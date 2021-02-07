Глава МИД Эстонии разочарована визитом Борреля в Москву: время выбрано неудачно, вопрос агрессии РФ против Украины не поднимался

Министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс (Eva-Maria Liimets) подвергла критике визит верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля в Москву.

"Время визита было неудачным. Еще до визита я говорила, что одним из предварительных условий этого визита должна быть возможность встретиться с Алексеем Навальным. 2 февраля я осудила вынесенный в России судом тюремный приговор Навальному и, как и другие лидеры Европы и США, потребовала его немедленного освобождения", - сообщила Лийметс в воскресенье СМИ Эстонии, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Лийметс считает, что Боррель должен был на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым отметить, что государства-члены ЕС потребовали введения санкций против России за систематические и обширные нарушения прав человека.

Она также напомнила, что Эстония была одним из государств-членов ЕС, поднявших вопрос о введении санкций.

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Глава МИД выразила сожаление, что Боррель не поднял на пресс-конференции вопроса об осуждении Евросоюзом "продолжающейся агрессии России на Востоке Украины, аннексии Крыма и торпедирования Минских соглашений со стороны России".

Она назвала "вызывающим вопросы" поздравление России в связи с вакциной Sputnik-V с учетом "враждебного отношения к западным вакцинам".

Разочарование у Лийметс вызвала и прозвучавшая на пресс-конференции "критика крупнейшего союзника Эстонии Соединенных штатов Америки".

Она отметила, что хотела бы встретиться с Боррелем в ближайшее время, чтобы обсудить результаты визита. "Пока же эстонские дипломаты работают во имя того, чтобы мы смогли уже в ближайшие дни при первой возможности обсудить на уровне депутатов государств-членов ЕС визит в Москву и наши дальнейшие отношения с Россией", - сказала Лийметс.