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Киевские спасатели доставали тело утонувшего человека с помощью бензопилы. ФОТОрепортаж
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
Киевские спасатели использовали бензопилу, чтобы достать тело утопленника изо льда. ВНИМАНИЕ! Фото не рекомендуется к просмотру лицам до 18 лет, беременным и людям с ослабленной психикой.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил Telegram-канал dtp.kiev.ua в субботу, 6 февраля.
Отмечается, что операция проходила в заливе Десенка реки Днепр.
"С помощью бензопилы пришлось вырезать тело изо льда", - сказано в сообщении.
При этом личность погибшего и подробности смерти не сообщаются.
Отметим, что по данным ГСЧС, что с начала 2021 г. на водных объектах Украины погибли по меньшей мере 60 человек.
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