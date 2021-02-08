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Новый космический телескоп NASA SPHEREx выведет на орбиту ракета компании SpaceX

Новости Цензор.НЕТ Технологии

Новый космический телескоп NASA SPHEREx выведет на орбиту ракета компании SpaceX

Компания американского разработчика Илона Маска SpaceX выиграла контракт с Национальным аэрокосмическим агентством США (NASA) на запуск нового космического телескопа SPHEREx. Он будет изучать далекие галактики, расширение Вселенной, а также искать биогенные молекулы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

NASA планирует запустить телескоп в июне 2024 года. Отправит его на орбиту ракета компании SpaceX - Falcon 9 - с космического стартового комплекса на авиабазе Ванденберг в Калифорнии. Общая стоимость запуска SPHEREx составит примерно 98,8 миллиона долларов.

Астрофизическая миссия SPHEREx запланирована на два года. За это время исследователи хотят с помощью телескопа впервые в мире создать карту спектрометрии всего неба в ближнем инфракрасном диапазоне.

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Методом спектрометрии ученые разделят ближний инфракрасный свет на отдельные длины волн или цвета - как призма разбивает солнечный свет на составляющие его цвета.

Такое исследование может показать, из чего состоит объект, поскольку некоторые химические элементы поглощают и излучают свет определенной длины. Такой метод также позволяет определить расстояние объекта до Земли, поэтому указанная карта будет трехмерной.

Кроме того, телескоп будет искать воду и органические молекулы, необходимые для жизни в регионах, где из газа и пыли рождаются звезды, а также диски вокруг звезд, где могут формироваться новые планеты.

В NASA надеются во время миссии собрать данные более чем о 300 миллионах галактик, а также более 100 миллионах звезд в галактике Млечный Путь.

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Топ комментарии
+4
как там мордва на мкс хорошо ли чистит унитазы на станции за пайку харчей от госдепа?
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08.02.2021 01:10
+4
Будет херова чистить - то из затопят вместе со станцией
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08.02.2021 01:15
+1
хм.. Есть разум во вселенной - раз не выходит с нами на контакт !!! Да и про землю знают во вселенной - на ней разумной жизни нет !!! Новый космический телескоп NASA SPHEREx выведет на орбиту ракета компании SpaceX - Цензор.НЕТ 1261
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08.02.2021 01:16
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Правила форума Совет форумчан
Русня свой (совместно с немцами) Спектр-РГ ещё в 2019 вывела. Но он в рентгеновском диапазоне работает. Американский удачно дополнит картину в ИК-диапазоне.
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08.02.2021 01:01 Ответить
Ога. Если не вспоминать, что этот на замену Хаббла - то вааще круто звучит
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08.02.2021 01:09 Ответить
Заміна Хабблу - це JWST,його що,перейменували?
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08.02.2021 06:09 Ответить
Неа JWST планируется как замена Хаббла. Хотя Хаббл еще долго прослужит. А это другой совсем
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20.02.2021 11:17 Ответить
Русня то вывела, да только телескопы на Спектре-РГ, немецкоамериканские, ну никуда им без загнивающего Запада.
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08.02.2021 01:18 Ответить
А что нужно выводить?
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08.02.2021 08:48 Ответить
Запуск американо-украинской ракеты-носителя среднего класса «Антарес», которая вывела на орбиту автоматический грузовой корабль Cygnus с полезным грузом массой 3750 кг для МКС по заказу NASA, аэродром NASA в Вирджинии,15 февраля 2020...
Там намедни ещё Маск сказал, что нарасея нечего не создала нового после развала совка, а при эсссере ведущая роль в космических программах была за Украиной.
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08.02.2021 09:03 Ответить
https://focus.ua/world/423145-ilon-mask-otmetil-vedushhuyu-rol-ukrainy-v-sovetskoj-kosmonavtike
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08.02.2021 09:41 Ответить
В любом случае опыт будет использоваться для развития космонавтики в целом.
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08.02.2021 10:02 Ответить
Антарес скорее американо-расейско-украинский, учитывая что 2 движка там от москалей.
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08.02.2021 10:11 Ответить
И ведь сотрудничают с украинонемецкоамериканцами когда надо, вот ещё бы свободу выбора народа и *************** растает как ненужный рудимент.
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08.02.2021 11:59 Ответить
Его росіянцьі давно сломали, о чем тьі шепчешь, им только дай? ! сюда тиць Нет такой западной техники,( да и своей атечественнай ) которую не сможет поломать руснявьій
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08.02.2021 10:35 Ответить
Уже починили. Это ж немецкий телескоп, а не рукожопых.
13 октября 2019 года все семь модулей телескопа eROSITA после устранения проблем начала функционировать одновременно. Стартовал этап калибровки и подтверждения производительности (англ. performance verification, CalPV).
15 октября 2019 года телескоп eROSITA был полностью введён в эксплуатацию.
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08.02.2021 14:57 Ответить
как там мордва на мкс хорошо ли чистит унитазы на станции за пайку харчей от госдепа?
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08.02.2021 01:10 Ответить
Будет херова чистить - то из затопят вместе со станцией
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08.02.2021 01:15 Ответить
на мороз отправят кацапню после хорошего леща.
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08.02.2021 01:19 Ответить
хм.. Есть разум во вселенной - раз не выходит с нами на контакт !!! Да и про землю знают во вселенной - на ней разумной жизни нет !!! Новый космический телескоп NASA SPHEREx выведет на орбиту ракета компании SpaceX - Цензор.НЕТ 1261
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08.02.2021 01:16 Ответить
И ничего здесь, товарисчи, к сожалению, не поделаешь...
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08.02.2021 01:53 Ответить
Новий космічний телескоп NASA SPHEREx виведе на орбіту ракета компанії SpaceX - Цензор.НЕТ 152
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08.02.2021 07:48 Ответить
 
 