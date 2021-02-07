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Скандал в университете Драгоманова: профессора Бильченко отстранили от занятий, деканат получил заявление с перечнем нарушенных ею законов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Скандал в университете Драгоманова: профессора Бильченко отстранили от занятий, деканат получил заявление с перечнем нарушенных ею законов

Профессор культурологии Национального педагогического университета им. Михаила Драгоманова Евгения Бильченко временно отстранена от проведения занятий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Еспресо.TV.

"Не уволили. Не могут меня уволить: нет такой статьи "за пост в фейсбуке". Все мои 28 учебных программ - в порядке (да, вам не послышалось). Временно отстранили от преподавания. Учусь вязать крючком. Есть попытка придать делу политический оборот и от языковой травли перейти к поиску "неблагонадежной" информации в моих открытых лекциях", - заявила преподаватель на своей facebook-странице.

Проверяющих она называет "рабочей группой неизвестных экспертов из неизвестных мне организаций".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Креминь о заявлениях профессора НПУ Драгоманова Бильченко об украинском языке: "Правоохранители обязаны обратить внимание"

Информация о деятельности рабочей группы есть и на университетском сайте: "В связи с обращением председателя рабочей группы относительно продолжения изучения публичных заявлений в социальных сетях и средствах массовой информации доктора культурологии, профессора кафедры культурологии и философской антропологии факультета философии и обществоведения Бильченко Евгении Витальевны заседание Ученого совета по этому вопросу состоится после завершения их работы, о чем будет сообщено позже".

В то же время магистрант факультета политологии и права этого университета Алиса Коверда подготовила юридический анализ действий и заявлений Евгении Бильченко и направила в деканат в формате открытого письма.

По мнению Коверды, конфликтную ситуацию с Бильченко следует решать исключительно в правовой плоскости на основании действующего украинского законодательства.

Вместе с тем, "непринятие мер по этой ситуации приведет к обесцениванию дипломов", подчеркнула Коверда.

Также читайте: МОН о скандале с профессором университета Драгоманова Бильченко: Дискуссии по языковому вопросу не могут доводиться до абсурда

Издание напоминает, что это не первый скандал такого рода с преподавателями Национального педагогического университета имени Михаила Драгоманова.

В 2016 году в медиа и общественном пространстве шло активное обсуждение поездки в оккупированный Крым на научно-практическую конференцию профессора кафедры русского языка Ирины Зайцевой. Кроме того, в СМИ сообщалось, что Зайцева работала параллельно на оккупированных территориях в так называемой "Луганской государственной академии культуры и искусств им. Матусовского".

Еще двое преподавательниц университета им. Драгоманова во время войны хвастали в соцсетях фотографиями с Красной площади в Москве.

Напомним, профессор кафедры культурологии и философской антропологии Национального педагогического университета имени Михаила Драгоманова Евгения Бильченко после усиления действия закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" назвала Украину "американской колонией" и заявила, что за этим законом стоит "обыкновенный фашизм". В университета считают такие заявления недопустимыми и планируют созвать Ученый совет.

Читайте также: Студентка НПУ Прошкивская уходит из вуза из-за отсутствия реакции руководства университета на антиукраинские высказывания профессора Бильченко

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Топ комментарии
+71
...нах на эрэфию, грызть березовый сок Скандал в университете Драгоманова: профессора Бильченко отстранили от занятий, деканат получил заявление с перечнем нарушенных ею законов - Цензор.НЕТ 1396
Скандал в университете Драгоманова: профессора Бильченко отстранили от занятий, деканат получил заявление с перечнем нарушенных ею законов - Цензор.НЕТ 5684
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07.02.2021 23:49
+58
Скандал в университете Драгоманова: профессора Бильченко отстранили от занятий, деканат получил заявление с перечнем нарушенных ею законов - Цензор.НЕТ 2835
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08.02.2021 00:10
+49
Эту урудливую гниду вышвырнуть в ее любимый кацапстан , без права возвращения !
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07.02.2021 23:48
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Навіщо її взагалі прийняли на кафедру філософії без профільної освіти? Таке можливо тільки в Драгоманова. Я вже не кажу про базовий диплом "блазня" від інституту Поплавського. Її можна звільнити в будь який момент. Якщо перевірити дисертацію на плагіат і зробити навіть поверхневий текстовий аналіз її "творів", то швидко стане очевидним що займати будь яку викладацьку посаду вона взагалі не має права. Це ТП.
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08.02.2021 00:50 Ответить
так там ще те кодло! педахохи.
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08.02.2021 00:50 Ответить
Скандал в університеті Драгоманова: професорку Більченко відсторонили від занять, деканат отримав заяву з переліком порушених нею законів - Цензор.НЕТ 2428 чого ото нерви собі робити - треба вже костри розжигати...
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08.02.2021 00:53 Ответить
всіх колорадів з Дрангорманова університету треба відправити до Москви на довічне відрядження
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08.02.2021 00:59 Ответить
На обмєн опитом!)))
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08.02.2021 01:38 Ответить
Таке чудорнацьке створіння ця прохвесорша, що навіть кацапии на обмін не візмуть)
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08.02.2021 07:44 Ответить
С такой славой -замуж выйдет......многоходовочка женская...
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08.02.2021 09:39 Ответить
Росія їх не прийме. Вони колаборанти а отже потрібні їй тут.
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08.02.2021 10:01 Ответить
А не агент ли она часом фсб, любому нормальному человеку живущему в Украине понятно почему нас обзывают фашистами и бандеровцами, нацистами. Эта ненависть воспитанная с молоком матери при ссср и несмотря на полярность ставится кремлевской пропагандой между ними знак равенства, для того чтобы убивать украинских граждан без капли сомнения. А на самом деле фашистами и нацистами нужно называть кремлёвскую банду и их адептов.
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08.02.2021 01:01 Ответить
Може і агент.
Раніше совки активно вербували освітян.
Навряд чи ця практика в нас припинилась - кацапи ж своїх і досі вербують, то чому і наших не завербувати.
Її послухати, то воно аж дихає ненавистю до всього українського.
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08.02.2021 08:45 Ответить
А цензор не повністю статтю з Експеса передрукував, чого ж про ректора ні слова?
Ось він у всій красі
Очолює університет колишній член Компатії СРСР Віктор Андрущенко, філософ, в минулому - спеціаліст з марксизму-ленінізму. Його кандидатська дисертація називалася "Основні закономірності соціалізації особистості при соціалізмі" (1979), а перша наукова монографія - "Людина в системі культури розвинутого соціалізму" (1984).

Як заявляє Більченко, ректор пообіцяв їй, що не звільнятиме її, а в ректораті скаргами на неї "підтираються".
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08.02.2021 08:52 Ответить
То отам совковий заповідник ?
Треба всіх гнати.
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08.02.2021 08:55 Ответить
Скандал в університеті Драгоманова: професорку Більченко відсторонили від занять, деканат отримав заяву з переліком порушених нею законів - Цензор.НЕТ 1906
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08.02.2021 11:29 Ответить
ЩЕ З ЧАСІВ СРСР І НИНІ В РФ ПАНУЄ ТЕЗА- ЛЮБИТИ РОСІЮ- ТО ПАТРІОТИЗМ А ЛЮБИТИ УКРАЇНУ- ТО ПЕЧЕРНИЙ НАЦІОНАЛІЗМ , БЕНДЕРІВЩИНА . НА ЖАЛЬ В УКРАЇНІ ТАКОЖ ЦЕ ДУЖЕ ПОШИРЕНО БО ВБИТО В ПІДСВІДОМІСТЬ МЕТОДАМИ ГЕБЕЛЬСА.
ДЕЯКІ РОСІЙСЬКОМОВНІ ЗОВСІМ ЗНАХАБНІЛИ. ПРИ ПІДТРИМЦІ ВЛАДИ ******** УКРАЇНОМОВНИХ. ПРИ ЦЬОМУ КРИЧАТЬ ЩО ПРИТІСНЯЮТЬСЯ РОСІЙСЬКОМОВНІ.ХОЧА ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПЕРЕПИСУ НАСЕЛЕННЯ 1988 РОКУ БІЛЬШІСТЬ ЛЮДЕЙ НА ДОНБАСІ-УКРАЇНЦІ РУСЬКІ КРИЧАТЬ ЩО ДОНБАС-РУСЬКИЙ КРАЙ .
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08.02.2021 11:30 Ответить
Як ця худоба взагалі преподає?!
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08.02.2021 01:24 Ответить
теперь любой студент, которому она не поставила зачет или плохую оценку. может написать жалобу, что мол Дибильченко его дискриминирует за то, что он занимает проукраинскую позицию
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08.02.2021 01:44 Ответить
написать то можно, но она же ясно ответила, что так делать с проукраинскими можно, что нет статьи,а вот с ней так нельзя, ей все позволено и за ней рассея, и там сразу такой хай подьімают, аж доООН
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08.02.2021 10:42 Ответить
та закрити її в одній кімнаті з фаріон, та й закрити тему ))
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08.02.2021 02:38 Ответить
Скандал в університеті Драгоманова: професорку Більченко відсторонили від занять, деканат отримав заяву з переліком порушених нею законів - Цензор.НЕТ 5431
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08.02.2021 07:43 Ответить
Выживет говорливейший....
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08.02.2021 09:43 Ответить
Студенты дадут ей оценку. И отшмагают весной по тощим ягодицам!
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08.02.2021 05:14 Ответить
по костяным ягодицам
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08.02.2021 10:25 Ответить
А почему именно весной?
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08.02.2021 15:34 Ответить
Там директор университета покрывает это полоумное ватное чудовище. Его бы к ногтю,падлу.
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08.02.2021 05:56 Ответить
Университеты у нас, как рассадники заразы.
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08.02.2021 06:31 Ответить
Нічого дивного у тому що всякі ВУЗ це розсадники совка і русофілії. Подивіться хто керівники і зами - майже всі 60 +. Тобто колишні комуністи і агенти КГБ, звичайно що підтягують до себе всяке совкове, сєпарське і рашистське гімно. Типа як папа ЗЄлі - спіциаліст проффесор.
Та вже нехай би куй з їхніми "взглядами и убиждениями" - аби хоч дійсно були спеціалістами.
За совка позахищали докторів на темах "преимущества соц.общ.строя .....", "роль КПСС в автоматизации сель.хоз.". Старі маразматики що вже й мишоловки не сконструюють, а в філософії крім курсу марксистсько-лєнінской нічого не знають. Наочні приклади - факін з кравчучкою.
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08.02.2021 07:40 Ответить
Підтверджую.
Цензор не до кінця передрукував статтю з ЕспресТВ, ректор ще той комуняка, "підтирається тими заявами" (с).
Очолює університет колишній член Компатії СРСР Віктор Андрущенко, філософ, в минулому - спеціаліст з марксизму-ленінізму. Його кандидатська дисертація називалася "Основні закономірності соціалізації особистості при соціалізмі" (1979), а перша наукова монографія - "Людина в системі культури розвинутого соціалізму" (1984).

Як заявляє Більченко, ректор пообіцяв їй, що не звільнятиме її, а в ректораті скаргами на неї "підтираються".
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08.02.2021 08:57 Ответить
Шо ж за языковый проффессор с одним языком, и тот - говяжий? Скандал в університеті Драгоманова: професорку Більченко відсторонили від занять, деканат отримав заяву з переліком порушених нею законів - Цензор.НЕТ 7676
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08.02.2021 06:35 Ответить
Скандал в університеті Драгоманова: професорку Більченко відсторонили від занять, деканат отримав заяву з переліком порушених нею законів - Цензор.НЕТ 421
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08.02.2021 06:53 Ответить
та ну нах! и наплодят они себеподобных, а те еще наплодят и так далее. пожалей будущие поколения, пусть эта **** вымрет, достав только наше.
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08.02.2021 09:52 Ответить
а не кажеться вам шановні що це родичі? дуже схожі!!
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08.02.2021 10:12 Ответить
Это лишний хромосом, под воздействием пропаганды рос тв придает как внешнее так и умственное сходство. Росмутанты.
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08.02.2021 15:00 Ответить
Ну и рожи.... Как у настоящих скрепных поносцев...
Скандал в університеті Драгоманова: професорку Більченко відсторонили від занять, деканат отримав заяву з переліком порушених нею законів - Цензор.НЕТ 2301 Скандал в університеті Драгоманова: професорку Більченко відсторонили від занять, деканат отримав заяву з переліком порушених нею законів - Цензор.НЕТ 2301 Скандал в університеті Драгоманова: професорку Більченко відсторонили від занять, деканат отримав заяву з переліком порушених нею законів - Цензор.НЕТ 2301
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08.02.2021 15:11 Ответить
а пряжу при вязании использовать не пыталась? только крючок?
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08.02.2021 07:10 Ответить
прахвэсар бельченко...гнать таких надо в три шеи...
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08.02.2021 07:22 Ответить
Позбавляти громадянства таких особин. Тоді закриють пельки
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08.02.2021 07:31 Ответить
Скажена баба а не професор!!! - Рашкіна ШВАБРА!!!
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08.02.2021 07:45 Ответить
"Ще дві викладачки університету ім. Драгоманова під час війни вихвалялися в соцмережах фотографіями з Красної площі в Москві.Джерело: https://censor.net/ua/n3246515"
Ну, тут не тільки ці ватниці відзначилися
Скандал в університеті Драгоманова: професорку Більченко відсторонили від занять, деканат отримав заяву з переліком порушених нею законів - Цензор.НЕТ 9657
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08.02.2021 07:47 Ответить
Ця ватна потвора живе на Українській землі, їсть Український хліб, дихає Українським повітрям і на все це роззяває свою потворну російськомовну пащу! Як би я хотів один єдиний раз битою вмазати у цю огидну пику!!
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08.02.2021 07:49 Ответить
хто це її так одлудив в мацквабаді шо з ходу прихватила кацапский сифіліс
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08.02.2021 08:10 Ответить
Вообще-то , антропология эт немного устаревшая наука начала 20-го века ... И пока она занимается исключительно биологическими аспектами её ещё признаёт современная научная мысля . А вот совмещение философии и антропологии эт что-то из сочинения пятиклассника Джозефа Гебельса .
Современные космические достижения генетической науки , микробиологии и искусственного интеллекта изучение клеток мозга камня на камне не оставляют от полюций недоумков и неучей , чей уровень изучения науки не превысил умения тупо пользоваться геометрическими пропорциями за 3-5-й классы арифметики и примитвнейшими измерительными приборами !
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08.02.2021 08:11 Ответить
если в этом университете преподаватели через один ватники и колаборанты, может стоит присмотреться кто там ректор вообще? Развели гадюшник...
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08.02.2021 08:12 Ответить
Gembel Basil

Нічого дивного у тому що всякі ВУЗ це розсадники совка і русофілії. Подивіться хто керівники і зами - майже всі 60 +. Тобто колишні комуністи і агенти КГБ, звичайно що підтягують до себе всяке совкове, сєпарське і рашистське гімно. Типа як папа ЗЄлі - спіциаліст проффесор.
Та вже нехай би куй з їхніми "взглядами и убиждениями" - аби хоч дійсно були спеціалістами.
За совка позахищали докторів на темах "преимущества соц.общ.строя .....", "роль КПСС в автоматизации сель.хоз.". Старі маразматики що вже й мишоловки не сконструюють, а в філософії крім курсу марксистсько-лєнінской нічого не знають. Наочні приклади - факін з кравчучкою.
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08.02.2021 08:28 Ответить
Был бы человек - а статья найдется!
Было в нашей истории уже такое.
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08.02.2021 09:21 Ответить
За паребрик....
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08.02.2021 09:52 Ответить
Все вот думаю ,что еще должна сделать эта тупая кацапская курица ,что бы ей запретили учить наших детей кацапскому миру? Представ те себе где нибудь в вузе США или Германии или даже козлостане,преподователь пишет ,что обслуживание на английском или немецком языке это фашизм! Да ее бы лишили всех званий и права преподавать навсегда ,в течении бы следующего дня и забыли бы что эта уродина существует.
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08.02.2021 09:52 Ответить
Дивує мовчання студентів. Невже цей вуз настільки ватний??
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08.02.2021 11:36 Ответить
Там є "проФфесори", які приїхали х окупованих територій і сплять і бачать "срусский мир" тому цей університет і його ректор є розсадник сепаратизму!! БО НЕ ПРИЙМАЄ НІЯКИХ ДІЙ!! ТАКІ ЛЮДИ НЕ ПОВИННІ ПРАЦЮВАТИ В УНІВЕРСИТЕТІ, ВИПУСКНИКИ ЯКОГО БУДУТЬ ПРАЦЮВАТИ ЗІ СВІДОМІСТЮ ДІТЕЙ!!!
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08.02.2021 13:21 Ответить
Все мои 28 учебных программ - в порядке (да, вам не послышалось). Временно отстранили от преподавания. Учусь вязать крючком. Источник: https://censor.net/ru/n3246515

Краще вчись жити у Кацапії, бо скоро туди поїдеш Скандал в університеті Драгоманова: професорку Більченко відсторонили від занять, деканат отримав заяву з переліком порушених нею законів - Цензор.НЕТ 7536
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08.02.2021 13:51 Ответить
Скандал в університеті Драгоманова: професорку Більченко відсторонили від занять, деканат отримав заяву з переліком порушених нею законів - Цензор.НЕТ 5778
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08.02.2021 13:53 Ответить
Чому ця гарнюня досі не в палаті з м'якими стінами?
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08.02.2021 14:24 Ответить
Если бы СБУ работало на интересы Украины, это рыжая кремлёвская вонючка ежедневно таскалась бы на многочасовые допросы долгими месяцами....Прослушку ей надо установить, наружное наблюдение....Она обязательно выведет на куратора....Во время войны враг не имеет пола, поэтому можно применить к этой путинской мрази и болевые приёмы .... Было бы желание обезвредить врага...
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08.02.2021 14:47 Ответить
Гадаю, з того ніц би не вийшло. Руда цьотка вивалилася з дійсності, і, схоже, назавжди. Больові прийоми не будуть ефективними, бо так вона себе бачитиме мученицею. І рівно про те ж волатимуть скабєєви і кісєлі з солов'їними помйотами. Пентатолат натрію або його аналоги дадуть небагато: від того, що воно напатякає під дією цих препаратів у своєму нинішньому стані, і слідчим може "зірвати дах".
Тому тільки до мозкоправів. А вже після того, коли хоч якось їй "дах повернуть взад", хай уже розбираються: що і кому робити далі.
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08.02.2021 15:12 Ответить
Согласен с Вами полностью - подержать это существо в дурке годик надо обязательно.... Лучше будет всем....А поколоть я бы ей назначил серу и бром....Пусть полежит , полечится, повыступает перед больными и санитарами....
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08.02.2021 20:20 Ответить
"Бром" за моєї молодості давали у війську солдатам. Принаймні, так у ті часи стверджував солдатський фольклор.
У мозкоправів є більш ефективне заспокійливе (особливо для надто активних) - галаперидольчик. Кілька моцних ін'єкцій - і пацієнт перетворюється на овоч.
А "сірка" - то вже для особливо відбитих: щоб навіть очима було боляче рухнути.
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08.02.2021 21:36 Ответить
А как отреагировал прокремлёвский министр образования шкарлет?
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08.02.2021 14:39 Ответить
Делать все по закону это один из признаков демократии. Но пока пропагандистку русского мира будут увольнять по закону пройдет не один год . А зло она делает сейчас, са#ирая мозг студентам русской пропагандой. Нашли способ закрыть пророссийские каналы. И теперь пускай хоть годами доказывают, что то. Так же и с этой .... нужно попрощаться и забыть. Пускай с помощью опзж и русского мира бегает по судам.
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08.02.2021 14:56 Ответить
***** депортировать єту мразь прокацапскую...
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08.02.2021 15:10 Ответить
ТАК ВОТ ТЫ КАКАЯ, СМЕРТЬ ВОДОЛАЗА!
Скандал в університеті Драгоманова: професорку Більченко відсторонили від занять, деканат отримав заяву з переліком порушених нею законів - Цензор.НЕТ 7596
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08.02.2021 15:36 Ответить
А може у неї психологічна травма, полюбила якогось бандерівця, одного, потім іншого, а вони не далися, помста...Але є вихід, медицина зараз може і щелепу переробити рускаязичну...
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08.02.2021 17:05 Ответить
А вот и хирург челюстно лицевой. Для неё.
Он бысто вправит. Разззз и готово.
Скандал в університеті Драгоманова: професорку Більченко відсторонили від занять, деканат отримав заяву з переліком порушених нею законів - Цензор.НЕТ 205
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08.02.2021 17:14 Ответить
яка гарна. просто квiточка.))
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08.02.2021 19:59 Ответить
Гарнюня. Скандал в університеті Драгоманова: професорку Більченко відсторонили від занять, деканат отримав заяву з переліком порушених нею законів - Цензор.НЕТ 1812
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08.02.2021 20:12 Ответить
Хе-хе... Очаровашка...
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08.02.2021 21:38 Ответить
Нарешті ця ватна потвора отримала по заслугам!
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08.02.2021 15:50 Ответить
Скандал в університеті Драгоманова: професорку Більченко відсторонили від занять, деканат отримав заяву з переліком порушених нею законів - Цензор.НЕТ 85
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08.02.2021 16:21 Ответить
А ще кажуть що чупакбри не iснуйе
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08.02.2021 16:21 Ответить
Та Ви що! Ніяких Чупакабрів, ніяких Попабавів на світі не існує! Протилежного ж не доведено?
Скандал в університеті Драгоманова: професорку Більченко відсторонили від занять, деканат отримав заяву з переліком порушених нею законів - Цензор.НЕТ 3155
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08.02.2021 21:39 Ответить
Брррррр. Подруга Фредди Крюгера?
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08.02.2021 17:15 Ответить
внучка
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08.02.2021 21:38 Ответить
Гадаю, якби кіношний злосник побачив цю красотульку (Господи, помилуй!), тікав би так, ніби за ним несеться дідько з мухобойкою.
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08.02.2021 21:41 Ответить
Цікаво, скільки їй кацапи забашляли за її висер?
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08.02.2021 16:24 Ответить
Мужика пообещали выписать. Совсем одичала. Скандал в університеті Драгоманова: професорку Більченко відсторонили від занять, деканат отримав заяву з переліком порушених нею законів - Цензор.НЕТ 2477
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08.02.2021 18:08 Ответить
Что не говори, а гены это многое. Типично срусская краса. Скандал в університеті Драгоманова: професорку Більченко відсторонили від занять, деканат отримав заяву з переліком порушених нею законів - Цензор.НЕТ 1962
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08.02.2021 18:07 Ответить
красна девица
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08.02.2021 21:21 Ответить
А потому что нефиг из пединститута делать какую-то "высоконаучную" хрень!
Какая в жопу "культурология"?
Одно ватное кубло!
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08.02.2021 18:54 Ответить
Познакомте профессоршу с профессором-зоофилом Паниным ,шоб вместо собачки)
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08.02.2021 19:21 Ответить
рашкіна шляйка - в шию гнати уродку!!!
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08.02.2021 20:55 Ответить
Скандал в університеті Драгоманова: професорку Більченко відсторонили від занять, деканат отримав заяву з переліком порушених нею законів - Цензор.НЕТ 505Скандал в університеті Драгоманова: професорку Більченко відсторонили від занять, деканат отримав заяву з переліком порушених нею законів - Цензор.НЕТ 6058Скандал в університеті Драгоманова: професорку Більченко відсторонили від занять, деканат отримав заяву з переліком порушених нею законів - Цензор.НЕТ 1290
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08.02.2021 21:40 Ответить
Нужно ее садить на зону-она нарушила кучу законов Украины. Правда за нарушений этих-же законов нужно пересажать треть Парламента и госчиновников а так-же работников телеканала Наш и причей рашистскосой наволочи
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08.02.2021 22:29 Ответить
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