Непогода в Украине: синоптики просят граждан завтра не выходить из дома без необходимости

В понедельник, 8 февраля, в Украине ожидаются сложные погодные условия. Синоптики просят граждан безнеобходимости не выходить из дома.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Укргидрометцентра в Facebook.

"Водителей и пешеходов просим быть очень внимательными и осторожными. Не покидайте свои дома без необходимости", - сказано в сообщении.

Как сообщалось ранее, в Украине ожидаются сложные погодные условия. В большинстве областей снег, метели, в западных, северных и центральных областях значительный снег, на юге и в Карпатском регионе снег с дождем, налипание мокрого снега, гололед, днем ​​на Закарпатье значительный дождь.

На дорогах гололедица.

Ветер восточный, 7-12 м / с, ночью в западной части, днем ​​в Украине порывы 15-20 м / с.

Температура ночью 10-15°С, на Черниговщине и Сумщине 17-22°С мороза, днем ​​2-7°С, в северной части до 10°С мороза; в южных областях и на Прикарпатье ночью 5-10°С мороза, днем ​​1-6°С тепла; на Закарпатье и юге Одесской области ночью 0-5°С тепла, днем ​​7-12°С тепла.

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