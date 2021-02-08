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Степанов лично гарантировал на совещании у Зеленского, что с 15 февраля в Украине начнется COVID-вакцинация, - "слуга народа" Радуцкий

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Степанов лично гарантировал на совещании у Зеленского, что с 15 февраля в Украине начнется COVID-вакцинация, -

Вакцинация от COVID-19 должна начаться в Украине 15 февраля, сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

"Министр Степанов лично гарантировал и на встрече с фракцией "Слуга народа", и на совещании у президента Украины, в Министерстве здравоохранения, что со второй недели, где-то с 15 февраля, начнется вакцинация первыми дозами вакцины, которые поступят в Украину по системе COVAX. Это будет вакцина Pfizer", - сказал Радуцкий в эфире программы "Подробности недели" на телеканале "Интер" в воскресенье, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он уточнил, что ожидается поступление 117 тыс. доз вакцины Pfizer. Также Радуцкий добавил, что в конце февраля по системе COVAX в Украину должна поступить вакцина производства компании Astra Zeneca, а в марте-апреле Украина должна получить вакцину, купленную за государственный бюджет.

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"У меня нет оснований не верить министру Степанову... Надеюсь, что 15-го первые наши врачи, медицинские сестры, санитарки, которые будут работать на мобильных бригадах по вакцинации, и тот медицинский персонал, который работает в инфекционных больницах с больными на COVID-19, получат первые дозы вакцины", - указал он.
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Топ комментарии
+2
Где пандемия-то ? Трупов на улицах нет.
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08.02.2021 08:44
+2
Будуть - після Спутника
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08.02.2021 08:53
+1
Да. То, что они хотят купить в Индии - болтуха из псевдо-AstraZeneka индийского разлива и российского "спутника". При этом о деньгах, якобы отданых китайцам за Sinovac, Степанов предпочитает не вспоминать.
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08.02.2021 09:06
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спутником?
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08.02.2021 08:42 Ответить
Да. То, что они хотят купить в Индии - болтуха из псевдо-AstraZeneka индийского разлива и российского "спутника". При этом о деньгах, якобы отданых китайцам за Sinovac, Степанов предпочитает не вспоминать.
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08.02.2021 09:06 Ответить
Где пандемия-то ? Трупов на улицах нет.
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08.02.2021 08:44 Ответить
Будуть - після Спутника
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08.02.2021 08:53 Ответить
Они готовят новый школьный обязательный предмет: "Основы христианской этики". Видимо, чтобы не плодить себе конкурентов К христианству текущие власти имеют отношение как свинья к арифметике, а потому, что нехорошо для одних, нормально для других
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08.02.2021 08:44 Ответить
Шо могут привезти в Украину кловуны? пусть кловуны этой мачмалой себя и колют. Поржать по приколу.
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08.02.2021 08:45 Ответить
Им главное деньги списать. Ты видел, чтоб Степанов к вацинации готовился? Пункты вакцинации разворачивал? Не видел. Им главное деньги потратить, а там хоть трава не расти.
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08.02.2021 09:28 Ответить
По обещаниям министра Степанова (свидетели - Зеленский, Шмыгаль, Радуцкий, 165 депутатов "СН") вакцинация в Украине начнется 15 февраля. За неделю до события НИ ОДНА вакцина не зарегистрирована в Украине в надлежащем порядке. Не созданы пункты вакцинации, не проверены объекты хранения вакцины, не разработаны логистические пути доставки вакцины в регионы. Кроме того у МОЗ нет утвержденного плана вакцинации.
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08.02.2021 09:55 Ответить
Шарон Эльрои Прайс заявила, что Израилю, скорее всего, не удастся достичь коллективного иммунитета к коронавирусу из-за наличия большой группы населения, которая не может быть вакцинирована. "При наличии 2,5 миллиона детей, которых нельзя вакцинировать, похоже, мы не достигнем коллективного иммунитета, даже если все взрослые сделают прививки", - сказала она.

Это просто для понимания. Смысл вакцинации в Украине будет вообще нулевой, так как надо делать её массово, а не по 100 000 в месяц.
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08.02.2021 08:48 Ответить
Ну что же, пусть эти ЗЕбильные твари с !5 числа сами и обдолбаются вусмерть, обдолбают себя, своих родственников и детей.
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08.02.2021 08:51 Ответить
Для себя персонально они уже выпросили пару тысяч доз "Пфазера", зеля ж привык на коленях с любой стороны принимать.
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08.02.2021 09:10 Ответить
Всім в чергу, я сказав.
В одні руки по пузирю.
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08.02.2021 08:52 Ответить
Тобто якщо п'ятнадцятого лютого не розпочнеться вакцинація, то шістнадцятого лютого цей дурник повинен подати у відставку?
Побачимо-побачимо...
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08.02.2021 08:54 Ответить
А може все таки у тюрму его, его шалости с закупками.
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08.02.2021 09:06 Ответить
всі в чергу на вакцинацію, білу гейцу треба дєньгі.
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08.02.2021 09:02 Ответить
Чому б ви, підарасе Степанов, не прокоментували, коли ви введете по всій Україні лазерну терапію аби лікувати хворих на респіраторні хвороби включно з ковід в турборежимі??
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08.02.2021 09:09 Ответить
привезти 25,5 штук вакцины и обьявить о начале вакцинации у нас могут. главное завесить рекламой всю Украину и засунуть свои рыла на все канали заплатив за это в три раза дороже чем за вакцину. ну вот где то так.....
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08.02.2021 09:12 Ответить
Raske stob liudi prisli na prilivki sputnikom razdajut morozenoje pri -20 gradusov . Степанов особисто гарантував на нараді у Зеленського, що з 15 лютого в Україні почнеться COVID-вакцинація, - "слуга народу" Радуцький - Цензор.НЕТ 7911Tam daze 1% poka neprosli vakcinaciju
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08.02.2021 09:12 Ответить
особисто гарантував? тобто стебанов зуб давав, нелох під особистий контроль взяв - зрештою вся Україна без вакцин, без доріг і без тестів)) зебіли, ви красави! жрітє далі
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08.02.2021 09:16 Ответить
Стєпашка зуб давав?
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08.02.2021 09:41 Ответить
Срыв вакцинации в Украине прежде всего и как это не странно, связан с тем , что Зеленский воспринимает глобальный механизм доступа в вакцинам COVAX, как систему распределения вакцин. Мол нужно подождать и нам дадут. Это вовсе не так. COVAX - это система распределения квот на производимые вакцины ля обеспечения их равномерного распределения. Это вовсе не благотворительная организация - платить нужно. В стране денег на покупку вакцин нет. Здравоохранение недофинансировано по бюджету 2021 на 23-28 млрд. гривен только по общему содержанию. 700 млн. гривен прошлогоднего остатка с фона борьбы с COVID-19 выведены Степановым на покупку китайской вакцины и ни вакцины ни денег.
Компания Moderna (вакцина mRNA-127) и компания Pfizer-BioNTech (BNT162b2) предоставляют вакцины своего производства для других стран исключительно при наличии логистического паспорта транспортировки и хранения, предоставляемого страной-получателем в соответствии с требованиями Emergency Use uthorization (EUA) (разрешение на использования в чрезвычайных ситуациях) выданное U.S. Food and Drug Administration (FDA)
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08.02.2021 09:58 Ответить
7 февраля 2021 года в Украине зарегистрирован 2141 новый случай коронавирусной инфекции, провели 10 401методом ПЦР. Об этом 8 февраля сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. Министр Степанов продолжает "радовать" украинцев победным снижением количества новых инфицированных. Господа украинцы, включите глузд! Ведь это те же 20-25% от количества тестов ПЦР, тогда как ВОЗ называет допустимым пределом 5.6% для выхода страны из эпидемии. Скоро Степанов проведет 1000 тестов ПЦР и новых заболевших будет всего 200. Господа украинцы, включите глузд! Сообщите Степанову, что врать стыдно.
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08.02.2021 11:51 Ответить
 
 