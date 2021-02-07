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Новости За рубежом
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За январь в Беларуси по политическим мотивам задержали 873 человека, 306 из них арестованы, - правозащитники

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

За январь в Беларуси по политическим мотивам задержали 873 человека, 306 из них арестованы, - правозащитники

За первый месяц текущего года в Беларуси по политическим мотивам были задержаны не менее 873 человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на правозащитный центр "Весна", 306 из них были арестованы на сроки от 15 до 25 суток.

Ранее в "Весне" сообщали, что по подсчетам правозащитников с начала президентской кампании в Беларуси было возбуждено более 900 уголовных дел против оппонентов власти, информирует Радио Свобода. Суды вынесли по ним как минимум сто три обвинительных приговора.

Напомним, массовые акции протеста начались в Беларуси после президентских выборов 9 августа 2020 года, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко. Он избирался на шестой срок подряд. Протестующие требуют отставки Лукашенко и проведения новых выборов. Оппоненты режима обвиняют власти в беспрецедентных фальсификациях и жестокости по отношению к участникам митингов. При подавлении протестов погибли не менее пяти человек. По данным правозащитников, к настоящему времени более 30 тысяч белорусов подверглись репрессиям.

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Страны ЕС и США не признают легитимность прошедших в Беларуси выборов. Европарламент проголосовал за резолюцию, осуждающую жёсткое подавление мирных протестов, и в частности, убийство демонстранта Романа Бондаренко. Против ряда белорусских чиновников введены санкции.

Россия признала белорусские выборы и обещает в случае обострения конфликта оказать Лукашенко помощь, включая силовую.

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Топ комментарии
+5
Лукашеску - нелегетимное чмо !
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07.02.2021 21:07
+5
Лукашеску - 3% лузер !
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07.02.2021 21:08
+5
Текст па дебильнаму написан ! Наверна тебя уже не раз от3,14здили !!! )))
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07.02.2021 21:36
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За январь в Беларуси по политическим мотивам задержали 873 человека, 306 из них арестованы, - правозащитники - Цензор.НЕТ 2904
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07.02.2021 21:03 Ответить
Выражаю обеспокоенность!
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07.02.2021 21:06 Ответить
Лукашеску - нелегетимное чмо !
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07.02.2021 21:07 Ответить
Лукашеску - 3% лузер !
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07.02.2021 21:08 Ответить
Лукашеску не Белорус !
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07.02.2021 21:10 Ответить
В Киеве из квартиры руководителя телеканалов Медведчука воры забрали более 8 миллионов 💰!
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07.02.2021 21:12 Ответить
Теперь ананисту киве прийдётся экономить ! (((
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07.02.2021 21:15 Ответить
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харе дрочить комментами, в забор вбейся
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07.02.2021 21:22 Ответить
А ты чё, кивин сутинёр ?! )))
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07.02.2021 21:25 Ответить
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я не сутенер, а вот хрипатая падла уже второй год выгуливает страну, этой мрази пох.
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07.02.2021 21:28 Ответить
А почему ты возмутился этим апася закрытия *****.стических Мертведчуковских каналов ?
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07.02.2021 21:30 Ответить
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кто бил Пороха, Зелю, освещал Михо при вьезде в Украину. Одну минуточку, чего то после тарифных выходов людей, зеля сильно испужался. А чего ж Порошенко не вывел, слабо? В чем же пресловутое достоинство? В чем?
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07.02.2021 21:38 Ответить
А теперь переведи свой эпос на понятный язык !
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07.02.2021 21:40 Ответить
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ты понимаешь о чем я. Тебе 5 лет?
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07.02.2021 21:42 Ответить
Нет не понял, поэтому и попросил перевести этот 5ти летнего ребёнка бред.
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07.02.2021 21:45 Ответить
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неужели не понял? Странно. Тогда изучай предметно-следственные связи.
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07.02.2021 21:50 Ответить
А зачем они мне ? ))
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07.02.2021 21:52 Ответить
У меня если честно нет ни времени, ни желания изучать твой кацапский бред !
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07.02.2021 21:53 Ответить
Белорусы - Латвия с вами, в поддержку высвечивали ваш стяг, прапор, karogu
в низу текста видео

https://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/video-daugavu-v-rige-podsvetili-v-znak-podderzhki-demokratii-v-belarusi.d?id=52911531

За січень у Білорусі з політичних мотивів затримано 873 осіб, 306 із них заарештовано, - правозахисники - Цензор.НЕТ 4177
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07.02.2021 21:29 Ответить
Текст па дебильнаму написан ! Наверна тебя уже не раз от3,14здили !!! )))
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07.02.2021 21:36 Ответить
Заблукав, пацак?
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07.02.2021 21:37 Ответить
Радуйся, тебе кремлёвское чьмо лайк пставило ! ))
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07.02.2021 22:14 Ответить
Что и следовало ожидать! Режим не получил в рог, оклимался и начал мстить... Теперь на карандаш возьмут всех... Самых опасных посадят или убьют, остальных подвесят на волоски... В 2014-м гнилые переговорщики с яныком тоже хотели оттянуть время до выборов... Представляете что бы стало с нашим Майданом, если б повелись на уговоры яценюков, кличков и пр... и разошлись?
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07.02.2021 21:38 Ответить
Такой дикости (со стороны протестующих) даже на кацапии не было! Белорусы дарили цветы тем кто уже убивал и пытал людей в это самое время в околотках! За січень у Білорусі з політичних мотивів затримано 873 осіб, 306 із них заарештовано, - правозахисники - Цензор.НЕТ 7042 Тяжелый случай.
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07.02.2021 21:53 Ответить
За січень у Білорусі з політичних мотивів затримано 873 осіб, 306 із них заарештовано, - правозахисники - Цензор.НЕТ 5457
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07.02.2021 21:50 Ответить
А уявляєте, щоб Україна зараз називалася по прикладу БІЛОрусії, МАЛОросія?...
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07.02.2021 21:51 Ответить
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докладніше про етимологію слова Україна.
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07.02.2021 21:53 Ответить
Етимологія слова Україна така ж сама, як і слова країна.
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07.02.2021 22:40 Ответить
неа. Попытайся изучить историю
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07.02.2021 22:56 Ответить
знаешь что такое Край? определение принадлежности, всего лишь. Краснодарский и т.д. К чему это я, ага, название нашей страны это просто направление завоеваний устремленное на запад. Всего лишь. Все 4 фронта тоже назывались направлениями. И не делайте детские глаза. Мы у края, важных событий
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07.02.2021 23:16 Ответить
А ще кажуть, що слово бєсполєзний означає бєс полєзний...
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07.02.2021 23:30 Ответить
развитие мысли застопорилось? Иди просрись
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08.02.2021 00:20 Ответить
А кремляндия мокшорусией ? ))
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07.02.2021 21:55 Ответить
Хай живе незалежна Мокшанська Народна Республіка!
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07.02.2021 22:46 Ответить
я так понимаю что лукавый уже всех болотных хороняк пересадил. благо это не сложно холопы сами на колени становятся перед мусорами и только жалостно повизгивают когда их болотные опричники дубинами воспитывают.
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07.02.2021 22:37 Ответить
Як нам пояснювали, Русь стала Росією тому, що у грецькій мові не було літери У...погано шукали...білорУси знайшли...
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07.02.2021 22:51 Ответить
 
 