Провакцинировать от COVID-19 всех нуждающихся до конца года нереально, - экс-глава Минздрава Скалецкая
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Украина вряд ли успеет провакцинировать от коронавируса всех, кто в этом нуждается, к концу 2021 года.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявила экс-глава Минздрава Зоряна Скалецкая в эфире канала "Украина 24".
"Даже если мы закупим необходимое количество вакцин, если мы должны провакцинировать до конца года 14 млн человек, то вакцин должно быть вдвое больше. Допустим, что они все будут. Вопрос в том, чтобы провакцинировать 14 млн людей, нам нужно по 1 млн, а иногда по 1,5-2 млн человек вакцинировать в месяц. Это нереально.
В военизированном Израиле это еще смогли, в Великобритании начали с людей в домах престарелых - там еще показали высокие темпы. Далее темпы спадают. Украина не имеет таких концентраций. Да, по месту работы можно попробовать. И то там неоднозначно, что все согласятся и не будет противопоказаний", - сказала она.
Скалецкая рассказала, сколько людей реально провакцинировать в Украине.
"Мы говорим, что реалистично на самом деле говорить, что если у нас будет средний показатель 500 тыс. населения вакцинировано в месяц в среднем — это будет очень хороший темп вакцинации. Если до конца года у нас будет 5-7 млн вакцинированных, то это очень хороший показатель", - сказала она.
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в штатах за два месяца провакцинировано 27 млн человек
за два месяца
а вы бараны на дорогах крали. где ваши дороги? сошли вместе со снегом две недели назад.
В Израиле уже каждый третий вакцинирован, при том, что в сутки делают до 100к вакцинаций, и говорят о том, что не будет коллективного иммунитета, а в Украине уколют пару сотен человек и будут рапортовать, что вакцинация идёт полным ходом, а цифры нарисуют любые.
Только желающих - вполне реально.