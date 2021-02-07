Президент Литвы Науседа призвал Украину продолжить курс на ЕС и НАТО, закрепленный в Конституции 2 года назад
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Президент Литовской Республики Гитанас Науседа в Твиттере опубликовал сообщение по случаю второй годовщины изменений в Конституцию Украины. Он призвал нынешнюю украинскую власть продолжить европейскую и евроатлантическую интеграцию, которая по инициативе Порошенко была закреплена в Основном законе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".
"Два года назад украинский парламент проголосовал за внесение изменений в Конституцию, определив присоединения к ЕС и НАТО стратегическими целями. Это историческое решение закрепило геополитический выбор Украины. Литва поддерживает усилия Украины! ", - написал президент Литвы в Твиттере.
Кроме этого он также призвал Украину и президента Владимира Зеленского оставаться сильными на этом пути.
7 февраля 2019 года Верховная Рада Украины приняла инициированный пятым президентом Петром Порошенко Закон "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора)". За это решение проголосовали 334 народных депутата.
Порошенко в своем видеообращении по случаю второй годовщины изменений в Конституцию отметил: "Только в ЕС и Североатлантическом альянсе мы получим гарантии независимости, мира и благополучия".
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2-е враньё от di Carmine - "попытки вступить в альянс сейчас принесут больше вреда, чем пользы"
3-е враньё от di Carmine "Так что там с референдумом, проведенным правдивым Порошенко в 2014-м году? Что решили на нем?"
Я ещё про пр не написал.
Забавно, скрин от/из BBC называть коллаж, Да свинорус? Ну, да ладно.... И так про референдум: Читая тебя, я делаю вывод, что ты таки сбрехал про =>"Так что там с референдумом, проведенным правдивым Порошенко в 2014-м году?"
Так в каком году и месяце, согласно заявлению Пороха, должен был быть проведен референдум, если исходить (вести отсчёт) от 24.11.2014 года? А ну свинорус (di Carmine) напряги свои мозги, если они у тебя конечно есть.
Дитино, тобі скільки років? Ти порахувати не здатний?
Так я об этом пост делал во вчерашней теме..., ну там где Саша Паламарчук и я с тобой ...... Или ты форум темы не просматриваешь, не читаешь? Это раз. Второе; Брехло и трепло di Carmine, так когда референдум должен был состояться, посчитал? Если Нет - я тебе помогу; в ноябре 2020 года. Кто должен был вынести ( в ноябре 2020 года) вопрос о вступлении в НАТО на референдум? Жду ответа 5-ть минут.
P.S. Я сохранил все скрины переписки (и не только этой), также сохранил на жёстком диске, в формате html, всю ветку темы, на случай удаления тобой или ещё кем-либо сообщений/постов.
Кого ты назывешь "вертухаями" (не только меня но и Сашу Паламарчука, "шофёра", а также других) в 2014 - 2017 годах твою задницу от ***** и кадыровской бутылки уберегли.
Добавлю для тебя тварь сопливая фото из 2015 года:
Баризі, як й блазню, місце на смітнику історії. У Порошенка немає жодного шансу вдруге стати президентом України. І вперте просування його у якості єдиноможливого кандидата лише руйнує країну.
di Carmine, можешь даже из твоего DW привести, на которое ты любишь ссылаться.
Станом на 2014 рік не було закону про референдум. Це просто факт. Цей закон прийняли зовсім недавно.
Дай посилання на пряму мову того, хто тобі, імбецилу, обіцяв референдум у 2014 році.
Тобі будь-який правник скаже, що у 2014 році не було жодного діючого закону, на підставі якого можна було б провести загальноукраїнський чи місцевий референдум. Це, до речі, одна з причин, чому майже ніхто у світі не визнав кримський референдум. Не було жодної юридичної бази для його проведення.
Мене дивує, чому тебе, брехливу істоту, досі не забанили.
І від тебе й досі немає посилання на пряму мову про обіцянку провести референдум у 2014 році. Вже усім зрозуміло, що ти звичайний базікало.