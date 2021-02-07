Процесс импичмента Трампа могут приостановить из-за просьбы адвоката о соблюдении шаббата, - The New York Times
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Адвокат 45-го президента США Дэвид Шон попросил Сенат приостановить процесс рассмотрения дела об импичменте Дональда Трампа, если он затянется до пятницы, 12 февраля.
Свою просьбу он объяснил необходимостью в соблюдении шаббата. Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, по этом сообщило американское издание The New York Times.
Адвокат направил соответствующее письмо лидеру демократов в Сенате Чаку Шумеру, лидеру республиканцев Митчу Макконеллу и сенатору Патрику Лихи, который будет председательствовать в процессе импичмента.
Представитель Шумера Джастин Гудмен рассказал изданию, что законодатели учтут просьбу адвоката
"Мы с уважением относимся к запросу и, конечно, учтем его. Консультации с заинтересованными лицами о структуре процесса еще продолжаются", - сказал Гудмэн.
Однако как именно будет учтена просьба Шона, пока не известно. Возможно, законодатели отложат рассмотрение дела до понедельника, 15 февраля, или же попытаются успеть завершить дело об импичменте до пятницы. Если разбирательство завершится до 12 февраля, то это станет самым быстрым процессом в истории США.
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хай не бреше за шабат !!
вон,в Ю.Корее четверо из восьми бывших президентов от двадцаточки и выше мотают - т.к. у них с шаббатом не сложилось,походу..
Консерватори-республіканці - це Буш-молодший, це покійний МакКейн, це, в кінці кінців, Ромні (він мормон, мормони аж занадто консервативні), але не Трамп!
да и трактовать в США найдется кому.
По самую шею
Спецслужбы, конечно тяжело прижать-оллигархи ВПК США их крышуют. А война им всегда выгодна.
One of the lead defense lawyers for Mr. Trump has informed Senate leaders that he is an observant Jew who strictly adheres to the commandment against working on the Sabbath.
(причому більше за національністю, ніж за освітою)
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А то всё: "немец", "немец" ...
У него с путиным-Шеломовым были свои дела.