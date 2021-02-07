Кулеба о разговоре Байдена и Зеленского: Президент США сейчас занят внутриполитической повесткой, будем искать дату контакта

Дата первого контакта президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена пока не определена.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал в интервью "Радио Свобода".

По словам министра, сначала надо договориться о разговоре глав двух стран, а затем его ожидать. В то же время этот вопрос обсуждался с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

"Господин Блинкен в разговоре ... подчеркнул, что он хотел как можно раньше поговорить с Украиной. Так и произошло на четвертый день его пребывания в офисе. Это политический сигнал о приоритетности Украины и о ее важности для Соединенных Штатов. Мы очень этот сигнал ценим", - сказал Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прошли дни, когда США уступали перед лицом агрессии России, - Байден

В то же время глава МИД отметил, что Байден сейчас занимается внутренними вопросами. "Я поднял вопрос разговора лидеров, безусловно ... они поговорят. Очевидно, что они поговорят. Но сейчас президент Байден занимается вопросами внутриполитической повестки дня. Мы будем искать дату, когда контакт между ними произойдет. Это дипломатическими путями будет подготовлено", - высказался министр.