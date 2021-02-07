Группа экспертов ВОЗ по изучению COVID-19 обнародует отчет до 10 февраля: установлена роль рынка в Ухане в распространении заболевания
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Группа экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заканчивает миссию в Китае, цель которой - установить происхождение коронавируса SARS-CoV-2.
Как пишет Bloomberg , отчет о проделанной работе будет представлен уже на следующей неделе.
"Основные результаты опубликуют до 10 февраля", - сообщил агентству зоолог Питер Дашак, входящий в группу независимых ученых, помогающих в расследовании, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".
По его словам, группе из 14 человек удалось посетить места, сыгравшие важную роль в распространении вируса на старте пандемии. В частности, удалось установить, какую роль в распространении заболевания сыграл рынок морепродуктов в Ухане.
Параллельно расследование вели китайские ученые, пытавшиеся установить причину появления и цепочку первых передач коронавируса. "Мы виделись каждый день, изучали информацию, новые данные", - говорит Дашак. По словам эксперта, сотрудничество с китайскими учеными сильно помогло в расследовании ВОЗ.
Так, удалось опровергнуть ранние версии об утечке вируса из научно-исследовательского центра, изучающего вирусы летучих мышей, и его первом появлении на рынке в Ухане – удалось найти первые случаи заболевания, не связанные с сотрудниками и покупателями рынка.
Кроме того, стало известно, что уже в самом начале пандемии часть заболевших переносила коронавирус бессимптомно или в форме, практически не отличавшейся от обычной простуды.
Дашак считает, что расследование внесет серьезный вклад в борьбу с пандемиями в будущем.
Пожалуйста, подождите...
Даже те,которые как заявлено, были закрыты, запечатаны, персонал отсутствовал....И В НИХ ПРОИЗОШЕЛ ПОЖАР!!......наводка спецам!!! ....пожар как бы от газового балона. Балон должен был быть пропановый от газового резака, в котором отломана горловина.
Так, удалось опровергнуть ранние версии об утечке вируса из научно-исследовательского центра, изучающего вирусы летучих мышей, и его первом появлении на рынке в Ухане - удалось найти первые случаи заболевания, не связанные с сотрудниками и покупателями рынка.
Я надеюсь вы понимаете его уровень. Если нет, смотрите картинки из манускрипта Войнича...
Дело в том, что в сентябре прошлого года в государственном научном центре вирусологии "Вектор" в Новосибирске произошёл взрыв. Если кто не в курсе, то данный научный центр располагает одной из самых полных в мире коллекций опасных вирусов. Тогда Роспотребнадзор подчеркивал, что в помещении, где произошел взрыв, не было биологически опасных веществ.
Возможно, оно так и есть, но вот ведь, что интересно, именно этот центр, если верить сообщениям российских СМИ, завершил первую фазу по созданию вакцины против коронавируса. Если такую скорость не оправдать банальной пропагандой и эта информация соответствует действительности, то возможно это лишь при наличии имевшихся в наличии центра изучаемых материалов задолго до вспышки эпидемии.
Кстати, представители этого самого центра "Вектор" имеются в составе "группы спасения Италии" направленной министерством обороны РФ в далёкую европейскую страну.
Разумеется, кто-то скажет, что от Новосибирска до Ухани тысячи километров, но от Ухани до Лос-Анджелеса тоже путь не близкий. А Сибирь и Дальний Восток в своём национальном составе уже давно имеют немалое присутствие граждан из Китая. Да и Новосибирск находится в непосредственно близости от границы с Китаем.
Не исключено, что произошедшее на режимном объекте в сентябре 2019 года не раскрыто для общественности в полной мере, а рост ОРВИ и смертности от пневмонии в регионе, имеют непосредственную связь именно с этим инцидентом. Причем я неоднократно обращал внимание на то, что в дальневосточных и сибирских региональных СМИ регулярно сообщалось о катастрофической ситуации с заболеваемостью ОРВИ и пневмонией.
Явно, сокрытие ситуации с эпидемией имеет куда более долгосрочный период и, когда президент Беларуси Александр Лукашенко говорил о коронавирусе в России, отмечая, что она вся "горит", он использовал отнюдь не красивую фразу для сравнения.
Между тем, в то время как в Москву стягиваются дополнительные подразделения Росгвардии и военнослужащие МО РФ, на Урале, в Сибири и Поволжье организуют масштабные военные учения, по изоляции условных районов с очагами вируса. Учения проводятся силами военнослужащих ЦВО, с размещением фильтрационных пунктов в Кемеровской, Самарской, Саратовской, Свердловской, Челябинской областях и Пермском крае.
Согласитесь, интересный выходит "суповой набор", ведь учения по изоляции, проводятся именно в тех районах, с которых и должен был распространяться вирус, с диагностированием максимального числа носителей. Но если взглянуть на эпидемиологическую карту РФ, то очагом эпидемии можно считать Москву. Парадокс? Похоже, что нет, а элемент изменения кремлевских сценариев на ходу.
Итак, ситуация следующая. Распространение коронавируса в России началась именно с упомянутых выше регионов Сибири и Дальнего Востока. Но масштабы эпидемии максимально замалчивались, ради осуществления заветного плана по коронации Путина 22 апреля. Но, ситуация настолько ухудшилась, что сейчас будут брошены основные силы на спасение Москвы.
В рамках "учений" будут изолированы наиболее "горящие" районы, а в Москве, несмотря даже на то, что при обращении Путина к населению не было объявлено о режиме ЧС, таковой введен будет.
Жителей столицы уже готовят к ограничению перемещения по городу, как на собственном, так и общественном транспорте. Режим ЧС будет введен после принятия закона о соответствующих полномочиях кабинета. Количество развёртываемых инфекционных центров указывает на то, что востребованность в них будет крайне велика и долгосрочна.
Но предварительно будет проведена информационная компания, с отсылкой на события в Италии, откуда российские военные будут вещать с душещипательными историями. Ведь истории про эпидемиологический апокалипсис где-то и у кого-то, это намного лучше, чем признание того, что и у самих, конец света стучится в дверь ногой. Причем этот стук раздаётся уже очень давно…Коронавирус в России: от взрыва в научном центре вирусологии "Вектор" до изоляции Москвы
Коронавірусна інфекція COVID-19 потрапила до китайського міста Ухань із Росії 2019 року. Таку думку в інтерв'ю виданню "ГОРДОН" висловив колишній радянський розвідник і однокурсник президента РФ Володимира Путіна по інституту КДБ Юрій Швець.
"19 жовтня в Ухані відкривають Всесвітні військові ігри, на яких успішно виступає команда військових із РФ. І там однозначно були представники російських спецслужб. У грудні кількість людей в Ухані, хворих на "пневмонію", набуває вибухового характеру. Тобто вірус почав поширюватися там із листопада. Головне питання, яке мене цікавить: занесли COVID-19 із Росії в Ухань випадково чи навмисно?" - сказав він.
Швець вважає, що "цілковито відкидати чинник випадковості не можна"
Більше читайте тут: https://gordonua.com/ukr/news/worldnews/-odnokursnik-putina-shvets-golovne-pitannja-zanesli-covid-19-z-rosiji-v-uhan-vipadkovo-chi-navmisno-1493978.html
Обманом жить нам, стало быть, с руки............На дурака не нужен нож,
Ему с три короба наврешь - И делай с ним, что хошь! (с)
https://youtu.be/kSi5JjX_GaQ