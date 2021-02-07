Скандал в университете Драгоманова: профессора Бильченко отстранили от занятий, деканат получил заявление с перечнем нарушенных ею законов
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Профессор культурологии Национального педагогического университета им. Михаила Драгоманова Евгения Бильченко временно отстранена от проведения занятий.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Еспресо.TV.
"Не уволили. Не могут меня уволить: нет такой статьи "за пост в фейсбуке". Все мои 28 учебных программ - в порядке (да, вам не послышалось). Временно отстранили от преподавания. Учусь вязать крючком. Есть попытка придать делу политический оборот и от языковой травли перейти к поиску "неблагонадежной" информации в моих открытых лекциях", - заявила преподаватель на своей facebook-странице.
Проверяющих она называет "рабочей группой неизвестных экспертов из неизвестных мне организаций".
Информация о деятельности рабочей группы есть и на университетском сайте: "В связи с обращением председателя рабочей группы относительно продолжения изучения публичных заявлений в социальных сетях и средствах массовой информации доктора культурологии, профессора кафедры культурологии и философской антропологии факультета философии и обществоведения Бильченко Евгении Витальевны заседание Ученого совета по этому вопросу состоится после завершения их работы, о чем будет сообщено позже".
В то же время магистрант факультета политологии и права этого университета Алиса Коверда подготовила юридический анализ действий и заявлений Евгении Бильченко и направила в деканат в формате открытого письма.
По мнению Коверды, конфликтную ситуацию с Бильченко следует решать исключительно в правовой плоскости на основании действующего украинского законодательства.
Вместе с тем, "непринятие мер по этой ситуации приведет к обесцениванию дипломов", подчеркнула Коверда.
Издание напоминает, что это не первый скандал такого рода с преподавателями Национального педагогического университета имени Михаила Драгоманова.
В 2016 году в медиа и общественном пространстве шло активное обсуждение поездки в оккупированный Крым на научно-практическую конференцию профессора кафедры русского языка Ирины Зайцевой. Кроме того, в СМИ сообщалось, что Зайцева работала параллельно на оккупированных территориях в так называемой "Луганской государственной академии культуры и искусств им. Матусовского".
Еще двое преподавательниц университета им. Драгоманова во время войны хвастали в соцсетях фотографиями с Красной площади в Москве.
Напомним, профессор кафедры культурологии и философской антропологии Национального педагогического университета имени Михаила Драгоманова Евгения Бильченко после усиления действия закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" назвала Украину "американской колонией" и заявила, что за этим законом стоит "обыкновенный фашизм". В университета считают такие заявления недопустимыми и планируют созвать Ученый совет.
Пожалуйста, подождите...
Раніше совки активно вербували освітян.
Навряд чи ця практика в нас припинилась - кацапи ж своїх і досі вербують, то чому і наших не завербувати.
Її послухати, то воно аж дихає ненавистю до всього українського.
Ось він у всій красі
Очолює університет колишній член Компатії СРСР Віктор Андрущенко, філософ, в минулому - спеціаліст з марксизму-ленінізму. Його кандидатська дисертація називалася "Основні закономірності соціалізації особистості при соціалізмі" (1979), а перша наукова монографія - "Людина в системі культури розвинутого соціалізму" (1984).
Як заявляє Більченко, ректор пообіцяв їй, що не звільнятиме її, а в ректораті скаргами на неї "підтираються".
Треба всіх гнати.
ДЕЯКІ РОСІЙСЬКОМОВНІ ЗОВСІМ ЗНАХАБНІЛИ. ПРИ ПІДТРИМЦІ ВЛАДИ ******** УКРАЇНОМОВНИХ. ПРИ ЦЬОМУ КРИЧАТЬ ЩО ПРИТІСНЯЮТЬСЯ РОСІЙСЬКОМОВНІ.ХОЧА ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПЕРЕПИСУ НАСЕЛЕННЯ 1988 РОКУ БІЛЬШІСТЬ ЛЮДЕЙ НА ДОНБАСІ-УКРАЇНЦІ РУСЬКІ КРИЧАТЬ ЩО ДОНБАС-РУСЬКИЙ КРАЙ .
Та вже нехай би куй з їхніми "взглядами и убиждениями" - аби хоч дійсно були спеціалістами.
За совка позахищали докторів на темах "преимущества соц.общ.строя .....", "роль КПСС в автоматизации сель.хоз.". Старі маразматики що вже й мишоловки не сконструюють, а в філософії крім курсу марксистсько-лєнінской нічого не знають. Наочні приклади - факін з кравчучкою.
Цензор не до кінця передрукував статтю з ЕспресТВ, ректор ще той комуняка, "підтирається тими заявами" (с).
Очолює університет колишній член Компатії СРСР Віктор Андрущенко, філософ, в минулому - спеціаліст з марксизму-ленінізму. Його кандидатська дисертація називалася "Основні закономірності соціалізації особистості при соціалізмі" (1979), а перша наукова монографія - "Людина в системі культури розвинутого соціалізму" (1984).
Як заявляє Більченко, ректор пообіцяв їй, що не звільнятиме її, а в ректораті скаргами на неї "підтираються".
Ну, тут не тільки ці ватниці відзначилися
Современные космические достижения генетической науки , микробиологии и искусственного интеллекта изучение клеток мозга камня на камне не оставляют от полюций недоумков и неучей , чей уровень изучения науки не превысил умения тупо пользоваться геометрическими пропорциями за 3-5-й классы арифметики и примитвнейшими измерительными приборами !
Нічого дивного у тому що всякі ВУЗ це розсадники совка і русофілії. Подивіться хто керівники і зами - майже всі 60 +. Тобто колишні комуністи і агенти КГБ, звичайно що підтягують до себе всяке совкове, сєпарське і рашистське гімно. Типа як папа ЗЄлі - спіциаліст проффесор.
Та вже нехай би куй з їхніми "взглядами и убиждениями" - аби хоч дійсно були спеціалістами.
За совка позахищали докторів на темах "преимущества соц.общ.строя .....", "роль КПСС в автоматизации сель.хоз.". Старі маразматики що вже й мишоловки не сконструюють, а в філософії крім курсу марксистсько-лєнінской нічого не знають. Наочні приклади - факін з кравчучкою.
Было в нашей истории уже такое.
Краще вчись жити у Кацапії, бо скоро туди поїдеш
Тому тільки до мозкоправів. А вже після того, коли хоч якось їй "дах повернуть взад", хай уже розбираються: що і кому робити далі.
У мозкоправів є більш ефективне заспокійливе (особливо для надто активних) - галаперидольчик. Кілька моцних ін'єкцій - і пацієнт перетворюється на овоч.
А "сірка" - то вже для особливо відбитих: щоб навіть очима було боляче рухнути.
Он бысто вправит. Разззз и готово.
.. 0снователь **********. .
. САТАНИСТ и ********/= = https://uploads.disquscdn.com/images/8***************************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/b96a4449998453f5a99d663985d66aecdee030e360e5e7650af1c2c4ed1d8063.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/34c13d581a5ae97903c7267e0a1921dddabcf5708a500e95825e8027d31b4315.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/6deebbfff6d7de71802b4249516d8abf04c5bdc37d68f1a7cbcefb19ff65abd0.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/c65ac75014c0848dac593537bca11b204b33c0136997db2350d8ac2a5df79c87.jpg // https://uploads.disquscdn.com/images/0b263e3095bd2e9f5aadc6062450ae9425cdfcdaa5dc7b2e7a21f1ba693505a8.jpg ..... ..бъъбъююъюъюъюъюъ..
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Какая в жопу "культурология"?
Одно ватное кубло!