За сутки в мире выявили 345,7 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 7,7 тыс. человек. Общее число инфицированных превысило 106,6 млн

По состоянию на утро 8 февраля в мире зарегистрировали 345 735 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 7 783 человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 106 691 461 случай инфицирования, из них 345 735 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 2 327 369 человека, из них 7 783 за минувшие сутки.

Побороли болезнь и вылечились 78,3 млн человек.

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Великобритания.

Украина находится на 17-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 23-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 10.