РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
71755 посетителей онлайн
Новости За рубежом
5974 34
ВОЗ (639) карантин (15793) Китай (872) COVID-19 (17504) коронавирус (16340)

Группа экспертов ВОЗ по изучению COVID-19 обнародует отчет до 10 февраля: установлена роль рынка в Ухане в распространении заболевания

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Группа экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заканчивает миссию в Китае, цель которой - установить происхождение коронавируса SARS-CoV-2.

Как пишет Bloomberg , отчет о проделанной работе будет представлен уже на следующей неделе.

"Основные результаты опубликуют до 10 февраля", - сообщил агентству зоолог Питер Дашак, входящий в группу независимых ученых, помогающих в расследовании, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".

По его словам, группе из 14 человек удалось посетить места, сыгравшие важную роль в распространении вируса на старте пандемии. В частности, удалось установить, какую роль в распространении заболевания сыграл рынок морепродуктов в Ухане.

Параллельно расследование вели китайские ученые, пытавшиеся установить причину появления и цепочку первых передач коронавируса. "Мы виделись каждый день, изучали информацию, новые данные", - говорит Дашак. По словам эксперта, сотрудничество с китайскими учеными сильно помогло в расследовании ВОЗ.

Так, удалось опровергнуть ранние версии об утечке вируса из научно-исследовательского центра, изучающего вирусы летучих мышей, и его первом появлении на рынке в Ухане – удалось найти первые случаи заболевания, не связанные с сотрудниками и покупателями рынка.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Группа экспертов ВОЗ по изучению COVID-19 получила полный доступ к объектам для изучения в Китае

Кроме того, стало известно, что уже в самом начале пандемии часть заболевших переносила коронавирус бессимптомно или в форме, практически не отличавшейся от обычной простуды.

Дашак считает, что расследование внесет серьезный вклад в борьбу с пандемиями в будущем.

Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Топ комментарии
+20
Типа на этом рынке скупались приехавшие с учений химвойск в Новосибирске военные?
показать весь комментарий
07.02.2021 16:48
+10
Новосибирск 》Вектор 》 Covld-19.
показать весь комментарий
07.02.2021 17:01
+8
Маленькие зеленые и один из них...в Кремле.. И не на рынок....а ОДНОВРЕМЕННО по всему миру. Это даже не пандемия. Это скоординированная бактериологическая атака против людей как вида. Цель уничтожить всех.
показать весь комментарий
07.02.2021 17:07
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Типа на этом рынке скупались приехавшие с учений химвойск в Новосибирске военные?
показать весь комментарий
07.02.2021 16:48 Ответить
Мы живем в эру сплошной лжи. Верить нельзя никому и ничему.
показать весь комментарий
07.02.2021 18:09 Ответить
"И запомните, что верить в наше время нельзя никому, порой даже самому себе. Мне - можно."

Група експертів ВООЗ із вивчення COVID-19 оприлюднить звіт до 10 лютого: встановлено роль ринку в Ухані в поширенні захворювання - Цензор.НЕТ 7595
показать весь комментарий
07.02.2021 18:15 Ответить
Блин, только сейчас обратил внимание: у него погон не соответствует петлицам. Кто служил, тот подтвердит.
показать весь комментарий
07.02.2021 19:51 Ответить
Там много чего не соответствует. Весь фильм - сборник ляпов. Но всё равно прикольный.
показать весь комментарий
07.02.2021 20:07 Ответить
Подтвердить может тот, кто служил в СС, я правильно понял?
показать весь комментарий
07.02.2021 21:37 Ответить
Тааааак значиться версия не подтвердилась. Китайцы не при чем. И теперь ВООЗ должна проверить ЛЮБЫЕ источники в ЛЮБОЙ стране, которые подвергаются сомнению. ВООЗ....Я прав?
Даже те,которые как заявлено, были закрыты, запечатаны, персонал отсутствовал....И В НИХ ПРОИЗОШЕЛ ПОЖАР!!......наводка спецам!!! ....пожар как бы от газового балона. Балон должен был быть пропановый от газового резака, в котором отломана горловина.

Так, удалось опровергнуть ранние версии об утечке вируса из научно-исследовательского центра, изучающего вирусы летучих мышей, и его первом появлении на рынке в Ухане - удалось найти первые случаи заболевания, не связанные с сотрудниками и покупателями рынка.
показать весь комментарий
07.02.2021 16:57 Ответить
О, опять эту шнягу будут разносить о панголинах и летучих мышах? Ну не продавали на рынке в Ухани панголинов - не продавали. И ДНК их не никак могла смешаться с ДНК летучих мышей.
показать весь комментарий
07.02.2021 16:59 Ответить
Новосибирск 》Вектор 》 Covld-19.
показать весь комментарий
07.02.2021 17:01 Ответить
Да и вакцина была изначально готова там же. .....одновременно! Именно поэтому Россия ее так быстро и разработала. Жаль в пожаре не все сгорело.....
показать весь комментарий
07.02.2021 17:05 Ответить
писала раніше комент на цензорі в 2019(?!), що вакцина проти корони у векторє була зроблена пару років назад.
показать весь комментарий
07.02.2021 19:10 Ответить
И кто же его приволок на рынок?
показать весь комментарий
07.02.2021 17:03 Ответить
Маленькие зеленые и один из них...в Кремле.. И не на рынок....а ОДНОВРЕМЕННО по всему миру. Это даже не пандемия. Это скоординированная бактериологическая атака против людей как вида. Цель уничтожить всех.
показать весь комментарий
07.02.2021 17:07 Ответить
Какое-то неудачное средство для этого выбрали. Смертность на уровне 2%. Есть вирусы куда пострашнее, со смертностью в районе 80-90% и жуткой заразностью. Вот их надо было довести до ума, а то какой-то смешной теракт получился.
показать весь комментарий
07.02.2021 17:25 Ответить
Ими было заявлено....как бы мне. Посмотрим, что он скажет когда от них никого не останется. И это была не шутка. Они повторяли это много раз.
показать весь комментарий
07.02.2021 17:41 Ответить
Этот кто заявлял имеет условное имя ...Пропердон. Смешно? Не спешите улыбаться, учитывая его творчество - не очень. И он весьма преуспел, если еще один зеленый, условное имя Игорек, неоднократно называл его - ты наша надежда!
Я надеюсь вы понимаете его уровень. Если нет, смотрите картинки из манускрипта Войнича...
показать весь комментарий
07.02.2021 17:45 Ответить
Група експертів ВООЗ із вивчення COVID-19 оприлюднить звіт до 10 лютого: встановлено роль ринку в Ухані в поширенні захворювання - Цензор.НЕТ 9003
показать весь комментарий
07.02.2021 17:49 Ответить
Група експертів ВООЗ із вивчення COVID-19 оприлюднить звіт до 10 лютого: встановлено роль ринку в Ухані в поширенні захворювання - Цензор.НЕТ 324
показать весь комментарий
07.02.2021 21:40 Ответить
Так под Новосибирском как раз в то время учения совместные с китайцами были. Химвойск. И китайцы были аккурат из Уханя...
показать весь комментарий
07.02.2021 17:28 Ответить
Россия могла стать одним из катализаторов распространения коронавируса сего последующей мутацией, ещё в 2019 году. В то время как сейчас все тыкают пальцем в Китай и непосредственно Ухань, порою, не приемля использование научной терминологии COVID-19 и называя вирус "китайским", уверен, стоит вспомнить о небольшом и малоприметном инциденте, имевшем место в сентябре 2019 года в Новосибирске.
Дело в том, что в сентябре прошлого года в государственном научном центре вирусологии "Вектор" в Новосибирске произошёл взрыв. Если кто не в курсе, то данный научный центр располагает одной из самых полных в мире коллекций опасных вирусов. Тогда Роспотребнадзор подчеркивал, что в помещении, где произошел взрыв, не было биологически опасных веществ.
Возможно, оно так и есть, но вот ведь, что интересно, именно этот центр, если верить сообщениям российских СМИ, завершил первую фазу по созданию вакцины против коронавируса. Если такую скорость не оправдать банальной пропагандой и эта информация соответствует действительности, то возможно это лишь при наличии имевшихся в наличии центра изучаемых материалов задолго до вспышки эпидемии.
Кстати, представители этого самого центра "Вектор" имеются в составе "группы спасения Италии" направленной министерством обороны РФ в далёкую европейскую страну.
Разумеется, кто-то скажет, что от Новосибирска до Ухани тысячи километров, но от Ухани до Лос-Анджелеса тоже путь не близкий. А Сибирь и Дальний Восток в своём национальном составе уже давно имеют немалое присутствие граждан из Китая. Да и Новосибирск находится в непосредственно близости от границы с Китаем.
Не исключено, что произошедшее на режимном объекте в сентябре 2019 года не раскрыто для общественности в полной мере, а рост ОРВИ и смертности от пневмонии в регионе, имеют непосредственную связь именно с этим инцидентом. Причем я неоднократно обращал внимание на то, что в дальневосточных и сибирских региональных СМИ регулярно сообщалось о катастрофической ситуации с заболеваемостью ОРВИ и пневмонией.
Явно, сокрытие ситуации с эпидемией имеет куда более долгосрочный период и, когда президент Беларуси Александр Лукашенко говорил о коронавирусе в России, отмечая, что она вся "горит", он использовал отнюдь не красивую фразу для сравнения.
Между тем, в то время как в Москву стягиваются дополнительные подразделения Росгвардии и военнослужащие МО РФ, на Урале, в Сибири и Поволжье организуют масштабные военные учения, по изоляции условных районов с очагами вируса. Учения проводятся силами военнослужащих ЦВО, с размещением фильтрационных пунктов в Кемеровской, Самарской, Саратовской, Свердловской, Челябинской областях и Пермском крае.
Согласитесь, интересный выходит "суповой набор", ведь учения по изоляции, проводятся именно в тех районах, с которых и должен был распространяться вирус, с диагностированием максимального числа носителей. Но если взглянуть на эпидемиологическую карту РФ, то очагом эпидемии можно считать Москву. Парадокс? Похоже, что нет, а элемент изменения кремлевских сценариев на ходу.
Итак, ситуация следующая. Распространение коронавируса в России началась именно с упомянутых выше регионов Сибири и Дальнего Востока. Но масштабы эпидемии максимально замалчивались, ради осуществления заветного плана по коронации Путина 22 апреля. Но, ситуация настолько ухудшилась, что сейчас будут брошены основные силы на спасение Москвы.
В рамках "учений" будут изолированы наиболее "горящие" районы, а в Москве, несмотря даже на то, что при обращении Путина к населению не было объявлено о режиме ЧС, таковой введен будет.
Жителей столицы уже готовят к ограничению перемещения по городу, как на собственном, так и общественном транспорте. Режим ЧС будет введен после принятия закона о соответствующих полномочиях кабинета. Количество развёртываемых инфекционных центров указывает на то, что востребованность в них будет крайне велика и долгосрочна.
Но предварительно будет проведена информационная компания, с отсылкой на события в Италии, откуда российские военные будут вещать с душещипательными историями. Ведь истории про эпидемиологический апокалипсис где-то и у кого-то, это намного лучше, чем признание того, что и у самих, конец света стучится в дверь ногой. Причем этот стук раздаётся уже очень давно…Коронавирус в России: от взрыва в научном центре вирусологии "Вектор" до изоляции Москвы
показать весь комментарий
07.02.2021 17:27 Ответить
Это как "испанка" ("испанский грипп") на самом деле началась во Франции, а "испанкой" его стали называть после того, как в прессе поднялась шумиха по этому поводу, а он уже во всю бушевал в Испании.
показать весь комментарий
07.02.2021 17:33 Ответить
добавлю - с Новосибирского Центра в Ухань приезжали военные-вирусологи для участия в каких-то военных играх-соревнованиях.. Сразу после этих игр - остальные участники с ЕС и др. стран приехали со странным самочувствием(больными) и в Ухане сразу после этих игр - появился НУЛЕВОЙ пациент с Ковидом..
показать весь комментарий
07.02.2021 17:39 Ответить
Вакцинация-вакцинация ... Вот что Нам нужно(и было нужно с самого начала - поиск лекарства а не вакцины!). "На подходе израильское лекарство от ковида Успешные испытания в клинике "Ихилов" 29 из 30 больных в тяжелом состоянии, получившие препарат EXO-CD24, полностью выздоровели за несколько дней ! Это не вакцина, а таблетки для лечения уже больных ! По одной 5 дней подряд и ты здоров !!! " (с)
показать весь комментарий
07.02.2021 17:40 Ответить
шо ети продажные експерты обнародуют
показать весь комментарий
07.02.2021 17:41 Ответить
То, что китайцы закажут
показать весь комментарий
07.02.2021 20:11 Ответить
в свете того, шо даже в области балета параша впереди планеты всей, как то странно молчание козлов парашных по поводу приоритета в изобретении ковида )
показать весь комментарий
07.02.2021 17:42 Ответить
После того, как главВОЗник пел в одну дудку с сизипином и покрывал его в прошлом году, лично я ему верю так же, как и рашке.
показать весь комментарий
07.02.2021 17:45 Ответить
То что вирус пошел по миру не с Уханя - а был завезен в него - то это знали все адекватные люди.. Група експертів ВООЗ із вивчення COVID-19 оприлюднить звіт до 10 лютого: встановлено роль ринку в Ухані в поширенні захворювання - Цензор.НЕТ 5230 Тут в этой теме происхождение-распространения вируса сильно воняет лаптями кацапов !!!
показать весь комментарий
07.02.2021 18:05 Ответить
﻿Однокурсник Путіна Швець: Головне питання: занесли COVID-19 із Росії в Ухань випадково чи навмисно?
Коронавірусна інфекція COVID-19 потрапила до китайського міста Ухань із Росії 2019 року. Таку думку в інтерв'ю виданню "ГОРДОН" висловив колишній радянський розвідник і однокурсник президента РФ Володимира Путіна по інституту КДБ Юрій Швець.

"19 жовтня в Ухані відкривають Всесвітні військові ігри, на яких успішно виступає команда військових із РФ. І там однозначно були представники російських спецслужб. У грудні кількість людей в Ухані, хворих на "пневмонію", набуває вибухового характеру. Тобто вірус почав поширюватися там із листопада. Головне питання, яке мене цікавить: занесли COVID-19 із Росії в Ухань випадково чи навмисно?" - сказав він.

Швець вважає, що "цілковито відкидати чинник випадковості не можна"
Більше читайте тут: https://gordonua.com/ukr/news/worldnews/-odnokursnik-putina-shvets-golovne-pitannja-zanesli-covid-19-z-rosiji-v-uhan-vipadkovo-chi-navmisno-1493978.html
показать весь комментарий
07.02.2021 18:40 Ответить
То таки летючі миші, да? Не біоінженерія, не соціальній злочинний експеримент не інформаційний терор, не підрив економік не знищиння прав та свобод, а все таки кляті летючі миші і китайці які їх їдять. Так все просто....
показать весь комментарий
07.02.2021 19:21 Ответить
Питер Дашак, лично участвовавший в разработке вируса ковид 19 , теперь расследует под эгидой ВОЗ происхождение вируса И уже достал из нафталина версию про мокрый рынок в качестве источника... Китай в двух шагах от того, чтобы выйти сухим после своей атаки на мир биологическим оружием
показать весь комментарий
07.02.2021 20:11 Ответить
Покуда есть на свете дураки,
Обманом жить нам, стало быть, с руки............На дурака не нужен нож,
Ему с три короба наврешь - И делай с ним, что хошь! (с)
показать весь комментарий
07.02.2021 21:45 Ответить
Вот ещё одна реальная версия :

https://youtu.be/kSi5JjX_GaQ
показать весь комментарий
08.02.2021 00:55 Ответить
 
 