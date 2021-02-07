Непогода в Украине: синоптики просят граждан завтра не выходить из дома без необходимости
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В понедельник, 8 февраля, в Украине ожидаются сложные погодные условия. Синоптики просят граждан безнеобходимости не выходить из дома.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Укргидрометцентра в Facebook.
"Водителей и пешеходов просим быть очень внимательными и осторожными. Не покидайте свои дома без необходимости", - сказано в сообщении.
Как сообщалось ранее, в Украине ожидаются сложные погодные условия. В большинстве областей снег, метели, в западных, северных и центральных областях значительный снег, на юге и в Карпатском регионе снег с дождем, налипание мокрого снега, гололед, днем на Закарпатье значительный дождь.
На дорогах гололедица.
Ветер восточный, 7-12 м / с, ночью в западной части, днем в Украине порывы 15-20 м / с.
Температура ночью 10-15°С, на Черниговщине и Сумщине 17-22°С мороза, днем 2-7°С, в северной части до 10°С мороза; в южных областях и на Прикарпатье ночью 5-10°С мороза, днем 1-6°С тепла; на Закарпатье и юге Одесской области ночью 0-5°С тепла, днем 7-12°С тепла.
Пожалуйста, подождите...
я сам соседей предупредил что утром будет ж@опа, убирайте машины в гаражи паркинги.. всем пох, так и стоят, а завтра будут машины утром откапывать
Живемо ніби у XXI сторіччі а все те саме
А взагалі-то можна було б це зробити.
Якщо не SMS то будь-яке інше оповіщення
Дзвенять у відрах крижані кружальця.
Село в снігах, і стежка ані руш.
Старенька груша дихає на пальці,
їй, певно, сняться повні жмені груш.
Їй сняться хмари і липневі грози,
чиясь душа, прозора при свічі.
А вікна сплять, засклив мороз їм сльози.
У вирій полетіли рогачі.
Дощу і снігу наковтався комин,
і тин упав, навіщо городить?
Живе в тій хаті сивий-сивий спомин,
улітку він під грушею сидить.
І хата, й тин, і груша серед двору,
і кияшиння чорне де-не-де,
все згадує себе в свою найкращу пору.
І стежка.... по якій вже тільки сніг іде…
(Ліна Костенко)
Таких в Україні одиниці!