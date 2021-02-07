РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
50378 посетителей онлайн
Новости Происшествия
142130 37
Гидрометцентр (142) погода (653)

Непогода в Украине: синоптики просят граждан завтра не выходить из дома без необходимости

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Непогода в Украине: синоптики просят граждан завтра не выходить из дома без необходимости

В понедельник, 8 февраля, в Украине ожидаются сложные погодные условия. Синоптики просят граждан безнеобходимости не выходить из дома.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Укргидрометцентра в Facebook.

"Водителей и пешеходов просим быть очень внимательными и осторожными. Не покидайте свои дома без необходимости", - сказано в сообщении.

Как сообщалось ранее, в Украине ожидаются сложные погодные условия. В большинстве областей снег, метели, в западных, северных и центральных областях значительный снег, на юге и в Карпатском регионе снег с дождем, налипание мокрого снега, гололед, днем ​​на Закарпатье значительный дождь.

На дорогах гололедица.

Ветер восточный, 7-12 м / с, ночью в западной части, днем ​​в Украине порывы 15-20 м / с.

Температура ночью 10-15°С, на Черниговщине и Сумщине 17-22°С мороза, днем ​​2-7°С, в северной части до 10°С мороза; в южных областях и на Прикарпатье ночью 5-10°С мороза, днем ​​1-6°С тепла; на Закарпатье и юге Одесской области ночью 0-5°С тепла, днем ​​7-12°С тепла.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На Волыни в снежный сугроб попал школьный автобус с 12 детьми. ВИДЕО

Непогода в Украине: синоптики просят граждан завтра не выходить из дома без необходимости 01

Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Топ комментарии
+16
***
Дзвенять у відрах крижані кружальця.
Село в снігах, і стежка ані руш.
Старенька груша дихає на пальці,
їй, певно, сняться повні жмені груш.

Їй сняться хмари і липневі грози,
чиясь душа, прозора при свічі.
А вікна сплять, засклив мороз їм сльози.
У вирій полетіли рогачі.

Дощу і снігу наковтався комин,
і тин упав, навіщо городить?
Живе в тій хаті сивий-сивий спомин,
улітку він під грушею сидить.

І хата, й тин, і груша серед двору,
і кияшиння чорне де-не-де,
все згадує себе в свою найкращу пору.

І стежка.... по якій вже тільки сніг іде…

(Ліна Костенко)
показать весь комментарий
07.02.2021 17:10
+12
Идти можно - ехать нельзя!
показать весь комментарий
07.02.2021 16:14
+8
О, так на работу можно не итти?
показать весь комментарий
07.02.2021 15:50
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
О, так на работу можно не итти?
показать весь комментарий
07.02.2021 15:50 Ответить
Идти можно - ехать нельзя!
показать весь комментарий
07.02.2021 16:14 Ответить
На щастя встигли прийняти зміни до кодексу про працю про віддалену роботу...
показать весь комментарий
07.02.2021 16:27 Ответить
Сподіваюся, що зарплата не буде віддалена на недосяжну дистанцію.
показать весь комментарий
07.02.2021 19:31 Ответить
Голова КС -все знав наперед....
показать весь комментарий
07.02.2021 23:02 Ответить
Снежный карантин! Непогода в Украине: синоптики просят граждан завтра не выходить из дома без необходимости - Цензор.НЕТ 9760
показать весь комментарий
07.02.2021 15:52 Ответить
Две дозы снежной вакцины нужно принять. только обязательно не "Спутник" а то снежный пронос будет..
показать весь комментарий
07.02.2021 16:13 Ответить
пойдем сегодня все сделаем, прямо сейчас)
показать весь комментарий
07.02.2021 17:42 Ответить
2013й год повторяется Непогода в Украине: синоптики просят граждан завтра не выходить из дома без необходимости - Цензор.НЕТ 6597
показать весь комментарий
07.02.2021 15:53 Ответить
в 2013 ни кто не предупреждал , и если бы вовремя тогда перекрыли фурам въезд в Киев и начали сразу выводить технику для очистки то такого коллапса можно было избежать
показать весь комментарий
07.02.2021 16:03 Ответить
ну а сейчас предупреждают.., а толку?
я сам соседей предупредил что утром будет ж@опа, убирайте машины в гаражи паркинги.. всем пох, так и стоят, а завтра будут машины утром откапывать
показать весь комментарий
07.02.2021 16:21 Ответить
Будь я из этих, у которых десяток квартир, которые они сдают, и живут припеваючи, то выходил бы только квартплату с жильцов собирать
показать весь комментарий
07.02.2021 15:57 Ответить
У тебя, мама скорость не любит...
Непогода в Украине: синоптики просят граждан завтра не выходить из дома без необходимости - Цензор.НЕТ 7802
показать весь комментарий
07.02.2021 16:11 Ответить
Не у меня.
показать весь комментарий
07.02.2021 17:55 Ответить
как князь Игорь к древлянам выходил)
показать весь комментарий
07.02.2021 17:44 Ответить
Сейчас даже выходить не надо - на карточку скидывают.
показать весь комментарий
08.02.2021 10:06 Ответить
Коли вже зроблять нормальну розсилку надзвичайних повідомлень по SMS?
Живемо ніби у XXI сторіччі а все те саме
показать весь комментарий
07.02.2021 16:17 Ответить
лично от Зели смс ждёшь?
показать весь комментарий
07.02.2021 16:29 Ответить
за МЧС у нас Аваков відповідає
А взагалі-то можна було б це зробити.
Якщо не SMS то будь-яке інше оповіщення
показать весь комментарий
08.02.2021 00:54 Ответить
во многих погодных приложениях для смартфонов есть функция выводить сообщения о черезвычайных погдных условиях
показать весь комментарий
07.02.2021 17:01 Ответить
думаю если почистить дороги, тротуары и крыши, то все будет гуд, попытайтесь наконец-то работать, а не врать и воровать!!!
показать весь комментарий
07.02.2021 16:20 Ответить
не врать и воровать........ от традиции отказаться ? Негода в Україні: синоптики просять громадян завтра не виходити з дому без нагальної потреби - Цензор.НЕТ 8674
показать весь комментарий
07.02.2021 17:49 Ответить
Негода в Україні: синоптики просять громадян завтра не виходити з дому без нагальної потреби - Цензор.НЕТ 9495
показать весь комментарий
07.02.2021 16:37 Ответить
***
Дзвенять у відрах крижані кружальця.
Село в снігах, і стежка ані руш.
Старенька груша дихає на пальці,
їй, певно, сняться повні жмені груш.

Їй сняться хмари і липневі грози,
чиясь душа, прозора при свічі.
А вікна сплять, засклив мороз їм сльози.
У вирій полетіли рогачі.

Дощу і снігу наковтався комин,
і тин упав, навіщо городить?
Живе в тій хаті сивий-сивий спомин,
улітку він під грушею сидить.

І хата, й тин, і груша серед двору,
і кияшиння чорне де-не-де,
все згадує себе в свою найкращу пору.

І стежка.... по якій вже тільки сніг іде…

(Ліна Костенко)
показать весь комментарий
07.02.2021 17:10 Ответить
Дааа, Ліна Костенко Геній поєзії!
Таких в Україні одиниці!
показать весь комментарий
07.02.2021 17:34 Ответить
цікаво...у шкільній програмі є її вірші?
показать весь комментарий
07.02.2021 17:41 Ответить
Там в анонсе другой новости на форуме кто то выложил великолепную характеристику момента по Навальному от О. Забужко. Крепко она проанализировала---так только она может. И не зовут на тв-каналы, и не берут интервью у неё, а за Л. Костенко так тишина гробовая, потом жалеть будем, ведь совсем старая---а ведь апостол нашего времени, пророк! Сто раз печатал. Шваль богует, уголовники, инородцы, иноверцы, клятвоотступники, залётные и прочая гнидота! И терпим! А ведь давно пора не только мыло заготовить. Тут же старая схема---или они нас, или мы их. Третьего нет по сути.
показать весь комментарий
07.02.2021 22:58 Ответить
+++++++++++++++++++++++!!!!!
показать весь комментарий
08.02.2021 06:41 Ответить
Так, єсть!
показать весь комментарий
08.02.2021 06:42 Ответить
Підгодовуйте синичок і горобців, важко їм!
показать весь комментарий
07.02.2021 17:36 Ответить
Що за гевалт! В моем детстве снег выпадал 10го ноября, а таять начинал 8го марта. Три месяца нарантировано -коньки, санки, лыжи. Мороз, местами, до 30ти. Львов. No promblems!
показать весь комментарий
07.02.2021 17:58 Ответить
Запорожье почти тоже. 30-ти мороза не было было 20.а снега было много.
показать весь комментарий
07.02.2021 22:12 Ответить
Не понятно.почему фуфлыжники из гидрометцентра не говорят о погоде на востоке Украины... Напоминаю этим деятелям, что на востоке Украины идёт война. Там тысячи людей круглые сутки находятся в тяжёлых, экстремальных условиях,и хотелось бы знать какая погода в восточных регионах.... Это же не трудно указать, если Сумы и Одессу указывают отдельно....
показать весь комментарий
07.02.2021 19:28 Ответить
Вчера по Харькову 10 мороза с ветром сильным. Сегодня уже 14. Ветер слабый. Снега нет абсолютно. Утром солнце чуть было. Потом облачность. Похоже вымерзнет всё что посеяли в этих местах. Ведь снег не стаял а дождём смыло. На днях пол ночи лил.
показать весь комментарий
07.02.2021 23:03 Ответить
Сьодня будет веселый день!
показать весь комментарий
08.02.2021 08:15 Ответить
Визитная карточка этой ЗЕбильно-дебильной власти, - вместо того, чтобы навести порядок, убрать снег, дегенераты призывают к тому, чтобы "граждане не выходили из дома..."
показать весь комментарий
08.02.2021 08:26 Ответить
Та ты шо? Педалик в Киеве- "зебильная власть"? Негода в Україні: синоптики просять громадян завтра не виходити з дому без нагальної потреби - Цензор.НЕТ 7300 Вторую пятилетку в Киеве снег не убирают!
показать весь комментарий
08.02.2021 10:32 Ответить
 
 