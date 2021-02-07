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Новости Политика Украины
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ОБСЕ (4795) минские соглашения (3221) нормандская четверка (1596) Кулеба Николай (66) Линде Анн (51)

Украина готова, партнеры готовы, но Россия блокирует встречу лидеров "нормандской четверки", - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украина готова, партнеры готовы, но Россия блокирует встречу лидеров

Украина все сделала после "Нормандского саммита", Россия же ничего не сделала.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью "Радио Свобода".

"Анн Линде констатировала уже общепризнанный факт о том, что Украина выполнила все то, о чем договаривались лидеры на "Нормандском саммите" в Париже в 2019 году. Это было не просто. Это потребовало политической воли президента, правительства. Но мы это сделали. Мы открыли там пункты пропуска, обустроили и другие вещи. С той стороны - ноль. Даже такой простой вопрос, как свободный и беспрепятственный доступ Красного Креста не был реализован. Поэтому нынешняя ситуация такова: Украина все сделала, Россия ничего не сделала", - сообщил он.

По словам Кулебы, следующим шагом должна стать новая встреча лидеров "Нормандской четверки": "Следующий шаг. Должны собраться лидеры на очередной саммит. Мы хотим этой встречи. Потому что мы понимаем, что нужно разговаривать с Путиным напрямую о каких-либо стратегических решениях. Мы подталкиваем процесс к этой встрече. Но Российская Федерация постоянно подчеркивает, что нет предмета для встречи, нет того, о чем лидеры договорятся".

"Мы считаем, что все решения подготовлены. Украина приложила к этому огромное количество усилий. И здесь я могу только положительно отметить ту работу, которую Андрей Ермак ведет на уровне советников лидеров "нормандского формата". Мы готовы, партнеры в принципе тоже готовы, но россияне говорят: нет, не о чем лидерам говорить. И вот из-за этого и не проходит саммит", - добавил глава МИД.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Присутствие США в "нормандских переговорах" могло бы значительно усилить влияние на действия РФ, - Кравчук

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что параллельно нормандскому нужно сделать еще один формат, где обязательно должны быть США и Россия.
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Топ комментарии
+14
русня - агресор, так її і потрібно сприймати.
даремно ви два роки шукали мир в очах пюррера
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07.02.2021 10:20
+6
а когда вас,мид страны д"ермак начнет допускать на международные встречи? Украина готова, партнеры готовы, но Россия блокирует встречу лидеров "нормандской четверки", - Кулеба - Цензор.НЕТ 2428
а то ведь некрасиво получается...
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07.02.2021 10:24
+5
Про ЩО домовлятись ?
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07.02.2021 10:36
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Україна готова, партнери готові, але Росія блокує зустріч лідерів "нормандської четвірки", - Кулеба - Цензор.НЕТ 5543
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07.02.2021 10:53 Ответить
Україна готова, партнери готові, але Росія блокує зустріч лідерів "нормандської четвірки", - Кулеба - Цензор.НЕТ 1536 Україна готова, партнери готові, але Росія блокує зустріч лідерів "нормандської четвірки", - Кулеба - Цензор.НЕТ 5152в этой карете скорой помощи спасали артыста ВАСЮ ЛАНОВОГО от Ковида Україна готова, партнери готові, але Росія блокує зустріч лідерів "нормандської четвірки", - Кулеба - Цензор.НЕТ 3065
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07.02.2021 11:02 Ответить
Болваны..уколитесь... Україна готова, партнери готові, але Росія блокує зустріч лідерів "нормандської четвірки", - Кулеба - Цензор.НЕТ 7195
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07.02.2021 11:05 Ответить
Помните режиссера Бориса Грачевского,типа автора ЕРАЛАША? умер от Ковида 14 января..наверно тоже укололся Фуфломицином Путлера.....
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07.02.2021 11:09 Ответить
Послушай юродивый! Никто не призывает тебя колотся спутником ви, ни тебя ни кого-либо другого, так что можешь спать спокойно и вряд ли эта вакцина появится у вас в ближайшее время - слишком много заказов более 2,5 млрд.
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07.02.2021 11:18 Ответить
Ты задрал своей ТУПОСТЬЮ........БАРАН..свали на... Україна готова, партнери готові, але Росія блокує зустріч лідерів "нормандської четвірки", - Кулеба - Цензор.НЕТ 5508
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07.02.2021 11:19 Ответить
Скока? Говноед, мало того шо ты дебил, а этим говном только мамку свою ширяй
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07.02.2021 11:43 Ответить
Почему ты постоянно срешь? Больше ничего делать не пробовал?
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07.02.2021 12:55 Ответить
Завали хлебало, петух мордовский
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07.02.2021 14:15 Ответить
Україна готова, партнери готові, але Росія блокує зустріч лідерів "нормандської четвірки", - Кулеба - Цензор.НЕТ 1477
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07.02.2021 11:35 Ответить
Україна готова, партнери готові, але Росія блокує зустріч лідерів "нормандської четвірки", - Кулеба - Цензор.НЕТ 3647
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07.02.2021 11:15 Ответить
А що толку з тих зустрічей, зустріч ради зустрічі?
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07.02.2021 11:21 Ответить
Союз кинематографистов РАБссии с глубокой скорбью сообщает...в январе 2021 года от Ковида умерло 23 артиста и режиссера РАБссии..Ютьюб....кролики подопытные..
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07.02.2021 11:22 Ответить
НАХЕР ЭТО ВСЕ ДЕРЬМО!! ГДЕ КНОПКА??: СУКИ!!
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07.02.2021 11:34 Ответить
Украина ведет сложную дипломатическую партию в Нормандском формате , причем , успешно. Нормандский формат хорош для нас тем , что там размьіваются нарративьі Кремля , густо напиханньіе в Минские договоренности , например , что "РФ не сторона конфликта на Донбассе". Да и уровень Норманди на порядок вьіше , чем у минских посиделок. Отсюда и сопротивление со стороньі Москвьі , вполне понятное . Хотя , в 2019г бьіло то же самое , но Путина удалось затащить на саммит в Париж , буквально за уши. Макрон и Меркель за то отдельное спасибо. И сейчас нужно работать в том же направлении.
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07.02.2021 11:37 Ответить
Не спішить, нехай РФ носить сама ці окуповані чемодани без ручок.
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07.02.2021 11:51 Ответить
Из итогового коммюнике «нормандского саммита»

Мероприятия по имплементации политических положений Минских соглашений:
Стороны выражают заинтересованность в достижении договоренностей в рамках Нормандского формата (Н4) и Трехсторонней контактной группы по всем правовым аспектам Закона об особом порядке местного самоуправления (об особом статусе) отдельных районов Донецкой и Луганской областей - как указано в Комплексе мер по выполнению Минских договоренностей от 2015 года - с целью обеспечения его функционирования на постоянной основе.
Они считают необходимым инкорпорировать «формулу Штайнмайера» в украинское законодательство согласно версии, согласованной Н4 и трехсторонних контактной группой.

Вот когда вы это выполните, то сразу будет новая встреча..
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07.02.2021 12:31 Ответить
Скільки часу тлумачити ДУБАМ:- БУДАПЕШТ!!!- все інше- ЗРАДА!!!
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07.02.2021 12:44 Ответить
ТАК ЗАКРОЙТЕ ПОСОЛЬСТВА РОССИИ И ГРАНИЦЫ ДЛЯ РОССИЯН !!!
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07.02.2021 15:16 Ответить
чуваки про шо там разговаривать? тут надо не упрашивать а загонять ,,палками,, бандитов. вы такие наивные))
там надо поступать так - вот вы должны явится туда то. нет? вот вам пакет ништяков в виде полезных санкций.
не явились? ещё ништяков. и так до тех пор, пока не отдадут то, что украли и не выплатят репарации.
и так по всем делам. в молдове, грузии и так далее по списку.
хватит упрашивать. тут надо очень жёстко и последовательно действовать. штанмаеров с берлусконями разных мастей загнать под шконарь. арестовав все активы газпрома, доказав что это террористическая организация - спонсор терроризма.
пора действовать. сколько лет прошло? может пора начинать наводить порядок в мире?
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07.02.2021 16:38 Ответить
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