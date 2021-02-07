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Сошедшие с рельсов на Днепропетровщине грузовые вагоны подняли, возможны задержки поездов, - "Укрзализныця"

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Сошедшие с рельсов на Днепропетровщине грузовые вагоны подняли, возможны задержки поездов, - "Укрзализныця"

"Укрзализныця" завершила подъем сошедших с рельсов в Днепропетровской области грузовых вагонов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" и.о. члена правления "Укрзализныци", директор филиала "Пассажирская компания" Александр Перцовский.

"Подъем сошедших вагонов закончили в 8:00, сотрудники УЗ приступили к восстановлению пути, контактной подвески, устройств сигнализации и связи. Продолжается пропуск пассажирских поездов через место аварии с опущенными токоприемниками, грузовые едут исключительно в объезд", - рассказал он.

По словам Перцовского, пассажиров от станции "Запорожье", которые прибывают туда вынуждено из-за смены маршрута следования поездов, УЗ доставляет в Днепр бесплатным челночным поездом.

"Из-за задержки с оборотом поездов возможны отклонения по графику 1-1,5 часа в течение дня для поездов направления из/в Днепр, Запорожье, Новоалексеевку и Мариуполь", - отметил Перцовский.

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Как сообщалось, ночью с 5 на 6 февраля на станции "Воскобойня" в Днепропетровской области с рельсов сошли восемь грузовых вагонов, из которых семь - частных собственников.

Вероятная причина схода - излом боковой рамы тележки (№12_437823, 2007 г.в., производитель "Бежицкая Сталь", РФ, принадлежит вагону №63554257), элементы которой нашли за несколько километров до места схода.

Из-за инцидента некоторые пассажирские поезда южного направления следуют с опозданием.

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Это те самые вагоны, которым ПРОДЛИЛИ СРОК СЛУЖБЫ до 50 лет?
Сошедшие с рельсов на Днепропетровщине грузовые вагоны подняли, возможны задержки поездов, - "Укрзализныця" - Цензор.НЕТ 2996
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07.02.2021 11:43 Ответить
Эти вопросы мало интересуют посетителей сайта, многие даже без понятия о ширине колеи с Лещенком вместе, главные темы освещены в десятке внизу. Такие новости боятся обсуждать, главное берлинский пациент, телеканалы, вакцина. А железка, хм, в Молдове еще не стала?
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07.02.2021 12:00 Ответить
ширина колеи - 1520мм
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07.02.2021 12:28 Ответить
Ширина колеи 1524 мм, или 60 дюймов, а вот на реконструкцию, ремонт -1520
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07.02.2021 13:00 Ответить
там же написано...это вагоны производства кацапского завода из г.бежицка...№12_437823, 2007 г.в., производитель "Бежицкая Сталь", РФ, принадлежит вагону №63554257Источник: https://censor.net/ru/n3246465
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07.02.2021 12:01 Ответить
ось цікаво,а хто відповість якщо такі вагони з подовженим терміном експлуатації спричинять аварію із пасажирським складом на колії де будуть жертви.
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07.02.2021 12:24 Ответить
касаапы
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07.02.2021 13:01 Ответить
Той хто дозволяє той і відповідальний,як нарід вважає...раніше за все відповідав Порошенко так, то відповідно зараз за все відповідає Зеленський.
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07.02.2021 13:19 Ответить
Бежицкая Сталь - Это РФ. Что они там у себя продлевали или нет - не знаю, но тот кто знаком с конструкцией тележки знает, что там есть куда спрятать пару кг ,,бади-бум,,
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07.02.2021 16:00 Ответить
Отброссия ведет войну с Украиной на всех возможных фронтах ...
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07.02.2021 13:33 Ответить
 
 