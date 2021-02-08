Снайпер ранил украинского воина на Донбассе. За сутки - 4 обстрела, противник бил из гранатометов и дистанционно минировал местность вблизи позиций ВСУ, - штаб ОС
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
За прошедшие сутки, 7 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
Так, по данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", неподалеку от Новомихайловки, российско-оккупационные войска осуществили обстрел позиций украинских защитников из станковых противотанковых гранатометов и прицельный выстрел из снайперского оружия.
"В результате этого военнослужащий из состава Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Воина оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему предоставляется надлежащая медицинская помощь", - сказано в сообщении.
Кроме того, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", возле населенного пункта Золотое-4 противник вел огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также - стрелкового оружия.
Вблизи Луганского вооруженные формирования Российской Федерации осуществили дистанционное минирование местности возле позиций ВСУ минами ПОМ-2.
"О факте нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ", - отметили в штабе
Также сообщается, что с начала текущих суток, 8 февраля, обстановка в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой украинскими воинами, нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано.
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зе!лю-рашистского крота. И те кто его выбрали тоже должны испить страдания и позор чтобы был им и их потомству урок и покаянные памятники должны поставить в каждом населённом пункте, типа "Это памятник, чтобы мы помнили и никогда, никогда не велись на тупой, лживый популизм и сказки, как мы, дураки и ничтожные подонки сделали в 2019. И поимённый список тех, кто проголосовал за зе!лю"
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- Це повний … (капець!) - відповів юрист з трьома дипломами.
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Пан Виталий Портников на своей передачи озвучил, что евреи, в большинстве своем, космополиты. У них нет чувства патриотизма ни к стране своего временного проживания, ни любви к своей исторической Родине - Израилю. Поэтому они предпочитают эмигрировать не в Эрец-Исраэль, где их сыновей и дочерей ожидает призыв в армию, а в США.
Бывший министр соцполитики, депутат «Оппоблока», «угольная и майонезная принцесса» пани Королевская обещала семь лет назад повысить размер пенсий до 500.00 ЕВРО, а зарплаты до 1000.00 ЕВРО. Неужели Наташа ничему не научила пересiчних громадян?
«Соль - добрая вещь; но если соль потеряет силу, чем исправить ее? ни в землю, ни в навоз не годится; вон выбрасывают ее» (Евангелие от Луки Лук.14:34).
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Напомните мне пожалуйста, а где у нас развод был в прошлом году?
А не ти на землі лежав,
Щоб по ньому церковний дзвін-
Не по дітях твоїх лунав
Так хотів він, його то гріх,
Вбий кацапа і раз, і два
Вбий кацапа, за нас за всіх,
Хай ридає його вдова!
Швидкого та повного одужання пораненому хлопцю.
Горіть у пеклі russische schweine!
Воин, помни - убить русскую мразь твоя обязанность и чем больше ты убьешь русских тварей, тем меньше будут потери ВСУ.
Дохлых русских много не бывает! Убей русского!
В результате ликвидации централизованного управления аэроразведкой, дефрагментации ее подразделений и сокращения численности, ВСУ теряет контроль за передвижением противника в прифронтовой полосе, открывая свои тылы для прохода диверсионно-разведывательных групп противника. К этому добавляются широкие полосы разминирования согласно решений минской ТКГ возглавляемой с украинской стороны явным пророссийским кадром Ермаком. Сегодняшняя диверсия под Марьинкой с тремя погибшими и шестью ранеными - результат "миролюбия" г-на Зеленского. .
Путину в глаза посмотрели?
Швидкого одужання нашому герою.
Чи забули, про що казали???
КИЕВ, 11 ноября 2019, 01:25 - REGNUM Украинские военные могут в любой момент вернутся на позиции до начала разведения сил в Донбассе в случае срыва перемирия, об этом в эфире телеканала «1+1» заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк. Подробности: https://regnum.ru/news/polit/2773397.html Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM.
https://uprom.info/news/vpk/czogo-misyaczya-hkbm-zavershyt-provedennya-kvalifikaczijnyh-vyprobuvan-z-vygotovlennya-finalnoyi-versiyi-bronemashyny-dozor-b/
Потому шо через 3 годла после указа Порошенко о закрытиии кацапских говно-каналов ЗЕ таки закрыл их только тогда, когда ОПЗЖ по рейтингам уже насовало в рот и СН, и ЗЕ.
про раненных и погибших от главнокакбыкомандующего - тишина
зато нам пообещали феерическое празднование Дня Независимости - тут фанфары и бурные аплодисменты переходящие в овации