Канцлер Австрии Курц готов прививаться российской и китайской вакциной: Если препарат будет одобрен в Европе

Канцлер Австрии Себастьян Курц готов привиться российской вакциной от коронавируса "Спутник V" в случае если ее одобрят в Европе.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом он рассказал в интервью изданию Welt am Sonntag.

Канцлер хочет, чтобы российская и китайская вакцины от коронавируса производились в Австрии после их одобрения.

"Австрия обязательно попытается предоставить производственные мощности соответствующих отечественных компаний для производства российских или китайских вакцин. Так же как и для производителей из других стран", - отметил Курц.

Он подчеркнул, что речь идет о том, чтобы получить как можно больше безопасной вакцины как можно скорее - независимо от того, кто ее разработал.

При этом он готов сделать прививки как российским, так и китайским препаратами.

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"Да, если вакцины будут одобрены в Европе", - сказал политик.