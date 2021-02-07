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За сутки из-за COVID-19 в Украине умер 81 человек, выявлены 3 370 новых случаев, выздоровели 2 297 человек

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

За сутки из-за COVID-19 в Украине умер 81 человек, выявлены 3 370 новых случаев, выздоровели 2 297 человек

3370 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 7 февраля 2021 года. В частности, заболели 188 детей и 96 медработников.

Об этом на странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

Так, за минувшие сутки были госпитализированы 1869 человек; летальних случаев - 81; выздоровели - 2297 человек;
осуществлено тестирований за сутки - 19 500 (в том числе методом ПЦР - 15690, методом ИФА - 3810).

За все время пандемии в Украине заболели - 1 244 849 человек; выздоровели - 1 073 046 человек; летальных случаев - 23 597; проведено ПЦР-тестов - 6 391 722.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (454), Одесской (212), Львовской (202), Днепропетровской (198) областях и в Киеве (197).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина получила разрешение на экстренное медицинское применение вакцин. Поставки начнутся уже в этом месяце, - Степанов

За сутки из-за COVID-19 в Украине умер 81 человек, выявлены 3 370 новых случаев, выздоровели 2 297 человек 01
За сутки из-за COVID-19 в Украине умер 81 человек, выявлены 3 370 новых случаев, выздоровели 2 297 человек 02
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Ну в принципе, КОВИД, побежден!
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07.02.2021 09:21 Ответить
Ще не зовсім, планують до визначної дати - 21 квітня.
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07.02.2021 10:31 Ответить
Побежден, только по 2000 чел в тяжелом состаянии каждый день госпитализируют, а это 10- 15% от заболевших.
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07.02.2021 11:03 Ответить
Ці брехливі цифри вже ніхто не хоче коментувати.
Може варто друкувати помісячну статистику смертності,в порівнянні з попередніми роками ?
Може хоч там не надурять ?
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07.02.2021 09:22 Ответить
Не дають повної статистики!!!
Але на вересень 2020 р. кількість померлих в Україні була десь на рівні 420 000, що на 10 000 менше в порівнянні з 2019 р.
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07.02.2021 13:24 Ответить
Чому мруть люди? Чому ви їх не лікуєте?
Ви це робите навмисне, га?
Степанов, відповідай!!!
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07.02.2021 13:23 Ответить
Результат локдауна: при записи на стрижку меня спросили, что я желаю: волосы высушить феном или уложить? Признаюсь, я не "въехала" сразу в смысл вопроса и сказала, да какая разница?
"Разница в цене", - пояснили мне, укладка будет дороже.
Цимес в том, что за 30 лет жизни в Австралии мне в парикмахерских такого вопроса не задавали задавали вообще никогда.

Цена вопроса (укладка или сушка фоном) полагаю, не больше 10-15 баксов.
Особенно примечателен район, где находится парикмахерская, это, пожалуй, один из самых консервативных районов города, и вот в нем то у обитателей нет этих самых 10-15 баксов лишних на укладку волос (что тогда в иных районах? последний хрен без соли доедают? Не зря в Мельбурне уже было 2 самоубийстава женщин с 3 детьми)

Побольше дурантинов и локдаунов, очень мне хочется, чтибы наш *панько, премьер штата Виктория, Эндрюс еще один локдаун забабахал, тогда не только 10 баксов в карманах лохтората не найдется, но и из-за одного доллар дискуссии пойдут: хлеб на него купить или пол-литра молока.

Удивительных дебилов, вот просто невменяемых, отбирают ротшильды на роль болванчиков от политики, не отдающих себе ни в чем отчета, вот имбецилов просто.
Это я, собственно, к тому, что лейбористкая партия Австралии должна быть запрещена.
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08.02.2021 05:42 Ответить
Разумно всё сделано-обычный грипп переименовать в страшнейший ковид 19, -и пошло поехало -Просто стриги баранов . Иди докажи , что у тебя просто грипп - всех под одну гребёнку - у тебя ковид 19 ! Умные людишки придумали эту коронопанику и теперь собирают огромный урожай .
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08.02.2021 08:08 Ответить
 
 