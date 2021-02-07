Снегопады, метели и гололедица: в ГСЧС предупредили об ухудшении погоды в Украине

По информации УкрГидрометцентра, 7 февраля во Львовской, Ивано-Франковской областях ожидается значительный снег (на Закарпатье с дождем); гололед, на дорогах гололедица, порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности - желтый).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По состоянию на 14:00 местами наблюдается небольшой снег в Тернопольской и Хмельницкой областях.

Температура 9-14 градусов мороза, в южных областях и на Прикарпатье 1-6 градусов мороза, на Закарпатье и юге Одесской области 2-7 градусов тепла.

В Киевской области без осадков, лишь во второй половине дня местами небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Температура 9-12 градусов мороза.

8 февраля в западных, Житомирской, Киевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской областях ожидается значительный снег, порывы ветра 15-20 м/с, метели, снежные заносы, (прирост снега 20-30 см, в Ривненской, Волынской, Львовской областях 30-40 см) на Закарпатье; днем ​​и на Прикарпатье и в южных, Кировоградской, Днепропетровской областях снег с переходом в дождь, налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица (I уровень опасности - желтый).

Для мониторинга обстановки на случай осложнения погодных условий и оказания помощи, в Ивано-Франковской области на Вышковском, Яблуницком, Буковецком и Кривопильском перевалах от ГСЧС привлечены 4 единицы техники (передвижные пункты обогрева) и 12 человек личного состава.

Сейчас, по информации Службы автомобильных дорог, проезд на дорогах общего пользования обеспечен, ограничений движения и пробок нет. По информации Укрэнерго, обесточивание населенных пунктов отсутствует.

"Такие погодные условия приведут к перебоям энергоснабжения отдельных населенных пунктов; нарушению, а на отдельных участках дорог в Ривненской, Волынской, Львовской областях - прекращению движения автотранспорта", - сказано в сообщении.

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