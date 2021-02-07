Украинские власти должны жестко реагировать на российские провокации на Донбассе, иначе будет очевидна наша слабость, - Кравчук
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Российско-оккупационные войска на Донбассе нарушают все договоренности. В таких условиях стоит действовать зеркально: на каждый выстрел отвечать выстрелом. Они используют любые возможности для провокаций, Украина должна не просто наблюдать, а жестко реагировать, уступки - это признак слабости.
Об этом глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук рассказал в эфире канала "Украина 24", передает Цензор.НЕТ.
"Мы реагируем и словами, и другими способами. Лучшей реакцией было бы взять и вышвырнуть их из Донбасса и Крыма. Они этого заслуживают. Но это война, мы договорились, что мы будем работать дипломатическими политическими методами. Другое дело - нельзя оставлять без внимания ни одного факта, какой-либо грубой брани, отношения, оценки, политической лжи. На любую ложь надо отвечать правдой, фактами. У нас таких фактов, такой правды до черта", - сказал он.
По словам Кравчука, нужно действовать зеркально.
"Если мы посмотрим на последние события, то они очевидны. Вчера и сегодня убивают наших солдат, стреляют, причем уже из 120-мм минометов, то есть нарушают все возможные и невозможные договоренности. Я скажу свое мнение, я бы действовал зеркально: на каждый выстрел отвечать выстрелом. Не надо выдумывать, что это, провокация или не провокация. Выстрел есть выстрел. Если они стреляют, отвечать должны так же.
Не надо ждать, пока кого-то убьют или ранят. Они используют любые возможности, чтобы провокации превращать в реалии. То есть обвинять Украину, требовать от Украины и стрелять в солдат Украины. Почему мы должны наблюдать и делать вид, что этого не происходит? Должна быть соответствующая жесткая реакция во всем, иначе они будут понимать, что наши уступки - это признак нашей слабости", - сказал он.
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