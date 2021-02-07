Глава МИД Эстонии разочарована визитом Борреля в Москву: время выбрано неудачно, вопрос агрессии РФ против Украины не поднимался
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Министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс (Eva-Maria Liimets) подвергла критике визит верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля в Москву.
"Время визита было неудачным. Еще до визита я говорила, что одним из предварительных условий этого визита должна быть возможность встретиться с Алексеем Навальным. 2 февраля я осудила вынесенный в России судом тюремный приговор Навальному и, как и другие лидеры Европы и США, потребовала его немедленного освобождения", - сообщила Лийметс в воскресенье СМИ Эстонии, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Лийметс считает, что Боррель должен был на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым отметить, что государства-члены ЕС потребовали введения санкций против России за систематические и обширные нарушения прав человека.
Она также напомнила, что Эстония была одним из государств-членов ЕС, поднявших вопрос о введении санкций.
Глава МИД выразила сожаление, что Боррель не поднял на пресс-конференции вопроса об осуждении Евросоюзом "продолжающейся агрессии России на Востоке Украины, аннексии Крыма и торпедирования Минских соглашений со стороны России".
Она назвала "вызывающим вопросы" поздравление России в связи с вакциной Sputnik-V с учетом "враждебного отношения к западным вакцинам".
Разочарование у Лийметс вызвала и прозвучавшая на пресс-конференции "критика крупнейшего союзника Эстонии Соединенных штатов Америки".
Она отметила, что хотела бы встретиться с Боррелем в ближайшее время, чтобы обсудить результаты визита. "Пока же эстонские дипломаты работают во имя того, чтобы мы смогли уже в ближайшие дни при первой возможности обсудить на уровне депутатов государств-членов ЕС визит в Москву и наши дальнейшие отношения с Россией", - сказала Лийметс.
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6 сентября 2018 года Украина подписала с норвежской компанией NBT договор о строительстве ветроэлектростанции в Херсонской области, недалеко от административной границы с Крымом.
Тот с серьезнім видом вещал, что єтот поц везет плешивому чуть ли не черную метку от запада
Но выглядело это все как пассивный минет )))
А я уже раз несколько на стримах доводил его до нервного крика и обещаю продолжать
К счастью США бдят, да и в Восточной Европе никто не хочет в неосовок. Так что сладкие путинские мечты о неосовке обернуться сцарю Воффке конской *******.
но, мечет ЕС жемчуга перед свиньями !
Что собственно и показало, как и уровень дипломата, так и уровень подготовки.
Здесь вывод один, Европой сейчас рулят "дятлы", и как бы сильно надеятся на них не стоит.
Других вариантов с полной Победой у нас нет.
Пан Гетьман Петро Олексійович, займіться цим питаням, й чим скоріш, тим краще.
Т.е. осуждают только на словах "на кухне".