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Авиарейсы из Украины в Германию и Нидерланды отменили из-за рекордных снегопадов, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Общество

Авиарейсы из Украины в Германию и Нидерланды отменили из-за рекордных снегопадов, - СМИ

Из-за сильных снегопадов в Германии и Нидерландах, в воскресенье, 7 февраля, отменили авиарейсы из Украины в Амстердам и Дортмунд.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

По данным издания, из аэропорта "Борисполь" в 14:05 был отменен рейс в Амстердам (Нидерланды). А в 16:40 с аэродрома во Львове не отправился самолет в немецкий Дортмунд (земля Северный Рейн-Вестфалия) - рейс перенесли на понедельник, 8 февраля.

Нидерланды накрыла первая за последнее десятилетие сильная метель. Есть осложнения в движении автомобильного и железнодорожного транспорта. Аэропорт Эйндховена из-за непогоды временно прекратил обслуживание рейсов и пассажиров. Амстердамский аэропорт Схипхол предупредил путешественников о возможных задержках.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве и областях с сильными снегопадами возможны ограничения движения большегрузного транспорта и автобусов, - Нацполиция

Снегом также завалило много регионов соседней Германии. В частности, сильные осадки в ночь на воскресенье были в части земель Нижняя Саксония, Северный Рейн-Вестфалия, Саксония-Анхальт и Тюрингия. Снега намело до 15-40 сантиметров, а переметы составляют местами больше одного метра.

Напомним, на следующей неделе, 8-14 февраля, в Украине будет бушевать настоящая зима - со снегом, метелями, сильным ветром, сильными морозами. Посреди недели будет оттепель, а ближе к выходным снова будут сильные морозы.

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Топ комментарии
+5
не смотри такаю хню на ночь) а то жырик приснится а он мальчиков любит Авіарейси з України до Німеччини та Нідерландів скасували через рекордні снігопади, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7616
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07.02.2021 23:36
+2
А тут ни снега ни ветра...минус 10 и тишинааа
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07.02.2021 23:33
+2
Вже неминуче буде сніг
З хвилини на хвилину...
Завіє сніг і наш поріг,
І в полі бадилину.

За ноги вхопить вітер дим,
А сніг і дим завіє,
Ще й білим язиком твердим
Прилиже дим, як вміє.

Хвоста розпушить курці сніг
І пожене за вітром,
Останні яблучка із ніг
Зіб'є із віт над світом.

До айстр останніх припаде
Губами сніговими -
І тихо їм щось доведе,
І забіліє з ними...

Під самим садом обрій ліг
На сіру павутину...
Вже неминуче буде сніг
З хвилини на хвилину...
М. Вінграновський
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07.02.2021 23:38
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А завтра ж на роботу. Авіарейси з України до Німеччини та Нідерландів скасували через рекордні снігопади, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1034
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07.02.2021 23:38 Ответить
Вже неминуче буде сніг
З хвилини на хвилину...
Завіє сніг і наш поріг,
І в полі бадилину.

За ноги вхопить вітер дим,
А сніг і дим завіє,
Ще й білим язиком твердим
Прилиже дим, як вміє.

Хвоста розпушить курці сніг
І пожене за вітром,
Останні яблучка із ніг
Зіб'є із віт над світом.

До айстр останніх припаде
Губами сніговими -
І тихо їм щось доведе,
І забіліє з ними...

Під самим садом обрій ліг
На сіру павутину...
Вже неминуче буде сніг
З хвилини на хвилину...
М. Вінграновський
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07.02.2021 23:38 Ответить
вообще сегодня надо было,я как начсмены должен был ночной смене машины включить,мне не проблема -я от работы 900 метров живу,но люди б не смогли приехать на работу,поэтому стартуем завтра
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07.02.2021 23:54 Ответить
А тут ни снега ни ветра...минус 10 и тишинааа
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07.02.2021 23:33 Ответить
завтра и послезавтра...
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07.02.2021 23:39 Ответить


Хіба можна забанити ідею?@__M_s_n__





Дороги замело
Ніхто не чистить
Сніг валить
Завтра у Львові буде підписдець
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07.02.2021 23:47 Ответить
спите ? он у Соловьева жирик 4 мировую обсуждают ...
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07.02.2021 23:33 Ответить
не смотри такаю хню на ночь) а то жырик приснится а он мальчиков любит Авіарейси з України до Німеччини та Нідерландів скасували через рекордні снігопади, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7616
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07.02.2021 23:36 Ответить
Теж почало сніжити.
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08.02.2021 00:00 Ответить
5 копійок У тебе лижі є і взагалі в якому ти місті Авіарейси з України до Німеччини та Нідерландів скасували через рекордні снігопади, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6482
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08.02.2021 00:13 Ответить
Нафіга мені лижі? Я завтра вдома.
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08.02.2021 00:32 Ответить
Авіарейси з України до Німеччини та Нідерландів скасували через рекордні снігопади, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8773 5 копійок цитата

А завтра ж на роботу. Авіарейси з України до Німеччини та Нідерландів скасували через рекордні снігопади, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9621
А Ты загадочный персонаж однако Авіарейси з України до Німеччини та Нідерландів скасували через рекордні снігопади, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9621
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08.02.2021 00:37 Ответить
Як би ти знав чому я так написав хрестику, то не сміявся б.
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08.02.2021 00:40 Ответить
Сміється більше всіх на форумі irenka ko знаєш таку , хто вона і звідки, цікава панянка Авіарейси з України до Німеччини та Нідерландів скасували через рекордні снігопади, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7527
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08.02.2021 00:46 Ответить
Ласкаво зрозумів ти відповідав опоненту
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08.02.2021 00:48 Ответить
Ну как вам немчура глобальное потепление?
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08.02.2021 00:19 Ответить
там такой снег что смешно. посмотрел выпуск. сантиметров 10 накидало,уже все об аппкалипсисе орут)))
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08.02.2021 00:25 Ответить
Они на сегодня там все неженки это совсем не те немцы которые устраивали ледовые побоища хотя в Европе уже хрен знает кого больше чурбанов или местных европейцев
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08.02.2021 00:34 Ответить
 
 