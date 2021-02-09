Киевские спасатели доставали тело утонувшего человека с помощью бензопилы. ФОТОрепортаж

Киевские спасатели использовали бензопилу, чтобы достать тело утопленника изо льда. ВНИМАНИЕ! Фото не рекомендуется к просмотру лицам до 18 лет, беременным и людям с ослабленной психикой.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил Telegram-канал dtp.kiev.ua в субботу, 6 февраля.

Отмечается, что операция проходила в заливе Десенка реки Днепр.

"С помощью бензопилы пришлось вырезать тело изо льда", - сказано в сообщении.

При этом личность погибшего и подробности смерти не сообщаются.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За первый месяц 2021 года на водоемах Украины погибли 50 человек, - ГСЧС

Отметим, что по данным ГСЧС, что с начала 2021 г. на водных объектах Украины погибли по меньшей мере 60 человек.





Фото: ДТП.kiev.ua