терористи "л/днр" ведуть активну бойову підготовку до контрудару по українських позиціях

Контрудар, это, вообще-то, ответный удар, который следует после получения удара от противника. Тебя послушать, так выходит ВСУ последние 2-3 месяца активно готовятся к нанесению удара по их позициям, да?
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07.02.2021 20:03 Ответить
Вічна пам"ять і шана загиблим! ГАНЬБА СПЛЯЧИМ КРАСУНЯМ - ЗРАДНИКАМ!!!
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07.02.2021 12:48 Ответить
--- Саме так! Цілковитий крах плібейської політики ЗЕ--мироплазуна: Хай там що... . а відстрілюватися---- НЕ будемо!!! Як наслідок : .Отримуємо і ганьбу поразок .і загиблих . і втрату територій . на отих відходах вирівнювання... ... Та. на додачу. іще й ця . ліліпутінська . мерзо--гнидота з О--ЖОПЕРО--погрожує ... та на мізки капає ...ТА з - цим-- повна ясність... Вчора мене добили коментарі--інтерв*ю з найпатріотичнішого міста Лева.де" свідомі" львів*яни так бідкалися з приводу порушення СВОБОДИ слова час закриття путлірівських телеканалів ...Що --ЦЕ ?
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07.02.2021 13:18 Ответить
У найпатріотичнішому місті лева мер садовий -- агент фсб, усі п'ять років осатаніло воював з Порохом, засирав міста по всій Україні сміттям, і не хотів будувати сміттєпереробний завод, хоч уряд виділив гроші. Бо не міг чи не хотів знайти місця для нього. Сам зізнався, що Порох йому пропонував усе, окрім свого кабінету, щоб садовий був лояльним. Але ж ні! Ненависть була нечувана. Отакий "патріот" садовий.
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07.02.2021 13:54 Ответить
Быстрого выздоровления нашим славным защитникам, мучительной смерти и тяжелых ранений российским наемникам.

Два українські воїни загинули, ще четверо зазнали поранень на Донбасі. За добу ворог 13 разів порушив режим "тиші", - штаб ОС - Цензор.НЕТ 1772

Чтобы минимизировать потери ВСУ надо больше убивать русских оккупантов. За Украину необходимо не погибать, а убивать!
Убей русского-очисти Украину от русской погани!Два українські воїни загинули, ще четверо зазнали поранень на Донбасі. За добу ворог 13 разів порушив режим "тиші", - штаб ОС - Цензор.НЕТ 321
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07.02.2021 14:33 Ответить
оцих двох красенів не стало вчора...Боже, Боже! який цвіт облітає ( до сліз )
Два українські воїни загинули, ще четверо зазнали поранень на Донбасі. За добу ворог 13 разів порушив режим "тиші", - штаб ОС - Цензор.НЕТ 3899 Два українські воїни загинули, ще четверо зазнали поранень на Донбасі. За добу ворог 13 разів порушив режим "тиші", - штаб ОС - Цензор.НЕТ 9745

...
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07.02.2021 15:45 Ответить
кем и в каком году было установлено то взрывное устройство неизвестно.
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07.02.2021 16:03 Ответить
Почему-то всегда подрываются только на неизвестных взрывных устройствах, при том, что -
Кроме того, вблизи Луганского с помощью ручного противотанкового гранатомета противник совершил дистанционное минирование местности возле позиций ВСУ минами ПОМ-2.Источник: https://censor.net/ru/n3246450
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07.02.2021 20:10 Ответить
и тем не менее, кем и в каком году было установлено то взрывное устройство неизвестно.
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08.02.2021 09:24 Ответить
Сержик ты тупенький маленький дебил.
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07.02.2021 16:44 Ответить
квартальна мерзота, щоб ти падло своїх виродків ховав, як наслідок загибелі українських воїнів, тварюко криворізька!
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07.02.2021 16:24 Ответить
Довоевались,в разведку ходить нельзя,а сепоры минируют наши позиции....
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07.02.2021 16:34 Ответить
Их смерти на совести командира опорного пункта. Маршруты выдвижения должны проверяться саперами.
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07.02.2021 16:46 Ответить
ну що мовчиш ЗЕ окрім відосіків і "штукою по роялю" нічого не виходить? а хлопці батьківщину захищали.
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07.02.2021 18:26 Ответить
трое суток московские фашисты бомбят Украины но зеленый соблюдает пер...
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07.02.2021 19:11 Ответить
І знову «провокаційні» обстріли, поранення, вбивства снайперами. І так вже сьомий рік, а за останні шість місяців - навіть без права відповіді. Скілько можна терпіти таке знущання?! Ось, вам, зебобіки, історія 30-річної давнини як треба відповідати на порушнння ворогом режиму припинення вогню:
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Rumaila
За одного пораненого в результаті порушення припинення вогню - вбито 700, триста одиниць бронетехніки знищено, 400 іншої техніки знищено, 30 одиниць артилерії знищено, 8 градів знищено.
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07.02.2021 23:12 Ответить
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