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За сутки в мире выявили 345,7 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 7,7 тыс. человек. Общее число инфицированных превысило 106,6 млн

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

За сутки в мире выявили 345,7 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 7,7 тыс. человек. Общее число инфицированных превысило 106,6 млн

По состоянию на утро 8 февраля в мире зарегистрировали 345 735 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 7 783 человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 106 691 461 случай инфицирования, из них 345 735 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 2 327 369 человека, из них 7 783 за минувшие сутки.

За сутки в мире выявили 345,7 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 7,7 тыс. человек. Общее число инфицированных превысило 106,6 млн 01

Побороли болезнь и вылечились 78,3 млн человек.

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Великобритания.

За сутки в мире выявили 345,7 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 7,7 тыс. человек. Общее число инфицированных превысило 106,6 млн 02

Украина находится на 17-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 23-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 10.
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Байки от "института Джона Хопкинса".
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08.02.2021 08:44 Ответить
С..ка, блдь, харе роздувати з мухи слона! Заіпали! Люди, роззуйте очі, вас мають за ідіотів (можливо, цілком заслужено).
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08.02.2021 11:36 Ответить
 
 