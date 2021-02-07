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Новости За рубежом
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аборт (56) Польша (7488)

Запрет абортов в Польше: консерваторы предлагают создать женские "комнаты для слез"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Запрет абортов в Польше: консерваторы предлагают создать женские

Представители консервативной католической партии Солидарная Польша предложили создать специальные места для поддержки беременных женщин, которые вынуждены рожать ребенка с патологией после введенного в стране закона о запрете абортов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Факты" со ссылкой на Notes from Poland.

Такие заведения предлагают назвать "комнатами для слез", где женщины смогут выплакаться, получить необходимую помощь и рекомендации, что делать дальше.

Соответствующая инициатива стала очередным ответом на протесты против введения запрета на аборты.

Идея создания "комнат для слез" вызвала бурную критику. Журналист Михал Коланко заявил, что эта идея напомнила ему сериал "Рассказ служанки".

А корреспондент издания Newsweek Polska Джоанна Мизиолек отметила, что хотела, чтобы Польша сделала все возможное, чтобы женщинам не приходилось плакать.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Массовые акции против запрета абортов продолжаются в Польше

В октябре 2020 года Конституционный суд Польши признал, что аборты из-за патологии плода не соответствуют основному закону страны. Поэтому, прерывание беременности в Польше фактически стало незаконным.

Соответствующее решение вызвало массовые акции протеста в Польше. Запрет на аборты в стране вступил в силу в конце января 2021 года.
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Топ комментарии
+29
Вам не кажется, что только сама женщина имеет право решать рожать ей или нет? Это же не средневековье непросвещенное, на дворе 21 век.
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07.02.2021 09:40
+27
Принудительное материнство - это какое-то варварство и в первую очередь, для ребенка. Существует масса патологий, при которых ребенок и его семья обречены на страдания.
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07.02.2021 09:20
+21
Це якесь знущання над жінками.
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07.02.2021 08:56
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A чи не ці самі жінки обрали собі таких "законотворців" ? Думай те .
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07.02.2021 10:24 Ответить
жіноче виборче право це взагалі дебілізм.
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07.02.2021 12:33 Ответить
Католики, вони до абортів ставляться дуже негативно так що нічого дивного,а так не народжена дитина сьогодні це шанс для іншої дитини завтра.
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07.02.2021 10:34 Ответить
Мракобесие какое-то...
Религиозные фанатики у власти это ад для народа.
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07.02.2021 10:36 Ответить
Туры в Украину для беременных. Заборона абортів у Польщі: консерватори пропонують створити жіночі "кімнати для сліз" - Цензор.НЕТ 179
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07.02.2021 10:39 Ответить
Заборона абортів у Польщі: консерватори пропонують створити жіночі "кімнати для сліз" - Цензор.НЕТ 6096
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07.02.2021 11:06 Ответить
Якщо згадувати такі новини - то варто і сам закон проаналізувати. Напевне що там є виключення з правил, наприклад для штучного запліднення, де заміряють рівень гормонів на 3 чи 4 тижні. Патології, до речі, трапляються більше всього ізза старшого віку жінки а не чоловіка. В жіночий організм яйцеклітини закладені з народження тому вони старіють разом з жінкою. А сперматозоїди оновлюються час від часу, тому вони не старіють. Природа стимулює жінку народжувати до 30 років. В мене не має опінії стосовно таких законів бо це надскладна річ. В консерваторів, до яких я належу, є думка що аборти - зло, треба щоб малолєткі народжували і віддавали дітей на адопшн (удочеріння/усиновлення). І в США люди в чергах стоять на удочеріння/усиновлення цих дітей. Якось так воно і має бути.
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07.02.2021 11:46 Ответить
У поляків закон раніше був якраз ідеальний, як для консерваторів - просто так за бажанням аборти і так там НЕ РОБИЛИ! Аборти дозволялися у випадку згвалтування, інцесту, загрози життю та здоров'ю матері, а також у разді виявлення патологій плоду. Тепер останній пункт просто виключили. І виникає питання: НАВІЩО? Це така турбота про здоров'я нації??? Ну реально ж безглузде і шкідливе рішення!
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07.02.2021 14:08 Ответить
"тому вони не старіють", а виробляються у старому організмі та з застарілих зародкових семенних клітин. Вік чоловіка теж має значення - у старих чоловіків багато дітей-даунів та з недоліками - наприклад, у Познера у 80 років народилася донька, а його дружині було 35.
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07.02.2021 17:54 Ответить
у Познера у 80 років народилася донька, яка є дауном.
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07.02.2021 18:14 Ответить
Ось позабороняють аборти а потім народжуютьсч такі 'консерватори'
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07.02.2021 12:34 Ответить
Те, що робить зараз правляча партія в Польщі - це мракобісся!!!
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07.02.2021 12:48 Ответить
А почему только женские комнаты? У этих детей с патологией есть же отцы, пусть они тоже плачут.
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07.02.2021 16:21 Ответить
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