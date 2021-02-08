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Боррель оценил результаты визита в Москву: Россия все больше отдаляется от Европы и рассматривает демократические ценности как угрозу

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Боррель оценил результаты визита в Москву: Россия все больше отдаляется от Европы и рассматривает демократические ценности как угрозу

Главы МИД стран-членов Евросоюза обсудят введение санкций против России о нарушении прав человека. Заседание по этому вопросу пройдет 22 февраля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на блог высокого представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля на сайте ЕС.

Он отметил, что ехал в Москву, чтобы проверить, заинтересованы ли там в устранении разногласий, и убедился, что нет. Теперь ЕС должен наметить дальнейшие действия в соответствии с этой информацией.

В тексте сообщается и о темах, поднятых на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Это, в частности, борьба с новым коронавирусом, климатическим кризисом. "Мы также обсуждали конфликты в непосредственной близости от нас, и я настаивал на необходимости продвигаться к полному выполнению Минских соглашений и уважению территориальной целостности Украины", - заявляет Боррель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава МИД Эстонии разочарована визитом Борреля в Москву: время выбрано неудачно, вопрос агрессии РФ против Украины не поднимался

Он также настаивал на освобождении российского оппозиционера Алексея Навального и отмене решения о высылке дипломатов, поддержавших политика. Однако ничего не добился.

"Похоже, что Россия все больше отдаляется от Европы и рассматривает демократические ценности как экзистенциальную угрозу. Мы на распутье", - уверен дипломат.

По его словам, необходимо определиться с дальнейшими действиями, которые могут включать санкции. Их могут применить в рамках нового механизма, то есть не непосредственно за преследование российского оппозиционера Алексея Навального.

"У нас есть еще один инструмент для этого (санкций. - Ред.) - недавно утвержденный режим санкций в области прав человека", - написал дипломат.

Также читайте: Боррель говорит, что обсудил с Лавровым Украину

Напомним, в начале февраля высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель посетил Россию с рабочим визитом. Дипломат заявлял о планах обсудить российскую агрессию в Украине, ядерное соглашение с Ираном, борьбу с пандемией COVID-19.

Перед этой поездкой с Боррелем поговорил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба

В Москве дипломат отметил, что отношения Евросоюза и России далеки от удовлетворительных.

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Топ комментарии
+12
Рассейская Пидерация имеет самую большую убыль населения в центральной части. Ну ничего, чечены, даги и ингуши зато плодятся. Срусских делают ))) А уж ВВП на 60% как упал, так это анекдот просто)))
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08.02.2021 03:18
+10
30 лет назад - это дата рахляндии когда русский членавек впервые узнал что такое туалетная бумага .... до этого с грязной жопой летали - это вот подвиг !!!
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08.02.2021 03:10
+10
Свинособака, невже Боженька почув наші молитви і вирішив спалити масскву к уям ? Боррель оценил результаты визита в Москву: Россия все больше отдаляется от Европы и рассматривает демократические ценности как угрозу - Цензор.НЕТ 968

Боррель оценил результаты визита в Москву: Россия все больше отдаляется от Европы и рассматривает демократические ценности как угрозу - Цензор.НЕТ 100
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08.02.2021 03:32
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Боррель оценил результаты визита в Москву: Россия все больше отдаляется от Европы и рассматривает демократические ценности как угрозу - Цензор.НЕТ 4398
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08.02.2021 06:06 Ответить
Вот ты прилазишь..высераешь...улетаешь в бан. Зачем всё это? Хотя вряд ли такой гомункул как ты ответит на этот вопрос. Как не ответит и твой сдохший от гонореи папашка и твоя шлюха-мать.
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08.02.2021 06:26 Ответить
Окреп от санкций и пошел гегемонить Боррель оценил результаты визита в Москву: Россия все больше отдаляется от Европы и рассматривает демократические ценности как угрозу - Цензор.НЕТ 8838
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08.02.2021 06:34 Ответить
Боррель оценил результаты визита в Москву: Россия все больше отдаляется от Европы и рассматривает демократические ценности как угрозу - Цензор.НЕТ 2743
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08.02.2021 06:07 Ответить
Боррель оценил результаты визита в Москву: Россия все больше отдаляется от Европы и рассматривает демократические ценности как угрозу - Цензор.НЕТ 9187
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08.02.2021 06:09 Ответить
Вспомнил анекдот. Тащатся по улице две блохи, холодно, неуютно. Одна - другой: "Ничего, это временно, вот разбогатеем - собаку себе купим". Мечты косоглазой мокши - вот щас присосусь. Боррель оценил результаты визита в Москву: Россия все больше отдаляется от Европы и рассматривает демократические ценности как угрозу - Цензор.НЕТ 560
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08.02.2021 06:08 Ответить
Тфы куда убежала беззубая мокшанская Наташа?
Как там кричали раисские витязи, когда добрые нохчи отпиливали им головы? Мама, мамачка, мамуличка, хр-хр? Боррель оценил результаты визита в Москву: Россия все больше отдаляется от Европы и рассматривает демократические ценности как угрозу - Цензор.НЕТ 5671
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08.02.2021 06:10 Ответить
Ох уж этот влажный мокшанский фетиш Боррель оценил результаты визита в Москву: Россия все больше отдаляется от Европы и рассматривает демократические ценности как угрозу - Цензор.НЕТ 2501

У вас, ******, нет ничего своего. Всё ******** - землю, историю, язык, название. Вас даже ***** послать трудно, потому что к швали непонятно как обращаться... Только давить, как тараканов.
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08.02.2021 06:39 Ответить
беззубая мокша Nikolay Sobolev на вас косоглазых ********* обрушилось всего навсего одно изобретение.
Им пользовались в мокшанских деревнях даже в 30-е годы ХХ-го века, если верить мемуарной литературе. Это - округлые выемки в толстой дубовой столешнице, куда наливались щи и насыпалась каша.
Яма, выскобленная в столе для каши, это *****... ну это жопа. Это возврат к стойлу. К свинарнику
Пройдёт каких-то 100 лет и русня узнает про такие столовые приборы,как лопата.Бгг
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08.02.2021 06:42 Ответить
жаль, сничтожат тебя московита косоглазого... Боррель оценил результаты визита в Москву: Россия все больше отдаляется от Европы и рассматривает демократические ценности как угрозу - Цензор.НЕТ 5420
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08.02.2021 06:44 Ответить
Кросоглазый мокша. тебе спасибо, педали на укрсайте ты покрутил, больше пользы своими постами ты нам не приносишь, только текстовый мусор.Так что иди ***** и освобождай место для кацапа с рейтингом посолидней, который педалями потянет Цензор вверх, а ты свое уже отработал и сгори в мурманском говне, ***********. Боррель оценил результаты визита в Москву: Россия все больше отдаляется от Европы и рассматривает демократические ценности как угрозу - Цензор.НЕТ 1984
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08.02.2021 06:46 Ответить
Таракан кацапский,тебя треснут вашим скрепных лаптем.
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08.02.2021 06:48 Ответить
На самом деле, это скорее всего обычный мокшанский косоглазый алкоголик. Ну знаете, половина роиськи таких - приходят с работы домой, выпивают втихаря чекушку и закусывают, например, бананом, чтоб родственники не учуяли.
Такова кацапская доля.. Родственники-то конечно слышат запах и знают, что оно алкаш, но вида не подают. Такое может длиться годами. А потом он не выдержит и будет бухать не просыхая. Но уже по-другому он не сможет.
Единственное его самоутешение на сегодняшний момент - позубоскалить с "хохлов"
Ну ипанутое создание, что тут ещё скажешь. Ему лопату покажи, он посмеётся, потом пожрёт блинов с неё, ну а после насрёт. И снова посмеётся.
Но если его спросить по-чесноку, как же ты живёшь во всём этом дерьме на роиське? Он может честно признаться: "а я уже смирился со всем, у меня уже не вызывает никакой реакции, когда **** в очело. Хоть кавказцы, хоть власти. Просто привык, расслабился и получаю удовольствие.".
Такова кацапская доля.
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08.02.2021 07:04 Ответить
Когда замшелость достигает предела, о пряниках лучше забыть совсем. Только - кнут.
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08.02.2021 06:45 Ответить
А ЄС очікував чогось іншого? Навіть не сподівайтеся, Мокшва на пряники не ведеться. Вона розуміє лише кнут.
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08.02.2021 06:51 Ответить
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Боррель оценил результаты визита в Москву: Россия все больше отдаляется от Европы и рассматривает демократические ценности как угрозу - Цензор.НЕТ 4761
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08.02.2021 07:03 Ответить
Выходит утром барин московит на крылечко, чешет затылок. Да как заорёт!
- Иван!
- Я здесь, ваше благородие!
- Иван! ******* хочу!
Ракоцап иван портки спускает, раком наклоняется...
- Жениться вам пора, барин....
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08.02.2021 07:06 Ответить
Боррель оценил результаты визита в Москву: Россия все больше отдаляется от Европы и рассматривает демократические ценности как угрозу - Цензор.НЕТ 6031






Боррель оценил результаты визита в Москву: Россия все больше отдаляется от Европы и рассматривает демократические ценности как угрозу - Цензор.НЕТ 9669 Andrei Piontkovsky

@apiontkovsky

·7 ч

Через несколько дней после того, как его в Москве изнасиловали в извращённой форме с особым цинизмом, Боррель глубоко почувствовал, наконец, что « Россия не полностью разделяет европейские ценности»
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08.02.2021 07:07 Ответить
Время Борреля ушло... он не отвечает современным вызовам.
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08.02.2021 07:08 Ответить
Бардель ездил в Бардель
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08.02.2021 07:07 Ответить
Обидився що замалий кеш отримав.
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08.02.2021 07:16 Ответить
і це добре.
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08.02.2021 07:17 Ответить
Мало того, Понурий Кінь (він же і Унилая Лошадь) ще й і "нагнув".
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08.02.2021 07:23 Ответить
Так ты и есть конь, без яиц, заметило как ваша мордва общается? Лапти и ягель, вот верх вашего развития
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08.02.2021 08:00 Ответить
Старый дурачок Борель должен понять главное - если паРашу не уничтожить, то паРаша будет везде, по всей Европе....И старикашка Борель может ещё застать эти "светлые" времена...
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08.02.2021 07:58 Ответить
Боррель оцінив результати візиту в Москву: Росія все більше віддаляється від Європи і розглядає демократичні цінності як загрозу - Цензор.НЕТ 963 Боррель оцінив результати візиту в Москву: Росія все більше віддаляється від Європи і розглядає демократичні цінності як загрозу - Цензор.НЕТ 5049
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08.02.2021 08:09 Ответить
Как будто можно было что-то другое ожидать от захвативших власть убийц и воров.
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08.02.2021 08:15 Ответить
Это какая-то новая форма их беспокойства, с каким-то их разочарованием. Очевидно, такое же разочарование было, когда убаюкиваемый всей остальной Европой т. Гитлер заходил все дальше и дальше. А потом была война и концлагеря... А потом Победа и уже т. Сталин показал Европе лицо азиата...Теперь они опять ... разочарованы, но будут продолжать убаюкивать... "Выходит утром барин московит на крылечко, чешет затылок. Да как заорёт!
- Иван!
- Я здесь, ваше благородие!
- Иван! ******* хочу!
Ракоцап иван портки спускает, раком наклоняется...
- Жениться вам пора, барин.." Но, 21-й век. Теперь вместо Ивана - Европа
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08.02.2021 08:16 Ответить
в паРаше денег не дали и жозеп обиделся.
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08.02.2021 09:40 Ответить
А ось мені дії Росії у відношені до ЕС подобаються. Вона чітко показала тим завше озабоченим де їх місце. Біля параші.
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08.02.2021 09:58 Ответить
Зупиняйте СП2
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08.02.2021 11:07 Ответить
Теперь ЕС должен наметить дальнейшие действия в соответствии с этой информацией.
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Якщо ЄС буде логічно-послідовним у своїх діях, то він має прийняти рішення про негайний початок будівництва Північного Потока - 3. Ну, і санкції пора вже починати знімати, після відновлення РФ у ПАРЕ це вже давно слід було почати робити. Паралельно з висловленням глибокої занепокоєності, звичайно.

Источник: https://censor.net/ru/n3246524
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08.02.2021 12:51 Ответить
І до Європи доходить!!!- аби не запіздно було! - рашка і тих перекуповує!!!
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08.02.2021 13:15 Ответить
Ничего себе! Чувак прям ПРОЗРЕЛ!
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08.02.2021 21:44 Ответить
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