Канцлер Австрии Курц готов прививаться российской и китайской вакциной: Если препарат будет одобрен в Европе
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Канцлер Австрии Себастьян Курц готов привиться российской вакциной от коронавируса "Спутник V" в случае если ее одобрят в Европе.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом он рассказал в интервью изданию Welt am Sonntag.
Канцлер хочет, чтобы российская и китайская вакцины от коронавируса производились в Австрии после их одобрения.
"Австрия обязательно попытается предоставить производственные мощности соответствующих отечественных компаний для производства российских или китайских вакцин. Так же как и для производителей из других стран", - отметил Курц.
Он подчеркнул, что речь идет о том, чтобы получить как можно больше безопасной вакцины как можно скорее - независимо от того, кто ее разработал.
При этом он готов сделать прививки как российским, так и китайским препаратами.
"Да, если вакцины будут одобрены в Европе", - сказал политик.
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