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Такого еще никогда не было: Кулеба анонсировал "сюрприз" от МИД к 30-й годовщине Независимости Украины
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
МИД Украины готовит "сюрприз" к 30-й годовщине Независимости Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава МИД рассказал в интервью "Радио Свобода".
"Сюрприз! Такого никогда не было и, если это получится, то я буду счастлив. Я буду считать, что я не зря был министром именно в год 30-й годовщины. Мы хотим кое-что привезти в Украину. Приоткрою немного закулисье. Это кое-что находится за границей", - сказал глава МИД.
"Мы же МИД. Поэтому мы должны привезти что-то из-за границы", - добавил Кулеба.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с представителями правительства по наработке единой концепции празднования 30-летия независимости Украины.
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+28 Яр Холодний
показать весь комментарий07.02.2021 11:23
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+17 fedjka - fedjka
показать весь комментарий07.02.2021 11:24
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Пожалуйста, подождите...
я теперь так цельную неделю к вам ходить стану (с)
Но ваша идея мне нравится. Действительно, зачем нам столько гуталина?
Це все одно не те саме, що безвіз та Томос.
1.Скіфське золото.
2.Байден на сцені.
3.Все разом.
Якби хотіли, то вже давно привезли і через "стіну" яйценюка перекинули...
Єдине, чого вже побоююсь - що до 24 ї8 після таких заяв Зе може його поміняти
Как бы ещё один covid не притаскали из Китая, падлюки...
- Будет сюрприииз!!!!
- Хочу Януковича!!
- Хачу Путина!!
- Медведчука!
- Базу НАТА и архивы КГБ!!!
Ржака
Больше похоже на якубовича из поля чудес.
Или Януковича с Ростова.
1. Януковича
2. Ікону
3. Скіфське золото
4. Вакцину
5. ???