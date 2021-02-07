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Новости Политика Украины
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С начала суток одно нарушение режима тишины. Террористы дистанционно минировали местность у позиций ВСУ возле Луганского, - ООС

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

С начала суток одно нарушение режима тишины. Террористы дистанционно минировали местность у позиций ВСУ возле Луганского, - ООС

С начала текущих суток, 7 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Північ", вблизи населенного пункта Луганское вооруженные формирования Российской Федерации осуществили дистанционное минирование местности минами ПОМ-2 у наших позиций. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

О факте нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК уведомлены представители ОБСЕ. Боевых потерь среди наших защитников нет, подчеркивают в штабе.

При этом отмечается, что сегодня саперы ГСЧС разминировали почти 4 гектара территории и передали на уничтожение 65 взрывоопасных предметов.

Читайте также: Воины 28-й ОМБр Назарий Полищук и Алексей Подвезенный погибли 6 февраля в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве на Донбассе

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Топ комментарии
+6
Від початку доби одне порушення режиму тиші. Терористи дистанційно мінували місцевість поблизу позицій ЗСУ біля Луганського, - ООС - Цензор.НЕТ 7427
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07.02.2021 17:59
+4
Нужно говорить, что тишина со стороны оккупанта и сепаров ни разу не соблюдалась.
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07.02.2021 18:00
+3
В результате ликвидации централизованного управления аэроразведкой, дефрагментации ее подразделений и сокращения численности, ВСУ теряет контроль за передвижением противника в прифронтовой полосе, открывая свои тылы для прохода диверсионно-разведывательных групп противника. К этому добавляются широкие полосы разминирования согласно решений минской ТКГ возглавляемой с украинской стороны явным пророссийским кадром Ермаком. Вчерашняя диверсия под Марьинкой с тремя погибшими и шестью ранеными - результат "миролюбия" г-на Зеленского.(с)
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07.02.2021 17:51
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Кто сказал что стрелять низзя? Меня например никто бы не заставил сидеть смертником или овечкой под обстрелами и без возможности стрелять в ответ. Мы не в 37-м году живем. Максимум выгонят из армии без компенсации ну их*** на такую армию. Все зависит от командиров младшего состава на местах. Если командир говно то подчиненные плюют ему в морду сдают автоматы и едут домой на демобилизацию, кушать шашлыки а командир остается в одиночку сидеть на передовой молиться. Или же командира втихаря при удобной заварушке пускают в расход.
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07.02.2021 18:01 Ответить
В результате ликвидации централизованного управления аэроразведкой, дефрагментации ее подразделений и сокращения численности, ВСУ теряет контроль за передвижением противника в прифронтовой полосе, открывая свои тылы для прохода диверсионно-разведывательных групп противника. К этому добавляются широкие полосы разминирования согласно решений минской ТКГ возглавляемой с украинской стороны явным пророссийским кадром Ермаком. Вчерашняя диверсия под Марьинкой с тремя погибшими и шестью ранеными - результат "миролюбия" г-на Зеленского.(с)
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07.02.2021 17:51 Ответить
п.с. Сводка ситуации за 06 февраля 2021 года.
Обстрелов - 18 . Ответный огонь - 12. Ранено - 7 . Убито - 3.
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07.02.2021 17:56 Ответить
комментарий отмечен как спам
Не знаешь почему Парашенко убрал и расформировал добровольческие подразделения с линии фронта по требованию *****? Они плевали на приказы Парашенка и других предателей Укарины и руководствовались только своей совестью и долгом уничтожать врага ради своей Родины а не ради торговли и контрабанды с окупантами.
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07.02.2021 18:06 Ответить
я это знаю.. я как раз попал под эту раздачу петра...
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07.02.2021 18:12 Ответить
Від початку доби одне порушення режиму тиші. Терористи дистанційно мінували місцевість поблизу позицій ЗСУ біля Луганського, - ООС - Цензор.НЕТ 7427
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07.02.2021 17:59 Ответить
Нужно говорить, что тишина со стороны оккупанта и сепаров ни разу не соблюдалась.
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07.02.2021 18:00 Ответить
А что вы ожидаете от росийских окупантов и террористов, девиз которых *ПРЯТАТЬСЯ ЗА СПИНАМИ ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ* и *МЫ ГОВОРИМ ОДНО А ДЕЛАЕМ СОВСЕМ ДРУГОЕ*? Если вы хотите сами себя обманывать то вам в етом никто не помешает
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07.02.2021 18:24 Ответить
Да ну нах!
В донецких пабликах пишут про грохот у ДАП.
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07.02.2021 18:09 Ответить
Кацапи мінують, наші або розміновують, або підриваються.
Вазеленський режим тиші.
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07.02.2021 18:12 Ответить
О, лайкер кацапа пришло.
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07.02.2021 19:04 Ответить
Иосиф Пиночет
Примерно с 17:20 д о 17:55 UTC+3 воюет #Ясиноватая. Похоже на 120 мм минометы.
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07.02.2021 18:15 Ответить
Лия @liya2905 · 1 ч#Донецк

Впервые минимум за полгода слышу частые очень тяжелые залпы в районе
ДАП, уже минут пятнадцать без перерыва
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07.02.2021 18:19 Ответить
В результате ликвидации централизованного управления аэроразведкой, дефрагментации ее подразделений и сокращения численности, ВСУ теряет контроль за передвижением противника в прифронтовой полосе, открывая свои тылы для прохода диверсионно-разведывательных групп противника. К этому добавляются широкие полосы разминирования согласно решений минской ТКГ возглавляемой с украинской стороны явным пророссийским кадром Ермаком. Сегодняшняя диверсия под Марьинкой с тремя погибшими и шестью ранеными - результат "миролюбия" г-на Зеленского.
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07.02.2021 19:05 Ответить
у мене одне лиш запитання: якщо вони закидають мінами нуль, а потім там підриваються і цивільні, і воїни - чи це НЕ порушення перемир'я??? ця підлокацапська діяльність не вважається обстрілом на ураження???
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07.02.2021 22:00 Ответить
06.‎02.‎2021

В результате ликвидации централизованного управления аэроразведкой, дефрагментации ее подразделений и сокращения численности, ВСУ теряет контроль за передвижением противника в прифронтовой полосе, открывая свои тылы для прохода диверсионно-разведывательных групп противника. К этому добавляются широкие полосы разминирования согласно решений минской ТКГ возглавляемой с украинской стороны явным пророссийским кадром Ермаком. Сегодняшняя диверсия под Марьинкой с тремя погибшими и шестью ранеными - результат "миролюбия" г-на Зеленского. .
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08.02.2021 09:04 Ответить
 
 