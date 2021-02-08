Назначение Маркаровой послом в США на финальном этапе, на стадии выхода указа президента, - Кулеба
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Вопрос назначения нового посла Украины в Соединенных Штатах Америки уже находится на финальном этапе.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал в интервью "Радио Свобода".
По словам Кулебы, процесс назначения посла Украины в США был запущен в начале декабря прошлого года. Украинским послом должна стать бывший министр финансов Оксана Маркарова.
"Она заканчивает реально уже все оформления. Назначение посла - это в среднем 6 месяцев от появления фамилии до отъезда этого человека уже непосредственно за границу. По-моему, в начале декабря мы запустили процесс по Маркаровой. Сейчас начало февраля, а мы уже на стадии выхода указа президента. То есть это финальный шаг", - сказал он.
Министр добавил, что после указа президента Маркарова получит американские визы и отправится в США.
"Ну и, безусловно, мы заинтересованы в том, чтобы и американский посол тоже в Киев приехал как можно быстрее. Я абсолютно доволен тем, как госпожа Квин поддерживает высокую динамику диалога между Украиной и США. Но посол - это посол", - подчеркнул Кулеба.
Маркарова занимала должность министра финансов Украины с 22 ноября 2018 года по 4 марта 2020 в правительствах Владимира Гройсмана и Алексея Гончарука.
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КПД будет абсолютно одинаковым
За інформацією проекту Схеми: корупція в деталях Оксана Маркарова та її чоловік Данило Волинець могли бути причетні до виведення напередодні банкрутства з «Актив-банку», який належав подружжю, на свою фірму нерухомості - історичного будинку по Борисоглібській вулиці на Подолі за ціною вдесятеро нижче від ринкової. Після банкрутства «Актив-банк» не зміг розрахуватись з усіма вкладниками[15].
Получив согласие США (агреман) на назначение Маркаровой послом в США Зеленский продолжает играть в тупые игры не выдавая указ о ее назначении.
В этом ему красиво (школа !) подыгрывает Ельченко, которому не хочется на пенсию с такого интересного места, рассказывая что он работает над личным контактом Зеленского с Байденом и вот-вот уж скоро зазвонит заветный телефон в кабинете Зеленского.
На самом деле Ельченко занят совсем другим - он работает над визитом главы ВР Разумкова в США.
І що вона там буде робити?
Міністр фінансів бубочкиного Гончарука, за правління якої з Єдиного казначейського рахунку країни, у невідомому напрямку, зникли 118 млрд гривень.
Гроші з ЄКР зникли, волання припинились. Як варіант.
Или выиграла конкурс кошельков или ОЧЕНЬ много знает про зеленую власть.
Да и все друзья по бизнесу на всех эшелонах власти были бы под рукой и к другу Байдену на рюмку чая всегда можно было бы наведываться по старой дружбе и решать вопросы.
- Єрмаку іще не занесли?
- Чи Бубочка ручку шукає?