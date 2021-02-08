РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
7571 посетитель онлайн
Новости Политика УкраиныЗдоровье Коронавирус и карантин
2 772 13
карантин (16730) статистика (2307) Степанов Максим (2061) COVID-19 (18600) коронавирус (17042)

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 47 человек, выявлен 2 141 новый случай, выздоровели 2 697 человек

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 47 человек, выявлен 2 141 новый случай, выздоровели 2 697 человек

По состоянию на понедельник, 8 февраля, выявлены еще выявлен 2 141 новый случай коронавируса COVID-19 в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"2 141 новый случай коронавирусной болезни COVID-19 зафиксирован в Украине по состоянию на 8 февраля 2021 года. В частности, заболели 130 детей и 71 медработник.

Также за минувшие суткиЗа сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 47 человек, выявлен 2 141 новый случай, выздоровели 2 697 человек 01

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 47 человек, выявлен 2 141 новый случай, выздоровели 2 697 человек 02госпитализированы - 1 020 человек;

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 47 человек, выявлен 2 141 новый случай, выздоровели 2 697 человек 02летальных случаев -47;

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 47 человек, выявлен 2 141 новый случай, выздоровели 2 697 человек 02выздоровели - 2 697 человек;

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 47 человек, выявлен 2 141 новый случай, выздоровели 2 697 человек 02осуществлено тестирований за сутки - 13 662 (в том числе методом ПЦР - 10 401, методом ИФА - 3 261).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За сутки в мире выявили 345,7 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 7,7 тыс. человек. Общее число инфицированных превысило 106,6 млн

За все время пандемии в УкраинеЗа сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 47 человек, выявлен 2 141 новый случай, выздоровели 2 697 человек 01

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 47 человек, выявлен 2 141 новый случай, выздоровели 2 697 человек 07заболели - 1 246 990 человек;

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 47 человек, выявлен 2 141 новый случай, выздоровели 2 697 человек 07выздоровели - 1 075 743 человек;

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 47 человек, выявлен 2 141 новый случай, выздоровели 2 697 человек 07летальных случаев - 23 644;

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 47 человек, выявлен 2 141 новый случай, выздоровели 2 697 человек 07проведено ПЦР-тестов - 6 402 123.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (398), Житомирской (176), Днепропетровской (156), Черновицкой (143) и Закарпатской (133) областях", - рассказал Степанов.

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 47 человек, выявлен 2 141 новый случай, выздоровели 2 697 человек 11
За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 47 человек, выявлен 2 141 новый случай, выздоровели 2 697 человек 12
За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 47 человек, выявлен 2 141 новый случай, выздоровели 2 697 человек 13
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+3
У нас недавно умер знакомый , переболел ковид три месяца назад, но все никак не мог окончательно выздороветь, а умер от инфаркта. Известно, что ковид влияет на сосуды. Уверена, что его нет в этой статистике. Хотя без ковид он бы ещё жил и жил. Он умер от осложнений ковид. Думаю, таких случаев много.
показать весь комментарий
08.02.2021 08:35
+2
Ще не відомо, чи затягування з вакцинацією злочин, чи вакцинація злочин.
показать весь комментарий
08.02.2021 08:52
+1
ну вот, судя по всему самое страшное позади: уже многие переболели и получили иммунитет и без вакцины естесственным путем. И уже сформировался естесственный иммунный барьер. Количество заболевших уменьшается , несмотря на праздники. Сейчас должен был бы быть всплеск, но количество заболевших уменьшается. Это конечно если статистика не врет.
показать весь комментарий
08.02.2021 08:31
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Затягування з вакцинацією жителів України, це - злочин нинішнього маріонеточного режиму!
показать весь комментарий
08.02.2021 08:20 Ответить
Ще не відомо, чи затягування з вакцинацією злочин, чи вакцинація злочин.
показать весь комментарий
08.02.2021 08:52 Ответить
Тиждень тому по Скайпу говорили з родичами в США (Масачусетс). То вони сказали ,що прививок поки що робити не будуть(60років).Робота у них з малою кількістю контактів, запобіжних заходів дотримуються.
показать весь комментарий
08.02.2021 11:32 Ответить
Я вибачаюсь- а хто в них ляльковод?
показать весь комментарий
08.02.2021 08:53 Ответить
ну вот, судя по всему самое страшное позади: уже многие переболели и получили иммунитет и без вакцины естесственным путем. И уже сформировался естесственный иммунный барьер. Количество заболевших уменьшается , несмотря на праздники. Сейчас должен был бы быть всплеск, но количество заболевших уменьшается. Это конечно если статистика не врет.
показать весь комментарий
08.02.2021 08:31 Ответить
У нас недавно умер знакомый , переболел ковид три месяца назад, но все никак не мог окончательно выздороветь, а умер от инфаркта. Известно, что ковид влияет на сосуды. Уверена, что его нет в этой статистике. Хотя без ковид он бы ещё жил и жил. Он умер от осложнений ковид. Думаю, таких случаев много.
показать весь комментарий
08.02.2021 08:35 Ответить
Не пугайте меня, я тоже 3 месяца назад переболел.
показать весь комментарий
08.02.2021 08:58 Ответить
Никого не пугаю, но уверена, что ,у переболевших этой заразой здоровья не прибавилось.
показать весь комментарий
08.02.2021 10:26 Ответить
Щось пдібне сталось з колишнім колегою по роботі(йому було майже 64роки) . Невеликі проблеми в нього були з серцем. Десь в вересні захворів на якусь простуду(можливо бронхіт). Став відвідувати лікарню, десь в ній зачепив корону, і за 3 тиждні помер-- зі слів дружини.Поховали як ковідного, ми навіть не знали щоколеги вже немає. А взагалі з десятка родичів і знайомих перехворівших цією заразою (вік 58-68років) четверо кажуть про сильне ослаблення організму.
показать весь комментарий
08.02.2021 11:18 Ответить
Про найстрашніше позаду - це передчасно. Хоча перенесли з симптомами та без корону вже відсотків 30, цього для колективного імунітету абсолютно недостатньо. Хвороба зараз пішла на спад напевно тимчасово. Ймовірно, поширені в нас штами послабшали, але на черзі нові мутації. Нова зараза мутує найбільш енергійно і непередбачувано.
показать весь комментарий
08.02.2021 22:06 Ответить
"Органы здравоохранения Демократической Республики Конго (ДРК) стремятся сдержать возможную вспышку Эболы после того, как женщина умерла от вируса недалеко от восточного города Бутембо, сообщает The Guardian.
Симптомы заболевания появились у женщины 1 февраля, а через два дня она скончалась в больнице в Бутембо. Она была замужем за мужчиной, заразившимся вирусом во время предыдущей вспышки."

Всё, британцы, кизда вам.
Те, кто выжил в катаклизме локдаунах теперь точняк преставятся от Эболы, у вас негров африканских оечнь много, особенно в Лондоне.
А что будет с Парижем - и представить страшно.
Вы там, в Европах, на всякий случай, маски не только на "морду лица"(С) надевайте но и другие части тела.
показать весь комментарий
08.02.2021 08:41 Ответить
Всего заболели - 1 246 990 человек.
Вчера болели 148 206, сегодня болеют 147 603. 147 603, это 0,39% от того, что Дубилет посчитал.
показать весь комментарий
08.02.2021 09:21 Ответить
 
 