Кулеба о разговоре Байдена и Зеленского: Президент США сейчас занят внутриполитической повесткой, будем искать дату контакта
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Дата первого контакта президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена пока не определена.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал в интервью "Радио Свобода".
По словам министра, сначала надо договориться о разговоре глав двух стран, а затем его ожидать. В то же время этот вопрос обсуждался с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
"Господин Блинкен в разговоре ... подчеркнул, что он хотел как можно раньше поговорить с Украиной. Так и произошло на четвертый день его пребывания в офисе. Это политический сигнал о приоритетности Украины и о ее важности для Соединенных Штатов. Мы очень этот сигнал ценим", - сказал Кулеба.
В то же время глава МИД отметил, что Байден сейчас занимается внутренними вопросами. "Я поднял вопрос разговора лидеров, безусловно ... они поговорят. Очевидно, что они поговорят. Но сейчас президент Байден занимается вопросами внутриполитической повестки дня. Мы будем искать дату, когда контакт между ними произойдет. Это дипломатическими путями будет подготовлено", - высказался министр.
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Never. Biden
они бывшие сотрудники ГРУ ?
Получив согласие США (агреман) на назначение Маркаровой послом в США Зеленский продолжает играть в тупые игры не выдавая указ о ее назначении. В этом ему красиво (школа !) подыгрывает Ельченко, которому не хочется на пенсию с такого интересного места, рассказывая что он работает над личным контактом Зеленского с Байденом и вот-вот уж скоро зазвонит заветный телефон в кабинете Зеленского. На самом деле Ельченко занят совсем другим - он работает над визитом главы ВР Разумкова в США.
Василий Бурба, занимавший пост главы Главного управления разведки Минобороны Украины, несет ответственность за провал операции украинских спецслужб по выманиванию "вагнеровцев" из России через Минск в июле 2020 года.
Об этом в своем Телеграм-канале сообщил бывший первый заместитель председателя СБУ Дмитрий Нескоромный.
По его словам, Бурба, понимая, что глава Офиса президента Андрей Ермак, не имея допуска, не может быть посвящен в детали, рассказал на совещании в ОП подробности операции с "вагнеровцами".
После чего он, по словам Нескоромного, лично передал "сотруднику ФСБ по фамилии Харитонов" информацию об операции "Вагнер".
"Это одна из самых удачных операций ФСБ, проведенных в Украине за последнее время. Была не просто сорвана наша операция в Минске, но и подорвано доверие общества и личного состава спецслужб к президенту", - написал Нескоромный.
Привет, Вовка!
Джозеф Байден красиво выступил в Госдепе. И передал привет ВВХ, как без этого. Думаю, Кремлю не очень понравилось. А чего они ждали? Натирки мазями и массажа?
Но банка вазелина, пассатижи и паяльник вызывали некоторую настороженность? Правильно вызывали. Цитирую президента США: "Я дал ясно понять президенту Путину, что я - не такой как мой предшественник. И дни, когда США пасовали перед агрессивными действиями России, закончились. Если это будет нужно для защиты интересов США, я готов заставить Россию платить большую цену. И мы сможем эффективнее противостоять России, если будем действовать в координации с нашими партнерами".
И дальше по списку предательств.