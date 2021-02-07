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Процесс импичмента Трампа могут приостановить из-за просьбы адвоката о соблюдении шаббата, - The New York Times

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Процесс импичмента Трампа могут приостановить из-за просьбы адвоката о соблюдении шаббата, - The New York Times

Адвокат 45-го президента США Дэвид Шон попросил Сенат приостановить процесс рассмотрения дела об импичменте Дональда Трампа, если он затянется до пятницы, 12 февраля.

Свою просьбу он объяснил необходимостью в соблюдении шаббата. Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, по этом сообщило американское издание The New York Times.

Адвокат направил соответствующее письмо лидеру демократов в Сенате Чаку Шумеру, лидеру республиканцев Митчу Макконеллу и сенатору Патрику Лихи, который будет председательствовать в процессе импичмента.

Представитель Шумера Джастин Гудмен рассказал изданию, что законодатели учтут просьбу адвоката

"Мы с уважением относимся к запросу и, конечно, учтем его. Консультации с заинтересованными лицами о структуре процесса еще продолжаются", - сказал Гудмэн.

Однако как именно будет учтена просьба Шона, пока не известно. Возможно, законодатели отложат рассмотрение дела до понедельника, 15 февраля, или же попытаются успеть завершить дело об импичменте до пятницы. Если разбирательство завершится до 12 февраля, то это станет самым быстрым процессом в истории США.

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Топ комментарии
+24
импичмент - это еще ничего..
вон,в Ю.Корее четверо из восьми бывших президентов от двадцаточки и выше мотают - т.к. у них с шаббатом не сложилось,походу..
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07.02.2021 11:27
+23
Шаббат - це святе , особливо при розгляді імпічменту 😀
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07.02.2021 11:23
+20
Для того, щоб відтермінувать невідворотний "капець", Трамп і на обрізання дасть згоду...
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07.02.2021 11:31
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Щоби через чотири роки , не мав змоги балотуватися знову в президенти !
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07.02.2021 11:26 Ответить
Перед смертью не надышишься …
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07.02.2021 12:58 Ответить
адвокатом работать - не мешки ворочать


хай не бреше за шабат !! Процес імпічменту Трампа можуть призупинити через прохання адвоката про дотримання шабату - The New York Times - Цензор.НЕТ 9567
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07.02.2021 13:51 Ответить
импичмент - это еще ничего..
вон,в Ю.Корее четверо из восьми бывших президентов от двадцаточки и выше мотают - т.к. у них с шаббатом не сложилось,походу..
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07.02.2021 11:27 Ответить
Зате наші правоохоронні органи із "шабат", вже тридцять років як святкують...
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07.02.2021 12:22 Ответить
Йому хочуть заборонити висуватися на виборах 2024 року, бо за ним залишилася колосальна підтримка виборців-консерваторів. Лідер демократів Чак Шумер, який хоче щоб імпічмент відбувся за один день дебатів в Сенаті (так ліваки поважають парламентський процес), є нащадком єврейських імігрантів з Білорусі, і має з розумінням сприйняти пропозицію.
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07.02.2021 11:29 Ответить
Досить називати Трампа консерватором! Консерватори не фоткаються в обнімку з моделями в московії! Це так Донні сімейні цінності поважає???
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07.02.2021 11:34 Ответить
Був не консерватором - став консерватором. Свобода вибору. Вам зєлєноїдам цього не дано зрозуміти.
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07.02.2021 12:24 Ответить
От тільки не треба мене до зебілів зараховувати! Тим більше, саме Зе був за Трампа - зливав Джуліані інфу про Байдена і кримінальні справи проти нього відкривав! А Байден більше з Порохом дружив...

Консерватори-республіканці - це Буш-молодший, це покійний МакКейн, це, в кінці кінців, Ромні (він мормон, мормони аж занадто консервативні), але не Трамп!
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07.02.2021 12:28 Ответить
Трамп проводив економічно-соціальну політику яку схвалюють консерватори. І хіба те, хто з українських політиків підтримував байдена, якось визначає політику байдена ? Он Нетаньяху підтримував Трампа - але першим побіг вітати байдена. Ріал політік, понімашь.
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07.02.2021 12:39 Ответить
Але економічна протекціоністська політика Трампа виявилася неефективною - було багато популізму і мало реальних дій. От чомусь республіканець Маск саме при Трампі відкрив завод Тесли в Китаї... А концерн Дженерал Моторз почав імпортувати на американський ринок з Китаю Каділаки! Каділак - символ автопрому США!
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07.02.2021 14:15 Ответить
Я дуже цікавлюся автомобілями і знаю, що при Трампі Форд, наприклад, дуже звузив лінійку моделей на американському ринку - бо йому стало невигідно виробляти у США такі моделі, як Фокус та Фієста. Бо це моделі, створені в ЄВРОПІ. Так, їх виготовляли у США, але чимало запчастин до них ішло з ЄС і через обмеження Трампа на імпорт виробляти ці машини стало НЕВИГІДНО! Це приклад недолугого протекціонізму, бо замість збільшення об'ємів промислового виробництва на території США відбулося зменшення!
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07.02.2021 14:21 Ответить
він оросив "золотим дощем" росіян прямо з президентського номера, відтоді вони йому поклоняються.
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07.02.2021 19:41 Ответить
будешь трактовать американцам их конституцию? Процесс импичмента Трампа могут приостановить из-за просьбы адвоката о соблюдении шаббата, - The New York Times - Цензор.НЕТ 8297в ней нет запрета подвергать импичменту президента после окончания срока полномочий.
да и трактовать в США найдется кому.
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07.02.2021 11:42 Ответить
Там бывший През имеет определенные льготы, его всю жизнь называют "господин Президент". Теперь Рыжий этих привилегий лишится. Как-то так.
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07.02.2021 11:47 Ответить
У Ізраїлі це відчутно, принаймні серед першого покоління іммігрантів. Національність і громадянство, звісно, у всіх одне, але походження - один з Британії, другий з України, третій з Ефіопії (там теж є).
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07.02.2021 11:45 Ответить
А от конгресменша ільхан омар приїхала з сомалі і хоче міняти Конституцію США. Цим людям "всі должни по жізні", вони приїжджають не інтегруватися а хотєлкі озвучівать.
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07.02.2021 12:28 Ответить
ільхан омар такое же уйо..ще как и трампердилло. Думаю, ее тоже козломордые пропхнули,
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07.02.2021 15:12 Ответить
трамп єврей?
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07.02.2021 11:23 Ответить
Можливо єврей , яка різниця ?
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07.02.2021 11:24 Ответить
та не...у многих адвокатов национальность юрист...а они тоже шаббата придерживаются Процесс импичмента Трампа могут приостановить из-за просьбы адвоката о соблюдении шаббата, - The New York Times - Цензор.НЕТ 5935
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07.02.2021 11:36 Ответить
Еврей или нет- неважно. Важно то, что КГБ СССР ещё в 1980-х сделал ему обрезание. Процесс импичмента Трампа могут приостановить из-за просьбы адвоката о соблюдении шаббата, - The New York Times - Цензор.НЕТ 8832
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07.02.2021 11:49 Ответить
Процесс импичмента Трампа могут приостановить из-за просьбы адвоката о соблюдении шаббата, - The New York Times - Цензор.НЕТ 3636
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07.02.2021 11:51 Ответить
Шаббат - це святе , особливо при розгляді імпічменту 😀
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07.02.2021 11:23 Ответить
Стопудово!! ))))
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07.02.2021 11:28 Ответить
Для того, щоб відтермінувать невідворотний "капець", Трамп і на обрізання дасть згоду...
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07.02.2021 11:31 Ответить
Ну так обрезать его
По самую шею
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07.02.2021 11:32 Ответить
а головне - хай суворо дотримує кошруту
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07.02.2021 14:23 Ответить
какая то идиотская мода началась в правительственных кругах Америки - соревнования между президентами кто из них бОльший старпёр? Процесс импичмента Трампа могут приостановить из-за просьбы адвоката о соблюдении шаббата, - The New York Times - Цензор.НЕТ 2662 .
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07.02.2021 11:29 Ответить
Пятница - самый священный пастафарианский праздник, и празднуют его каждую неделю. В этот Великий День Пастафарианам рекомендуется расслабиться и, по возможности, постараться найти себе местечко под солнцем. Пятницы посвящены боготворимым людьми идеалам Пивного Вулкана и Фабрики Стриптизёрш, и нет лучше способа почитать Его Макароннейшую Десницу, кроме как соблюдать по Пятницам крайнюю набожность.
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07.02.2021 11:31 Ответить
Перерва на шаббат? Трамп - християнин, з Богом говорить. Який ще шаббат? Перерева на шаббат переросте в перерву на 8 березня, Паску, 9 травня з Х...лом.
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07.02.2021 11:32 Ответить
Та там у них у власти пархатые через одного. Ну впрочем как и нас.
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07.02.2021 11:47 Ответить
Газети писали, що пархаті завалили дві вежі на манхеттені, щоб буш напав на афганістан і ірак.
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07.02.2021 12:31 Ответить
Режисер Оливер Стоун написал о "9/11"-« Все это слишком хорошо, что бы быть правдой».
Спецслужбы, конечно тяжело прижать-оллигархи ВПК США их крышуют. А война им всегда выгодна.
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07.02.2021 13:35 Ответить
4 года назад я сделал предположение о том, что никогда демократы не имели такого классного для них президента, как трампуся. Следующий check in этого суждения - через 2 года при промежуточных выборах в сенат.
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07.02.2021 11:33 Ответить
У Трампа дочь Иванка перешла в иудаизм, и соответственно его внуки от Кушнера - евреи. Но тут речь видимо об адвокате.

One of the lead defense lawyers for Mr. Trump has informed Senate leaders that he is an observant Jew who strictly adheres to the commandment against working on the Sabbath.
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07.02.2021 11:39 Ответить
У него зять (Кушнер) - еврей, и дочь, чтобы выйти за него замуж, приняла иудаизм.
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07.02.2021 11:49 Ответить
А почему информацию из Нью-Йорк Таймс нам передают через брехливый путинский РБК?
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07.02.2021 11:42 Ответить
Це називається хуцпа в чистому вигляді. А я думав, що таке тільки у нас можливе. А, виявляється, в Штатах своїх хуцпарів до біса...
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07.02.2021 11:43 Ответить
Да он прикалывается.
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07.02.2021 11:43 Ответить
А там исчё 23 фивраля и 8 марта. Процесс импичмента Трампа могут приостановить из-за просьбы адвоката о соблюдении шаббата, - The New York Times - Цензор.НЕТ 1179 Процесс импичмента Трампа могут приостановить из-за просьбы адвоката о соблюдении шаббата, - The New York Times - Цензор.НЕТ 1179 Процесс импичмента Трампа могут приостановить из-за просьбы адвоката о соблюдении шаббата, - The New York Times - Цензор.НЕТ 1179
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07.02.2021 11:54 Ответить
А в квітні День геолога!! Чи Трамп не геолог ???)))
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07.02.2021 12:14 Ответить
еще нет. как раз только собираются добыть ему кайло в руки.
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07.02.2021 12:26 Ответить
не, он олень
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07.02.2021 15:14 Ответить
Если с канторы глубокого бурения, то его прасник. Процес імпічменту Трампа можуть призупинити через прохання адвоката про дотримання шабату, - The New York Times - Цензор.НЕТ 6227 Процес імпічменту Трампа можуть призупинити через прохання адвоката про дотримання шабату, - The New York Times - Цензор.НЕТ 6227 Процес імпічменту Трампа можуть призупинити через прохання адвоката про дотримання шабату, - The New York Times - Цензор.НЕТ 6227
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07.02.2021 16:33 Ответить
блин...так и наше кривосудие скоро шабатить начнет ...там жеж тоже ...как бы ...юристы )))
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07.02.2021 11:59 Ответить
Та і ********** у нас теж юрист...
(причому більше за національністю, ніж за освітою)
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07.02.2021 13:35 Ответить


В России рухнул мост с надписью ''Обаме - пох'' (ВИДЕО)
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07.02.2021 12:05 Ответить
Часть упоротых трампореспов из кожи вылезет, чтоб спасти рыжую курву от импичмента. Адвокаты самого низкого уровня, продажные, способные на все за деньги. Все нормальные ушли от рыжего.
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07.02.2021 12:06 Ответить
Ну так если это всего- лишь маленькая кучка то в интересах демократов надо оставить ему возможность баллотироваться в 2024 чтобы он разделил голоса республиканцев. И потом он же явно проигрышный кандидат после недавних событий. Или нет?
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07.02.2021 12:31 Ответить
А ты из какой кучки? Из той, что вылупив глаза лезла через разбитые окна в Капитолий или из той, что за деньги кремля отрабатываешь фсбешную методичку?😛
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07.02.2021 12:56 Ответить
Я сам по себе мальчик не из кучки просто спросил
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07.02.2021 12:59 Ответить
А если не из кучки, то должен бы понимать, то что учудил трамп должно быть наказано, безнаказанность порождает рецидивы.
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07.02.2021 13:50 Ответить
Ну он же не сказал им двери ломать в самом то деле. Процес імпічменту Трампа можуть призупинити через прохання адвоката про дотримання шабату - The New York Times - Цензор.НЕТ 5662 Выразить протест каждый понимает по-своему, большинство на улице флагами махали.
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07.02.2021 14:43 Ответить
Щас найдут корку почетнава чекираста, тада можна атдать неграм на кичу. Процес імпічменту Трампа можуть призупинити через прохання адвоката про дотримання шабату, - The New York Times - Цензор.НЕТ 4628 Процес імпічменту Трампа можуть призупинити через прохання адвоката про дотримання шабату, - The New York Times - Цензор.НЕТ 4628 Процес імпічменту Трампа можуть призупинити через прохання адвоката про дотримання шабату, - The New York Times - Цензор.НЕТ 4628
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07.02.2021 16:36 Ответить
А шо штаты уже колония Израиля, до сих пор государственной религией было христианство.
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07.02.2021 12:21 Ответить
Государственная религия в США???
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07.02.2021 12:41 Ответить
Трамп, как оказалось, урезает не только свои расходы... Процес імпічменту Трампа можуть призупинити через прохання адвоката про дотримання шабату - The New York Times - Цензор.НЕТ 99
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07.02.2021 12:28 Ответить
І там іновірці гадять!!!
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07.02.2021 12:35 Ответить
Демократи вже, до речі, перейменовують школи названі на честь Аврама Лінкольна. Бо він "жорстоко ставився до індіанців племені сіу"
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07.02.2021 12:52 Ответить
В Сан-Фране переименовали школу имени их бывшей сенаторши Diane Feinstein 😬 неужели еще более достойного нашли?
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07.02.2021 13:03 Ответить
Я так розумію, що для них важливий сам процес пошуку "ганебного минулого". Бо вони ж обіцяють "світле майбутнє". Ну а чьо ? Нормальні люди бігуть з Каліфорнії - там панує однопартійна система. Як в Китаю.
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07.02.2021 13:11 Ответить
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Невдовзі, на жаль, у Штатах скрізь буде однопартійна система. Як в китаї. Щоби закріпити отриману за рахунок фальсифікацій "перемогу" дєрьмократи вже хочуть перетворити Вашингтон Ді-сі на штат, бо там живе вся бюрократична физдота, яка завжди голосуватиме за глобалістів.
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07.02.2021 14:10 Ответить
Ну вот Трамп наконец-то признался.
А то всё: "немец", "немец" ...
У него с путиным-Шеломовым были свои дела.
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07.02.2021 12:54 Ответить
Якщо ніззя, але дуже хочецця, то можна. На жаль, США спіткала катастрофа на кшталт тої, що трапилася в 1917 році. Тільки зара роль клятої буржуазії відіграють вигадані білі націоналісти та білі люди взагалі, яких чмирять щодня по всіх каналах окрім Фокс. Більшовики-глобалісти використовують негрів та лгбт-свиноту як таран. Генералів вони вже купили, і зараз там іде тотальна зачистка.
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07.02.2021 14:14 Ответить
"От шаббата до шаббата брат ********* брата" (И.Губерман)
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07.02.2021 14:19 Ответить
не останавливайтесь, будет два провальных импичмента.
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07.02.2021 16:17 Ответить
Шабат ему помешал! Иш ті!
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07.02.2021 16:24 Ответить
Без честі, без гідності, а тепер ще й боягузом виявився.
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07.02.2021 16:45 Ответить
 
 