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За сутки из-за COVID-19 в Киеве умерли 16 человек, выздоровели - 369, выявили 197 новых случаев, - Кличко. КАРТА
Новости Цензор.НЕТ Киевские новости
За прошедшие сутки в Киеве зафиксировали 197 новых случаев заболевания коронавирусом (всего 130 236).
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в своем Telegram сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Так, за прошедшие сутки заболели: 112 женщин в возрасте от 19 до 88 лет; 71 мужчина в возрасте от 20 до 90 лет, 5 девочек от 3 до 17 лет и 9 мальчиков от 2 до 17 лет.
Также зарегистрировано 16 летальных случаев от вируса (всего 2442).
Госпитализированы за сутки 36 пациентов, 369 человек преодолели коронавирус (всего 79510).
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (55), Деснянском (40) и Соломенском (33) районах.
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