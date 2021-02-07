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Новости Политика Украины
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Кравчук (602) Россия (38349) Донбасс (16132)

Украинские власти должны жестко реагировать на российские провокации на Донбассе, иначе будет очевидна наша слабость, - Кравчук

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украинские власти должны жестко реагировать на российские провокации на Донбассе, иначе будет очевидна наша слабость, - Кравчук

Российско-оккупационные войска на Донбассе нарушают все договоренности. В таких условиях стоит действовать зеркально: на каждый выстрел отвечать выстрелом. Они используют любые возможности для провокаций, Украина должна не просто наблюдать, а жестко реагировать, уступки - это признак слабости.

Об этом глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук рассказал в эфире канала "Украина 24", передает Цензор.НЕТ.

"Мы реагируем и словами, и другими способами. Лучшей реакцией было бы взять и вышвырнуть их из Донбасса и Крыма. Они этого заслуживают. Но это война, мы договорились, что мы будем работать дипломатическими политическими методами. Другое дело - нельзя оставлять без внимания ни одного факта, какой-либо грубой брани, отношения, оценки, политической лжи. На любую ложь надо отвечать правдой, фактами. У нас таких фактов, такой правды до черта", - сказал он.

По словам Кравчука, нужно действовать зеркально.

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"Если мы посмотрим на последние события, то они очевидны. Вчера и сегодня убивают наших солдат, стреляют, причем уже из 120-мм минометов, то есть нарушают все возможные и невозможные договоренности. Я скажу свое мнение, я бы действовал зеркально: на каждый выстрел отвечать выстрелом. Не надо выдумывать, что это, провокация или не провокация. Выстрел есть выстрел. Если они стреляют, отвечать должны так же.

Не надо ждать, пока кого-то убьют или ранят. Они используют любые возможности, чтобы провокации превращать в реалии. То есть обвинять Украину, требовать от Украины и стрелять в солдат Украины. Почему мы должны наблюдать и делать вид, что этого не происходит? Должна быть соответствующая жесткая реакция во всем, иначе они будут понимать, что наши уступки - это признак нашей слабости", - сказал он.

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Топ комментарии
+68
Конъюнктура поменялась.
Ветер перемен подул...
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07.02.2021 19:04
+39
Украинские власти должны жестко реагировать на российские провокации на Донбассе, иначе будет очевидна наша слабость, - Кравчук - Цензор.НЕТ 6341
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07.02.2021 19:08
+37
ПЕРВЫЙ РАЗ ПОДДЕРЖИВАЮ -- на один выстрел ШКВАЛ !!! ЗА погибшего сотню !!!
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07.02.2021 19:08
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Страница 2 из 2
Він БУВ, Є і БУДЕ ФЛЮГЕРОМ, який круте носом, куди вітер подме.
Як мінімум він повинен сидіти в каталажці за розбазарювання Чорноморського флоту та будапештський туалетний папір.
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07.02.2021 19:45 Ответить
А нічого, що в Будапешті Кучма підпис ставив?
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07.02.2021 19:46 Ответить
А де я написав, що за підпис? А підготував ХТО??????????????
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07.02.2021 19:52 Ответить
Невже ти?
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07.02.2021 20:44 Ответить
З долбодятлами не спілкуюсь.
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07.02.2021 21:00 Ответить
Та ти ні з ким спілкуватися не здатне.
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07.02.2021 21:23 Ответить
Довбо-ба бачу здалека. Що з тобою спілкуватись? З ботом?
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09.02.2021 19:05 Ответить
Я й сказав- не здатне.
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11.02.2021 20:10 Ответить
Чмо-чмо-чмо-чмо-чмоячмочмочмочмо......біле гімно Українська влада має жорстко реагувати на російські провокації на Донбасі, інакше буде очевидною наша слабкість, - Кравчук - Цензор.НЕТ 9165
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13.02.2021 08:22 Ответить
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а "товарищ" ни в теме - у него здесь другая цель.
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07.02.2021 19:59 Ответить
Це ти, сопля, не в темі.
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07.02.2021 20:57 Ответить
так як комуняка кравчучка все реагувала...)))
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07.02.2021 19:34 Ответить
Українська влада має жорстко реагувати на російські провокації на Донбасі, інакше буде очевидною наша слабкість, - Кравчук - Цензор.НЕТ 852 Українська влада має жорстко реагувати на російські провокації на Донбасі, інакше буде очевидною наша слабкість, - Кравчук - Цензор.НЕТ 1379деревня Выбуты,Псковская область..здесь лежит Псковская дивизия ВДВ РАБссии..
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07.02.2021 19:35 Ответить
АЛЬО.такий чолоік українець пішов в історію Гоголя.
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07.02.2021 19:36 Ответить
В августе 2014 года Псковская и Костромская дивизии ВДВ РАБссии пали смертью Крыс на Донбассе...,об этом подробно рассказал депутат Псковской области Лев Шлосберг,ранее об этом сообщали украинский журналист Роман Бочкала и ныне покойный Борис Немцов..
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07.02.2021 19:41 Ответить
Українська влада має жорстко реагувати на російські провокації на Донбасі, інакше буде очевидною наша слабкість, - Кравчук - Цензор.НЕТ 5911 Українська влада має жорстко реагувати на російські провокації на Донбасі, інакше буде очевидною наша слабкість, - Кравчук - Цензор.НЕТ 5911 Українська влада має жорстко реагувати на російські провокації на Донбасі, інакше буде очевидною наша слабкість, - Кравчук - Цензор.НЕТ 5911 кацапы же будут ржать целый день - ты их решил так помучать!!?))
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08.02.2021 10:02 Ответить
Коментувати слова Кравчука- себе не поважати. Воно ж сьогодні одне меле, а завтра вже інше.
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07.02.2021 19:45 Ответить
Слабістю і бідою України стало те, що тебе падлюка кравчук недоумки обрали в 91році президентом.А в 94році тебе об"єгорив ще гірше за тебе падло кучматий. Горіти вам гнидам в пеклі!
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07.02.2021 20:29 Ответить
У Харкові створюють мобільний протитанковий комплекс на базі «Дозор-Б»

https://uprom.info/news/vpk/u-harkovi-stvoryuyut-mobilnyj-protytankovyj-kompleks-na-bazi-dozor-b/
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07.02.2021 19:48 Ответить
Дйшло до старого маразматика чи методички помінялись?
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07.02.2021 19:51 Ответить
Українська влада має жорстко реагувати на російські провокації на Донбасі, інакше буде очевидною наша слабкість, - Кравчук - Цензор.НЕТ 710
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07.02.2021 19:59 Ответить
кравчук - порохобот? Не верю ни одному слову старого коммуняки. То о чём Порошенко всё это время предупреждал эту зе-власть оказалось таки правдой для зебилов. Подымают рейтинг зебила, ешё осталось шо либо сказать челу поставленному бороться с фейками.
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07.02.2021 20:00 Ответить
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Я тоже Порохобот ,Я конфеты Рошен люблю
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07.02.2021 20:06 Ответить
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Порошенко - отработанный материал... Сейчас зеля рулит...)
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07.02.2021 21:01 Ответить
Я дам ему Парабелум
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07.02.2021 20:05 Ответить
Э-Э, что то мало добровольцев на ветке, а все такие умные. Вот так и я мог сдуру пойти, а остальные по компу визжали бы, как все плохо. И чем я хуже вас?
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07.02.2021 20:07 Ответить
каждый должен заниматься своим делом , на то и контрактники нужны чтобы воевать
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07.02.2021 20:10 Ответить
Так где взять контрактников, если все будут заниматься своим делом? Может партнеры помогут?
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07.02.2021 20:15 Ответить
Как Байден пришел, так все, как-то сверх на голову перевернулось. Это такое совпадение, что Вава закрыл ТВ-каналы кремлядей в Украине, Кравчук говорит, что в этой новости выше и т.п.? Одна Люся Растрапович до сих пор на ватной волне вместе с Кивой и Ко.
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07.02.2021 20:11 Ответить
А її нема - української влади.
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07.02.2021 20:14 Ответить
її ніколи і не було.
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07.02.2021 20:15 Ответить
Президенты приходят и уходят, а олигархи всегда на месте... Українська влада має жорстко реагувати на російські провокації на Донбасі, інакше буде очевидною наша слабкість, - Кравчук - Цензор.НЕТ 2036
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07.02.2021 20:33 Ответить
олигархи пошли на уступки - снизили цену на Газ за Январь до 6,99 грн за куб
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07.02.2021 20:48 Ответить
Снизили по сравнению с чем, если в декабре газ был 6,62?
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07.02.2021 20:55 Ответить
c 10 грн
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07.02.2021 20:57 Ответить
Цена у "Нефтегаза" была 6,62! В ноябре - 5,30...
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07.02.2021 21:03 Ответить
Летом было вообще, чуть больше трешки...
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07.02.2021 21:05 Ответить







Сергій Мельничук@SergeKremp 10 мин

Як тільки Зеленський почав купувати електроенергію в ре фе, у нас "випадково" почали ламатися енергоблоки...
Та, которая...@JhoneSmith7





... внезапно "поломались" сразу 9 энергоблоков, из них сразу 7 - у Ренатлеонидыча
Hellis@13Hellis_13





Киевоблэнерго Ахметова.
Ни свою страницу открыть, ни счет скачать...

Українська влада має жорстко реагувати на російські провокації на Донбасі, інакше буде очевидною наша слабкість, - Кравчук - Цензор.НЕТ 8899
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07.02.2021 20:24 Ответить
Слабістю і бідою України стало те, що тебе падлюка кравчук недоумки обрали в 91році президентом.А в 94році тебе об"єгорив ще гірше за тебе падло кучматий. Горіти вам гнидам в пеклі!
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07.02.2021 20:28 Ответить
Vitalii Chepynoga ФБ

"Віктор Медведчук вранці включив телевізор і не побачив власної тіні...

Весна має бути цікава..."
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07.02.2021 20:31 Ответить
Слід запасатись попкорном , далі буде веселіше !!!)))
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07.02.2021 21:22 Ответить
ще не давно цей старий камуніцт хотів миритись з свинособаками. добре ж цю зелену шоблу присадили на бутилку
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07.02.2021 20:43 Ответить
Нардеп Кива отримав мільйон від фірми, слід якої веде до окупованих територій https://gazeta.ua/articles/politics/_nardep-kiva-otrimav-miljon-vid-firmi-slid-yakoyi-vede-do-okupovanih-teritorij/1013301
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07.02.2021 20:45 Ответить
пиши в СБУ ,они знают что с ним делать
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07.02.2021 20:49 Ответить
а вугілля яке отримують від ордло роками і не Медведчук, а інші, і не тільки вугілля, це ШО? Ввімкнули святих і гавкають, а ви хто? Ви ж суки золотом засипались, скоро це золото перетвориться в черепки. Діждетесь
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07.02.2021 20:56 Ответить
Вооо... И Кравчук стал жестоким борцом с агрессором... Из под зели чем то подуло...)))
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07.02.2021 20:53 Ответить
та не Макарыч - нада проста перестать аб этам гаварить!!! - как тебя учил главЗебуин Українська влада має жорстко реагувати на російські провокації на Донбасі, інакше буде очевидною наша слабкість, - Кравчук - Цензор.НЕТ 279
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07.02.2021 20:55 Ответить
Українська влада має жорстко реагувати на російські провокації на Донбасі, інакше буде очевидною наша слабкість, - Кравчук - Цензор.НЕТ 6852
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07.02.2021 21:00 Ответить
То во всём был виновен бублик на голове... Передавливал сосуды , питающие голову...
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07.02.2021 21:04 Ответить
"Любі мої..." !!!)))
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07.02.2021 21:18 Ответить
А до чого тут Юля? Чи в тебе завдання таке?
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07.02.2021 22:04 Ответить
О, как его развернуло не все 180.
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07.02.2021 21:08 Ответить
Невже Кравчук теж добре законспірований порохобот чи може рошенку несвіжу з'їв? Українська влада має жорстко реагувати на російські провокації на Донбасі, інакше буде очевидною наша слабкість, - Кравчук - Цензор.НЕТ 3342
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07.02.2021 21:16 Ответить
Як українська влада??? Зелена пліснява ,це лялькі з кремлівського лялькового балагана !!! Лялькі не спроможні на самостійну діяльність , дійство відбувається за кремлівським сценарієм та волею ляльководів !!)))
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07.02.2021 21:20 Ответить
Пора вже байрактарчики з ангарів витягати,чого вони там стоять без роботи,Зеля пора птахів випускати на полювання,давай сказав а кажи б!
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07.02.2021 21:22 Ответить
Що ти бажаєшь почути від лялькі з ганчір"я, напханої тирсою !!!)))
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07.02.2021 21:24 Ответить
говно коммуняцкое. а что ты пел еще пол года назад?
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07.02.2021 21:32 Ответить
Колись ,1995 р. спілкувався з ним ,Лисом Микитою ,балакучий ,наговорив купу вселякого лайна , а сенса в сказаному ніякого!! Це ціла наука так говорити ,фахівець по навішуванню локшини на вуха !!!))))
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07.02.2021 21:46 Ответить
Кравчука хвалю за храбрость. Сказал про обстрелы правильно. Отвечать мы будем мощно. Америка нас в этом поддерживает. И будет поддерживать в разы больше, если мы будем не бояться убивать врага внешнего, сажать в тюрьмы врага внутреннего....
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07.02.2021 21:45 Ответить
Полтора года понадобилось зебилам, что бы вернуться к тому, что им сразу говорилось.
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07.02.2021 22:03 Ответить
Українська влада має жорстко реагувати на російські провокації на Донбасі, інакше буде очевидною наша слабкість, - Кравчук - Цензор.НЕТ 4265
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07.02.2021 22:13 Ответить
а,чого це ми так , раптом прозріли??
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07.02.2021 22:15 Ответить
Насправді, якщо оглянутись трохи на будні його роботи ТКГ , коли він відшив Медведчука з його особистим визволенням полоненних, під час інавгурації у США чи одразу після? Й тепер згадаємо, чому так ковбасило Люсю, радника його й Єрмака - він доходив до істерик . Бо Кравчуку ЩО? Падул вєтєр пєрємєн - він був й залишається Президентом а шо Люсє робить?
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07.02.2021 23:00 Ответить
Макарыч переобуваться в полете
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07.02.2021 23:26 Ответить
Українська влада має жорстко реагувати на російські провокації на Донбасі, інакше буде очевидною наша слабкість, - Кравчук - Цензор.НЕТ 8807
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07.02.2021 23:34 Ответить
быстро переобулся и сказал правильно))) Только у зелуп вектор и желания другие.
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07.02.2021 23:36 Ответить
Кравчук, нарешті, прозрів! Хотілося б почути від преЗЕдента - хто ж тепер заробляєна війні?
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07.02.2021 23:52 Ответить
Cліпі наші політики дуже швидко прозрівають віл копняків вуйка Байдена.
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08.02.2021 00:41 Ответить
Дедушка! Ты прав!
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08.02.2021 05:16 Ответить
Один Президент вірно каже, а ГАРАНТ ще не роздивився!!!, хай ОЧІ протре!
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08.02.2021 07:38 Ответить
Тобто, Порох був правий -нічого зазирать в очі путлеру. Тільки рішуча відсіч агресору.
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08.02.2021 11:41 Ответить
А як що до поміркувати? Люди а поміркувать? Ні? А дарма...дарма ви людоньки горячкуєте. ЗКравчуком все зрозуміло...Цікаво а чому він іменно зараз переобувся в повітрі? Вам не цікаво народ...????
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08.02.2021 12:04 Ответить
вот что Байден животворящий с людьми делает
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08.02.2021 19:16 Ответить
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