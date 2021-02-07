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Число жертв COVID-19 в мире превысило 2,3 млн, заражений уже более 106,3 млн. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Число жертв COVID-19 в мире превысило 2,3 млн, заражений уже более 106,3 млн. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 7 февраля в мире зарегистрировали 421 908 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 11 003 человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 106 353 381 случай инфицирования, из них 421 908 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 2 320 692 человека, из них 11 003 за минувшие сутки.

Число жертв COVID-19 в мире превысило 2,3 млн, заражений уже более 106,3 млн 01

Побороли болезнь и вылечились 77,9 млн человек.

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В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Великобритания.

Число жертв COVID-19 в мире превысило 2,3 млн, заражений уже более 106,3 млн 02

Украина находится на 17-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 20-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 9.
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больше умерло от страха, нагнетания массовой истерии, психоза, ношения грязных масок и нервных расстройств
остальные, списанные в утиль воровской мафией по причине поноса и заворотка кишок, аппеляцию подать, увы, уже не могут
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07.02.2021 09:27 Ответить
Кількість жертв COVID-19 у світі перевищила 2,3 млн, заражень уже понад 106,3 млн - Цензор.НЕТ 759
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07.02.2021 10:16 Ответить
тенденция на уменьшение...а всего через полгода и вакцину пришлют...или даже раньше - Польша и страны прибалтики наверняка поделятся излишками вакцины...все будет хорошо...
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07.02.2021 10:05 Ответить
Замечательная секция комментариев, ввиду их почти полного отсутствия.
Население начало понимать что его разводят по-чёрному.
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07.02.2021 14:10 Ответить
 
 