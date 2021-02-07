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Новости Политика Украины
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Президент Литвы Науседа призвал Украину продолжить курс на ЕС и НАТО, закрепленный в Конституции 2 года назад

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Президент Литвы Науседа призвал Украину продолжить курс на ЕС и НАТО, закрепленный в Конституции 2 года назад

Президент Литовской Республики Гитанас Науседа в Твиттере опубликовал сообщение по случаю второй годовщины изменений в Конституцию Украины. Он призвал нынешнюю украинскую власть продолжить европейскую и евроатлантическую интеграцию, которая по инициативе Порошенко была закреплена в Основном законе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".

"Два года назад украинский парламент проголосовал за внесение изменений в Конституцию, определив присоединения к ЕС и НАТО стратегическими целями. Это историческое решение закрепило геополитический выбор Украины. Литва поддерживает усилия Украины! ", - написал президент Литвы в Твиттере.

Кроме этого он также призвал Украину и президента Владимира Зеленского оставаться сильными на этом пути.

7 февраля 2019 года Верховная Рада Украины приняла инициированный пятым президентом Петром Порошенко Закон "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора)". За это решение проголосовали 334 народных депутата.

Читайте также: Зеленский обсудил с президентом Литвы подготовку саммита Украина - ЕС

Порошенко в своем видеообращении по случаю второй годовщины изменений в Конституцию отметил: "Только в ЕС и Североатлантическом альянсе мы получим гарантии независимости, мира и благополучия".

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Топ комментарии
+11
фотка - вогонь! ))))) цікаво, чому у мєлкіх дрищей завжди такі великі амбіції?!
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07.02.2021 17:11
+8
Ми так і чинитимимо! А якщо якесь падло надумає українців в тайожний саюз тягнути-то теліпатиметься на гіляці! Президент Литвы Науседа призвал Украину продолжить курс на ЕС и НАТО, закрепленный в Конституции 2 года назад - Цензор.НЕТ 4700
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07.02.2021 17:06
+8
Если посмотреть на размеры стран, людской потенциал и прочее, то всё наоборот. Но пока- "що маємо, то маємо.."Президент Литвы Науседа призвал Украину продолжить курс на ЕС и НАТО, закрепленный в Конституции 2 года назад - Цензор.НЕТ 998
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07.02.2021 17:15
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Страница 2 из 2
1-е враньё от di Carmine -"И каковы результаты референдума, обицянного в 2014-м году?"
2-е враньё от di Carmine - "попытки вступить в альянс сейчас принесут больше вреда, чем пользы"
3-е враньё от di Carmine "Так что там с референдумом, проведенным правдивым Порошенко в 2014-м году? Что решили на нем?"
Я ещё про пр не написал.
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07.02.2021 21:52 Ответить
Ну ты даёшь, порохобот! Да открой же вывешенный тобой коллаж да почитай! Вступ до НАТО буде вирішуватись на референдумі. Это сказал Порошенко в 2014-м году! Так по крайней мере написано на твоей картинке. Ты что? Не веришь Порошенко?
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07.02.2021 21:59 Ответить
di Carmine - "Да открой же вывешенный тобой коллаж да почитай!"
Забавно, скрин от/из BBC называть коллаж, Да свинорус? Ну, да ладно.... И так про референдум: Читая тебя, я делаю вывод, что ты таки сбрехал про =>"Так что там с референдумом, проведенным правдивым Порошенко в 2014-м году?"
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07.02.2021 22:13 Ответить
di Carmine - "Порошенко обещал (в 2014 году) провести референдум по НАТО"

Так в каком году и месяце, согласно заявлению Пороха, должен был быть проведен референдум, если исходить (вести отсчёт) от 24.11.2014 года? А ну свинорус (di Carmine) напряги свои мозги, если они у тебя конечно есть.
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07.02.2021 21:56 Ответить
В каком? В 3269? А в Конституции результаты этого референдума уже прописаны. Этим Порошенко, кстати, заложил бимбу под норму вступления в НАТО. И я уверен, что специально
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07.02.2021 22:01 Ответить
di Carmine - "В каком? В 3269?"

Дитино, тобі скільки років? Ти порахувати не здатний?
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07.02.2021 22:17 Ответить
Підказка для свиноруса di Carmine => "через шість років"
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07.02.2021 22:24 Ответить
Додано:
Президент Литви Науседа закликав Україну продовжити курс на ЄС і НАТО, закріплений у Конституції 2 роки тому - Цензор.НЕТ 8678
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07.02.2021 22:27 Ответить
Нудный ты, порохобот. Референдум состоялся ибо путь на вступление в НАТО уже имплементированы в тело Конституции по законодательной инициативе самого Порошенко. А ты заладил - в каком году? Та где? Та когда?
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07.02.2021 22:29 Ответить
di Carmine - "путь на вступление в НАТО уже имплементированы в тело Конституции"

Так я об этом пост делал во вчерашней теме..., ну там где Саша Паламарчук и я с тобой ...... Или ты форум темы не просматриваешь, не читаешь? Это раз. Второе; Брехло и трепло di Carmine, так когда референдум должен был состояться, посчитал? Если Нет - я тебе помогу; в ноябре 2020 года. Кто должен был вынести ( в ноябре 2020 года) вопрос о вступлении в НАТО на референдум? Жду ответа 5-ть минут.
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07.02.2021 22:37 Ответить
Дурний ти, дядьку шофер. Во-первых, только балабол дает обещания на то время, когда не сможет их выполнить (напоминаю, тогда Порошенко ещё отнекивался от второго термина, заявляя что будет работать в Европарламенте). Во-вторых, зачем тратить деньги на референдум, где каждый, кто проголосует против, является нарушителем Конституции ибо там этот вопрос решен самим же балоболом, обещавшим референдум
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07.02.2021 22:51 Ответить
Свинорус (di Carmine), теперь вся твоя писанина не имеет никакого значения. Ты умышленно/намеренно клеветал предоставляя на сайте (не один, не два и не т.с. двадцать два раза) заведому ложную, недостоверную информацию, ведя таким образом агрессивную политку против Украины, что переводит тебя в разряд преступника, смывая до унитаза любые твои попытки оправдаться. Поэтому я буду обращаться на Административный форум сайта с вопросом об деактивации твоего аккаунта.
P.S. Я сохранил все скрины переписки (и не только этой), также сохранил на жёстком диске, в формате html, всю ветку темы, на случай удаления тобой или ещё кем-либо сообщений/постов.
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07.02.2021 23:23 Ответить
Я тебе, вертухай, могу ещё и автограф на лбу поставить. У меня почерк красивый. Кстати, сейчас, сам того не понимая, ты делаешь свинячую услугу своему кумиру. Он то понимает, что репрессии надо проводить, захватив власть, а не пугать ими в будущем, отталкивая и отпугивая народ. А ты все его планы выдаешь. А придти к власти он может только на выборах, ибо украинцы в отличие от вас, не лижут власть и тем более диктаторов. Вот и быть тебе битым вожжами за это на конюшне Рошена. Так что сам удаляй свое признание в сборе информации с репрессивными целями. Я так уж и быть из жалости сделаю вид, что ничего не было
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07.02.2021 23:37 Ответить
di Carmine - "Я тебе, вертухай, могу ещё и автограф на лбу поставить."

Кого ты назывешь "вертухаями" (не только меня но и Сашу Паламарчука, "шофёра", а также других) в 2014 - 2017 годах твою задницу от ***** и кадыровской бутылки уберегли.
Добавлю для тебя тварь сопливая фото из 2015 года:
Президент Литви Науседа закликав Україну продовжити курс на ЄС і НАТО, закріплений у Конституції 2 роки тому - Цензор.НЕТ 4267
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07.02.2021 23:51 Ответить
отличие от тебя, порохобот, я не буду кидаться оскорблениями и даже не буду подвергать сомнению твою фотку, хотя некоторые ...эээ...вопросы вызывают абсолютно новенькая форма с абсолютно одинаковыми автоматами на военнослужащих одного достаточно юнного возраста и неатлетического телосложения, да ещё и в 2015 году, когда вся страна по крохам собирала на армию. По моему армейскому опыту, так одевали в учебках или "придворных" подразделениях. Но пусть это останется на твоей совести как и отношение тебя к этой фотографии. Дело абсолютно в другом. Я знаю множество ветеранов. Настоящих. Я с ними общаюсь. Может среди них есть твои политические однодумци, хотя я таких не встречал, но я это допускаю. Так вот, чего я не могу себе представить, чтобы кто-то из этих скал, из этих зубров, этих человечищ, сидел целыми днями и пхал антизебильные картинки как твой саша, а уж тем более не представляю, чтобы кто-то из них собирал чьи-то неугодные им посты, чтобы (вдумайся!!!) пожаловаться администратору сайта. Представляешь какой потужный удар! Я здесь не был полгода и может ещё столько не зайду, так что не переймайся, дружок, и не отвлекай от работы человека, который и так находиться в тяжёлых моральных условиях. Можете продолжать выть "зебилы, что же вы наделали" и кто не за Порошенко, тот агрессивно против Украины. Этим вы делаете неоценимую услугу стране - вашими стараниями порошенковский антирейтинг достиг уже -75%
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08.02.2021 06:51 Ответить
Отдохни холуй кацапский. Порошенко - наш Президент.
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07.02.2021 23:57 Ответить
Снимите свой лай, который, видимо случайно поставили свино-собаке di Carmine.
Президент Литви Науседа закликав Україну продовжити курс на ЄС і НАТО, закріплений у Конституції 2 роки тому - Цензор.НЕТ 1051
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08.02.2021 00:09 Ответить
Тільки цього не треба.
Баризі, як й блазню, місце на смітнику історії. У Порошенка немає жодного шансу вдруге стати президентом України. І вперте просування його у якості єдиноможливого кандидата лише руйнує країну.
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08.02.2021 15:01 Ответить
Порохобот звучит гордо, а ты кацапский холуй продажный.
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07.02.2021 23:53 Ответить
Додано:
di Carmine, можешь даже из твоего DW привести, на которое ты любишь ссылаться.
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07.02.2021 21:38 Ответить
Імбецил, який референдум міг бути у 2014 році, коли на той час в країні не існувало закону про референдум?
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07.02.2021 22:58 Ответить
Имбецил, во-первых не я его обещал, так что называй имбецилом автора цитаты. Во-вторых, имбецил, может ты саму Независимость Украины поставишь под сомнение? Какой мог быть референдум в 1991 году, если не было закона про референдум?
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07.02.2021 23:02 Ответить
Імбецил, тоді у 1991 році було геть інше законодавство. Чи ти про це не знав?
Станом на 2014 рік не було закону про референдум. Це просто факт. Цей закон прийняли зовсім недавно.
Дай посилання на пряму мову того, хто тобі, імбецилу, обіцяв референдум у 2014 році.
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07.02.2021 23:56 Ответить
Имбецил, если нет закона про референдум, то действует предыдущее законодавство, вплоть до законодавства УРСР. И раз смогли провести референдум в 1991, то через четверть столетия могли и подавно. И не только могли, но и проводили, например в 2000. Тем более, обратись к имбецилу, обещавшему референдум "без законодавства". Дать посылання? Легко. Подними свои имбецильные зеньки выше и почитай, там куча ссылок и даже картинок, выложенных твоим коллегой. Им ты поверишь?
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08.02.2021 06:26 Ответить
Ти правник? Так хера ти базікаєш?
Тобі будь-який правник скаже, що у 2014 році не було жодного діючого закону, на підставі якого можна було б провести загальноукраїнський чи місцевий референдум. Це, до речі, одна з причин, чому майже ніхто у світі не визнав кримський референдум. Не було жодної юридичної бази для його проведення.

Мене дивує, чому тебе, брехливу істоту, досі не забанили.
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08.02.2021 14:49 Ответить
Імбецил, за Кучми була геть інша юридична база.

І від тебе й досі немає посилання на пряму мову про обіцянку провести референдум у 2014 році. Вже усім зрозуміло, що ти звичайний базікало.
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08.02.2021 14:52 Ответить
Здесь не все, многие на выходных, своих компов не имеют, работают на государственных. А вумные какие.
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07.02.2021 19:00 Ответить
Криворогатий недомірок Науседі до плеча. Президент Литви Науседа закликав Україну продовжити курс на ЄС і НАТО, закріплений у Конституції 2 роки тому - Цензор.НЕТ 6695
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07.02.2021 18:29 Ответить
Шош ти обрав такого шкета пустоголового? Чувак на самокаті підтвердить.
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07.02.2021 18:33 Ответить
Надо было Виталика с киевской управы послать на встречу при параде. Оно как писарь шмыгает весь в черниле и с промокашкой.
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07.02.2021 19:00 Ответить
Надо было табуретку ему подставить.
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07.02.2021 18:31 Ответить
Маша и медвеь.... мать, бать капать.Пора уже кривому рагулю у ***** сандали с телескопическими каблуками одолжить.
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07.02.2021 18:46 Ответить
На лабутенах надо Вольдемару гостей встречать.
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07.02.2021 18:48 Ответить
Стопе! Який ще Науседа? А де Далю поділи?
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07.02.2021 19:10 Ответить
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шакАладньій сцарь-мародер прьігает от счастья, ведь назвали его никчемное, брехливое, цьіничное, алчное "парАшенко".
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07.02.2021 19:29 Ответить
Ісе твій сикун-хобіт навіть не скаче бо не має сенсу, бо бреше за днк кодом...)))
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07.02.2021 20:50 Ответить
да не старайся, это уже никаго не интересует, отработанный биоматериал.
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07.02.2021 22:36 Ответить
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Может всё таки уже пора начать строить своё государство.
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07.02.2021 19:59 Ответить
Президент Литви Науседа закликав Україну продовжити курс на ЄС і НАТО, закріплений у Конституції 2 роки тому - Цензор.НЕТ 1470
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07.02.2021 21:04 Ответить
да уж, на Рачке без соли доедают, вы крепитесь там, фсего харошего настроения.
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07.02.2021 22:34 Ответить
смысла писать, нет.
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08.02.2021 19:13 Ответить
дедушка старенький, объясните дедушке, што петька тогда метал какашки по поводу вероятного переезда за забор, поэтому и вносились столь патриотические изменения в Конституцию, но всё обошлось: зелёненький посадил под руцю в парламент, сделал официальной аппазисыей, тюрьма откладывается до выздоровления населения Президент Литви Науседа закликав Україну продовжити курс на ЄС і НАТО, закріплений у Конституції 2 роки тому - Цензор.НЕТ 9115
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08.02.2021 04:30 Ответить
Штепсель і питався Байдена:- чому ми доси не в НАТО?!!- ШКОЛЯР!
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08.02.2021 07:55 Ответить
Нууууу, Неуседа авторитет....
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08.02.2021 08:50 Ответить
Що за недолугий курдуплик зліва від президента Литви?
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08.02.2021 10:41 Ответить
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