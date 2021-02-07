Президент Литвы Науседа призвал Украину продолжить курс на ЕС и НАТО, закрепленный в Конституции 2 года назад

Президент Литовской Республики Гитанас Науседа в Твиттере опубликовал сообщение по случаю второй годовщины изменений в Конституцию Украины. Он призвал нынешнюю украинскую власть продолжить европейскую и евроатлантическую интеграцию, которая по инициативе Порошенко была закреплена в Основном законе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".

"Два года назад украинский парламент проголосовал за внесение изменений в Конституцию, определив присоединения к ЕС и НАТО стратегическими целями. Это историческое решение закрепило геополитический выбор Украины. Литва поддерживает усилия Украины! ", - написал президент Литвы в Твиттере.

Кроме этого он также призвал Украину и президента Владимира Зеленского оставаться сильными на этом пути.

7 февраля 2019 года Верховная Рада Украины приняла инициированный пятым президентом Петром Порошенко Закон "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора)". За это решение проголосовали 334 народных депутата.

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Порошенко в своем видеообращении по случаю второй годовщины изменений в Конституцию отметил: "Только в ЕС и Североатлантическом альянсе мы получим гарантии независимости, мира и благополучия".