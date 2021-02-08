За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 47 человек, выявлен 2 141 новый случай, выздоровели 2 697 человек

По состоянию на понедельник, 8 февраля, выявлены еще выявлен 2 141 новый случай коронавируса COVID-19 в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"2 141 новый случай коронавирусной болезни COVID-19 зафиксирован в Украине по состоянию на 8 февраля 2021 года. В частности, заболели 130 детей и 71 медработник.

Также за минувшие сутки

госпитализированы - 1 020 человек;

летальных случаев -47;

выздоровели - 2 697 человек;

осуществлено тестирований за сутки - 13 662 (в том числе методом ПЦР - 10 401, методом ИФА - 3 261).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За сутки в мире выявили 345,7 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 7,7 тыс. человек. Общее число инфицированных превысило 106,6 млн

За все время пандемии в Украине

заболели - 1 246 990 человек;

выздоровели - 1 075 743 человек;

летальных случаев - 23 644;

проведено ПЦР-тестов - 6 402 123.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (398), Житомирской (176), Днепропетровской (156), Черновицкой (143) и Закарпатской (133) областях", - рассказал Степанов.









