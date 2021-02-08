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Новости Политика Украины
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Назначение Маркаровой послом в США на финальном этапе, на стадии выхода указа президента, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Назначение Маркаровой послом в США на финальном этапе, на стадии выхода указа президента, - Кулеба

Вопрос назначения нового посла Украины в Соединенных Штатах Америки уже находится на финальном этапе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал в интервью "Радио Свобода".

По словам Кулебы, процесс назначения посла Украины в США был запущен в начале декабря прошлого года. Украинским послом должна стать бывший министр финансов Оксана Маркарова.

"Она заканчивает реально уже все оформления. Назначение посла - это в среднем 6 месяцев от появления фамилии до отъезда этого человека уже непосредственно за границу. По-моему, в начале декабря мы запустили процесс по Маркаровой. Сейчас начало февраля, а мы уже на стадии выхода указа президента. То есть это финальный шаг", - сказал он.

Читайте также: Указ о назначении Маркаровой послом в США появится в ближайшее время, - замглавы ОП Жовква

Министр добавил, что после указа президента Маркарова получит американские визы и отправится в США.

"Ну и, безусловно, мы заинтересованы в том, чтобы и американский посол тоже в Киев приехал как можно быстрее. Я абсолютно доволен тем, как госпожа Квин поддерживает высокую динамику диалога между Украиной и США. Но посол - это посол", - подчеркнул Кулеба.

Маркарова занимала должность министра финансов Украины с 22 ноября 2018 года по 4 марта 2020 в правительствах Владимира Гройсмана и Алексея Гончарука.

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Топ комментарии
+10
Точп не за досягнення у дипломатії. 😊 А про приховані таланти немає відкритої інформації. ☺️ А якщо серйозно, то це просто безвідпвідальність - відряджати послом у країну, яка є найголовнішим стратегічним партнером людину без відповідних знань, навичок, освіти, не кажучи вже про досвід. США - це не Папуа-Нова Гвінея. І до речі, призначення Маркарової Штати можуть зрозуміти, як натяк на те, що цей напрям для України не важливий.
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07.02.2021 12:50
+8
Я в шоці, в принципі, як і останні майже два роки
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07.02.2021 12:33
+8
про приховані таланти трохи таки є
За інформацією проекту Схеми: корупція в деталях Оксана Маркарова та її чоловік Данило Волинець могли бути причетні до виведення напередодні банкрутства з «Актив-банку», який належав подружжю, на свою фірму нерухомості - історичного будинку по Борисоглібській вулиці на Подолі за ціною вдесятеро нижче від ринкової. Після банкрутства «Актив-банк» не зміг розрахуватись з усіма вкладниками[15].
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07.02.2021 12:54
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Правила форума Совет форумчан
С таким же успехом во дворе нашего посольства можно было забетонировать столб
КПД будет абсолютно одинаковым
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07.02.2021 12:31 Ответить
А де кращих знайти? Якщо розумніші, то злодюги, а тупі і в уряді потрібні.
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07.02.2021 12:45 Ответить
А Чалий вам чим не такий?Тим,що Зеленському дупу не вилизував?
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07.02.2021 13:46 Ответить
Я в шоці, в принципі, як і останні майже два роки
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07.02.2021 12:33 Ответить
і за які такі геніяльні досягнення це призначення?
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07.02.2021 12:35 Ответить
Точп не за досягнення у дипломатії. 😊 А про приховані таланти немає відкритої інформації. ☺️ А якщо серйозно, то це просто безвідпвідальність - відряджати послом у країну, яка є найголовнішим стратегічним партнером людину без відповідних знань, навичок, освіти, не кажучи вже про досвід. США - це не Папуа-Нова Гвінея. І до речі, призначення Маркарової Штати можуть зрозуміти, як натяк на те, що цей напрям для України не важливий.
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07.02.2021 12:50 Ответить
про приховані таланти трохи таки є
За інформацією проекту Схеми: корупція в деталях Оксана Маркарова та її чоловік Данило Волинець могли бути причетні до виведення напередодні банкрутства з «Актив-банку», який належав подружжю, на свою фірму нерухомості - історичного будинку по Борисоглібській вулиці на Подолі за ціною вдесятеро нижче від ринкової. Після банкрутства «Актив-банк» не зміг розрахуватись з усіма вкладниками[15].
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07.02.2021 12:54 Ответить
Сподіваються, що Маркарову як фінансист знайде спільну мову з МВФ, або обгрунтовано доведе чому Україні потрібні кредити на великі крадівництва. Вона очолювала Мінфін, коли країні треба було отримати мікро транш у від наших західних партнерів і пішла на те аби Укренерго тимчасово передати з Міненерго до Мінфіну. Транш отримали у 2019, а далі Укренерго оперативно стало збитковим. Я не знаю чи повернули його під вплив Міненерго, але Маркарову здобула у зеБєнєй не аби який авторитет. І ось її пхають на посла у США. Тому я в шоці
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07.02.2021 12:57 Ответить
*потрібно Маркарова - усюди
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07.02.2021 12:59 Ответить
це багато пояснює.
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07.02.2021 13:00 Ответить
за такие же как и у всех послов...либо ссылка, либо за бабло
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07.02.2021 13:20 Ответить
на висилку не дуже якось схоже.
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07.02.2021 13:23 Ответить
значит второе)
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07.02.2021 13:26 Ответить
Призначення Маркарової послом у США на фінальному етапі, на стадії виходу указу президента, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9193
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07.02.2021 13:29 Ответить
Призначення Маркарової послом у США на фінальному етапі, на стадії виходу указу президента, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4040
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07.02.2021 13:39 Ответить
Ну такого ще не було, такий сюрприз від Кульбаби. Довго тужився, але нарешті вродив.
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07.02.2021 12:39 Ответить
tZE inform

Получив согласие США (агреман) на назначение Маркаровой послом в США Зеленский продолжает играть в тупые игры не выдавая указ о ее назначении.
В этом ему красиво (школа !) подыгрывает Ельченко, которому не хочется на пенсию с такого интересного места, рассказывая что он работает над личным контактом Зеленского с Байденом и вот-вот уж скоро зазвонит заветный телефон в кабинете Зеленского.
На самом деле Ельченко занят совсем другим - он работает над визитом главы ВР Разумкова в США.
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07.02.2021 12:47 Ответить
комментарий отмечен как спам
эту воровку послом к вору байдену
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07.02.2021 12:48 Ответить
Донне дніще.
І що вона там буде робити?
Міністр фінансів бубочкиного Гончарука, за правління якої з Єдиного казначейського рахунку країни, у невідомому напрямку, зникли 118 млрд гривень.
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07.02.2021 13:01 Ответить
Чому в невідомому?Цей напрямок бородатій бабусі ще й як відомий.
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07.02.2021 13:49 Ответить
З приходом ВАЗеленського мусувалась тема п'ятирічного "боргу" перед доМбасітами.
Гроші з ЄКР зникли, волання припинились. Як варіант.
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07.02.2021 15:14 Ответить
Надежда проста и понятна - толковая баба должна еффективно выпрашивать в Штатах побольше бабла!
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07.02.2021 13:06 Ответить
"Фінансист на посаді посла у США повинен вибивати гроші із МВФ" Зелена логіка Призначення Маркарової послом у США на фінальному етапі, на стадії виходу указу президента, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3653
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07.02.2021 13:09 Ответить
Дурдом продовжується...
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07.02.2021 13:11 Ответить
Одна пришелепкувата вже була послицею, тепер ще одна буде.
Призначення Маркарової послом у США на фінальному етапі, на стадії виходу указу президента, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5724
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07.02.2021 13:23 Ответить
Помним-помним как Королева Елизабет с неё балдела. Если бы королеву заранее предупредили, она бы тоже бантик одела. Она тётка простая!
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07.02.2021 14:34 Ответить
Схожа на Юзіка, коли вже введуть фейсконтрол.
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07.02.2021 13:24 Ответить
Лицо выпрямляльщицы рельсов из тамбова.фамилия армянского дашнака,репутация винницкой финансовой махинаторши ,и все это позорище будет представлять Украину в США.
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07.02.2021 13:28 Ответить
Яке позорище сидить на троні, такі і посли у нього.
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07.02.2021 13:32 Ответить
Фiнансовий потiк Украiна-США не повинен перерватися.Хохол повинен працювати як воляка за кордоном або здохнути на незабаром проданiй землi чужинцям та своiм,доморощенним злочинцям...
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08.02.2021 06:08 Ответить
Это нужно было Авакяну.Его поддерживающий канал,вопреки желаниям Порошенко,оттуда.Теперь концы вообще будет не найти.
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07.02.2021 15:18 Ответить
Если девушка воровка, и это всем известно - то такое отношение будет к ней и в США. Особенно если брать общепринятую в США принципиальность - такой посол сразу окажется на самом дне общественного мнения. Ну, и к тому же, США ещё могут и отказать такому назначению, неважнокакие достоинства она проявила у Коломойского и остальных бездарей, чмырящих Украину. Потому что эти достоинства в США - и не достоинства, а недостатки воспитания и признаки деградации - в основном умственной.
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07.02.2021 13:30 Ответить
знаный в дипломатической мировой среде, украинский "зеленый" дипломат Призначення Маркарової послом у США на фінальному етапі, на стадії виходу указу президента, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6652
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07.02.2021 14:16 Ответить
США давно дали согласие на назначение Маркаровой послом в их страну. Сделано это было при Трампе и подтверждено при Байдене. Очевидно, что лохи в Госдепе не читают комментарии на Цензоре
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07.02.2021 14:25 Ответить
Краще б в Папуа Нову Гвінею. Щоб її там папуаси з'їли.
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07.02.2021 14:28 Ответить
Я думал, что ее посадят, а ее назначили.
Или выиграла конкурс кошельков или ОЧЕНЬ много знает про зеленую власть.
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07.02.2021 14:30 Ответить
Лучше бы назначили Колю Тищенко. Через пол года Госдеп был бы как шелковый, выполнял бы все просьбы Зеленского. Лишь бы Коля не открывал рот, чтобы Госдеп не был на грани сумашествия.
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07.02.2021 14:36 Ответить
Неужели не нашлось кандидата из действующих послов ,требующих законной ротации как за заслуги , так и по профессиональным качествам ? Или даже послов стали назначать по договорняку , не обращая внимание на диплом ? Хто зна , може хтось гріє для себе резервне містечко , не вічно ж папірці підносити ... ?
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07.02.2021 14:41 Ответить
Протореним шляхом невпинних реформаторів...

Призначення Маркарової послом у США на фінальному етапі, на стадії виходу указу президента, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5552
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07.02.2021 15:02 Ответить
Прямо эпохальное событие, надо во всех новостях сообщить. Эту толстожопую ворюжку назначат главным попрошайкой страны.
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07.02.2021 15:16 Ответить
То є позашлюбна сестра наташі корчак
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07.02.2021 15:17 Ответить
Петр Порошенко был бы лучшим послом в США. Диплом - по профилю.
Да и все друзья по бизнесу на всех эшелонах власти были бы под рукой и к другу Байдену на рюмку чая всегда можно было бы наведываться по старой дружбе и решать вопросы.
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07.02.2021 15:42 Ответить
Коли вона встигла закінчити Трускавецький університет?
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07.02.2021 16:31 Ответить
АМІНЬ!
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07.02.2021 16:39 Ответить
Маємо надію не папа Кулєби, савєцкій діпломат зараз посол в Казахстані, її натаскує на дипломатичний фах, й головне - не ЄРМАК ! ???
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07.02.2021 16:42 Ответить
"Призначення Маркарової послом у США на фінальному етапі, на стадії виходу указу президента"- це як розуміти?

- Єрмаку іще не занесли?
- Чи Бубочка ручку шукає? Призначення Маркарової послом у США на фінальному етапі, на стадії виходу указу президента, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3603
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07.02.2021 17:51 Ответить
скоріше друге
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07.02.2021 19:50 Ответить
 
 