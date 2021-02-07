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Герус придумал остановку блоков ТЭС ДТЭК для защиты импорта электроэнергии из России, - Бутенко

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Герус придумал остановку блоков ТЭС ДТЭК для защиты импорта электроэнергии из России, - Бутенко

Председатель энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус придумал очередной фейк о якобы-то остановке энергоблоков ТЭС компании ДТЭК, чтобы оправдать начатый им импорт тока из России.

Об этом сообщил генеральный директор D.Trading Виталий Бутенко на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Герус снова пошел на огромные информационные манипуляции для защиты милого для него импорта российской электроэнергии. За последние 1,5 года манипуляции стали мейнстримом энергетической отрасли. Для политиканов - это нормальное дело. Манипуляции и фейки", - сообщил Бутенко.

Глава D.Trading отметил, что последние несколько недель наблюдается повышенная активность Андрея Геруса, Председателя НКРЭКУ Валерия Тарасюка, ряда трейдеров импортеров, которые синхронно защищают и отстаивают закупку электрической энергии в России.

"Тезис у них до тошноты очень простая: страна не может без "российского" тока. Этот тезис ничем не отличается от другого, который мы не слышим с 2015 года: "Мы не сможем без российского газа". То есть, если есть желание и политическая воля, то все возможно. Видимо, кому-то не хватает то ли желания, то ли воли", - добавил Бутенко.

Мотивацию Геруса придумывать очередной фейк об остановке украинских блоков Бутенко объяснил растущим импортом из России, который кратно вырос с начала месяца.

"Понятно почему Герус начал так нервничать. Импорт из России вырос почти в 4 раза с начала февраля. В отдельные часы он достигает 750 МВт. На завтра это уже будет 4,3 млн КВтч. Это факты. Это не манипуляция. Видимо как-то не удобно говорить о такой математике", - отметил Бутенко.

Он добавил, что энергоблок Ладыженской ТЭС, на котором Герус придумал "аварийное отключение", на самом деле в этот период даже не был подключен к энергосистеме. Блок находился в резерве и по решению системного оператора НЭК "Укрэнерго" не планировался к работе.

Напомним, с 1 февраля благодаря поправке Андрея Геруса Украина начала импорт электроэнергии из России.

Параллельно Герус выступил против законопроекта о запрете импорта, назвав покупку тока в России "выгодной и полезной" для энергосистемы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Импорт тока из России увеличился в 2 раза, - нардеп

Герус придумал остановку блоков ТЭС ДТЭК для защиты импорта электроэнергии из России, - Бутенко 01
Герус придумал остановку блоков ТЭС ДТЭК для защиты импорта электроэнергии из России, - Бутенко 02
Герус придумал остановку блоков ТЭС ДТЭК для защиты импорта электроэнергии из России, - Бутенко 03

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Топ комментарии
+52
Кацапский бесплатный газ как и электричество , всегда обходятся очень дорого и всегда приходиться платить за них жизнью и свободой.
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07.02.2021 12:11
+44
Зебилоиды, вы в курсе, что импорт всегда дороже своего?
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07.02.2021 12:06
+23
Где эти недоразвитые из секты 73%?! Я что-то не наблюдаю их активность, как в темах с Порошенко.
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07.02.2021 12:08
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Страница 4 из 4
Україна ( мудрий нарід) платить гроші кацапам за вбивство українців.
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07.02.2021 14:43 Ответить
Теперь понятно почему горела ТЕС в Запорожье.
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07.02.2021 14:04 Ответить
а нічьо що Хмельницька атомка Нетішин, продає енергію полякам, а купляєм у каців? нонсенс? не думаю, це вже зрада на вищому рівні!
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07.02.2021 14:15 Ответить
Херус уже в базе Миротворец или нет?
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07.02.2021 14:21 Ответить
Герус вигадав зупинку блоків ТЕС ДТЕК задля захисту імпорту з Росії, – Бутенко - Цензор.НЕТ 2414
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07.02.2021 14:34 Ответить
Герус вигадав зупинку блоків ТЕС ДТЕК задля захисту імпорту з Росії, – Бутенко - Цензор.НЕТ 3197
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07.02.2021 14:41 Ответить
ЗА ЭТО НЕОБХОДИМО ЕГО РАССТРЕЛЯТЬ !!! И ВСЮ ЕГО СЕМЬЮ !!! ЧТО ЭТОТ ВЫРОДОК ВЫРОДИЛСЯ !!!
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07.02.2021 15:07 Ответить
Виновата зелёная энергетика.Все знают .Слишком много понастроили ветровых и солнечных электростанций. Которым не нужен ни российский газ. Ни российский уголь. Ни российское атомное топливо. Поэтому АЭС пришлось отключить. Блоки ТЭС отключить. А тариф на электроэнергию увеличить.
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07.02.2021 15:11 Ответить
Геруса давно місце на тюремних нарах з конфіксацією ,а він виконує завдання ворога по руйнуванню економіки.
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07.02.2021 15:14 Ответить
"писателям" на службе ахметова. а платить по 3.5 гривны за ахметовский кВт не хотите??? сколько можно под шумок демагогии грабить людей и набивать карманы алегархов?!!! p.s. ураИДИОТАМ на заметку - а давайте закроем ВСЕ атомные энергоблоки Украины - они же продолжают покупать ядерное топливо(что б у вас придурков была относительно дешёвая электрика)в ненавистной раше!
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07.02.2021 15:30 Ответить
Козак финансировал террористов и Рашку, а Герус нет?
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07.02.2021 16:18 Ответить
Герус никак не сможет обьяснить украинцам почему он за импорт из РФ, поскольку у Геруса нет своих СМИ и он не может конкурировать с Ахметовым с его телеканалом Украина. Тут все просто, даже символический дешевый импорт немедленно сбивает цену Ахметову, которая сейчас выше оптовой в ЕС минимум на 20-25%. К сожалению импорт из ЕС технически малоэффективен, это можно сделать только через Ахметовский Бурштынский энергоостров и то в мизерных обьемах. Что остается для импорта? Да, объединенная энергосистема РФ и РБ, при этом РБ сейчас токсична из-за АЭС. Другого механизма заставить монополиста Ахметова продавать электроэнергию по реальным рыночным ценам в нашей стране нет. Или 5-7% импорта из РФ/РБ и низкие цены на 95-93% рынка электроэнергии или 0% импорта и 100% завышенной на 20-30% цены. Так понятнее?
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07.02.2021 17:07 Ответить
думающих здесь немного - не тот "формат"!
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07.02.2021 17:14 Ответить
а ты кацап думащий или просто кацапский наротив толкаеш
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07.02.2021 17:44 Ответить
а как думаешь, если бы США 99% ядерного топлива получало бы из Китая - ввели бы санкции против КНР?? У нас ВСЕ президенты 30 лет выращивали этот нарыв под названием ахметов и вот когда гнойник достиг гипертрофических размеров и отравляет весь организм, недалекие идиоты всеравно категорически против ЛЮБЫХ пилюль! если ничего не делать - через пару лет мы будем пользоваться светом от керосиновых ламп или покупать по цене золота электрику у ахметова! p.s. не нужно оскорблять человека, даже если он временно находится в яПольше.
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07.02.2021 18:00 Ответить
пігулки не допоможуть-тільки ампутація...
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07.02.2021 18:46 Ответить
этот вор(ахметов) уже 30 лет пытается получить американскую визу - ВСЕ БЕСПОЛЕЗНО! в штатах хорошо знают что такое ахметов. а мы у себя три десятилетия разрешаем этому "гудку" нас обворовывать!
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07.02.2021 19:23 Ответить
тому що треба спитати з Антимонопольного комітету як це трапилось, що всі маневрові потужності у нас монополізував сепар Ахмєтов
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07.02.2021 18:01 Ответить
націоналізація частини активів ДТЕК врятує енергетичну галузь так само як націоналізація Приватбанку врятувала банківський сектор
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07.02.2021 18:02 Ответить
а автогаз дизтопливо и ядерное топливо из раши слабо запретить? только бла-бла-бла!
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07.02.2021 17:11 Ответить
Косой злодій
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07.02.2021 17:15 Ответить
на палю етого геруса и тех кто за ним
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07.02.2021 17:43 Ответить
Не знаю чи винуватий саме Герус, але якщо АЕС не можуть розпочати ремонт вчасно через брак коштів - то це вина у першу чергу Верховної Ради де, нагадаю, більшість у слуг урода та НКРЭКУ де всі рішення приймаються на користь ДТЕК
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07.02.2021 17:59 Ответить
Жаль, что Ляшко ему только рубашку порвал, надо было ему пасть разорвать до самых ушей.
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07.02.2021 22:31 Ответить
Сволочь косоглазая. Мало ему Ляшко в морду дал.
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07.02.2021 22:44 Ответить
Рашкін лобіст, наш ЗРАДНИК!!! ГАНЬБА ПРОДАЖНІЙ ВЛАДІ!!!
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08.02.2021 07:31 Ответить
долго еще этот косоглазый "иди куда смотришь - смотри куда идешь" будет загонять Украину в конвульсии? может его просто отбездвижить - дать что-нибудь для поноса, чтобы дней 10 несло... а там, смотришь, от обезвоживания подохнет...
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08.02.2021 09:55 Ответить
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