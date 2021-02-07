Запрет абортов в Польше: консерваторы предлагают создать женские "комнаты для слез"

Представители консервативной католической партии Солидарная Польша предложили создать специальные места для поддержки беременных женщин, которые вынуждены рожать ребенка с патологией после введенного в стране закона о запрете абортов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Факты" со ссылкой на Notes from Poland.

Такие заведения предлагают назвать "комнатами для слез", где женщины смогут выплакаться, получить необходимую помощь и рекомендации, что делать дальше.

Соответствующая инициатива стала очередным ответом на протесты против введения запрета на аборты.

Идея создания "комнат для слез" вызвала бурную критику. Журналист Михал Коланко заявил, что эта идея напомнила ему сериал "Рассказ служанки".

А корреспондент издания Newsweek Polska Джоанна Мизиолек отметила, что хотела, чтобы Польша сделала все возможное, чтобы женщинам не приходилось плакать.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Массовые акции против запрета абортов продолжаются в Польше

В октябре 2020 года Конституционный суд Польши признал, что аборты из-за патологии плода не соответствуют основному закону страны. Поэтому, прерывание беременности в Польше фактически стало незаконным.

Соответствующее решение вызвало массовые акции протеста в Польше. Запрет на аборты в стране вступил в силу в конце января 2021 года.