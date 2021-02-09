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Новости Происшествия
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Киевские спасатели доставали тело утонувшего человека с помощью бензопилы. ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Киевские спасатели использовали бензопилу, чтобы достать тело утопленника изо льда. ВНИМАНИЕ! Фото не рекомендуется к просмотру лицам до 18 лет, беременным и людям с ослабленной психикой.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил Telegram-канал dtp.kiev.ua в субботу, 6 февраля.

Отмечается, что операция проходила в заливе Десенка реки Днепр. 

"С помощью бензопилы пришлось вырезать тело изо льда", - сказано в сообщении.

При этом личность погибшего и подробности смерти не сообщаются.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За первый месяц 2021 года на водоемах Украины погибли 50 человек, - ГСЧС

Отметим, что по данным ГСЧС, что с начала 2021 г. на водных объектах Украины погибли по меньшей мере 60 человек.

Киевские спасатели доставали тело утонувшего человека с помощью бензопилы 01
Киевские спасатели доставали тело утонувшего человека с помощью бензопилы 02
Фото: ДТП.kiev.ua

Киевские спасатели доставали тело утонувшего человека с помощью бензопилы 03
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Топ комментарии
+6
Ну і заголовок. Утоп з допомогою бензопили.
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07.02.2021 08:59
+5
Тоже несколько раз перечитал, пока правильно понял заголовок... закрутили как сюжет в голивудском боевике!
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07.02.2021 09:12
+3
С языка сняв. Деградируют нынче журналисты.
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07.02.2021 11:01
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Ну і заголовок. Утоп з допомогою бензопили.
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07.02.2021 08:59 Ответить
Тоже несколько раз перечитал, пока правильно понял заголовок... закрутили как сюжет в голивудском боевике!
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07.02.2021 09:12 Ответить
С языка сняв. Деградируют нынче журналисты.
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07.02.2021 11:01 Ответить
ужас
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07.02.2021 09:02 Ответить
Одетое в красное может МЧСник... или женщина..
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07.02.2021 09:30 Ответить
а может рыбачок... или подросток-юноша-девушка ?
жуть...
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07.02.2021 09:36 Ответить
Як би там не було, а однозначно якесь тупидло, якщо звичайно це не кримінал і воно само полізло в відлигу на тонку кригу.
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07.02.2021 12:02 Ответить
Якщо ви не знали, то в Україні у рятувальників синя форма, а не червона.
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07.02.2021 10:22 Ответить
Я по телевизору, как то видел как Киевское начальство МЧС ходило в красных форменных куртках... А что синяя я знаю.
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07.02.2021 11:58 Ответить
І знову мимо! Для довідки: в Україні вже декілька років не існує такого міністерства як МНС!
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07.02.2021 20:17 Ответить
Та яка різниця, і так зрозуміло про що йдеться. Треба буде прилаштувати якого родича на теплу безтурботну посаду, знов зроблять міністерством. Київські рятувальники діставали тіло потонулої людини за допомогою бензопили - Цензор.НЕТ 8355
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07.02.2021 22:27 Ответить
Прочитал как "доставили".
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07.02.2021 09:04 Ответить
Медведчук?
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07.02.2021 09:35 Ответить
х"ло, ты?
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07.02.2021 09:45 Ответить
Як би то так(
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07.02.2021 19:54 Ответить
Порошенко?
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07.02.2021 09:44 Ответить
Написано правильно, но рыба не стоит жизни, однозначно, хотя я рыбак.
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07.02.2021 12:30 Ответить
А МОЖЕТ С ПОМОЩЬЮ РУК !?)
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07.02.2021 15:18 Ответить
 
 