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Снегопады, метели и гололедица: в ГСЧС предупредили об ухудшении погоды в Украине

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Снегопады, метели и гололедица: в ГСЧС предупредили об ухудшении погоды в Украине

По информации УкрГидрометцентра, 7 февраля во Львовской, Ивано-Франковской областях ожидается значительный снег (на Закарпатье с дождем); гололед, на дорогах гололедица, порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности - желтый).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По состоянию на 14:00 местами наблюдается небольшой снег в Тернопольской и Хмельницкой областях.

Температура 9-14 градусов мороза, в южных областях и на Прикарпатье 1-6 градусов мороза, на Закарпатье и юге Одесской области 2-7 градусов тепла.

В Киевской области без осадков, лишь во второй половине дня местами небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Температура 9-12 градусов мороза.

8 февраля в западных, Житомирской, Киевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской областях ожидается значительный снег, порывы ветра 15-20 м/с, метели, снежные заносы, (прирост снега 20-30 см, в Ривненской, Волынской, Львовской областях 30-40 см) на Закарпатье; днем ​​и на Прикарпатье и в южных, Кировоградской, Днепропетровской областях снег с переходом в дождь, налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица (I уровень опасности - желтый).

Для мониторинга обстановки на случай осложнения погодных условий и оказания помощи, в Ивано-Франковской области на Вышковском, Яблуницком, Буковецком и Кривопильском перевалах от ГСЧС привлечены 4 единицы техники (передвижные пункты обогрева) и 12 человек личного состава.

Сейчас, по информации Службы автомобильных дорог, проезд на дорогах общего пользования обеспечен, ограничений движения и пробок нет. По информации Укрэнерго, обесточивание населенных пунктов отсутствует.

"Такие погодные условия приведут к перебоям энергоснабжения отдельных населенных пунктов; нарушению, а на отдельных участках дорог в Ривненской, Волынской, Львовской областях - прекращению движения автотранспорта", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине работает 4 тыс. 778 пунктов обогрева для населения

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Топ комментарии
+27
***
З лісосмуг, де свищуть сніговиці,
Де не стало корму і тепла,
Перебрались лагідні синиці
У садки, до міста чи села.

В завірюху, ожеледь, морози
Стукають синиці у вікно,
З горобцями ділять на дорозі
Крихту хліба мерзлу і зерно.

Пригостіть пташок на годівниці
І почніть нарешті відчувать,
Що для когось крихта - це дрібниця,
А для пташки - жить чи замерзать.

Автор: Качан Анатолій
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07.02.2021 10:41
+26
"литвин", вы врете даже про погоду? Снігопади, ожеледь, зниження температури до 24° С морозу: в ДСНС попередили про погіршення погоди в Україні - Цензор.НЕТ 6514
-13 утром было.
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07.02.2021 11:12
+16
Снегопады, гололед, снижение температуры до 24°С мороза: в ГСЧС предупредили об ухудшении погоды в Украине - Цензор.НЕТ 2925
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07.02.2021 10:54
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А еще садятся на прилетную доску верхнего летка улья и стучат клювом, .пока вылезет пчела.Цап ее и на соседний абрикос разбирать.Ест только грудку.Брюшко, полное дерьма, выбрасывает!
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07.02.2021 12:45 Ответить
Горобці - це свого роду пташині цигани.
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07.02.2021 14:02 Ответить
прообраз кацапов, я бы сказал.
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07.02.2021 17:58 Ответить
Мій дід називав їх неполіткоректним словом "жидики".
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08.02.2021 07:38 Ответить
Я якось синичкам також сало повісив, так якийсь безхатько його собі зняв)
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08.02.2021 07:37 Ответить
ну...значит ему нужнее было .. ))
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08.02.2021 09:50 Ответить
Без зимних морозов нет радости от весеннего тепла.
И, кстати, морозами тоже можно наслаждаться 😊
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07.02.2021 11:18 Ответить
Снігопади, ожеледь, зниження температури до 24° С морозу: в ДСНС попередили про погіршення погоди в Україні - Цензор.НЕТ 8535
"В одно окно смотрели двое.
Один увидел дождь и грязь.
Другой - листвы зеленой вязь,
Весну и небо голубое.
В одно окно смотрели двое."
Омар Хайям.
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07.02.2021 11:41 Ответить
А я еще вижу чистоту и порядок, счастливый народ.
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07.02.2021 12:01 Ответить
В одно окно смотрели двое....
тот ПЕРВЫЙ...что увидел грязь...
он вспомнил...дни.. что в -20..
в душе живой застыла кровь...!!!

Второй--увидел только ЗЕЛЕНЬ..
и сытый взгляд опять парит..
ВЕСНА и небо голубое....
и снова жизнь чтобы убить.

В одно окно смотрели двое!!!!!!!
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07.02.2021 14:51 Ответить
Ну, да......https://www.youtube.com/watch?v=7Kc2NB1DzYI
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07.02.2021 15:00 Ответить
Та пофіг, який стакан вмазати - наполовину порожній, чи наполовину повний. Снігопади, ожеледь, зниження температури до 24°С морозу: в ДСНС попередили про погіршення погоди в Україні - Цензор.НЕТ 7893
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07.02.2021 16:17 Ответить
согласна....почему я етого раньше не осознавала.....єто как черное и белое
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07.02.2021 16:38 Ответить
Кто там визжал о глобальном потеплении? Пора уже тех *зельоных* п***ть и возможно ногами Снігопади, ожеледь, зниження температури до 24° С морозу: в ДСНС попередили про погіршення погоди в Україні - Цензор.НЕТ 7373
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07.02.2021 11:39 Ответить
Зельоних мона і ногами, а про по тепління таки правда...((...
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07.02.2021 12:02 Ответить
І де ж "потепління" при -12С за вікном?
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07.02.2021 12:21 Ответить
В августе, на цвет воды в Днепре посмотрите - всё сразу станет ясно (((((((((
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07.02.2021 13:29 Ответить
Меньше какать в воду надо. Температура непричем.
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07.02.2021 14:30 Ответить
Вы уверены? Снігопади, ожеледь, зниження температури до 24° С морозу: в ДСНС попередили про погіршення погоди в Україні - Цензор.НЕТ 9668
А я то думал, что из-за перегрева воды в искусственных водоёмах.
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07.02.2021 15:00 Ответить
Якщо з -22С вночі до -12С вдень то це і є потепління.
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07.02.2021 14:05 Ответить
И кому от етого плохо что температура с екстремальных подтягивается к среднестатистической по всему земному шару?
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07.02.2021 14:28 Ответить
Пітер, Владік, Архангельск все?
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07.02.2021 14:50 Ответить
Назвіть, де уже "фсьо". Снігопади, ожеледь, зниження температури до 24°С морозу: в ДСНС попередили про погіршення погоди в Україні - Цензор.НЕТ 9708
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07.02.2021 16:22 Ответить
А почему Санкт Петербург?????
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07.02.2021 19:46 Ответить
А не насрать нам на прибрежные страны? Им же как то пох. как и за счет чего мы отамливаемся зимой.
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07.02.2021 16:45 Ответить
Хорошо, белорусы с электрикой помоли, а то....
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07.02.2021 12:57 Ответить
да...сначала Белорусы угробили УКРАИНСКУЮ ЕЛЕКТРИКУ
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07.02.2021 19:52 Ответить
Белорусы??? Ахметов уже белорус?
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07.02.2021 21:32 Ответить
Ахметов---БЕЛАРУСС!!!
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08.02.2021 00:55 Ответить
Закусывай-те!!!
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08.02.2021 07:57 Ответить
на кукан барігу!!
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07.02.2021 16:11 Ответить
«Зима близко». (с) Снігопади, ожеледь, зниження температури до 24°С морозу: в ДСНС попередили про погіршення погоди в Україні - Цензор.НЕТ 8417
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07.02.2021 23:23 Ответить
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