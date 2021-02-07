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Четырех человек госпитализировали на Волыни: мужчина бросался с ножом на брата, жену и приехавших на вызов полицейских

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Четырех человек госпитализировали на Волыни: мужчина бросался с ножом на брата, жену и приехавших на вызов полицейских

В Нововолынской ОТГ правоохранители задержали мужчину, который нанес ножевые ранения трем лицам. Госпитализировали четырех человек. Один из травмированных - полицейский.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу облуправления полиции Волыни, вызов о драке в одном из сел вблизи Нововолынска правоохранители получили накануне вечером. В полиции говорят: приехав на место, застали мужчину с ножами в обеих руках. На просьбу положить оружие он не реагировал.

Во время конфликта мужчина начал наносить удары ножами своему брату и жене. Также набросился на полицейских, одного из правоохранителей ранил. Чтобы остановить мужчину, патрульные применили табельное оружие.

В результате инцидента в больницу попали оба участника драки (мужчина с ножами и его брат) и жена напавшего. Также с ножевыми ранениями госпитализировали полицейского.

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В полиции открыли уголовные дела по двум статьям, речь идет о покушении на убийство и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. О происшествии сообщено сотрудников ТУ ГБР в г. Львов. Мужчине грозит от 9 до 15 лет заключения.

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Топ комментарии
+7
"Гарячка белая". Треба було пристрелити на місці- це вже не людина.
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07.02.2021 21:30
+5
Я еще рассматриваю вариант что брат его жену жахнул
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07.02.2021 21:51
+4
та шо там между вами опожоповцами сеять? Чотирьох людей госпіталізували на Волині: чоловік кидався з ножем на брата, дружину і поліцейських, які приїхали на виклик - Цензор.НЕТ 957все равно ничего не взойдет
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07.02.2021 22:32
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"Гарячка белая". Треба було пристрелити на місці- це вже не людина.
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07.02.2021 21:30 Ответить
Це вже не людина якщё це *********** !
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07.02.2021 21:59 Ответить
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а ти гондон, яке сіє суперечки між людьми
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07.02.2021 22:01 Ответить
ты уже ножи приготовил? Чотирьох людей госпіталізували на Волині: чоловік кидався з ножем на брата, дружину і поліцейських, які приїхали на виклик - Цензор.НЕТ 7337
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07.02.2021 22:15 Ответить
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у провидения нет ножей
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07.02.2021 22:22 Ответить
та шо там между вами опожоповцами сеять? Чотирьох людей госпіталізували на Волині: чоловік кидався з ножем на брата, дружину і поліцейських, які приїхали на виклик - Цензор.НЕТ 957все равно ничего не взойдет
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07.02.2021 22:32 Ответить
геть заплутав, так нацюцюрник натягують, щоб сіять чи не сіять? Чотирьох людей госпіталізували на Волині: чоловік кидався з ножем на брата, дружину і поліцейських, які приїхали на виклик - Цензор.НЕТ 9542
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08.02.2021 01:06 Ответить
водка-зло
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07.02.2021 21:30 Ответить
Водка - эта канституция РФ !
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07.02.2021 22:00 Ответить
Нє, то зкріпа №1 Чотирьох людей госпіталізували на Волині: чоловік кидався з ножем на брата, дружину і поліцейських, які приїхали на виклик - Цензор.НЕТ 2171 .
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08.02.2021 08:12 Ответить
ГГ. допрыгался дебил. Теперь его еще 9 лет кормить.
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07.02.2021 21:34 Ответить
Це якщо посодють.
Якщо визнають Чотирьох людей госпіталізували на Волині: чоловік кидався з ножем на брата, дружину і поліцейських, які приїхали на виклик - Цензор.НЕТ 4869 , то потрапить до божевільні.
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07.02.2021 21:47 Ответить
и там кормить)
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07.02.2021 21:54 Ответить
Те тіло можливо вже було божевільне..А ще хильнуло оковитої ....В дурку на досліди нових медпрепаратів його..З таких толку для суспільства ніякого..Біосміття.Як кацапи.
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07.02.2021 21:55 Ответить
Сколько я зарезал ,сколько перерезал ... Четырех человек госпитализировали на Волыни: мужчина бросался с ножом на брата, жену и приехавших на вызов полицейских - Цензор.НЕТ 6991
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07.02.2021 21:39 Ответить
... Сколько душ несчастных погубил...
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07.02.2021 22:10 Ответить
Вивірка прийшла, лихі парфуми вселилися чи банально кукушню зґвинтило?
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07.02.2021 21:45 Ответить
Я еще рассматриваю вариант что брат его жену жахнул
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07.02.2021 21:51 Ответить
или жена брата)
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07.02.2021 21:54 Ответить
і прибівшого паліцейскаго.
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07.02.2021 21:56 Ответить
Або їх обох.
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07.02.2021 22:03 Ответить
Первое зло - женщины. Водка - это уже после женщин. Адам из рая не за водку был изгнан. А брат, вероятно, таки согрешил... Я бы не торопился виновника строго осуждать
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08.02.2021 00:23 Ответить
Юморить еще долго будут? Травматическое оружие обладает хорошей останавливающей способностью, и от стрельбы по ногам не никто не помирает. Не знаю обстоятельств, но это смешно, копы с пушками, а против них пьяная макака амбидекстер.
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07.02.2021 22:02 Ответить
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це у порохобота ломка була, чоколат закінчився.
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07.02.2021 22:12 Ответить
Чотирьох людей госпіталізували на Волині: чоловік кидався з ножем на брата, дружину і поліцейських, які приїхали на виклик - Цензор.НЕТ 7043 Чотирьох людей госпіталізували на Волині: чоловік кидався з ножем на брата, дружину і поліцейських, які приїхали на виклик - Цензор.НЕТ 1661
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07.02.2021 22:42 Ответить
А что ждали полицейские, пока ранят одного из них, только тогда применяют оружие???
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07.02.2021 22:15 Ответить
в статье ни слова про алкоголь...а тут уже понастроили версий. Чотирьох людей госпіталізували на Волині: чоловік кидався з ножем на брата, дружину і поліцейських, які приїхали на виклик - Цензор.НЕТ 8463
може там ваще наркота.
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07.02.2021 22:35 Ответить
К тому кто красиво пьет, приходит красивая белочка.
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07.02.2021 22:40 Ответить
Говорят, в Средней Азии к алкашам тушканчики приходят.
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08.02.2021 12:45 Ответить
В РФ бухают, а как ещё можно в таком писеце жить.
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07.02.2021 22:42 Ответить
Таких краще пристрілювати на місці. Тепер нам виродка десяток років годувати.
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07.02.2021 23:18 Ответить
Як би твою жінку вжарив брат, ти б звичайно подивився в його хитрі очі, тай побіг на кухню дивитися чи не весь кампот випили.Прибігаєш, а там мусор на кухні кампот допиває і тебе як потенційного притрушеного ревнивця пристрілює...От і серіал для латиносів готовий "Рагулі не плачуть а звірєют".
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08.02.2021 12:03 Ответить
А якби ще й в роті росли гриби...Нафантазувати шизофреник багато чого може.

Якщо дружина виявилася ляддю - потрібно міняти дружину а не різати ласих до сексу самців. Але й тих "виховувати" арматурою варто.
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11.02.2021 23:39 Ответить
"Четверых" правильно писати, якщо стосується живих
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08.02.2021 08:08 Ответить
вот что COVID животворящий делает ! Еще пару месяцев карантино-локдауна и население в массе своей и без того поехавшее мозгами от отсутствия доходов, повышения цен на жратву и коммуналку - самоуничтожится
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08.02.2021 09:14 Ответить
 
 