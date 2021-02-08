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США намерены вернуться в Совет ООН по правам человека, который покинул Трамп

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

США намерены вернуться в Совет ООН по правам человека, который покинул Трамп

Администрация президента США Джо Байдена объявит в понедельник, что возобновит сотрудничество с Советом ООН по правам человека. Почти три года назад из него вышел бывший президент Дональд Трамп.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом пишет Associated Press.

Это решение отменяет очередной отход администрации Трампа от многосторонних организаций и соглашений.

"Официальные лица заявляют, что госсекретарь Энтони Блинкен и высокопоставленный дипломат США в Женеве объявят в понедельник, что Вашингтон вернется в штаб-квартиру в Женеве в качестве наблюдателя, чтобы добиваться избрания в качестве полноправного члена", - пишет издание.

Решение может вызвать критику со стороны консервативных законодателей и многих членов произраильского сообщества. Представители администрации Трампа не раз критиковали Совет по правам человека ООН за "предвзятость" по отношению к Израилю, а также негативно высказывались в связи с тем, что членами совета являются Венесуэла, Китай и Куба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США приостановили вывод войск из Германии: решение Трампа "заморожено"

Напомним, Байден своим указом остановил выход США из Всемирной организации здравоохранения.

Также Байден вернул в США в Парижское климатическое соглашение.

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Совет ООН по правам человека инертная, няшная организация которая не в авторитете и которая эти самые права человека никак не отстаивает... США намерены вернуться в Совет ООН по правам человека, который покинул Трамп - Цензор.НЕТ 6533
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08.02.2021 07:23 Ответить
знаю нескольких евреев с Израиля в твиттере, которые покинули его после блокировки им Трампа ..
раньше Израиль решал свои проблемы напрямую с еврейской семьей Трампа, а теперь все осложнилось..
Это для тех украинцев, которые пишут, что национальность не имеет значения.. США намерены вернуться в Совет ООН по правам человека, который покинул Трамп - Цензор.НЕТ 9789

Представители администрации Трампа не раз критиковали Совет по правам человека ООН за "предвзятость" по отношению к Израилю, а также негативно высказывались в связи с тем, что членами совета являются Венесуэла, Китай и Куба.Источник: https://censor.net/ru/n3246525
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08.02.2021 07:25 Ответить
США намерены вернуться в Совет ООН по правам человека, который покинул Трамп - Цензор.НЕТ 5229
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08.02.2021 07:44 Ответить
А нах Америці ці *aзабоченные * ?
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08.02.2021 07:50 Ответить
Чтобы иметь рычаги давления на Израиль ,Саудов ...и даже Украину, если что..
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08.02.2021 10:59 Ответить
США все ближе приближаются к Венесуэле, Китаю и Кубе. Для этого байда настежь открыл границы - чтобы вся шваль из Латинской Америки пришла кормиться на халяву
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08.02.2021 10:58 Ответить
А кто в совете заправляет Китай Венесуэла нигерия оплоты демократи блин
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08.02.2021 12:51 Ответить
 
 