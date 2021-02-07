За сутки из-за COVID-19 в Украине умер 81 человек, выявлены 3 370 новых случаев, выздоровели 2 297 человек
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3370 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 7 февраля 2021 года. В частности, заболели 188 детей и 96 медработников.
Об этом на странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
Так, за минувшие сутки были госпитализированы 1869 человек; летальних случаев - 81; выздоровели - 2297 человек;
осуществлено тестирований за сутки - 19 500 (в том числе методом ПЦР - 15690, методом ИФА - 3810).
За все время пандемии в Украине заболели - 1 244 849 человек; выздоровели - 1 073 046 человек; летальных случаев - 23 597; проведено ПЦР-тестов - 6 391 722.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (454), Одесской (212), Львовской (202), Днепропетровской (198) областях и в Киеве (197).
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Може варто друкувати помісячну статистику смертності,в порівнянні з попередніми роками ?
Може хоч там не надурять ?
Але на вересень 2020 р. кількість померлих в Україні була десь на рівні 420 000, що на 10 000 менше в порівнянні з 2019 р.
Ви це робите навмисне, га?
Степанов, відповідай!!!
"Разница в цене", - пояснили мне, укладка будет дороже.
Цимес в том, что за 30 лет жизни в Австралии мне в парикмахерских такого вопроса не задавали задавали вообще никогда.
Цена вопроса (укладка или сушка фоном) полагаю, не больше 10-15 баксов.
Особенно примечателен район, где находится парикмахерская, это, пожалуй, один из самых консервативных районов города, и вот в нем то у обитателей нет этих самых 10-15 баксов лишних на укладку волос (что тогда в иных районах? последний хрен без соли доедают? Не зря в Мельбурне уже было 2 самоубийстава женщин с 3 детьми)
Побольше дурантинов и локдаунов, очень мне хочется, чтибы наш *панько, премьер штата Виктория, Эндрюс еще один локдаун забабахал, тогда не только 10 баксов в карманах лохтората не найдется, но и из-за одного доллар дискуссии пойдут: хлеб на него купить или пол-литра молока.
Удивительных дебилов, вот просто невменяемых, отбирают ротшильды на роль болванчиков от политики, не отдающих себе ни в чем отчета, вот имбецилов просто.
Это я, собственно, к тому, что лейбористкая партия Австралии должна быть запрещена.