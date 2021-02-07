Авиарейсы из Украины в Германию и Нидерланды отменили из-за рекордных снегопадов, - СМИ
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Из-за сильных снегопадов в Германии и Нидерландах, в воскресенье, 7 февраля, отменили авиарейсы из Украины в Амстердам и Дортмунд.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.
По данным издания, из аэропорта "Борисполь" в 14:05 был отменен рейс в Амстердам (Нидерланды). А в 16:40 с аэродрома во Львове не отправился самолет в немецкий Дортмунд (земля Северный Рейн-Вестфалия) - рейс перенесли на понедельник, 8 февраля.
Нидерланды накрыла первая за последнее десятилетие сильная метель. Есть осложнения в движении автомобильного и железнодорожного транспорта. Аэропорт Эйндховена из-за непогоды временно прекратил обслуживание рейсов и пассажиров. Амстердамский аэропорт Схипхол предупредил путешественников о возможных задержках.
Снегом также завалило много регионов соседней Германии. В частности, сильные осадки в ночь на воскресенье были в части земель Нижняя Саксония, Северный Рейн-Вестфалия, Саксония-Анхальт и Тюрингия. Снега намело до 15-40 сантиметров, а переметы составляют местами больше одного метра.
Напомним, на следующей неделе, 8-14 февраля, в Украине будет бушевать настоящая зима - со снегом, метелями, сильным ветром, сильными морозами. Посреди недели будет оттепель, а ближе к выходным снова будут сильные морозы.
Пожалуйста, подождите...
З хвилини на хвилину...
Завіє сніг і наш поріг,
І в полі бадилину.
За ноги вхопить вітер дим,
А сніг і дим завіє,
Ще й білим язиком твердим
Прилиже дим, як вміє.
Хвоста розпушить курці сніг
І пожене за вітром,
Останні яблучка із ніг
Зіб'є із віт над світом.
До айстр останніх припаде
Губами сніговими -
І тихо їм щось доведе,
І забіліє з ними...
Під самим садом обрій ліг
На сіру павутину...
Вже неминуче буде сніг
З хвилини на хвилину...
М. Вінграновський
Хіба можна забанити ідею?@__M_s_n__
Дороги замело
Ніхто не чистить
Сніг валить
Завтра у Львові буде підписдець
А завтра ж на роботу.
А Ты загадочный персонаж однако