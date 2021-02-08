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Новости ОбществоЗдоровье Борьба с коронавирусом
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вакцина (3815) Зоряна Скалецкая (115) COVID-19 (18600)

Провакцинировать от COVID-19 всех нуждающихся до конца года нереально, - экс-глава Минздрава Скалецкая

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Украина вряд ли успеет провакцинировать от коронавируса всех, кто в этом нуждается, к концу 2021 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявила экс-глава Минздрава Зоряна Скалецкая в эфире канала "Украина 24".

"Даже если мы закупим необходимое количество вакцин, если мы должны провакцинировать до конца года 14 млн человек, то вакцин должно быть вдвое больше. Допустим, что они все будут. Вопрос в том, чтобы провакцинировать 14 млн людей, нам нужно по 1 млн, а иногда по 1,5-2 млн человек вакцинировать в месяц. Это нереально.

В военизированном Израиле это еще смогли, в Великобритании начали с людей в домах престарелых - там еще показали высокие темпы. Далее темпы спадают. Украина не имеет таких концентраций. Да, по месту работы можно попробовать. И то там неоднозначно, что все согласятся и не будет противопоказаний", - сказала она.

Скалецкая рассказала, сколько людей реально провакцинировать в Украине.

"Мы говорим, что реалистично на самом деле говорить, что если у нас будет средний показатель 500 тыс. населения вакцинировано в месяц в среднем — это будет очень хороший темп вакцинации. Если до конца года у нас будет 5-7 млн ​​вакцинированных, то это очень хороший показатель", - сказала она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина получила разрешение на экстренное медицинское применение вакцин. Поставки начнутся уже в этом месяце, - Степанов
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Топ комментарии
+2
Распил бабок конечно более важная задача в МОЗ.
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08.02.2021 08:51
+1
говноеды зеленые

в штатах за два месяца провакцинировано 27 млн человек
за два месяца

а вы бараны на дорогах крали. где ваши дороги? сошли вместе со снегом две недели назад.
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08.02.2021 08:54
+1
Шарон Эльрои Прайс заявила, что Израилю, скорее всего, не удастся достичь коллективного иммунитета к коронавирусу из-за наличия большой группы населения, которая не может быть вакцинирована. "При наличии 2,5 миллиона детей, которых нельзя вакцинировать, похоже, мы не достигнем коллективного иммунитета, даже если все взрослые сделают прививки", - сказала она.

В Израиле уже каждый третий вакцинирован, при том, что в сутки делают до 100к вакцинаций, и говорят о том, что не будет коллективного иммунитета, а в Украине уколют пару сотен человек и будут рапортовать, что вакцинация идёт полным ходом, а цифры нарисуют любые.
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08.02.2021 08:54
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Правила форума Совет форумчан
Распил бабок конечно более важная задача в МОЗ.
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08.02.2021 08:51 Ответить
Нехай просто роздадуть по грошах. А ми розберемося, яку вакцину вибрати.
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08.02.2021 08:54 Ответить
А шо ж тогда Автодору отломится?
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08.02.2021 09:00 Ответить
Словник, на літеру "Х".
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08.02.2021 09:41 Ответить
говноеды зеленые

в штатах за два месяца провакцинировано 27 млн человек
за два месяца

а вы бараны на дорогах крали. где ваши дороги? сошли вместе со снегом две недели назад.
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08.02.2021 08:54 Ответить
Шарон Эльрои Прайс заявила, что Израилю, скорее всего, не удастся достичь коллективного иммунитета к коронавирусу из-за наличия большой группы населения, которая не может быть вакцинирована. "При наличии 2,5 миллиона детей, которых нельзя вакцинировать, похоже, мы не достигнем коллективного иммунитета, даже если все взрослые сделают прививки", - сказала она.

В Израиле уже каждый третий вакцинирован, при том, что в сутки делают до 100к вакцинаций, и говорят о том, что не будет коллективного иммунитета, а в Украине уколют пару сотен человек и будут рапортовать, что вакцинация идёт полным ходом, а цифры нарисуют любые.
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08.02.2021 08:54 Ответить
Це, як і з масовим тестуванням в Словакії, коли не тестували дітей і літніх.
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08.02.2021 09:19 Ответить
Я бы таких работников гнал в шею.Это наблюдатели. Тебя ,тетя,наняли,чтобы решить проблему.Не можешь- уступи тому,кто может и хочет работать! В зеленой власти они прям хвастаются своей бездарностью!
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08.02.2021 09:03 Ответить
Хто найняв? Її поперли з міністра охорони здоров"я пенделем ще 2 роки тому.
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08.02.2021 09:21 Ответить
Байден объявил программу 100 миллионов, за 100 дней, а тут 14 млн, до конца года не сможем... Стыдоба.
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08.02.2021 09:04 Ответить
А кто все эти нуждающиеся в вакцинации? Судя по последним опросам больше половины населения не хочет вакцинироваться даже бесплатно.
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08.02.2021 09:05 Ответить
Нуждающихся - не реально.
Только желающих - вполне реально.
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08.02.2021 09:17 Ответить
Просиділа в інкубаторі 2 тижні. Нафіга?
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08.02.2021 09:18 Ответить
А кто то в этом сомневался? При вас зедебилах ,это может произойти в 2023 году! Такой прогноз дает ВОЗ ,после Гондураса,они да же карту опубликовали.Есть кстати в открытом доступе,на странице ВОЗ.Так что вашего зедебильного вывода никто не ждет.
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08.02.2021 09:19 Ответить
скалецкая, ты опухла??? Каких еще "нуждающихся", мавпа ты. Нужно этих так называемых "слуг" жёстко на место ставить, у них все жители Украины - их избиратели, в категории "нуждающиеся"!!!
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08.02.2021 09:58 Ответить
Скалецкая !!Закрой свой поганый рот!!Ты уже проплясала свои министреские сроки В Полтаве !!Теперь сопи в свои дырки и молчи ! Псевдо -финансист и по совместительству врач, блин!!
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08.02.2021 11:58 Ответить
 
 