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ОМОНовцы прямо в отделе полиции выпустили 36 пуль в 34-летнего экс-главу села в Дагестане, - росСМИ

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

ОМОНовцы прямо в отделе полиции выпустили 36 пуль в 34-летнего экс-главу села в Дагестане, - росСМИ

Бывшего главу села Новокули в Дагестане, 34-летнего Абакара Капланова убили вечером 6 февраля 2021 года в одном из отделов полиции в Махачкале. Его застрелили в кабинете начальника уголовного розыска в Советском районе Махачкалы

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Meduza, об этом сообщает "Интерфакс", ссылаясь на информированный источник. РИА Новости в то же время сообщает, что бывшего главу села убили в кабинете начальника Советского РОВД Махачкалы.

Троюродный брат убитого Рамазан Султанов сообщил телеканалу РЕН, что вечером 6 февраля Капланова "загнали" в РОВД из-за заявления "на счет какой-то земли". Он рассказал, что убийство совершили односельчане его брата. Причиной убийства мог стать спор из-за земельного участка, сообщили в МВД Дагестана.

"Интерфакс" утверждает, что к случившемуся могут быть причастны бойцы ОМОНа. Baza уточняет, что это братья Курбановы, бойцы 1-й оперативной роты ОМОНа дагестанской Росгвардии. По данным издания, они выстрелили в Капланова из двух пистолетов Ярыгина по 18 раз каждый. Официально это не подтверждено, в Следственном комитете по Дагестану лишь говорят о "множественных огнестрельных ранениях". В СК подтвердили, что в убийстве подозревают двоих сотрудников Росгвардии, их уже задержали.

После убийства Абакара Капланова у отдела полиции в Махачкале собрались около 300 жителей села Новокули, рассказали в республиканском МВД. Родственники и друзья убитого требовали, чтобы им выдали подозреваемых, утверждает Baza. В толпе слышали выстрелы, сообщает РЕН. Для охраны правопорядка на место прибыли более 140 полицейских.

В Росгвардии сообщили, что ведомство "приложит все усилия для полного, всестороннего и объективного рассмотрения всех обстоятельств произошедшего". После убийства на место происшествия прибыл начальник управления Росгвардии по Дагестану Магомед Баачилов. Для охраны также задействовали бойцов Росгвардии.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Я тебя сейчас въ#бу, п#дар! Ты что, бл#дь!" - омоновец избил журналиста во время протестов в Москве. ВИДЕО

СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве.

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Топ комментарии
+63
у світі тварин...
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07.02.2021 12:31
+28
"Из жизни начальника уголовного розыска". Вторая серия.
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07.02.2021 12:32
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Каратели кровавого кремлевского режима.. Свободу Дагестану
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07.02.2021 12:33
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ОМОНівці безпосередньо у відділі поліції випустили 36 куль у 34-річного ексглаву села в Дагестані, - росЗМІ - Цензор.НЕТ 3999
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07.02.2021 13:48 Ответить
Зараз Кадирін заяве, що то був американський шпигун з бомбою у руці, а вбивці - герої та його затримували, коли він хотів взорвати портрет Путіна....
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07.02.2021 13:48 Ответить
Леночка,вы блондиночка?При чем Кадыров к Дагестану?Жители Ичкерии и Дагестана имеют тысячелетнюю историю вражды.Не показывай свою невежественность и,лучше,не называй никаких имен и фамилий...
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07.02.2021 14:38 Ответить
Прикол в том, что свининовый рамзанка дыров не имеет отношения к Ичкерии...
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14.02.2021 15:41 Ответить
Якби ще нас минуло таке лихо вбивати по таких мотивах. А Закон про ринок землі почне діяти через півроку, не виключено, що почнеться розгул рейдерства і т.п. та і ще зі стріляниною.
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07.02.2021 13:49 Ответить
Пане Анатолий,так значит новость о том,что в Украине хотят срочно легализовать свободную продажу пистолетов,вы пропустили?А люди уже готовятся к рынку земли...
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07.02.2021 14:42 Ответить
Як кажуть, хотіти - не шкідливо. І без цих пістолетів зброї вистачає. А за землю вже і зараз без зброї готові один одному в горло вчепитися, особливо фермери з селянами.
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07.02.2021 16:02 Ответить
нашел разбор этой новости на рф-ском сайте (не искал, само вылезло). покойный - конкретный отморозок, давно пытается подмять под себя всю землю, до которой только может дотянуться. к несогласным приезжают бандиты, налоговая, санэпидем, вообщем, все, кто только может осложнить жизнь настолько, чтобы человек (или "юрик") уступил права собственности за 1/5-1/3 ее стоимости. и вот ..уел настолько, что пришел к ментам на работу, начал быковать, а те и рады совместить приятное с полезным - выпустили по обойме каждый. так что говно оно везде говно.
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07.02.2021 14:10 Ответить
ну да, тебе само вылезло кремлинское информационное говно и ты его радостно уплёл)
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14.02.2021 15:39 Ответить
мне очень, очень интересно твое мнение
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15.02.2021 07:16 Ответить
Ай-да малатцы! Настоящие джигиты!
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07.02.2021 14:10 Ответить
Царство Небесне! Яка дикість в РФії...
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07.02.2021 14:28 Ответить
До речі, не дарма у нас одночасно с продажом землі хочуть дозволити населенню мати пістолети...
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07.02.2021 14:47 Ответить
Ну так референдум і вперед до Азейбарджану. А там і Чечня теж підтягнеться.
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07.02.2021 14:56 Ответить
ТАК ПУСТЬ ДАГЕСТАНЦЫ УБЬЮТ ОМОНОВЦЕВ И ИХ СЕМЬИ !!! И ТЕХ КТО ИХ ОСУЖДАЕТ !) СМЕРТЬ ЗА СМЕРТЬ !!!
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07.02.2021 15:11 Ответить
Схоже в пістолета Яригіна дуже легкий спуск.....
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07.02.2021 15:13 Ответить
витя , ты сам с пя стрелял ? или так свиснул ? типо бывалый
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07.02.2021 16:53 Ответить
А можливо в московитів появилась якась вкрадена розробка, щось на кшталт Узі з автоматичним режимом стрільби . Ось і вийшло: зброю даг отримав,а інструкцію прочитати по московитському не зміг, бо не вміють вони читати більшість на могучому.Був.там недовго, спогади незабутні.
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07.02.2021 17:10 Ответить
гари гари Раша ясно , чтоб нигде не гасло!
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07.02.2021 15:38 Ответить
пукин напишет что это амоубийство
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07.02.2021 16:01 Ответить
Яке прикре самогубство москаля!
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07.02.2021 16:24 Ответить
новость из серии , дикари кого-то сожрали , да и хер с ними - чем их меньше , тем нам лучше
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07.02.2021 16:58 Ответить
Уничтожают непокорных рабов.
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07.02.2021 17:04 Ответить
масквечкала дикие ***** даже при ватном донате
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07.02.2021 18:26 Ответить
Это кто-то из омоновцев сделал нечаянно. Хотел один раз стрельнуть, а получилось 36. Хотя магазин всего на 30. Но там много несовпадений. Голове аула вообще 34 года было.
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07.02.2021 18:26 Ответить
Вот блин,всех больше должно волновать что случилось в Дагестане чем то что с нового года уже убиты 6 воинов ООС и один Бог ведает сколько раненых и покалеченых.Так как верить тем кто говорит о перемирии верить просто НЕВОЗМОЖНО.
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07.02.2021 22:45 Ответить
это прямо не расия, а какая-то терминатория 6-го измерения... да пусть все до единого друг друга перестреляют... пофиг... что украинская власть делает для того, чтобы защитники Украины не гибли, а дохли такие падлы как соска бондаренко, мыршавый дубинскийголовойобстол, рабинович-фошызд?
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08.02.2021 10:23 Ответить
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