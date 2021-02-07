Украина готова, партнеры готовы, но Россия блокирует встречу лидеров "нормандской четверки", - Кулеба
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Украина все сделала после "Нормандского саммита", Россия же ничего не сделала.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью "Радио Свобода".
"Анн Линде констатировала уже общепризнанный факт о том, что Украина выполнила все то, о чем договаривались лидеры на "Нормандском саммите" в Париже в 2019 году. Это было не просто. Это потребовало политической воли президента, правительства. Но мы это сделали. Мы открыли там пункты пропуска, обустроили и другие вещи. С той стороны - ноль. Даже такой простой вопрос, как свободный и беспрепятственный доступ Красного Креста не был реализован. Поэтому нынешняя ситуация такова: Украина все сделала, Россия ничего не сделала", - сообщил он.
По словам Кулебы, следующим шагом должна стать новая встреча лидеров "Нормандской четверки": "Следующий шаг. Должны собраться лидеры на очередной саммит. Мы хотим этой встречи. Потому что мы понимаем, что нужно разговаривать с Путиным напрямую о каких-либо стратегических решениях. Мы подталкиваем процесс к этой встрече. Но Российская Федерация постоянно подчеркивает, что нет предмета для встречи, нет того, о чем лидеры договорятся".
"Мы считаем, что все решения подготовлены. Украина приложила к этому огромное количество усилий. И здесь я могу только положительно отметить ту работу, которую Андрей Ермак ведет на уровне советников лидеров "нормандского формата". Мы готовы, партнеры в принципе тоже готовы, но россияне говорят: нет, не о чем лидерам говорить. И вот из-за этого и не проходит саммит", - добавил глава МИД.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что параллельно нормандскому нужно сделать еще один формат, где обязательно должны быть США и Россия.
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Заказы на российскую вакцину «Спутник V» достигли 537,4 млн доз (седьмое место в списке).
Мероприятия по имплементации политических положений Минских соглашений:
Стороны выражают заинтересованность в достижении договоренностей в рамках Нормандского формата (Н4) и Трехсторонней контактной группы по всем правовым аспектам Закона об особом порядке местного самоуправления (об особом статусе) отдельных районов Донецкой и Луганской областей - как указано в Комплексе мер по выполнению Минских договоренностей от 2015 года - с целью обеспечения его функционирования на постоянной основе.
Они считают необходимым инкорпорировать «формулу Штайнмайера» в украинское законодательство согласно версии, согласованной Н4 и трехсторонних контактной группой.
Вот когда вы это выполните, то сразу будет новая встреча..
там надо поступать так - вот вы должны явится туда то. нет? вот вам пакет ништяков в виде полезных санкций.
не явились? ещё ништяков. и так до тех пор, пока не отдадут то, что украли и не выплатят репарации.
и так по всем делам. в молдове, грузии и так далее по списку.
хватит упрашивать. тут надо очень жёстко и последовательно действовать. штанмаеров с берлусконями разных мастей загнать под шконарь. арестовав все активы газпрома, доказав что это террористическая организация - спонсор терроризма.
пора действовать. сколько лет прошло? может пора начинать наводить порядок в мире?