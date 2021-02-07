ОМОНовцы прямо в отделе полиции выпустили 36 пуль в 34-летнего экс-главу села в Дагестане, - росСМИ

Бывшего главу села Новокули в Дагестане, 34-летнего Абакара Капланова убили вечером 6 февраля 2021 года в одном из отделов полиции в Махачкале. Его застрелили в кабинете начальника уголовного розыска в Советском районе Махачкалы

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Meduza, об этом сообщает "Интерфакс", ссылаясь на информированный источник. РИА Новости в то же время сообщает, что бывшего главу села убили в кабинете начальника Советского РОВД Махачкалы.

Троюродный брат убитого Рамазан Султанов сообщил телеканалу РЕН, что вечером 6 февраля Капланова "загнали" в РОВД из-за заявления "на счет какой-то земли". Он рассказал, что убийство совершили односельчане его брата. Причиной убийства мог стать спор из-за земельного участка, сообщили в МВД Дагестана.

"Интерфакс" утверждает, что к случившемуся могут быть причастны бойцы ОМОНа. Baza уточняет, что это братья Курбановы, бойцы 1-й оперативной роты ОМОНа дагестанской Росгвардии. По данным издания, они выстрелили в Капланова из двух пистолетов Ярыгина по 18 раз каждый. Официально это не подтверждено, в Следственном комитете по Дагестану лишь говорят о "множественных огнестрельных ранениях". В СК подтвердили, что в убийстве подозревают двоих сотрудников Росгвардии, их уже задержали.

После убийства Абакара Капланова у отдела полиции в Махачкале собрались около 300 жителей села Новокули, рассказали в республиканском МВД. Родственники и друзья убитого требовали, чтобы им выдали подозреваемых, утверждает Baza. В толпе слышали выстрелы, сообщает РЕН. Для охраны правопорядка на место прибыли более 140 полицейских.

В Росгвардии сообщили, что ведомство "приложит все усилия для полного, всестороннего и объективного рассмотрения всех обстоятельств произошедшего". После убийства на место происшествия прибыл начальник управления Росгвардии по Дагестану Магомед Баачилов. Для охраны также задействовали бойцов Росгвардии.

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СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве.