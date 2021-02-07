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В Киеве и областях с сильными снегопадами возможны ограничения движения большегрузного транспорта и автобусов, - Нацполиция

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

В Киеве и областях с сильными снегопадами возможны ограничения движения большегрузного транспорта и автобусов, - Нацполиция

В Нацполиции не исключают, что на территории заснеженных областей, а также в столице возможны ограничения движения большегрузного транспорта и автобусов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

"Эти меры необходимы, чтобы защитить жизнь и здоровье всех участников дорожного движения, которое может оказаться под угрозой из-за непогоды", - подчеркивают в Нацполиции.

При этом правоохранители призывают по возможности воздержаться от поездок на собственном транспорте.

В сообщении напоминается, что на дорогах страны ожидается гололедица. 8 и 9 февраля сильный снег и метели охватят западные, северные, центральные и восточные области Украины. 8 февраля в южных областях и на Прикарпатье ожидается снег с переходом в дождь, гололед и налипание мокрого снега. На Закарпатье - дождь. Днем 9 февраля синоптики прогнозируют на западе и юге страны прекращение осадков.

"Сейчас ситуация на дорогах, где ожидается непогода, контролируемая и проезд по автомобильным дорогам государственного значение обеспечен. Коммунальные организации обрабатывают проезжие части противогололедными средствами", - подчеркивают в Нацполиции.

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"В дальнейшем, чтобы предотвратить осложнение движения и содействовать эффективной работе коммунальных служб, на территории заснеженных областей, а также в столице возможно ограничение движения большегрузного транспорта и автобусов", - отмечают в ведомстве.

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Топ комментарии
+5
Лютий тиждень лютого...
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07.02.2021 12:52
+4
Большегрузный транспорт возит товары и продукты, зачастую первой необходимости, личный транспорт возит жопы и паркуеться где угодно, мешая тем самым убирать снег комунальным службам. Неправильная трактовка - воздержаться от поездок на личном транспорте, ЗАПРЕЩЕНО пользоваться личным транспортом при уже жёлтой шкале чрезвычайного положения. Тогда и улицы прочистить можно, и движение общественного транспорта будет без затруднений. Ничего, корона не спадёт, если кто-то прокатаеться на транспорте вместо личного жоповоза. А то только все гаразд возмущаться: коммунальные службы не работают, никто не убирает. У нас же как: висит объявление не ставить транспорт под домом, будут сбивать сосульки шоб голову не пришибло, и все насрали на это с высоты падения сосульки. Як стояло так и стоит.
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07.02.2021 14:00
+4
Мостом пользуются каждый день, а такие аномальные снегопады бывают крайне редко. Чтобы обеспечить Киев снегоуборочной техникой под аномальные снегопады, нужно не построить несколько десятков таких мостов. А кто будет содержать эту технику все остальное время? Кстати, снегоуборочная техника бессильна против припаркованных в правом ряду авто.
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07.02.2021 14:01
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Лютий...
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07.02.2021 12:51 Ответить
Лютий тиждень лютого...
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07.02.2021 12:52 Ответить
музыка, ВСУ и Правый сектор.
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07.02.2021 13:01 Ответить
не "возможны", а будут!

Зато на стеклянном мосту ограничений не будет.

Кто бы подсчитал,- сколько снегоуборочной техники можно было купить на деньги вложенные в мост.
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07.02.2021 13:04 Ответить
Мостом пользуются каждый день, а такие аномальные снегопады бывают крайне редко. Чтобы обеспечить Киев снегоуборочной техникой под аномальные снегопады, нужно не построить несколько десятков таких мостов. А кто будет содержать эту технику все остальное время? Кстати, снегоуборочная техника бессильна против припаркованных в правом ряду авто.
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07.02.2021 14:01 Ответить
Ласковый зверь Мостом пользуются каждый день, а такие...
И чего по нему ходитьведь он ведёт практически в никуда...
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08.02.2021 03:10 Ответить
Сиди дома, притула донецкая У Києві та областях із сильними снігопадами можливі обмеження руху великовантажного транспорту та автобусів, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 2560
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07.02.2021 15:56 Ответить
Я то дома, с семьёй... Не то, что ты с Дуней Кулаковой У Києві та областях із сильними снігопадами можливі обмеження руху великовантажного транспорту та автобусів, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 714 .
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08.02.2021 03:03 Ответить
Большегрузный транспорт возит товары и продукты, зачастую первой необходимости, личный транспорт возит жопы и паркуеться где угодно, мешая тем самым убирать снег комунальным службам. Неправильная трактовка - воздержаться от поездок на личном транспорте, ЗАПРЕЩЕНО пользоваться личным транспортом при уже жёлтой шкале чрезвычайного положения. Тогда и улицы прочистить можно, и движение общественного транспорта будет без затруднений. Ничего, корона не спадёт, если кто-то прокатаеться на транспорте вместо личного жоповоза. А то только все гаразд возмущаться: коммунальные службы не работают, никто не убирает. У нас же как: висит объявление не ставить транспорт под домом, будут сбивать сосульки шоб голову не пришибло, и все насрали на это с высоты падения сосульки. Як стояло так и стоит.
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07.02.2021 14:00 Ответить
тротуари від снігу прибирати теж "жоповози" заважають?
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07.02.2021 14:20 Ответить
Если ты не в состоянии заработать на машину то это твои проблемы , но когда перестанет душить жаба , то поинтересуйся за какой хрен строятся дороги , наполняется бюджет за счет акцизов и какую часть в бюджете занимают акцизы и прочие налоги с топлива .
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07.02.2021 14:44 Ответить
В общественном транспорте корона не спадет, а подхватится У Києві та областях із сильними снігопадами можливі обмеження руху великовантажного транспорту та автобусів, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 3439
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07.02.2021 15:57 Ответить
зачем делать ерунду? Можно ж просто почистить дороги!!!!
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07.02.2021 16:12 Ответить
зрада!!!
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07.02.2021 16:21 Ответить
 
 