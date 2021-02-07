С начала суток одно нарушение режима тишины. Террористы дистанционно минировали местность у позиций ВСУ возле Луганского, - ООС
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
С начала текущих суток, 7 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Північ", вблизи населенного пункта Луганское вооруженные формирования Российской Федерации осуществили дистанционное минирование местности минами ПОМ-2 у наших позиций. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
О факте нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК уведомлены представители ОБСЕ. Боевых потерь среди наших защитников нет, подчеркивают в штабе.
При этом отмечается, что сегодня саперы ГСЧС разминировали почти 4 гектара территории и передали на уничтожение 65 взрывоопасных предметов.
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Обстрелов - 18 . Ответный огонь - 12. Ранено - 7 . Убито - 3.
В донецких пабликах пишут про грохот у ДАП.
Вазеленський режим тиші.
Примерно с 17:20 д о 17:55 UTC+3 воюет #Ясиноватая. Похоже на 120 мм минометы.
Впервые минимум за полгода слышу частые очень тяжелые залпы в районе
ДАП, уже минут пятнадцать без перерыва
В результате ликвидации централизованного управления аэроразведкой, дефрагментации ее подразделений и сокращения численности, ВСУ теряет контроль за передвижением противника в прифронтовой полосе, открывая свои тылы для прохода диверсионно-разведывательных групп противника. К этому добавляются широкие полосы разминирования согласно решений минской ТКГ возглавляемой с украинской стороны явным пророссийским кадром Ермаком. Сегодняшняя диверсия под Марьинкой с тремя погибшими и шестью ранеными - результат "миролюбия" г-на Зеленского. .