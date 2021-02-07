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Канцлер Австрии Курц готов прививаться российской и китайской вакциной: Если препарат будет одобрен в Европе

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Канцлер Австрии Курц готов прививаться российской и китайской вакциной: Если препарат будет одобрен в Европе

Канцлер Австрии Себастьян Курц готов привиться российской вакциной от коронавируса "Спутник V" в случае если ее одобрят в Европе.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом он рассказал в интервью изданию Welt am Sonntag.

Канцлер хочет, чтобы российская и китайская вакцины от коронавируса производились в Австрии после их одобрения.

"Австрия обязательно попытается предоставить производственные мощности соответствующих отечественных компаний для производства российских или китайских вакцин. Так же как и для производителей из других стран", - отметил Курц.

Он подчеркнул, что речь идет о том, чтобы получить как можно больше безопасной вакцины как можно скорее - независимо от того, кто ее разработал.

При этом он готов сделать прививки как российским, так и китайским препаратами.

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"Да, если вакцины будут одобрены в Европе", - сказал политик.

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Топ комментарии
+4
Есть много фактов что ультраправый радикал Курц берет деньги для себя лично из Кремля.
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07.02.2021 15:51
+4
За акции Газпрома немчура готова и Новичком своих граждан уколоть
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07.02.2021 16:29
+3
Кто -то пьет виски, кто бухает самогон. Распереживались. Пусть у корпораций голова болит. У нас вообще меньше 50% готовы прививаться. Благодаря умным действиям зеленой жабы и выводку его пуголовков
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07.02.2021 15:41
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Ноу проблем.
Едь к орбану он тебя уколет)
Хангрия теж европа)
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07.02.2021 21:29 Ответить
Нет, он конечно не гей, но 20 баксов есть 20 баксов .
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07.02.2021 21:34 Ответить
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