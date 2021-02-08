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Новости Политика Украины
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паспорт (521) регистрация (122) Федоров Михаил (234)

Более миллиона украинцев не имеют прописки, а каждый третий проживает не по месту регистрации, - Федоров

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Более миллиона украинцев не имеют прописки, а каждый третий проживает не по месту регистрации, - Федоров

Регистрацию проживания хотят сделать декларативной, через введение адреса в смартфоне.

Как информирует Цензор.НЕТ, инициативу прокомментировал министр цифровой трансформации Михаил Федоров в эфире канала "Украина 24".

"Более 1 млн украинцев не имеют прописки, даже в паспорте, и каждый третий украинец проживает не по месту регистрации. Потому что процедура сложная, надо потратить много времени, чтобы получить эту услугу. Поэтому с апреля мы запускаем (услугу. - Ред.), она будет полудекларативная. Мы убираем штамп в паспорте, который есть на сегодня", — сказал он.

Министр объяснил, как будет работать механизм.

"Мы упрощаем эту процедуру, и чиновники не будут иметь права требовать этот штамп, справку, когда мы полноценно запустим эту услугу. Будет запись в реестре о том, где проживает конкретный человек. И это уже задача не человека, а чиновника — зайти в этот реестр и проверить, подтвердить, наладить взаимодействие, чтобы узнать, где проживает человек. Потому что бумажка с пропиской — это сугубо дело неэффективности государства. Мы переводим эту задачу с плеч человека на плечи чиновника", — сказал он.

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Топ комментарии
+14
О, это больная тема, чтоб продать квартиру, нужно выписаться, чтоб выписаться нужно сняться с учета с военкомата, чтоб сняться с учета военкомата, надо предоставить адрес новой прописки и документы на право собственности... И вот тут засада... Если квартира еще не куплена? Далее... В течении месяца надо снова встать на учет в военкомат, если этого не сделать, то наступает ответственность уголовная или административная...... Окей идем становимся на учет... И неожиданно обнаруживаем, что мы попали под переподготовку... А жилье еще не построено даже... И не известно, будет ли построено...
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08.02.2021 07:33
+12
Вы бы, Фёдоров , делом занимались
Вон в Словакии получить справку в БТИ - 8 евро , а оформить покупку дома у нотариуса - 28 евро
Итого 1000 гривен на всю сделку , быстро и без очереди
А в Украине ( нищей стране третьего мира) ОБДИРАЮТ БЕСПРАВНЫХ УКРАИНЦЕВ , пользуясь их неосведомленностью
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08.02.2021 07:41
+9
Яркий пример законопослушания в этом плане показывают те, кто придумывает, пишет для нас законы, а потом за них голосует. Проживают в хоромах, оформленных на тетю жены по бабкиной линии, а сами прописаны , сироты, в захолустье/ в хрущевке/ снимают угол в квартире бывшей тещи. Например, Кернес, которого причислили чуть ли не к святым, всем Харьковом плакали после его смерти,; жил в гостинице, потому как личное жильё не мог себе позволить на свою зарплату мэра.Тяжело, конечно, морально сдержать себя и не указать в паспорте место жительства - Лондон , район Гайд парка, но инстинкт самосохранения диктует правила. Чтобы потом детективы НАБУ не зря свой хлеб ели в поисках припаркованного Бентли возле пятиэтажной хрущёвки
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08.02.2021 07:50
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Правила форума Совет форумчан
О, а ось і головний кухар ботоферми ;ЗЕ!диджтал;
Будує цифровий концтабір.
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08.02.2021 07:26 Ответить
Ну це якраз правильне рішення! "Паперова" прописка - ще більший концтабір.
Єдине що незрозуміло, а як з "пропискою" у военкоматах буде.
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08.02.2021 08:27 Ответить
Какое решение????!
Прописка и так типа "отменена" ее такой сделали их хрен знает сколько лет назад (даже до Порошенко), заявив что она будет только "формальной", НО по факту она осталась и ее продолжают требовать!
Единственно правильным решение - было ее полная отмена в принципе! То, что делают они - профанация!!!
PS Кстати не отменили ее из за того, что без нее полиции неудобно искать людей, а так же проблема с призывом. Поэтому, когда человек сам декларирует, что живет там то и там-то - вообще бессмыслица!!!!!!
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08.02.2021 10:04 Ответить
Полностью никогда не отменят, поэтому уж лучше "телефонная" прописка чем беготня по миграционным шарашкам.
Хотя не факт что не придумают что нужно будет сдавать телефон для "вклейки" фотографии в 16 лет, в 25 лет, в 45 лет...
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08.02.2021 10:48 Ответить
А моск включить? Какой в ней тогда смысл?!!
Если большинство будет специально указывать левый адрес: одни - чтобы военкомат не загреб, другие - когда кредит брать, третьи - чтобы избежать проблем при продаже квартиры (например прописав несовершеннолетнего ребенка к соседям).....
Только для того, чтобы это сранное приложение все установили у себя в телефоне и держали все свои данные там?! Ну объективно говоря других причин я не вижу!
Если вы видите, то уж потрудитесь, объясните нам слабоумным
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08.02.2021 11:39 Ответить
Как минимум в том, что не нужно будет ходить к чиновникам, а тем кто проживает в сельской местности ещё и ездить чет-те куда.
Что касается "левых" прописок, то за это нарушение будет наложен солидный штраф, а от военкомата, косить уже не смогут, так как повестка будет высылаться в форме SMS прямо на телефон.
Оно конечно лучше бы было в жизни вообще обходится без "мандата", но так, увы, не получиться.
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08.02.2021 15:12 Ответить
Что прописка левая попробуй докажи! Типа вчера поменял и не успел предоставить новые данные или жена открыла дверь думала сой дружбан и сказала что такой тут не живет....
Военкомат и СМС?! Ну ну. У меня вообще телефон сперли. Почему не подал заявление?! Так он уже старый дешевый, кто его искать будет
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08.02.2021 16:52 Ответить
Ошибаешься. Он не концлагерь строит. Он строит себе (и своим компаниям) работу на ближайшие несколько лет. Суть вопроса (что с пропиской не все так просто) его особо не интересует.
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08.02.2021 10:52 Ответить
Концлагерь или нет, но "декларативное" указание прописки делает ее вообще бессмысленной и гораздо проще было тогда вообще отменить! Ан-нет! Такое впечатление, что собственно прописка их не сильно интересует, а главной целью является любой ценой заставить поставить всех это сранное приложение (сначала ввели электронные права, страховку....все не особо ломанулись, потом решили сделать прописку).
Хотя по логике вещей, есть реестры к которым есть доступ и у полиции и у госорганов..., которые сами могут пробить по базе, есть у тебя права, есть ли прописка....
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08.02.2021 11:46 Ответить
Для того чтобы отменить прописку, необходимо поменять очень много норм. Например, ты не пробовал "без прописки" получить карточку в банке? Или, например, загранпаспорт? И т.д. и т.п.
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08.02.2021 13:49 Ответить
Да я в курсе почему ее оставили: уголовный розыск, кредиты, военкоматы....Но любители "простых решений" (не хватило им, что их имеют уже второй год) уши опять развесили
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08.02.2021 16:55 Ответить
Человек склонен к простым решениям. Это естественно. Для НЕ простых задач и существуют специалисты. А если таковых специалистов нет, то всегда найдутся популисты с "волшебными палочками". Так и тут. Надули в уши "янелоху" про волшебную диджитализацию, а он и уши развесил.
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08.02.2021 17:07 Ответить
ну и что?.. что за совковые приколы с этими прописками?
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08.02.2021 07:26 Ответить
То не совеоаі, то фіскальні. 😊 Дуже вже хочеться зеленим обкласти податками все, що ще може самостійно рухатися. 😊
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08.02.2021 07:29 Ответить
Сколько лет обещают убрать атрибут рабства- прописку, а воз и ныне там. Без прописки ты не человек. Два года живу без прописки - масса проблем, принципиально не прописываюсь до последнего, но придется, ибо ты бесправен без этого проклятого штампика.
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08.02.2021 07:32 Ответить
Тепер тимчасово пропишетеся за адресою Зеленського, у Маріїнському парку.
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08.02.2021 08:57 Ответить
Кстати да можно будет такой флешмоб устроить, а потом на Клоуна в суд подать, что он организовал в гос. резиденции незаконную ночлежку ))
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08.02.2021 10:06 Ответить
О, это больная тема, чтоб продать квартиру, нужно выписаться, чтоб выписаться нужно сняться с учета с военкомата, чтоб сняться с учета военкомата, надо предоставить адрес новой прописки и документы на право собственности... И вот тут засада... Если квартира еще не куплена? Далее... В течении месяца надо снова встать на учет в военкомат, если этого не сделать, то наступает ответственность уголовная или административная...... Окей идем становимся на учет... И неожиданно обнаруживаем, что мы попали под переподготовку... А жилье еще не построено даже... И не известно, будет ли построено...
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08.02.2021 07:33 Ответить
Зебот, 00-Leva Rodriguez під польським прапорцем - кому потрібні твої проблеми тут на форумі? Якщо зебіл хоче прописатися в недобудованому будинку, то хто ж зебіла туди пропише?

А ті, хто лайкнув такі самі розумники... Понад мільйон українців не мають прописки, а кожен третій проживає не за місцем реєстрації, - Федоров - Цензор.НЕТ 559
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08.02.2021 10:47 Ответить
Ничего в военкомате не надо. Сказал что еду в другой район и досвиданья.
Только вот очередь, хехе.
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08.02.2021 11:19 Ответить
Ну, пойди попробуй выпишись... Я если б не столкнулся этим идиотизмом я бы не писал такого
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09.02.2021 11:45 Ответить
И шо ? 😀😀😀
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08.02.2021 07:38 Ответить
Вы бы, Фёдоров , делом занимались
Вон в Словакии получить справку в БТИ - 8 евро , а оформить покупку дома у нотариуса - 28 евро
Итого 1000 гривен на всю сделку , быстро и без очереди
А в Украине ( нищей стране третьего мира) ОБДИРАЮТ БЕСПРАВНЫХ УКРАИНЦЕВ , пользуясь их неосведомленностью
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08.02.2021 07:41 Ответить
подтверждаю !
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08.02.2021 07:45 Ответить
А налоги не платят в Словакии при покупке / продаже жилья? Нотариус у нас - не самые большие расходы. С каждой сделки оплачивается пенсионный сбор и другие налоги- вот основная статья расходов.
Расходы на приобретение жилья в Испании, например, составляют от сами до десяти процентов от стоимости жилья. Конечно, взять справку стоит восемь евро , но остальное, мягко говоря, не совсем правда.
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08.02.2021 08:01 Ответить
1% госпошлина, плюс 1% пенсионный фонд плюс обязательная оценка плюс техпаспорт плюс нотариус и самое главное плюс 7,5% по потужной порошенковской реформе, если ты посмел продать непонравившуюся тебе для жизни недвижимость. Так, что испанцы тупо курят в сторонке
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08.02.2021 08:18 Ответить
и тут без Порошенка не обошлось, да зедебил?
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08.02.2021 12:57 Ответить
Налоги - 100 евро в год на дом
А в Украине с такого же дома сдирают от 1000 евро
И ЗАЧЕМ ВЫ УКРАИНУ СРАВНИВАЕТЕ С ИСПАНИЕЙ? Украина - нищая, люди- бедные
Потому налоги должны быть приближены хотя бы к Восточной Европе
Блин, цуки, взяли манеру - все равнять по Германии , так там зарплата в 10 раз выше
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08.02.2021 23:37 Ответить
Я сравниваю, потому как знакома с вопросом. В той же Испании безработица, налоги высокие. В год налоги на дом 1200 евро, не считая комунидада, света, воды, которые оплачиваются круглый год, даже когда там никто не живет. Украина никакая не нищая. Особенно , если смотреть по машинам, которые ездят по улицам. В Испании ездят в основном на всевозможных Пежо, Рено , seat- на маленьких машинках эконом класса, на чем ездят у нас ,вы сами знаете. У вас какая машинам,;например? Да. У нас много проблем, государство зарегулировано, но возможностей заработать у нас тоже больше. В Испании у даже торговца на улице есть кассовый аппарат, у нас же предприниматели не согласны на это, и правильно, та4 как государству нет доверия,и вместе с кассами к ним прийдут проверяющие эти кассы. В Испании просто так не купишь ничего дорогого, везде потребуют справку о доходах. Такую же справку потребует банк. Наших коррупционеров часто вылавливают именно там. Скажу так, лучше Украины нет страны. Все нормализуется, и будет рывок.
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09.02.2021 07:23 Ответить
у вас тоже нищие на таких нищих машинах как в нищем Киеве ездят? из-за нищеты в Киеве даже нищий на нищебродском велосипеде не протолкнется, видать Кличко довел до обнищания и звания самой нищей столицы 5-го(нищего) мира. а ты сам - нищий? я не нищий, хотя и нищеброд.
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08.02.2021 08:04 Ответить
Киев не приспособлен для проживания такого количества понаехавших (по разным данным сейчас от 6 до 8 миллионов) плюс хаотична забудова плюс идиотская организация движения
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08.02.2021 08:21 Ответить
5 баллов - ИДИОТСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ
ОРГАНИЗАЦИИ ВООБЩЕ НЕТ
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08.02.2021 23:39 Ответить
Поідь в райцентр і заспокойся, а ми нажаль,зменшена подоба рашки..
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08.02.2021 09:27 Ответить
А причем здесь власть, это вопреки а не из-за... Или вы считаете что мы в землянках должны жить питаться с огорода и ездить на жигулях, ну тады вам точно в дипутаты!
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08.02.2021 09:42 Ответить
йому б в 3 клас.. ніяк зі смартфоном не набавиться.. якась ідея фікс.. смартфонофілія..
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08.02.2021 07:41 Ответить
щас рулит Адресная карта, у Меня такая есть,чтоб получить ее угрохал кучу денег ,пришлось обновить тех паспорт ,а это вышло в 1 500 грн
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08.02.2021 07:42 Ответить
В Крыму нет ни почты,ни сбербанка,ни жд россии,ничего нет. 3 милиона живут на вулкане нелегально
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08.02.2021 07:47 Ответить
Яркий пример законопослушания в этом плане показывают те, кто придумывает, пишет для нас законы, а потом за них голосует. Проживают в хоромах, оформленных на тетю жены по бабкиной линии, а сами прописаны , сироты, в захолустье/ в хрущевке/ снимают угол в квартире бывшей тещи. Например, Кернес, которого причислили чуть ли не к святым, всем Харьковом плакали после его смерти,; жил в гостинице, потому как личное жильё не мог себе позволить на свою зарплату мэра.Тяжело, конечно, морально сдержать себя и не указать в паспорте место жительства - Лондон , район Гайд парка, но инстинкт самосохранения диктует правила. Чтобы потом детективы НАБУ не зря свой хлеб ели в поисках припаркованного Бентли возле пятиэтажной хрущёвки
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08.02.2021 07:50 Ответить
Опять в комментариях исключительно разбор последствий деятельности ЗЕбильных тварей. И не намека на причины и варианты решения. Но ведь на сегодняшний день только конченные дебилы еще не поняли, что вся гниль в государстве распространяется от этих аморальных мерзавцев из состава слуг неукраинского народа. Именно их мы должны поблагодарить за полное уничтожение социальных функций государства с этой стране
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08.02.2021 07:50 Ответить
На донбассе нелегалы все кишма кишит
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08.02.2021 07:52 Ответить
Чому ви так обурюєтесь? В Італії, наприклад, перевіряють, чи проживає людина за місцем прописки. І тому їх легше по домівках в карантини загнати. З нами складніше, та наверху все порєшают, всі там тіки За будуть. Ще скажіть, шо масочки тут ні до чого.
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08.02.2021 07:53 Ответить
Я должен декларировать за год всю свою заплату.С каких делов? Воры во власти передо мной не отчитывается сколько они звезданули денег у государства и у меня
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08.02.2021 07:54 Ответить
бедные чиновники , ЯПлакалЪ
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08.02.2021 07:59 Ответить
Более миллиона украинцев не имеют прописки, каждый третий проживает не по месту регистрации, а остальные 73% составляют кучу КРЕПОСТНЫХ Понад мільйон українців не мають прописки, а кожен третій проживає не за місцем реєстрації, - Федоров - Цензор.НЕТ 8882
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08.02.2021 08:00 Ответить
А остальные 27 % все на них обижаются Понад мільйон українців не мають прописки, а кожен третій проживає не за місцем реєстрації, - Федоров - Цензор.НЕТ 600 ....
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08.02.2021 09:31 Ответить
Это 73% от 39% населения которые участвовали в голосовании, объясняю для тех кто имеет ватные мозги. Понад мільйон українців не мають прописки, а кожен третій проживає не за місцем реєстрації, - Федоров - Цензор.НЕТ 4276
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08.02.2021 09:50 Ответить
Тогда и 27 % умных превращаются в 14 % Понад мільйон українців не мають прописки, а кожен третій проживає не за місцем реєстрації, - Федоров - Цензор.НЕТ 5135.,несмотря на мою некоторую ватность....
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08.02.2021 13:33 Ответить
а как не счет опыта других стран? Где нет прописки в принципе? Нравиться нашим чиновникам кормить армию дармоедов,в паспортных столах и морально добивать без того нервное население. и все только из за того чтоб РУКОВОДИТЬ. чем угодно лишь бы командовать и иметь право подписи
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08.02.2021 08:00 Ответить
на Байденщине - есть, но там легко поменять ее - принес два письма и заплатил с 10 евро
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08.02.2021 08:06 Ответить
"Где нет прописки в принципе"

Ага, нет прописки, как же.
"Водительские права" называется тот документ о "прописке" (адрес в правах указан).
А тех, у кого прав нет, при открытии банковского счета, например, счета по уплате электричества и газа предоставляют - а там таки прописан именно адрес проживания.
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08.02.2021 08:32 Ответить
я о тех странах в которых никто никого и почти никогда не спраивает прописку. а у нас мало того что без прописки даже пернуть не всегда получиться, еще и в паспортный бегаешь как на работу
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08.02.2021 09:06 Ответить
так это разные вещи - предоставить адрес проживания (что в принципе - правильно) или пройдя 7 кругов ада прописаться/выписаться как крепостной
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08.02.2021 09:06 Ответить
Для баб щас никаких проблем - идёшь в сервисный центр мвд того района, куда прописываешься, сдаёшь чего там надо и через пару дней паспорт забираешь.
А у мужиков два военкомата ещё - тут никаких сдвигов.
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08.02.2021 11:24 Ответить
что они лепят ,больше половины людей не имеют смартафонов
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08.02.2021 08:02 Ответить
Вся Европа так живет.
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08.02.2021 08:06 Ответить
це під вибори напевно зроблять,голосування без списків
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08.02.2021 08:09 Ответить
Бюрократам дай волю, так в каждой стране мира будет Северная Корея.
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08.02.2021 08:14 Ответить
Недавно мужа остановили менты , хотели арестовать машину, потому как на нем неуплаченный штраф в 20 тысяч. Начали выяснять, что за штраф, оказалось , что это штраф 17 года, который присылали по месту регистрации, где, естественно , никто не живет. Они этот штраф сами себе умножили на три с течением времени и теперь требуют к оплате. Поэтому вместо прописки должен быть , например, ящик, где можно было бы получать информацию о таких вот ньюансах. Вон за образцом поведения для граждан судьей вовком детективы набу с камерой бегают, а он от них убегает, чтобы не получить повестку.
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08.02.2021 08:20 Ответить
У нас можно зайти на сайт ГАИ и посмотреть, числятся ли штрафы. Если честный человек, то платит через личный кабинет. Ну, а если нечестный, то конечно, можно как и ваш муж.
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08.02.2021 08:52 Ответить
Это был не 'штраф гаи', это был штраф из ГАСК, как мы уже выяснили. Штраф уже оплатили и подали на них в суд.
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08.02.2021 09:31 Ответить
А вот поясните. Есть ли у вас судебная пошлина и кто ее платит?
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08.02.2021 09:49 Ответить
Кто продует.
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08.02.2021 11:25 Ответить
Дурниця яка...А якщо у людини немає смартфона ?? Він що зобов'язаний його мати?
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08.02.2021 08:20 Ответить
Если у тебя нет смартфона в 2к21 то я хз кто ты... У последнего пенсионера ща смартофоны есть!
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08.02.2021 09:47 Ответить
А если он не нужен? Я за последние 4 года пользовался месенджером 3 раза, а у жены маленький кнопочный и она не хочет его менять. Мы большую часть жизни проводим в своем доме, есть 3 компьютера, а вот смартфона по сути нет
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08.02.2021 10:11 Ответить
Ну у нас не така крута країна як та де ти живеш, і не всі нашi пенси мають смарти які їм і не дуже потрібні
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08.02.2021 11:06 Ответить
Пойдёшь ножками значит в СЦ МВД
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08.02.2021 11:25 Ответить
Не знаю що це воно -СЦ МВД- таке але точно знаю що воно менi нах не потрiбно )
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08.02.2021 12:15 Ответить
Тотальный контроль и слежка за гражданами. Больше ничего.
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08.02.2021 08:24 Ответить
До основанья, а затем хрен его знаєт построим ли!
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08.02.2021 08:26 Ответить
Я прописки не боюсь , если нада припишусь !
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08.02.2021 08:31 Ответить
Який жах 🤔🙄🤦😱, так это много или мало ,
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08.02.2021 08:32 Ответить
миллион бомжей это плохо
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08.02.2021 08:35 Ответить
1. "Мы переводим эту задачу с плеч человека на плечи чиновника". Чиновники - не люди? По реестрам.. Сейчас нет записей в реестрах? Оно само в воздухе витает? И да, ты сам-то где зарегистрирован, в каком часовом поясе удобнее ботов плодить и готовиться к "референдумам" с изначально известным результатом?
2. В Киеве ограбили квартиру генерального продюсера медиахолдинга "Новости" (ZIK, NewsOne і "112 Україна", ) , гражданина России Алексея Семенова. Вынесено денег и ценностей на общую сумму 8 млн. гривен(могут же, когда хотят). Хотя это ничего не решает. Идет смена поколений и вместо Семенова появится ...уенов.
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08.02.2021 08:34 Ответить
Які патріотичні злодюги. Бажаю щоб їх ніколи не впіймали.
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08.02.2021 08:40 Ответить
Все, что нажито непосильным трудом, все же погибло! Три смартафона, три плазмы заграничных, три портсигара отечественных, куртка замшевая… три…
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08.02.2021 08:41 Ответить
Припишу не дорого - 8 800 123 45 67
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08.02.2021 08:36 Ответить
Надо писать 0 800 ...
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08.02.2021 09:30 Ответить
Когда отменят этот пережиток совка? 😁
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08.02.2021 08:42 Ответить
А егож типа 15 лет как отменили. Он теперь называецца "регистрация"
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08.02.2021 11:26 Ответить
Прописка это прежде всего не услуга а обязаловка.
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08.02.2021 08:43 Ответить
А чому не відмінити совковий атавізм ?
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08.02.2021 08:46 Ответить
Нехай спробує зі смартфоном виписатись,тільки перед тим знятись з військового обліку ,а потім прописатись,тільки перед тим треба пройти мед- комісію у приватному порядку і стати на військовий облік, а решта все дуже легко тільки дуже довго. Понад мільйон українців не мають прописки, а кожен третій проживає не за місцем реєстрації, - Федоров - Цензор.НЕТ 4382
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08.02.2021 08:50 Ответить
У нас например ,регистрация необходимо ,но а дальше никого не ихпет где ты поживаешь 🤔
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08.02.2021 08:51 Ответить
пройти медосмотр и сдать мочу и кал
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08.02.2021 09:07 Ответить
Нет в Украине прописки!
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08.02.2021 09:18 Ответить
Кумедні ви, зеботи... Понад мільйон українців не мають прописки, а кожен третій проживає не за місцем реєстрації, - Федоров - Цензор.НЕТ 4539 Понад мільйон українців не мають прописки, а кожен третій проживає не за місцем реєстрації, - Федоров - Цензор.НЕТ 2550
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08.02.2021 10:43 Ответить
На сколько я помню. то институт прописки отменили еще при Януковиче. Зачем он нужен? Если кто то хочет, то прописывается. если не хочет, то не прописывается.
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08.02.2021 11:17 Ответить
Вообщето при Кучме ещё. Не отменили, а переименовали.
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08.02.2021 11:27 Ответить
Да без разницы на самом деле. Прописка уже давно анахронизм. Особенно в наше, довольно высоко мобильное время.
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08.02.2021 14:47 Ответить
решил официально трудоустроится. для этого надо пройти справку в псих диспансере у психиатра и нарколога....психиаторша махровый совок...первый вопрос грубым тоном "паспорт...проходить по месту прописки!!!!" ...я пытаюсь объяснить, что я там не живу, что это жилье выдано минобороны, а собственность у меня здесь в Одессе. что институт прописки отменен...
Ее ответ..."сколько вам тупым дебилам повторять...регистрация это таже прописка..."
И пришлось выписываться...так слава богу в Одессе единое окно и все сделали быстро и без проблем...а вот с военкоматом проблема..единого окна нет и надо ехать в бывший гарнизон...
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08.02.2021 17:11 Ответить
 
 