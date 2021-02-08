Боррель оценил результаты визита в Москву: Россия все больше отдаляется от Европы и рассматривает демократические ценности как угрозу
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Главы МИД стран-членов Евросоюза обсудят введение санкций против России о нарушении прав человека. Заседание по этому вопросу пройдет 22 февраля.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на блог высокого представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля на сайте ЕС.
Он отметил, что ехал в Москву, чтобы проверить, заинтересованы ли там в устранении разногласий, и убедился, что нет. Теперь ЕС должен наметить дальнейшие действия в соответствии с этой информацией.
В тексте сообщается и о темах, поднятых на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Это, в частности, борьба с новым коронавирусом, климатическим кризисом. "Мы также обсуждали конфликты в непосредственной близости от нас, и я настаивал на необходимости продвигаться к полному выполнению Минских соглашений и уважению территориальной целостности Украины", - заявляет Боррель.
Он также настаивал на освобождении российского оппозиционера Алексея Навального и отмене решения о высылке дипломатов, поддержавших политика. Однако ничего не добился.
"Похоже, что Россия все больше отдаляется от Европы и рассматривает демократические ценности как экзистенциальную угрозу. Мы на распутье", - уверен дипломат.
По его словам, необходимо определиться с дальнейшими действиями, которые могут включать санкции. Их могут применить в рамках нового механизма, то есть не непосредственно за преследование российского оппозиционера Алексея Навального.
"У нас есть еще один инструмент для этого (санкций. - Ред.) - недавно утвержденный режим санкций в области прав человека", - написал дипломат.
Напомним, в начале февраля высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель посетил Россию с рабочим визитом. Дипломат заявлял о планах обсудить российскую агрессию в Украине, ядерное соглашение с Ираном, борьбу с пандемией COVID-19.
Перед этой поездкой с Боррелем поговорил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
В Москве дипломат отметил, что отношения Евросоюза и России далеки от удовлетворительных.
Пожалуйста, подождите...
Как там кричали раисские витязи, когда добрые нохчи отпиливали им головы? Мама, мамачка, мамуличка, хр-хр?
У вас, ******, нет ничего своего. Всё ******** - землю, историю, язык, название. Вас даже ***** послать трудно, потому что к швали непонятно как обращаться... Только давить, как тараканов.
Им пользовались в мокшанских деревнях даже в 30-е годы ХХ-го века, если верить мемуарной литературе. Это - округлые выемки в толстой дубовой столешнице, куда наливались щи и насыпалась каша.
Яма, выскобленная в столе для каши, это *****... ну это жопа. Это возврат к стойлу. К свинарнику
Пройдёт каких-то 100 лет и русня узнает про такие столовые приборы,как лопата.Бгг
Такова кацапская доля.. Родственники-то конечно слышат запах и знают, что оно алкаш, но вида не подают. Такое может длиться годами. А потом он не выдержит и будет бухать не просыхая. Но уже по-другому он не сможет.
Единственное его самоутешение на сегодняшний момент - позубоскалить с "хохлов"
Ну ипанутое создание, что тут ещё скажешь. Ему лопату покажи, он посмеётся, потом пожрёт блинов с неё, ну а после насрёт. И снова посмеётся.
Но если его спросить по-чесноку, как же ты живёшь во всём этом дерьме на роиське? Он может честно признаться: "а я уже смирился со всем, у меня уже не вызывает никакой реакции, когда **** в очело. Хоть кавказцы, хоть власти. Просто привык, расслабился и получаю удовольствие.".
Такова кацапская доля.
- Иван!
- Я здесь, ваше благородие!
- Иван! ******* хочу!
Ракоцап иван портки спускает, раком наклоняется...
- Жениться вам пора, барин....
Andrei Piontkovsky
@apiontkovsky
·7 ч
Через несколько дней после того, как его в Москве изнасиловали в извращённой форме с особым цинизмом, Боррель глубоко почувствовал, наконец, что « Россия не полностью разделяет европейские ценности»
- Иван!
- Я здесь, ваше благородие!
- Иван! ******* хочу!
Ракоцап иван портки спускает, раком наклоняется...
- Жениться вам пора, барин.." Но, 21-й век. Теперь вместо Ивана - Европа
===============================
Якщо ЄС буде логічно-послідовним у своїх діях, то він має прийняти рішення про негайний початок будівництва Північного Потока - 3. Ну, і санкції пора вже починати знімати, після відновлення РФ у ПАРЕ це вже давно слід було почати робити. Паралельно з висловленням глибокої занепокоєності, звичайно.
Источник: https://censor.net/ru/n3246524